Guvernul şi AEP, daţi în judecată pentru întârzierea organizării alegerilor pentru Primăria Capitalei: „O tăcere administrativă abuzivă”

Primanews.ro, 11 octombrie 2025 00:50

Guvernul şi AEP, daţi în judecată pentru întârzierea organizării alegerilor pentru Primăria Capitalei: „O tăcere administrativă abuzivă”

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primanews.ro

Acum 2 ore
00:50
Guvernul şi AEP, daţi în judecată pentru întârzierea organizării alegerilor pentru Primăria Capitalei: „O tăcere administrativă abuzivă” Primanews.ro
Guvernul şi AEP, daţi în judecată pentru întârzierea organizării alegerilor pentru Primăria Capitalei: „O tăcere administrativă abuzivă”
00:40
Macron îl numeşte din nou premier pe Sébastien Lecornu, la doar cinci zile după demisie Primanews.ro
Macron îl numeşte din nou premier pe Sébastien Lecornu, la doar cinci zile după demisie
Acum 8 ore
19:00
Circa 4,8 milioane de bancnote contrafăcute, descoperite de Poliţia Română şi Autoritatea Vamală Română Primanews.ro
Circa 4,8 milioane de bancnote contrafăcute, descoperite de Poliţia Română şi Autoritatea Vamală Română
18:20
MAE avertizează: Grevă pe aeroporturile din Roma. Posibile întârzieri şi perturbări ale zborurilor luni Primanews.ro
MAE avertizează: Grevă pe aeroporturile din Roma. Posibile întârzieri şi perturbări ale zborurilor luni
Acum 12 ore
17:00
Se umple Arena Naţională? Câte bilete s-au vândut pentru partida România - Austria Primanews.ro
Se umple Arena Naţională? Câte bilete s-au vândut pentru partida România - Austria
16:10
ANALIZĂ. De ce cele două moţiuni sunt de fapt o înfrângere pentru von der Leyen, chiar dacă ele au căzut la vot Primanews.ro
ANALIZĂ. De ce cele două moţiuni sunt de fapt o înfrângere pentru von der Leyen, chiar dacă ele au căzut la vot
16:00
VIDEO. Bogdan Ivan, ministrul Energiei, vine la Insider politic, sâmbătă, de la ora 12:00 Primanews.ro
VIDEO. Bogdan Ivan, ministrul Energiei, vine la Insider politic, sâmbătă, de la ora 12:00
15:50
SURSE. Macron doreşte să-l numească din nou pe Lecornu în fruntea unui guvern tehnocrat Primanews.ro
SURSE. Macron doreşte să-l numească din nou pe Lecornu în fruntea unui guvern tehnocrat
15:40
Se rupe Alianţa pro-rusă din R. Moldova. Vladimir Voronin părăseşte Blocul „Patriotic” Primanews.ro
Se rupe Alianţa pro-rusă din R. Moldova. Vladimir Voronin părăseşte Blocul „Patriotic”
15:20
Ministerul Energiei reacţionează la informaţiile ce privesc importurile de energie din Rusia Primanews.ro
Ministerul Energiei reacţionează la informaţiile ce privesc importurile de energie din Rusia
15:10
Grindeanu, la Congresul UDMR: Uneori în coaliţie pare că vorbim pe limbi diferite şi ne încurcăm în traducere chiar fără ajutorul maghiarilor Primanews.ro
Grindeanu, la Congresul UDMR: Uneori în coaliţie pare că vorbim pe limbi diferite şi ne încurcăm în traducere chiar fără ajutorul maghiarilor
15:00
Reguli noi pentru publicitatea politică plătită Primanews.ro
Reguli noi pentru publicitatea politică plătită
14:50
Bani de la UE pentru fermierii din România şi alte cinci ţări Primanews.ro
Bani de la UE pentru fermierii din România şi alte cinci ţări
14:40
Românii, campioni în Europa la călătoriile în interiorul ţării Primanews.ro
Românii, campioni în Europa la călătoriile în interiorul ţării
14:40
Bani de la UE pentru fermierii din România, Polonia, Bulgaria, Ungaria, Letonia şi Lituania Primanews.ro
Bani de la UE pentru fermierii din România, Polonia, Bulgaria, Ungaria, Letonia şi Lituania
13:50
VIDEO. Lucescu şi fantomele trecutului: Ultimul meu meci la naţională a fost împotriva Austriei. Să vedem dacă va fi şi ultimul ca antrenor Primanews.ro
VIDEO. Lucescu şi fantomele trecutului: Ultimul meu meci la naţională a fost împotriva Austriei. Să vedem dacă va fi şi ultimul ca antrenor
13:30
Viktor Orban, la Congresul UDMR: Suntem interesaţi de binele României şi de succesul guvernului Bolojan / Noi, maghiarii, suntem la strâmtoare Primanews.ro
