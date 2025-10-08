Explozia prețului la energie, explicată de un profesor de economie: „Nu numai din cauza Green Deal!”
Lumea Politică, 8 octombrie 2025 06:10
Radu Nechita, economist și profesor universitar, a explicat cauzele reale ale scumpirii energiei în România, subliniind că politicile "verzi" nu sunt singura explicație, iar accizele joacă un rol la fel de important în creșterea costurilor. În ultimii ani, în România, costul energiei a explodat în etape succesive, generând la rândul său noi valuri inflaționiste care […]
Acum 5 minute
06:40
Mobilizare rezerviști București și Ilfov: Exercițiul MOBEX B-IF-25 începe în octombrie. MApN ține să liniștească populația # Lumea Politică
Rezerviștii cu domiciliul în municipiul București și județul Ilfov vor fi convocați la unitățile militare la care sunt arondați pentru a participa, timp de o zi, la activități specifice de pregătire în cadrul exercițiului de mobilizare MOBEX B-IF-25. Exercițiul militar va avea loc între 12 și 20 octombrie 2025. Ministerul Apărării Naționale (MApN) organizează acest […]
Acum 30 minute
06:20
Verdictul incomod al unui diplomat român: „Simpla apartenență la NATO și UE nu e suficientă!” # Lumea Politică
Generalul Alexandru Grumaz, fost consul în China și fost prim-adjunct al șefului STS, a tras un semnal de alarmă la 35 de ani de la Revoluție: România trebuie să renunțe la rolul pasiv pe care-l are în politica mare și să devină un actor proactiv, nu doar reactiv. Diplomatul consideră că, deși apartenența la NATO […]
Acum o oră
06:10
Acum 24 ore
16:50
Călin Georgescu a plecat de la poliţie: „Statalitatea României este în moarte clinică. Dictatura s-a instalat şi este nevoie de o nouă republică” # Lumea Politică
Călin Georgescu a mers la Poliţia Buftea, ca să semneze pentru controlul judiciar. Este a patra oară când i-a fost schimbată ora şi ziua de prezenţă. Sute de oameni s-au strâns în faţa sediului de poliţie. Imediat ce a semnat controlul judiciar, Călin Georgescu a făcut şi câteva declaraţii. Apoi, a intrat în biserica de […]
12:50
CCR va amâna din nou decizia pe reforma pensiilor magistraților. Ce se întâmplă cu celelalte legi din pachetul 2 # Lumea Politică
Curtea Constituțională a României va amâna miercuri pentru a doua oară decizia privind proiectul lege în legătură cu pensionarea magistraților pe care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament, potrivit surselor HotNews din Curtea Constituțională. Pe celelalte trei legi contestate de opoziție, CCR se va pronunța cel mai probabil miercuri, spun sursele HotNews din […]
12:10
Dronele cu senzori ajung la Garda de Mediu. „Ne asigurăm că infractorii nu mai scapă cu una cu două, în timp ce ne otrăvesc și ne fură ani din viață” # Lumea Politică
Ministerul Mediului a anunțat recent punerea la dispoziția Gărzii Naționale de Mediu a zeci de drone echipate cu senzori specializați pentru monitorizarea poluanților din aer. Aceste drone, achiziționate cu fonduri europene din programele POIM și PDD, vor fi utilizate în principal pentru controale de urgență atunci când stațiile fixe ale Rețelei Naționale de Monitorizare a […]
12:00
Consilierii demiși de Nicușor Dan, propuși pentru funcții importante ale statului român. Ce li s-a pregătit la schimb # Lumea Politică
Schimbări majore la Palatul Cotroceni. Șapte consilieri ai președintelui României, Nicușor Dan, au fost demiși luni, 6 octombrie, în cadrul unei reorganizări ample a Administrației Prezidențiale. O parte dintre aceștia urmează însă să primească funcții importante în diplomația românească, potrivit unor surse politice. Astfel, Cristian Diaconescu, consilier prezidențial la Departamentul Securității Naționale, va fi trimis […]
11:50
Dan Negru: „Lumea va fi a propagandei!” – Avertisment dur după Legea Majoratului Digital # Lumea Politică
Dan Negru a tras un semnal de alarmă într-o postare virală pe rețelele sociale, după ce Senatul a votat „legea Majoratului Digital". El avertizează cu privire la riscul cenzurii online și al controlului tot mai strict asupra platformelor de socializare, comparând situația cu revoltele din Nepal, unde accesul la TikTok, Facebook și Instagram a fost […]
