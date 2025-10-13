Președintele SUA, Donald Trump, nu exclude furnizarea de rachete Tomahawk către Ucraina
Europa Liberă România, 13 octombrie 2025 09:50
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că nu exclude posibilitatea furnizării de rachete de croazieră Tomahawk către Ucraina, în cazul în care Rusia nu pune capăt războiului. Trump a menționat că a discutat această posibilitate cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.
Hamas urmează să elibereze 20 de ostatici israelieni, conform acordului de încetare a focului. Trump: „Războiul din Gaza s-a terminat” # Europa Liberă România
Gruparea palestiniană Hamas, considerată organizație teroristă de SUA și UE, a publicat luni numele celor 20 de ostatici israelieni care urmează să fie eliberați ca parte a acordului de încetare a focului. Acordul prevede și eliberarea a aproximativ 2.000 de deținuți și prizonieri palestinieni de Israel.Potrivit Reuters, lista celor 20 de ostatici include îi include pe: Bar Abraham Kupershtein, Evyatar David, Yosef-Chaim Ohana, Segev Kalfon, Avinatan Or, Elkana Bohbot, Maxim Herkin, Nimrod...
Europa se pregătește deja de reconstrucția Ucrainei – o miză de 500 de miliarde de euro. La București: liniște # Europa Liberă România
Autostrăzi, aeroporturi, fabrici de medicamente. Odată cu încetarea războiului, sunt câteva dintre obiectivele ce trebuie reconstruite în Ucraina.
Sute de tone de plase care protejează drumurile și soldații ucraineni de dronele FPV rusești erau folosite odinioară pentru a pescui hering și cod în Marea Baltică.
20 de ostatici israelieni ar urma să fie eliberați luni, în ziua în care liderii mondiali discută în Egipt despre pacea din Gaza # Europa Liberă România
Guvernului israelian a transmis duminică că 20 de ostatici ținuți captivi de Hamas după răpirile din 7 octombrie 2023 vor fi eliberați la primele ore ale dimineții de luni, 13 octombrie.
„Le-a luat trei săptămâni să distrugă orașul”. Oamenii din Kosteantînivka nu au unde să fugă de atacurile aeriene constante ale Rusiei # Europa Liberă România
Forțele ucrainene continuă să împiedice forțele ruse să avanseze în Kosteantînivka, în regiunea Donețk. Însă orașul situat pe linia frontului este supus unor bombardamente constante, care au întrerupt alimentarea cu energie electrică și au lăsat unele cartiere în ruine.
Cum rezistă puținii civili rămași în Kosteantînivka, în ciuda bombardamentelor constante # Europa Liberă România
Ultimii locuitori rămași în Kosteantînivka trăiesc în clădiri bombardate și gătesc mâncarea la foc, în lipsa gazului și a electricității.
Adio, ștampile! UE introduce noi reguli la frontieră pentru cetățenii din afara Uniunii # Europa Liberă România
Statele europene au început duminică introducerea treptată a unui nou sistem de intrare la frontieră pentru cetățenii din afara UE. Sistemul este gândit pentru a colecta date despre călători și pentru a ajuta la combaterea infracționalității, a anunțat Comisia Europeană la Bruxelles.
Noua țintă a Rusiei: trenurile ucrainene. Cum încearcă Moscova să paralizeze infrastructura Kievului # Europa Liberă România
Atacul rusesc asupra unui tren de pasageri în gara Șostka, din nord-estul Ucrainei, pe 4 octombrie, a fost cea mai recentă dintr-un serie de lovituri asupra infrastructurii feroviare ucrainene, soldate cu pagube materiale, perturbări ale traficului și victime umane.„Dorința Rusiei este evidentă: să paralizeze logistica ucraineană, deoarece o bună parte din mărfuri, inclusiv cele militare, sunt transportate pe linia ferată”, a declarat fostul ministru al infrastructurii de la Kiev,...
Ucraina se pregătește pentru o iarnă grea, în timp ce Rusia își intensifică atacurile asupra infrastructurii energetice # Europa Liberă România
Pe 3 octombrie, Rusia a lansat cel mai mare atac asupra sectorului de gaze din Ucraina. Peste o săptămână, un bombardament nocturn a întrerupt alimentarea cu curent într-o mare parte din Kiev. Temperaturile scad, Moscova intensifică atacurile, iar ucrainenii se pregătesc pentru o iarnă grea.
