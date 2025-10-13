Un nou scandal politic la Sectorul 1: Clotilde Armand îl acuză pe Tuță de corupție, a făcut plângere la ANI și Curtea de Conturi.

12:10

Ministerul Mediului a anunțat recent punerea la dispoziția Gărzii Naționale de Mediu a zeci de drone echipate cu senzori specializați pentru monitorizarea poluanților din aer. Aceste drone, achiziționate cu fonduri europene din programele POIM și PDD, vor fi utilizate în principal pentru controale de urgență atunci când stațiile fixe ale Rețelei Naționale de Monitorizare a […]