11:10
Trump ar vrea să știe planurile exacte ale Kievului înainte de a trimite rachete: „Aș pune câteva întrebări” # Lumea Politică
Președintele american Donald Trump a declarat că, înainte de a trimite rachete Kievului, dorește să știe care sunt planurile exacte ale Ucrainei cu acestea, precizând că nu ar vrea să "escaladeze acel război" și că ar pune "câteva întrebări" înainte de orice decizie. Declarațiile vin în contextul în care președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut […]
11:00
Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a declarat luni seară că s-a creat o alianță împotriva ei deoarece refuză să acorde avize de mediu pentru proiecte în care nu crede și a început să pună întrebări incomode în instituțiile din subordine. Ministra a precizat că în cele trei luni de când a preluat conducerea la Mediu și […]
10:30
Ministrul Florin Barbu neagă că ar candida pentru vreo funcție de conducere în PSD / „Lucrurile nu stau nici pe departe așa” # Lumea Politică
Florin Barbu infirmă scenariile vehiculate în presă conform cărora ar fi propunerea cu cele mai mari șanse de a ocupa funcția de secretar general al PSD. Informațiile circulă în contextul pregătirii congresului la care partidul își va alege o nouă conducere. Potrivit unor surse politice, ministrul Barbu, considerat un apropiat al secretarului general Paul Stănescu, […]
10:10
Care este salariul unui director de sănătate publică și de ce nu vor medicii această funcție. Explicațiile lui Alexandru Rafila # Lumea Politică
Fostul ministru al Sănătăţii Alexandru Rafila afirmă că nu sunt multe persoane care să dorească să devină director al unei Direcţii de Sănătate Publică, arătând că salariul este de maximum 7.000 de lei. „Şi atunci niciun medic, care are salariul dublu, nu se duce să fie director de direcţie sănătate publică. Şi noi avem la […]
09:30
Ludovic Orban explică de ce a fost numit consilier al lui Nicușor Dan: „N-am prieteni sau adversari personali” # Lumea Politică
Ludovic Orban a povestit, în exclusivitate la Digi24, cum a ajuns să fie numit consilier prezidențial de Nicușor Dan. Fostul premier și lider al PNL a amintit de faptul că a fost mereu un susținător al actualului președinte, atât la primărie, cât și în cursa pentru Palatul Cotroceni. „Domnul președinte mi-a făcut această propunere, am […]
09:20
Laura Vicol s-a înscris în partidul lui Piedone, PNRR. Prima filială în diaspora, la Birmingham (UK) # Lumea Politică
Laura Vicol, fosta șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, s-a înscris în partidului lui Cristian Popescu Piedone, PNRR, unde va avea nu doar funcția de vicepreședinte ci și pe cea a de consilier juridic, potrivit gândul.ro Cristian Popescu Piedone a declarat, pentru sursa citată, că, în partidul său, vor continua să vină „mult mai mulți politicieni de […]
Ieri
18:30
ICI București și Unifarm au semnat un memorandum de cooperare pentru digitalizarea sistemului sanitar # Lumea Politică
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București și Compania Națională „Unifarm" S.A. au semnat un Memorandum de Cooperare care marchează începutul unei colaborări strategice menite să accelereze transformarea digitală în domeniul sănătății și să îmbunătățească interacțiunea dintre pacient și sistemul sanitar din România. Documentul a fost semnat de dr. ing. Adrian-Victor Vevera, directorul […]
17:20
Dmitri Medvedev, declarații de o nesimțire rară la adresa europenilor, inclusiv românilor: „Animale proaste care trebuie să simtă pericolul războiului” # Lumea Politică
Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, i-a numit „animale proaste" pe europenii îngrijorați de valul de drone suspectate de legături cu Rusia, precizând că trebuie să simtă "pericolul războiului". Declarațiile extrem de agresive vin în contextul în care România a devenit a doua țară europeană care s-a confruntat cu drone rusești pe teritoriul […]
17:00