Ucraina restabilește alimentarea cu energie electrică pentru mii de persoane, după întreruperile masive cauzate de atacurile rusești # Europa Liberă România
Ukrainian power workers restored electricity to nearly 1 million people in Kyiv and other areas, as officials braced for further Russian air strikes that have already severely damaged power generation and gas supplies.
SmartJob contra minciunii | Cristina Panea, neurolog: Social media reconfigurează creierul. Dai constant de știri false, ajungi să le crezi # Europa Liberă România
Invitată la SmartJob, Cristina Panea spune că social media poate să reconfigureze creierul, prin impactul asupra luării deciziilor și controlului comportamental: „Se ajunge la izolare, teamă de răspundere, agresivitate.” Trage un semnal de alarmă: „Dispariția scrisului de mână ar fi ceva cumplit.”
Melania Trump anunță că opt copii ucraineni s-au reunit cu familiile lor în urma discuțiilor pe care le-a avut cu Putin # Europa Liberă România
Prima doamnă a SUA, Melania Trump, a declarat că opt copii ucraineni s-au reunit cu familiile lor în ultimele 24 de ore, într-un „efort continuu” care vine după trei luni de comunicare directă cu președintele rus Vladimir Putin.Melania Trump a declarat că Putin a răspuns la scrisoarea sa, care a adus în discuție situația dificilă a copiilor din Ucraina și Rusia și care a fost înmânată de președintele Donald Trump omologului său rus în timpul întâlnirii lor din Alaska, din august.„A...
Ministrul Nazare la ECOFIN: Noua țintă de deficit este 8,4% din PIB, care oferă României spațiu suplimentar de investiții de 8 mld de lei # Europa Liberă România
Noua țintă de deficit este 8,4% din PIB, în loc de 8%, ceea ce oferă României un spațiu suplimentar de investiții de circa 8 miliarde de lei, a spus ministrul român al Finanțelor, Alexandru Nazare, la reuniunea ECOFIN, a miniștrilor de Finanțe din UE, de la Luxemburg, din 9-10 octombrie.
Viktor Orbán, discurs despre realizările maghiarilor și bună vecinătate la congresul UDMR de la Cluj # Europa Liberă România
Premierul maghiar Viktor Orbán, cunoscut pentru discursurile contondente – adeseori controversate – a abord un alt ton la congresul UDMR, organizat vineri, în județul Cluj. A vorbit despre cultura și realizările maghiare, dar și despre buna vecinătate, de-a lungul Dunării.
Ministrul Energiei dezminte informațiile privind presupusele importuri românești de energie din Rusia # Europa Liberă România
Ministrul român al Energiei, Bogdan Ivan, dezminte categoric informațiile potrivit cărora România nu doar că ar importa energie din Rusia, dar ar fi înregistrat o creștere a acestor importuri în anul 2025.
Cât de utile și credibile mai sunt recenziile? Antreprenor: Sunt importante, dar contează tot mai mult vocea celor în care ai încredere # Europa Liberă România
Recenziile lăsate de cumpărători la produse și servicii sunt utile pentru viitorii clienți, dar ascund riscuri și practici neetice, spune antreprenorul Răzvan Pascu, expert în turism, la #10întrebări.
Congres UDMR, în prezența liderilor Coaliției și a premierului Viktor Orban. Mesaje de reformă și cooperare între România și Ungaria # Europa Liberă România
Al 17-lea Congres al Uniunii Democrate a Maghiarilor din România (UDMR) are loc, vineri, 10 octombrie, în localitatea Juc-Herghelie, județul Cluj.La eveniment au fost invitați liderul PNL, premierul Ilie Bolojan, preşedintele interimar al PSD, preşedinte al Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, ministrul Economiei Radu Miruță (USR), dar şi premierul maghiar Viktor Orban.Discursurile liderilor s-au referit la importanța unității în coaliția de guvernare, rolul UDMR în echilibrul politic...
