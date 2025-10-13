Marc Márquez, campionul mondial din MotoGP, a fost operat cu succes la omoplatul drept

Primanews.ro, 13 octombrie 2025 17:20

Marc Márquez, campionul mondial din MotoGP, a fost operat cu succes la omoplatul drept

• • •

Acum 5 minute
17:50
Inundaţii catastrofale în sud-estul Spaniei. Mii de oameni sunt izolaţi
Acum 15 minute
17:40
Pe cine am întâlni la barajul pentru Mondiale şi de ce San Marino ar putea ajunge la baraj numai dacă pierde la scor cu România
Acum o oră
17:20
Marc Márquez, campionul mondial din MotoGP, a fost operat cu succes la omoplatul drept
17:10
Romgaz a reziliat şi contractul Iernut 2 şi va finaliza singură centrala care trebuia să fie gata din 2020
17:00
Criza politică nu s-a încheiat în Franţa. Extrema stângă şi extrema dreaptă au depus deja câte o moţiune împotriva guvernului Lecornu 2. Ce vor face socialiştii şi când va avea loc votul
Acum 2 ore
16:40
MAE austriac, la Bucureşti, despre Neptun Deep: Vom deveni independenţi faţă de Rusia în sectorul energetic
16:10
AUR depune moţiune şi împotriva ministrului Agriculturii
16:10
VIDEO. Cum au sărbătorit tricolorii victoria cu Austria şi ce le-a transmis Lucescu după meci
Acum 4 ore
15:50
Lecornu şi-a numit noul guvern, după o întâlnire cu preşedintele Macron
15:10
UEFA vrea să schimbe modelul de calificare la Campionatul European
15:00
PSD decide azi data Congresului
14:40
Trump în Knesset: Acesta nu este doar sfârşitul unui război, sunt zorii istorici ai unui nou Orient Mijlociu
14:30
Dorin Recean nu va mai fi premierul R. Moldova
14:30
Israelul a început eliberarea deţinuţilor palestinieni după revenirea ultimilor ostatici
Acum 6 ore
13:40
Salariile au scăzut cu 5% în termeni reali în ultimul an
13:30
Bulgaria cumpără două tone de aur înainte de trecerea la euro
Acum 8 ore
11:10
Rusia ameninţă voalat R. Moldova: Repetă greşelile altora făcând din Rusia adversarul său
11:00
O cincime din liceenii din SUA au avut o relaţie romantică cu A.I. sau cunosc pe cineva care a avut
11:00
SURSE. Claudiu Manda ar putea fi noul secretar general al PSD. Cine se luptă pentru cele patru funcţii de prim-vicepreşedinte
10:50
Moţiunea simplă împotriva ministrului Economiei va fi dezbătută luni în plenul Senatului
10:40
Hamas predă Crucii Roşii primii şapte ostatici în cadrul acordului de pace cu Israelul
10:40
GRAFIC. Inflaţia a rămas sub pragul de 10% în luna septembrie
10:30
VIDEO. România a învins Austria cu un gol marcat la ultima fază
10:30
VIDEO. Titus Corlăţean renunţă la candidatura pentru preşedinţia PSD: Partidul a devenit un spaţiu dominat de tranzacţii, frici şi calcule personale
10:10
VIDEO. Sănătate cu stil. Vaţa Băi aduce vinoterapia, o formă inedită de relaxare
Ieri
16:30
UE renunţă treptat la ştampilele pe paşapoarte: sistem automatizat de control la frontieră, activ din 12 octombrie
16:30
SUA sprijină Ucraina în atacurile asupra infrastructurii energetice ruse, pentru a slăbi economia Kremlinului
Mai mult de 2 zile în urmă
14:30
Timişoara va avea acces direct la autostrada A1 începând de săptămâna viitoare, a anunţat Grindeanu
14:00
Vremea se schimbă radical de săptămâna viitoare: aer polar şi temperaturi negative în mai multe regiuni din ţară
13:30
VIDEO. Bogdan Ivan: România este cel mai mare producător de gaze naturale din Europa / Suntem pregătiţi pentru iarnă; depozitele, umplute în proporţie de 95,5%, peste media UE
13:10
VIDEO. Bogdan Ivan: România are, raportat la venituri, cea mai scumpă energie din Europa. Soluţia propusă: contoarele inteligente
13:00
VIDEO. Bogdan Ivan, Ministrul Energiei: „Fără plafonare, facturile au crescut. România nu era pregătită să iasă din schemă”
13:00
Grindeanu, despre gestul de a părăsi sala la Congresul UDMR: „România are un singur imn oficial”
12:40
VIDEO. Ministrul Energiei, despre posibilitatea unui blackout: Facem tot ce ţine noi ca să nu ajungem acolo / Care sunt factorii care ar putea duce la colapsul sistemului
00:50
Guvernul şi AEP, daţi în judecată pentru întârzierea organizării alegerilor pentru Primăria Capitalei: „O tăcere administrativă abuzivă”
00:40
Macron îl numeşte din nou premier pe Sébastien Lecornu, la doar cinci zile după demisie
10 octombrie 2025
19:00
Circa 4,8 milioane de bancnote contrafăcute, descoperite de Poliţia Română şi Autoritatea Vamală Română
18:20
MAE avertizează: Grevă pe aeroporturile din Roma. Posibile întârzieri şi perturbări ale zborurilor luni
17:00
Se umple Arena Naţională? Câte bilete s-au vândut pentru partida România - Austria
16:10
ANALIZĂ. De ce cele două moţiuni sunt de fapt o înfrângere pentru von der Leyen, chiar dacă ele au căzut la vot
16:00
VIDEO. Bogdan Ivan, ministrul Energiei, vine la Insider politic, sâmbătă, de la ora 12:00
15:50
SURSE. Macron doreşte să-l numească din nou pe Lecornu în fruntea unui guvern tehnocrat
15:40
Se rupe Alianţa pro-rusă din R. Moldova. Vladimir Voronin părăseşte Blocul „Patriotic”
15:20
Ministerul Energiei reacţionează la informaţiile ce privesc importurile de energie din Rusia
15:10
Grindeanu, la Congresul UDMR: Uneori în coaliţie pare că vorbim pe limbi diferite şi ne încurcăm în traducere chiar fără ajutorul maghiarilor
15:00
Reguli noi pentru publicitatea politică plătită
14:50
Bani de la UE pentru fermierii din România şi alte cinci ţări
14:40
Românii, campioni în Europa la călătoriile în interiorul ţării
14:40
Bani de la UE pentru fermierii din România, Polonia, Bulgaria, Ungaria, Letonia şi Lituania
13:50
VIDEO. Lucescu şi fantomele trecutului: Ultimul meu meci la naţională a fost împotriva Austriei. Să vedem dacă va fi şi ultimul ca antrenor