Lia Olguța Vasilescu anunță condițiile PSD pentru reforma administrației: „Nu mai mult de 20% din posturile ocupate” # Lumea Politică
Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a anunțat luni, după ședința liderilor PSD despre reforma administrației, că social-democrații sunt de acord cu o reducere de 30% din numărul total de posturi, dar nu mai mult de 20% din numărul de posturi ocupate. Totodată, edilul a precizat că PSD va condiționa aceste disponibilizări de reforma administrației publice centrale, […]
15:10
Sorin Oprescu, fost primar general al Capitalei, fugit din țară acum trei ani și condamnat pentru corupție, în lipsă, la 10 ani și 8 luni de închisoare, a primit luni, 6 octombrie, măsura controlului judiciar de la instanțele grecești, au declarat surse judiciare pentru Libertatea. În urmă cu două zile, pe 4 octombrie, Oprescu a […]
14:50
Detaliul care poate să arunce în aer România! Ron Aledo, „Spionul” Anei Birchall legături cu furnizorii tabletelor pe care a numărat STS voturile la alegeri # Lumea Politică
Ana Birchall, fost ministru și fost candidat la alegerile prezidențiale apare în niște documente din care reiese că s-a oferit să colaboreze cu CIA în schimbul susținerii pentru funcția de ministru. Fostă candidată la alegerile prezidențiale, Birchall ar putea să fie acuzată de trădare și spionaj dacă acuzațiile se dovedesc adevărate. Mult mai gravă este […]
14:30
Diana Șoșoacă, acuzații fără precedent: „Parchetul General este cea mai coruptă instituție din România / Abia aștept să mă aresteze” # Lumea Politică
Diana Șoșoacă s-a prezentat, azi, în fața Parchetului General, după ce a fost somată, a doua oară, de anchetatori, cu privire la patru dosare penale, în care este acuzată de 11 infracțiuni. Lidera partidului SOS, Diana Șoșoacă, a fost întâmpinată de presă, dar și de o mulțime de susținătorii, care i-au oferit flori, și scandau […]
11:40
Funcționarul ANAF care a mușamalizat mega-dosarul Murfatlar, premiat cu funcția de director la Atifraudă. Incredibil ce dezastru au descoperit în acte specialiștii Curții de Conturi! # Lumea Politică
Numire dubioasă făcută la ANAF în perioada în care ministrul Nazare face „curățenie" declarativ în instituția aflată în subordinea sa. Un funcționar acuzat de manevre periculoase a primit una dintre cele mai importante funcții din organigrama instituției. Pentru a face posibilă numirea, oficialii ANAF au închis ochii la acuzații grave. A favorizat mega escrocheria „Murfatlar" […]
11:40
Diana Șoșoacă, așteptată de procurori să răspundă acuzațiilor de propagandă legionară. E vizată de alte 11 infracțiuni # Lumea Politică
Eurodeputata Diana Șoșoacă este așteptată luni la Parchetul General, pentru a fi audiată în dosarul în care este acuzată de propagandă legionară și alte 11 infracțiuni grave Ea a mai fost citată pe 23 septembrie, însă nu s-a prezentat la acea audiere, explicând că se afla la Bruxelles. Procurorul general Alex Florența a cerut Parlamentului […]
07:20
Băsescu, glume tăioase pe seama lui Bolojan: „Ce se întâmplă cu acest Guvern este comic. Nu există în Constituție instituția Coaliția” # Lumea Politică
Fostul președinte Traian Băsescu a criticat dur modul de funcționare a actualei coaliții guvernamentale, afirmând că este "comic" ceea ce se întâmplă cu Guvernul și că a fost inventată o nouă instituție, coaliția, care nu există în Constituție și care împiedică Executivul să își facă treaba. Băsescu a declarat că partidele din coaliție pun interesele […]
07:10
Becali, reacție după ce Iohannis a fost executat silit: „Bravo ANAF-ului, că l-au umilit! Ne-ai paradit, ne-ai distrus, acum stai să te paradim și noi” # Lumea Politică
Gigi Becali l-a atacat vehement pe Klaus Iohannis după ce fostul președinte a fost executat silit de ANAF, afirmând că acesta ne-a "paradit" și ne-a "distrus continuu", iar acum a venit rândul lui să fie "paradit". Patronul FCSB, care este și deputat, a lăudat ANAF pentru ceea ce a numit "umilința" administrată fostului șef al […]
Mai mult de 2 zile în urmă
06:40
Șeful DNA, reacție după ce Nicușor l-a certat: „Am dus lupta anticorupție în mod echilibrat. Am avut cazuri de mare importanță” # Lumea Politică