Uniunea Europeană inițiază acțiuni legale împotriva României din cauza folosirii de insecticide periculoase pentru albine # Europa Liberă România
Comisia Europeană a pornit o procedură legală (infringement) împotriva României pentru că autoritățile de la București au încălcat în mod repetat normele europene și au autorizat frecvent folosirea insecticidelor din clasa neonicotinoidelor, recunoscute pentru impactul negativ asupra insectelor care ajută la polenizare, în special asupra albinelor.Într-un comunicat, Comisia Europeană transmite că, în ciuda avertismentelor de la Bruxelles, România a acordat, în total, 12 autorizații...
Comitetul Norvegian pentru Nobel a acordat Premiul Nobel pentru Pace din 2025 Mariei Corina Machado, o figură emblematică a luptei pentru democrație în Venezuela.
Procesul de restabilire a alimentării cu energie externă la centrala nucleară Zaporojie a început, anunță AIEA # Europa Liberă România
Procesul de restabilire a alimentării externe cu energie electrică a centralei nucleare Zaporojie, situată în sud-estul Ucrainei, a început, a anunțat pe 9 octombrie directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), Rafael Grossi.
NATO analizează variante de răspuns militar la intruziunile cu drone și alte aparate de zbor ale Rusiei în spațiul aerian al alianței # Europa Liberă România
NATO analizează un răspuns mai ferm la acțiunile tot mai provocatoare ale Rusiei. Printre variante se află desfășurarea de drone înarmate de-a lungul graniței NATO cu Rusia și relaxarea condițiilor impuse piloților de pe avioanele de luptă pentru deschiderea focului asupra aparatelor de zbor rusești, scrie Financial Times (FT).Discuțiile au loc după ce drone și avioane rusești au încălcat în mod repetat spațiul aerian al țărilor NATO, potrivit a patru oficiali NATO informați cu privire la...
Atac rusesc de amploare asupra Ucrainei. O parte din Kiev fără energie, un copil ucis în Zaporojie # Europa Liberă România
Un atac aerian rusesc de amploare a lovit Ucraina în dimineața zilei de 10 octombrie 2025, provocând pagube semnificative în capitala Kiev și în regiunea Zaporojie din sud-estuo țării. Atacul, descris de Forțele Aeriene Ucrainene drept „masiv”, a vizat infrastructura critică, inclusiv rețeaua energetică, și a dus la întreruperea furnizării de electricitate și apă în mai multe cartiere din Kiev.În centrul capitalei Ucrainei, un atac cu drone și rachete a declanșat un incendiu într-un bloc...
Declic cere Guvernului să preia coordonarea planului de reconstrucție a zonei Praid # Europa Liberă România
Comunitatea Declic cere Guvernului să-și asume conducerea procesului de reconstrucție a zonei Praid prin elaborarea unui plan integrat de refacere și dezvoltare a regiunii.
Israelul și Hamas au semnat acordul propus de Trump pentru încetarea focului în Gaza și eliberarea ostaticilor # Europa Liberă România
Israelul și gruparea militantă palestiniană Hamas au semnat joi un acord de încetare a focului și de eliberare a ostaticilor israelieni în schimbul prizonierilor palestinieni, în prima fază a inițiativei președintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului de doi ani din Gaza.
Summitul Asia Centrală-Rusia de la Dușanbe. Putin îi cere scuze președintelui azer pentru doborârea avionului de pasageri # Europa Liberă România
Președintele Vladimir Putin a sosit miercuri seară în Tadjikistan, la Dușanbe, la un summit de trei zile menit să consolideze influența Rusiei în Asia Centrală, o regiune în care dominația Moscovei este din ce în ce mai mult contestată de China și Occident.
Banca Europeană de Investiții finanțează cu 500 de milioane de euro construcția autostrăzii Sibiu-Pitești, care traversează Carpații # Europa Liberă România
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a semnat cu Banca Europeană de Investiții (BEI), miercuri, contractul de finanțare cu 500 de milioane de euro a Autostrăzii Sibiu–Pitești.
Primele explicații oficiale pentru avertismentele care anunțau o furtună istorică. „Trebuie să ne bucurăm că n-a fost așa” # Europa Liberă România
Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, și Florinela Georgescu, directorul de prognoză al ANM, au făcut precizări cu privire la ciclonul Barbara care a creat probleme în 22 de județe din sudul și estul țării.