Viktor Orban, la Congresul UDMR: Suntem interesaţi de binele României şi de succesul guvernului Bolojan / Noi, maghiarii, suntem la strâmtoare
13:30
Armata israeliană anunţă că armistiţiul din Gaza a intrat în vigoare Primanews.ro
Armata israeliană anunţă că armistiţiul din Gaza a intrat în vigoare
13:20
Toate calculele prin care România se poate califica la Campionatul Mondial. Cele două scenarii care ne dau speranţe Primanews.ro
Toate calculele prin care România se poate califica la Campionatul Mondial. Cele două scenarii care ne dau speranţe
Acum 24 ore
13:10
Moment controversat la Congresul UDMR. Sorin Grindeanu a părăsit sala în momentul intonării imnului Ţinutului Secuiesc Primanews.ro
Moment controversat la Congresul UDMR. Sorin Grindeanu a părăsit sala în momentul intonării imnului Ţinutului Secuiesc
13:00
N-a fost Trump. Maria Corina Machado a câştigat Premiul Nobel pentru Pace Primanews.ro
N-a fost Trump. Maria Corina Machado a câştigat Premiul Nobel pentru Pace
12:50
Turcan: Incredibil fariseismul lui Marcel Ciolacu când dă lecţii despre ce trebuie făcut acum în România Primanews.ro
Turcan: Incredibil fariseismul lui Marcel Ciolacu când dă lecţii despre ce trebuie făcut acum în România
12:10
A început Congresul UDMR, la Cluj. Sunt prezenţi premierii României şi Ungariei Primanews.ro
A început Congresul UDMR, la Cluj. Sunt prezenţi premierii României şi Ungariei
12:10
Boc, la Congresul UDMR: Am aflat de ce se organizează alegeri în România din patru în patru ani. Ca să afle UDMR cu cine guvernează Primanews.ro
Boc, la Congresul UDMR: Am aflat de ce se organizează alegeri în România din patru în patru ani. Ca să afle UDMR cu cine guvernează
12:00
Prima TV, postul favorit al bărbaţilor din mediul urban în timpul meciului România - Moldova Primanews.ro
Prima TV, postul favorit al bărbaţilor din mediul urban în timpul meciului România - Moldova
12:00
Academia de Guvernanţă, cu Sebastian Zachmann, astăzi, de la ora 20.00, la Prima News Primanews.ro
Academia de Guvernanţă, cu Sebastian Zachmann, astăzi, de la ora 20.00, la Prima News
12:00
Istvan Kovacs trimis în ”infernul” de pe Marakana. Arbitrul român va conduce duelul dintre Serbia şi Albania Primanews.ro
Istvan Kovacs trimis în ”infernul” de pe Marakana. Arbitrul român va conduce duelul dintre Serbia şi Albania
11:30
Bolojan: Dacă săptămâna viitoare nu se va adopta o HG, anul acesta nu mai pot fi organizate alegeri la Bucureşti Primanews.ro
Bolojan: Dacă săptămâna viitoare nu se va adopta o HG, anul acesta nu mai pot fi organizate alegeri la Bucureşti
11:10
VIDEO. Viktor Orban a petrecut cu lăutari într-un restaurant din Cluj-Napoca Primanews.ro
VIDEO. Viktor Orban a petrecut cu lăutari într-un restaurant din Cluj-Napoca
07:10
Donald Trump sugerează excluderea Spaniei din NATO din cauza cheltuielilor militare reduse Primanews.ro
Donald Trump sugerează excluderea Spaniei din NATO din cauza cheltuielilor militare reduse
Ieri
00:00
Premierul Ilie Bolojan: „Nu mai avem resurse pentru a acoperi lipsa de eficienţă a administraţiilor locale” Primanews.ro
Premierul Ilie Bolojan: „Nu mai avem resurse pentru a acoperi lipsa de eficienţă a administraţiilor locale”
9 octombrie 2025
23:50
România - Moldova 2-1. Test de moral cu fraţii de peste Prut Primanews.ro
România - Moldova 2-1. Test de moral cu fraţii de peste Prut
21:40
Începe construcţia celei mai mari clinici de psihiatrie pediatrică din România - un proiect de peste 16,5 milioane de euro Primanews.ro
Începe construcţia celei mai mari clinici de psihiatrie pediatrică din România - un proiect de peste 16,5 milioane de euro
19:50
Frăţie pe teren! România înfruntă Moldova, la Prima TV şi PrimaPlay.ro, ASTĂZI, ora 21:00! Primanews.ro
Frăţie pe teren! România înfruntă Moldova, la Prima TV şi PrimaPlay.ro, ASTĂZI, ora 21:00!