Directorul DNA, Marius Voineag, a răspuns criticilor formulate de președintele Nicușor Dan, apărând activitatea instituției și susținând că în ultimii doi ani au fost instrumentate dosare de mare importanță și consistență, fără a ține cont de coloratura politică a celor vizați. Reacția lui Voineag vine după ce șeful statului s-a arătat nemulțumit în repetate rânduri […]
06:20
Pe cine vede Băsescu vinovat pentru anularea alegerilor: „A fost o afacere dâmbovițeană. Nu mă convinge nimeni că Georgescu e omul rușilor” # Lumea Politică
Fostul președinte Traian Băsescu a declarat că anularea alegerilor prezidențiale din 2024 a fost strict "o afacere dâmbovițeană" și că Rusia nu s-a implicat decât pe final, speculând haosul politic din România. Băsescu a susținut că nimic nu îl va putea convinge că Călin Georgescu este omul rușilor, ci mai degrabă o creație a instituțiilor […]
06:10
Nicușor Dan va demite 6 consilieri prezidențiali. Noile nominalizări vor fi făcute luni # Lumea Politică
Președintele Nicușor Dan pregătește o remaniere majoră a echipei de consilieri prezidențiali, urmând să semneze luni, 6 octombrie, decretele prin care șase din cei 11 consilieri actuali vor fi înlocuiți, iar noii consilieri își vor prelua mandatele începând cu 1 noiembrie. Schimbările vin la peste patru luni de la preluarea mandatului prezidențial, perioadă în care […]
3 octombrie 2025
16:10
Ilie Bolojan a afirmat că taxele au fost mărite „degeaba" dacă acei bani nu sunt colectaţi şi nu intră efectiv în bugetul statului. Premierul a cerut continuarea digitalizării ANAF-ului şi a Vămii și continuarea combaterii evaziunii fiscale. „Sunt două constante pe care niciun guvern nu le va putea evita şi pe care trebuie să le […]
16:00
DOCUMENTUL prezentat de Nicușor Dan liderilor UE care arată implicarea Rusiei în alegerile din România # Lumea Politică
Președintele României, Nicușor Dan, a prezentat joi, la Copenhaga, liderilor Uniunii Europene un document de 25 de pagini ce conține dovezi privind implicarea Rusiei în alegerile prezidențiale din România, desfășurate anul trecut. „Am venit cu documentul și foarte mulți dintre cei cu care am discutat au cerut o cop
15:10
George Simion se dezice de vreun îndemn la urne, pentru moldoveni: „Nu am lansat niciun apel la vot” # Lumea Politică
George Simion și-a văzut numele asociat în mai multe articole de presă din care reieșea că acesta ar fi transmis un apel la votul de duminică, din Republica Moldova. Liderul AUR a emis și un comunicat în care dezminte orice implicare a sa într-un astfel de context. Simion pune totul pe seama „publicațiilor sistemului” și […] The post George Simion se dezice de vreun îndemn la urne, pentru moldoveni: „Nu am lansat niciun apel la vot” first appeared on Lumea Politică.
14:00
Tranzacția care schimbă piața combustibililor din Bulgaria. Benzinăriile rusești au fost preluate # Lumea Politică
Comisia pentru Protecția Concurenței (CPC) din Bulgaria a aprobat preluarea benzinăriilor Gazprom de către o firmă locală. Autoritatea de concurență din Bulgaria a aprobat concentrarea de pe piața comerțului cu amănuntul a combustibililor, permițând companiei Uni Energy să preia controlul total asupra Nis Petrol EOOD, subsidiara locală a companiei sârbe Naftna Industrija Srbije (NIS), deținută […] The post Tranzacția care schimbă piața combustibililor din Bulgaria. Benzinăriile rusești au fost preluate first appeared on Lumea Politică.
12:50
Marius Budăi cere schimbarea direcției guvernării: „Opriți austeritatea, stimulați economia” # Lumea Politică
Deputatul PSD Marius Budăi afirmă că nu numai el vede eșecul actualei politici guvernamentale, ci și președintele unui alt partid din coaliție – cu referire la Kelemen Hunor -, care recunoaște lipsa reformelor serioase și nivelul scăzut de încredere în Guvern. Budăi a subliniat date economice îngrijorătoare, precum scăderea ponderii veniturilor din TVA în PIB, […] The post Marius Budăi cere schimbarea direcției guvernării: „Opriți austeritatea, stimulați economia” first appeared on Lumea Politică.
