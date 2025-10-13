UPDATE - Cine sunt ostaticii israelieni care urmează să fie eliberaţi de Hamas? Eliberarea ostaticilor ar urma să înceapă la ora 08:00

20:30

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, face apel la magistraţi, care protestează de mai multe sătămâni nemulţumiţi de legea care modifică vârsta de pensionare şi modul de calcul al pensiei, să acţioneze responsabil. Ministrul le cere să-şi manifeste nemulţumirea fără a afecta cetăţenii şi alte categorii de persoane implicate în actul de justiţie.