19:40
Aterizare de urgenţă pe Aeroportul Otopeni: Fum la bordul unui avion British Airways Primanews.ro
Aterizare de urgenţă pe Aeroportul Otopeni: Fum la bordul unui avion British Airways
17:40
Una dintre cele mai exclusiviste staţiuni din Italia îşi limitează numărul de vizitatori Primanews.ro
Una dintre cele mai exclusiviste staţiuni din Italia îşi limitează numărul de vizitatori
16:20
SURSE. Nicuşor Dan şi Viktor Orban vor merge la congresul UDMR de la Cluj din weekend Primanews.ro
SURSE. Nicuşor Dan şi Viktor Orban vor merge la congresul UDMR de la Cluj din weekend
16:20
Meta va utiliza subiecte din conversaţiile tale cu AI pentru a-ţi personaliza experienţa pe Facebook, Instagram şi WhatsApp Primanews.ro
Meta va utiliza subiecte din conversaţiile tale cu AI pentru a-ţi personaliza experienţa pe Facebook, Instagram şi WhatsApp
16:12
O proteină descoperită de cercetători ar putea preveni insuficienţa cardiacă la pacienţii cu diabet Primanews.ro
O proteină descoperită de cercetători ar putea preveni insuficienţa cardiacă la pacienţii cu diabet
16:12
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, după întâlnirea cu Marco Rubio: Prezenţa militară americană în România este esenţială pentru stabilitatea regională Primanews.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, după întâlnirea cu Marco Rubio: Prezenţa militară americană în România este esenţială pentru stabilitatea regională
16:12
CCR a validat două reforme-cheie din Pachetul 2: guvernanţa companiilor de stat şi sistemul de sănătate. Primanews.ro
CCR a validat două reforme-cheie din Pachetul 2: guvernanţa companiilor de stat şi sistemul de sănătate.
16:12
VIDEO. Premierul interimar al Franţei, Sébastien Lecornu: „Nu este momentul să schimbăm preşedintele” Primanews.ro
VIDEO. Premierul interimar al Franţei, Sébastien Lecornu: „Nu este momentul să schimbăm preşedintele”
16:12
Spania impune embargou pe arme către Israel. Pedro Sánchez: „Trebuie să oprim genocidul” Primanews.ro
Spania impune embargou pe arme către Israel. Pedro Sánchez: „Trebuie să oprim genocidul”
16:12
VIDEO. Drulă: „O alianţă de dreapta pentru Bucureşti ar fi de bun augur. USR–PNL este alianţa care a ţinut această caracatiţă pesedistă care a drenat resursele Bucureştiului” Primanews.ro
VIDEO. Drulă: „O alianţă de dreapta pentru Bucureşti ar fi de bun augur. USR–PNL este alianţa care a ţinut această caracatiţă pesedistă care a drenat resursele Bucureştiului”
16:12
Apelurile iniţiate din afara României, ce afişează în mod fals numere naţionale de telefonie fixă, vor fi blocate Primanews.ro
Apelurile iniţiate din afara României, ce afişează în mod fals numere naţionale de telefonie fixă, vor fi blocate
16:12
Termenii friptură, cârnat şi hamburger, interzişi pentru produse care nu conţin carne Primanews.ro
Termenii friptură, cârnat şi hamburger, interzişi pentru produse care nu conţin carne
16:12
Cum a devenit Cristiano Ronaldo primul fotbalist miliardar. De unde a pornit şi ce afaceri are Primanews.ro
Cum a devenit Cristiano Ronaldo primul fotbalist miliardar. De unde a pornit şi ce afaceri are
16:12
VIDEO. Trump anunţă acordul dintre Israel şi Hamas, prima fază a planului său de pace Primanews.ro
VIDEO. Trump anunţă acordul dintre Israel şi Hamas, prima fază a planului său de pace
16:12
Liderii europeni salută acordul între Israel şi Hamas privind încetarea focului şi eliberarea ostaticilor Primanews.ro
Liderii europeni salută acordul între Israel şi Hamas privind încetarea focului şi eliberarea ostaticilor
16:12
Nazare: Mâine seară aşteptăm o decizie foarte importantă a agenţiei de rating S&P Primanews.ro
Nazare: Mâine seară aşteptăm o decizie foarte importantă a agenţiei de rating S&P
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.