12:10
UE ridică standardele pentru eficiența energetică a locuințelor: ce riscă proprietarii # Lumea Politică
Uniunea Europeană impune standarde mai stricte privind eficiența energetică pentru locuințele scoase la vânzare sau închiriere, ceea ce va transforma piața imobiliară în mod semnificativ. Noua directivă europeană 2024/1275 stabilește clase minime obligatorii de eficiență energetică, cu un calendar clar: până în 2030, toate locuințele trebuie să aibă cel puțin clasa E, până în 2033 […] The post UE ridică standardele pentru eficiența energetică a locuințelor: ce riscă proprietarii first appeared on Lumea Politică.
11:50
Purtătorul de cuvânt al MAE: Manipularea alegerilor nu vine de la București, ci de la Kremlin # Lumea Politică
Ministerul Afacerilor Externe a reacționat ferm după ce președintele rus Vladimir Putin a criticat în cadrul unei sesiuni a Clubului Internațional de Discuții Valdai alegerile prezidențiale anulate din România, acuzând autoritățile române că au transformat procesul electoral într-o farsă și au manipulat voința poporului. Purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Țărnea, a răspuns că Rusia […] The post Purtătorul de cuvânt al MAE: Manipularea alegerilor nu vine de la București, ci de la Kremlin first appeared on Lumea Politică.
11:40
România a fost dată exemplu de Putin pentru manipularea alegerilor și interzicerea oponenților politici: „Știm, am trecut prin asta” # Lumea Politică
Vladimir Putin a declarat miercuri că autoritățile din unele țări încearcă să interzică oponenții politici care câștigă mai multă încredere în rândul cetățenilor, citând explicit România ca exemplu de manipulare a procedurii electorale democratice. Liderul de la Kremlin a făcut aceste afirmații la Soci, în cadrul sesiunii plenare a Forumului Valdai, un eveniment anual unde […] The post România a fost dată exemplu de Putin pentru manipularea alegerilor și interzicerea oponenților politici: „Știm, am trecut prin asta” first appeared on Lumea Politică.
11:20
Kelemen Hunor: „Guvernul, până acum, n-a făcut nicio reformă. În România, nivelul de încredere nici nu se poate măsura, așa de jos e” # Lumea Politică
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a criticat dur lipsa reformelor guvernamentale și a avertizat că AUR ar putea ajunge la 50% în sondaje până în 2028, într-un context în care partidul lui George Simion “crește făcând nimic”, beneficiind de poziția sa singulară în opoziție. Kelemen a susținut că în România nivelul de încredere în instituții este […] The post Kelemen Hunor: „Guvernul, până acum, n-a făcut nicio reformă. În România, nivelul de încredere nici nu se poate măsura, așa de jos e” first appeared on Lumea Politică.
10:50
Profesorii trebuie să aștepte până în 2026 ca să-și primească restanțele salariale. Bolojan le-a amânat plata, pe ascuns # Lumea Politică
Angajații din educație au câștigat în instanță achitarea de către Guvern, prin Ministerul Educației, a diferențelor salariale prevăzute de articolul al XVIII-lea din Ordonanța de Urgență nr. 52/2025. Numai că, premierul Ilie Bolojan a amânat până în 2026 plata acestor bani, fără ca nimeni să fie anunțat de acest lucru. Guvernul de la Palatul Victoria […] The post Profesorii trebuie să aștepte până în 2026 ca să-și primească restanțele salariale. Bolojan le-a amânat plata, pe ascuns first appeared on Lumea Politică.
10:30
Alertă cu drone la Soci la scurt timp după discursul lui Putin privind lupta Rusiei împotriva „întregului bloc NATO” # Lumea Politică
Sirenele de alarmă care anunțau un atac cu drone ucrainene au sunat la scurt timp după ce președintele rus Vladimir Putin a vorbit joi despre războiul din Ucraina și alte chestiuni la un forum organizat la Soci, în sud-vestul Rusiei, relatează vineri dpa și Agerpres. Activitățile pe aeroporturile din Soci și Gelendjik au fost suspendate, […] The post Alertă cu drone la Soci la scurt timp după discursul lui Putin privind lupta Rusiei împotriva „întregului bloc NATO” first appeared on Lumea Politică.
