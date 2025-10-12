Adio, ștampile! UE introduce noi reguli la frontieră pentru cetățenii din afara Uniunii

14:00

La doi ani de la atacul sângeros din 7 octombrie 2023, Israelul și lumea întreagă marchează momentul care a schimbat cursul istoriei recente din Orientul Mijlociu. În acea zi, la finalul sărbătorii evreiești Sukkot, militanții organizației Hamas, clasificată drept teroristă de UE și SUA, au lansat un asalt devastator asupra sudului Israelului. Militanții au ucis peste 1.200 de oameni și au luat luând 251 de ostatici. Comemorările au loc în timp ce, în Egipt, delegații israelieni și...