Robert Risch (AfD), exclus din consiliul local al orașului Hamburg după ce a participat la un forum al extremei drepte din Rusia # Europa Liberă România
Partidul Alternativa pentru Germania (AfD) din Hamburg l-a exclus pe Robert Risch din consiliul local, după ce imagini analizate de RFE/RL au arătat că acesta a participat la un forum al extremei drepte din Rusia.Risch a participat la conferința de la Sankt Petersburg pe 12 septembrie, conform unei examinări a imaginilor.Printre organizatorii evenimentului s-a numărat și Konstantin Malofeev, un magnat care are legături cu Kremlinul, aflat sub sancțiuni occidentale pentru implicarea în...
Donald Trump spune că Israel și Hamas s-au înțeles asupra unei „prime faze” a acordului de încetare a focului în Gaza # Europa Liberă România
Acordul între Israel și Hamas este cel mai important pas către o încetare a focului în Gaza de la începutul conflictului care a dus, în doi ani, la moartea a zeci de mii de oameni și a destabilizat Orientul Mijlociu.Președintele Donald Trump a anunțat acordul pe rețeaua sa Truth Social. El a mai declarat că toți ostaticii deținuți în Gaza vor fi eliberați în curând și Israelul își va retrage trupele pe o linie convenită, ca prim pas către „o pace puternică, durabilă și...
Economie & Apărare | Vraf de sesizări penale pentru nereguli în industria de apărare. Perspectivele producției de drone # Europa Liberă România
Ministrul Economiei admite că marile proiecte de înzestrare a Armatei cu echipamente moderne de către industria de apărare de stat stagnează. Radu Miruță spune că, în același timp, Ministerul Economiei a fost obligat să facă plângeri pentru suspiciuni de fapte penale în domeniul apărării.
Oana Ţoiu, după întâlnirea cu Marco Rubio: „Am agreat că prezenţa militară SUA în România trebuie să continue” # Europa Liberă România
Ministrul român al Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, s-a întâlnit miercuri, 8 octombrie 2025, la Washington, cu secretarul de stat american, Marco Rubio. Întâlnirea, catalogată drept „excelentă”, a vizat consolidarea parteneriatului strategic româno-american.
Ministrul Economiei, Radu Miruță, spune de ce a depus plângeri penale pentru neregulile din industria de apărare a României # Europa Liberă România
Ministrul Economiei, Radu Miruță, explică la Interviurile one2one că a sesizat procurorii pentru mai multe fapte suspecte legate fie de scheme de ajutor destinate unor producători de materiale de construcții, fie de presupusele modernizări ale unor companii strategice din industria de apărare.
Șeful Armatei Române, Gheorghiță Vlad: România poate face față unui atac rusesc. Amenințarea reală vine din războiul cognitiv # Europa Liberă România
Șeful Statului Major al Apărării, Gheorghiță Vlad, a declarat într-un interviu la Euronews că România poate face față unui eventual atac din partea Rusiei.
Atacuri rusești în Odesa, Herson și alte regiuni ucrainene. Cel puțin patru morți și 15 răniți # Europa Liberă România
În noaptea de 8-9 octombrie 2025, Rusia a lansat asupra Ucrainei 112 drone de atac, potrivit Forțelor Aeriene ale Armatei Ucrainene, care au precizat că apărarea antiaeriană a doborât sau neutralizat 87 de drone rusești în nordul, sudul și estul țării.
Sancțiunile SUA împotriva companiei sârbe de petrol NIS, controlată de Rusia, au intrat în vigoare # Europa Liberă România
Sancțiunile Statelor Unite ale Americii impuse companiei petroliere „Naftna Industrija Srbije” (NIS), aflată în majoritate în proprietatea Rusiei, au intrat în vigoare joi, 9 octombrie, după mai multe amânări. Compania deține singura rafinărie din Serbia iar sancțiunile ar putea duce la dificultăți în aprovizionarea cu țiței, scumpirea carburanților și probleme în sistemul de plăți. Sancțiunile impuse de SUA interzic băncilor americane și terțelor părți să mai facă tranzacții financiare și...