10:00
Klaus Iohannis, executat silit de ANAF. Fostul preşedinte, obligat să dea cheile casei din centrul Sibiului pe care a ocupat-o ilegal timp de 17 ani # Lumea Politică
Fostul președinte Klaus Iohannis a fost executat silit de către Fisc, acesta fiind nevoit să predea cheile casei din centrul Sibiului pe care a ocupat-o nelegal din 1999 până în 2015, potrivit unor surse citate de Fanatik, Economedia și G4Media. Potrivit FANATIK, ANAF a executat silit casa din Sibiu a fostului șef de stat, la câteva săptămâni după ce […] The post Klaus Iohannis, executat silit de ANAF. Fostul preşedinte, obligat să dea cheile casei din centrul Sibiului pe care a ocupat-o ilegal timp de 17 ani first appeared on Lumea Politică.
10:00
Nicușor Dan promite să nu se mai întâmple „fenomenul noiembrie 2024” și dă coroniță Republicii Moldova, care a fost „mult mai pregătită” decât noi # Lumea Politică
„Dacă vom avea alegeri, fenomenul din noiembrie 2024 nu se va mai întâmpla”, promite Nicușor Dan. Cu toate acestea, mai avem lucruri de făcut, fix în zona unde s-au găsit „interferențele rușilor”, adică social media. „Evident, dacă vom avea alegeri un fenomen precum cel din noiembrie 2024 nu se va mai întâmpla. Dar, în general […] The post Nicușor Dan promite să nu se mai întâmple „fenomenul noiembrie 2024” și dă coroniță Republicii Moldova, care a fost „mult mai pregătită” decât noi first appeared on Lumea Politică.
2 octombrie 2025
17:10
Sindicaliștii de la Guvern îl acuză pe Mihai Jurca că a cumpărat 17 mașini noi pentru consilierii de stat deși este „austeritate” # Lumea Politică
Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului îl acuză pe șeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, că a semnat un contract de leasing pentru 17 mașini ce ar urma să fie folosite de consilierii de stat, în condițiile în care Executivul adoptă măsuri de austeritate. Sindicaliștii susțin că, potrivit legii, Jurca nu avea dreptul să […] The post Sindicaliștii de la Guvern îl acuză pe Mihai Jurca că a cumpărat 17 mașini noi pentru consilierii de stat deși este „austeritate” first appeared on Lumea Politică.
16:40
Laura Codruța Kovesi avertizează că Europa este invadată de rețele infracționale chineze care operează la „scară industrială” # Lumea Politică
Laura Kovesi, procurorul-șef al Parchetului European, a denunțat joi rețelele infracționale, în special cele chineze, despre care a spus că invadează Uniunea Europeană și comit fraude vamale și cu TVA la scară „industrială”, relatează Kathimerini și La Libre. „Suntem invadați de organizații infracționale din țări terțe, în special chineze”, a subliniat ea în timpul unei conferințe de presă […] The post Laura Codruța Kovesi avertizează că Europa este invadată de rețele infracționale chineze care operează la „scară industrială” first appeared on Lumea Politică.
16:40
România nu va putea doborî dronele rusești aflate la graniță, dacă sunt pe teritoriul Ucrainei. Explicațiile ministrului Apărării # Lumea Politică
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a fost întrebat ce poate face armata română în cazul în care dronele rusești ajung în apropierea granițelor țării noastre. Acesta a transmis că decizia NATO, implicit și a României, este să nu intervină în spațiul aerian ucrainean, ca atare dronele nu vor putea fi doborâte dacă sunt pe teritoriul Ucrainei. […] The post România nu va putea doborî dronele rusești aflate la graniță, dacă sunt pe teritoriul Ucrainei. Explicațiile ministrului Apărării first appeared on Lumea Politică.
15:40
Surse: vor fi dați afară 12.000 de bugetari, primarii vor putea alege între concedieri și tăieri de salarii # Lumea Politică
Coaliția PSD-PNL-USR-UDMR nu reușește să se pună de acord cu privire la reforma administrației publice locale. Ultima variantă discutată în ședință de liderii celor patru partide, potrivit informațiilor Antena 3 CNN, prevede concedierea a aproximativ 12.000 de bugetari, iar primarii vor putea alege între a da oameni afară sau a le reduce salariile. Liderii Coaliției […] The post Surse: vor fi dați afară 12.000 de bugetari, primarii vor putea alege între concedieri și tăieri de salarii first appeared on Lumea Politică.
13:50
Guvernul adoptă legea stagiului militar voluntar plătit. Alt proiect esențial pentru Apărare, pe agendă # Lumea Politică
Cetăţenii români, bărbaţi şi femei, cu vârste cuprinse între 18 şi 35 de ani, vor putea solicita Ministerului Apărării să participe, voluntar, la un program de pregătire militară de bază, conform unui proiect de lege care figurează pe ordinea de zi a şedinţei de joi a Guvernului. Programul de pregătire va avea o durată de […] The post Guvernul adoptă legea stagiului militar voluntar plătit. Alt proiect esențial pentru Apărare, pe agendă first appeared on Lumea Politică.
13:00
ANAF se pregătește să publice “listele rușinii” cu datornicii. Inițiativa lui Ilie Bolojan # Lumea Politică
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) face publice, luna aceasta, numele firmelor care nu și-au plătit datoriile la stat(T3 2025). ANAF justifică gestul cu o prevedere din Ordinul Ministerului FinanțelorPublice nr.558/2016 privind procedura de publicare a listelor cu debitorii care înregistrează obligații fiscale restante de la 100.000 de lei în sus, la nivelul iulie-septembrie 2024. […] The post ANAF se pregătește să publice “listele rușinii” cu datornicii. Inițiativa lui Ilie Bolojan first appeared on Lumea Politică.
12:10
Datorită SGR, România a făcut progrese notabile în reciclarea ambalajelor din aluminiu pentru băuturi. La ediția din acest an a Climate Week NYC, unul dintre cele mai influente forumuri globale dedicate sustenabilității, reciclarea aluminiului a fost unul dintre principalele subiectele abordate de liderii din industrie. Sesiunea „Aluminiul în acțiune: Cum revin dozele de băuturi în […] The post Circularitatea aluminiului, pe agenda discuțiilor la Climate Week NYC first appeared on Lumea Politică.
11:00
Președintele Nicușor Dan, gafă de protocol la Copenhaga: Nu știa dacă să se fotografieze cu regele și regina Danemarcei | VIDEO # Lumea Politică
Președintele Nicușor Dan a fost autorul unei noi gafe de protocol, de această dată la Copenhaga, în cadrul reuniunii informale a Consiliului European, atunci când nu a știut dacă trebuie să se fotografieze sau nu cu regele și regina Danemarcei. Incidentul a avut loc în momentul primirii sale la recepția regală, unde ezitările șefului statului […] The post Președintele Nicușor Dan, gafă de protocol la Copenhaga: Nu știa dacă să se fotografieze cu regele și regina Danemarcei | VIDEO first appeared on Lumea Politică.
10:40
Rata șomajului înregistrează o nouă creștere. Câți șomeri sunt în România. Tinerii sunt cei mai afectați # Lumea Politică
Rata șomajului din România a crescut în august la 5,9%, cu aproximativ 481.000 de persoane fără loc de muncă, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Cel mai ridicat nivel se menține în rândul tinerilor între 15 și 24 de ani, unde șomajul ajunge la un alarmant 23,5%, în timp ce adulții (25-74 […] The post Rata șomajului înregistrează o nouă creștere. Câți șomeri sunt în România. Tinerii sunt cei mai afectați first appeared on Lumea Politică.
10:30
Hidroelectrica ajustează bugetul pe minus: Scade profitul, dar dividendele rămân generoase # Lumea Politică
Valoarea acțiunilor Hidroelectrica pe Bursa de Valori București (BVB) a stagnat miercuri, după ce compania de stat și-a ajustat pe minus bugetul pe 2025, din cauza secetei și a presiunii din partea concurenților din piață. Deși compania prognozează o scădere semnificativă a profitului și a veniturilor, reprezentanții Hidroelectrica asigură acționarii că vor menține politicile generoase […] The post Hidroelectrica ajustează bugetul pe minus: Scade profitul, dar dividendele rămân generoase first appeared on Lumea Politică.