Comisia Europeană, condusă de Ursula von der Leyen, supraviețuiește în fața a două moțiuni de cenzură depuse în Parlamentul European # Europa Liberă România
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reușit joi să depășească două moțiuni de cenzură depuse împotriva sa în Parlamentul European. O moțiune a fost inițiată de grupul de extremă dreapta „Patrioți pentru Europa”, cealaltă de grupul Stângii radicale. Ambele moțiuni au fost respinse cu o majoritate confortabilă.Este a treia oară în acest an când Ursula von der Leyen trece printr-un astfel de test politic, după o tentativă similară eșuată în iulie, când moțiunea depusă de...
Scriitorul maghiar László Krasznahorkai a câștigat Premiul Nobel pentru literatură în 2025 # Europa Liberă România
Academia Suedeză a anunțat joi la Stockholm că i-a decernat Premiul Nobel pentru literatură din 2025 scriitorului și scenaristului maghiar László Krasznahorkai pentru „opera sa convingătoare și vizionară care, în mijlocul terorii apocaliptice, reafirmă puterea artei”.
O companie din Turcia propune investiții de 300 de milioane de dolari la combinatul siderurgic din Galați # Europa Liberă România
Compania metalurgică Kayseri Metal Center (Turcia) este interesată să investească 300 de milioane de dolari în repornirea activității combinatului siderurgic Liberty Galați. Și filiala din Germania a comerciantului indian Steel Mont și-a exprimat interesul, fără a preciza detalii.
Guvernul cancelarului Scholz autorizează poliția germană să doboare drone. Legea urmează să fie adoptată de Bundestag # Europa Liberă România
Germania va permite poliției să doboare orice drone ar perturba spațiul propriu aerian, cum au fost și cele care au perturbat aeroporturile europene din ultima perioadă și pe care liderii europeni le-au atribuit războiului hibrid purtat de Rusia în întrega Europă după invadarea Ucrainei.
Agresorul livratorului din Bangladesh, trimis în judecată. El riscă până la 5 ani de închisoare și pentru folosirea de simboluri fasciste # Europa Liberă România
Tânărul care s-a filmat în timp ce lovește un livrator din Bangladesh a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului Judecătoriei Sectorului 2.
Duma rusă de stat a aprobat retragerea Moscovei din acordul cu SUA privind plutoniul nuclear # Europa Liberă România
Camera inferioară a parlamentului rus a aprobat miercuri retragerea Moscovei din acordul cu Statele Unite, care vizează reducerea stocurilor de plutoniu pentru arme nucleare, rămase de la mii de focoase nucleare din timpul Războiului Rece, scriu Bloomberg și Reuters.
Aurul depășește pragul istoric de 4.000 dolari/uncie. Cauze: incertitudine globală și așteptări privind scăderea dobânzilor în SUA # Europa Liberă România
Prețul aurului a depășit pentru prima dată pragul de 4.000 de dolari pe uncie, pe fondul unui amestec de factori economici, geopolitici și monetari fără precedent.
Președintele rus Vladimir Putin a semnat săptămâna trecută un decret ce pare să vizeze activele companiilor străine care continuă să opereze în Rusia și care în prezent nu au nicio legătură cu proprietatea federală rusă.
Premiul Nobel pentru Chimie 2025, primit de trei cercetători care au creat materiale revoluționare # Europa Liberă România
Cercetătorii Susumu Kitagawa, Richard Robson și Omar Yaghi au fost primit Premiul Nobel pentru Chimie pentru crearea unui tip de material revoluționar.
Spitalul din Iași în care au murit șapte copii a rămas fără conducere după o săptămână. Controversa pe chiuvetele lipsă de la ATI # Europa Liberă România
Medicul Radu Constantin Luca, numit în urmă cu o săptămână manager interimar al Spitalului pentru copii „Sfânta Maria” din Iași, a demisionat marți și nu mai vrea să conducă spitalul în care au murit șapte copii.
Ministrul de Externe al României, Oana Țoiu, se întâlnește cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio # Europa Liberă România
Ministrul de Externe al României, Oana Țoiu, se întâlnește miercuri, în SUA, cu secretarul de stat american, Marco Rubio, care îndeplinește și rolul de consilier pentru securitate națională al președintelui Donald Trump.
CCR respinge contestația la legea privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, parte a pachetului de reforme adoptat de guvern # Europa Liberă România
Curtea Constituțională a respins, pe 8 octombrie, obiecția de neconstituționalitate depusă de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) Partidul Oamenilor Tineri și S.O.S. România față de legea privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.
