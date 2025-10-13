România, cea mai stresantă țară pentru șoferii începători. Scor 2,9 din 100 la calitatea drumurilor
Newsweek.ro, 13 octombrie 2025 14:20
România ocupă locul 1 în Top-ul celor mai stresante țări pentru șoferii începători. A obținut un sco...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 15 minute
14:40
VIDEO Sodații ruși camuflează un super sistem de bruiaj. În 15 minute e „zburat” de dronele Ucrainei # Newsweek.ro
Dronele Ucrainei se dovedesc cele mai performante arme împotriva Rusiei. Nimic nu le scapă. O filmar...
Acum o oră
14:20
România, cea mai stresantă țară pentru șoferii începători. Scor 2,9 din 100 la calitatea drumurilor # Newsweek.ro
România ocupă locul 1 în Top-ul celor mai stresante țări pentru șoferii începători. A obținut un sco...
14:20
Benjamin Netanyahu a spus că Trump este cel mai bun prieten pe care Israelul l-a avut vreodată și sp...
14:10
Inflație,10%. Supermarketurile trag de clienți cu superpromoții. Economist: „Marele hop, în aprilie” # Newsweek.ro
Inflația a ajuns aproape de 10%, iar prețurile la alimente și energie electrică au crescut foarte mu...
14:00
Premiul Nobel pentru Economie 2025 a fost câștigat de Joel Mokyr, Philippe Aghion și Peter Howitt # Newsweek.ro
Premiul Nobel pentru Economie din 2025 a fost câștigat de Joel Mokyr, Philippe Aghion și Peter Howit...
Acum 2 ore
13:50
Rezerviștii din București, chemați la arme. Pregătire, trageri, dar și o masă caldă. Durează o zi # Newsweek.ro
Rezerviştii din Bucureşti şi Ilfov au început să primească ordinele de chemare la unitățile militare...
13:30
Stagiul de cotizare suplimentar acordat la grupe trebuie considerat contributiv la pensie? 2 opinii # Newsweek.ro
Una din cele mai dezbătute subiecte ale pensionarilor se referă la pensia celor care au lucrat în gr...
13:30
Sute de blocuri, fără apă caldă și căldură pentru următoarele zile. Care sunt zonele afectate # Newsweek.ro
Sute de blocuri și două spitale din Capitală vor rămâne în următoarele zile fără apă caldă și căldur...
13:00
Medvedev ameninţă că furnizarea de Tomahawk Ucrainei ar putea să se termine prost pentru toţi # Newsweek.ro
Fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev, actual secretar adjunct al Consiliului Securităţii Rusiei, a ...
Acum 4 ore
12:50
Veste bună, pentru șoferi! Timișoara, legată de Autostrada A1 cu un drum de 10 km. Preț: 50.000.000€ # Newsweek.ro
Șoferii care vor să ajungă în Timișoara de pe Autostrada A1 ori viceversa, din Timișoara pe A1, au l...
12:40
Peste 150 de acţiuni şi controale efectuate la frontiere; 56 de străini depistaţi cu probleme # Newsweek.ro
Poliţiştii de la imigrări au depistat în situaţii ilegale, în urma acţiunilor efectuate în perioada ...
12:20
Atenție, șoferi! Restricţii de circulaţie pe autostrăzile A1 şi A2, pentru reparații. Află unde! # Newsweek.ro
Centrul Infotrafic al Poliţiei Române a anunțat mai multe zone cu restricţii de circulaţie pe autost...
12:10
Cum se pregătește Rusia de război cu NATO. Crește cu 80% producția de tancuri. Unul costă 5.000.000$ # Newsweek.ro
Rusia își intensifică producția de tancuri T-90 și își restabilește rezervele de dinainte de război,...
11:50
Newsweek ESG Summit 2025: Soluții pentru un viitor sustenabil al afacerilor din România # Newsweek.ro
Newsweek România organizează ESG Summit 2025, un eveniment dedicat tranziției către o economie circu...
11:50
Digitalizarea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, un dezastru: disfuncţionalităţi, blocaje # Newsweek.ro
Un audit realizat de Curtea de Conturi arată că digitalizarea Casei Naționale de Asigurări de Sănăta...
11:40
Federația de Gimnastică Ritmică nu a lăsat 10 sportive minore să participe la campionatul național # Newsweek.ro
Federația de Gimnastică Ritmică a decis că 10 sportive minore, printre care și campioana diin ultimi...
11:30
Trump, vaccinat cu rapel anti-Covid-19. Călin Georgescu: „Virusul nu există, nu l-a văzut nimeni” # Newsweek.ro
Președintele american Donald Trump, în vârstă de 79 de ani, s-a vaccinat cu o doză de rapel anti-COV...
11:20
„Revoluție”, în lumea mașinilor electrice. A fost inventată bateria care ține 1.000.000 km # Newsweek.ro
O companie americană promite o adevărată „revoluție” în lumea mașinilor electrice. A inventat o bate...
Acum 6 ore
10:50
Salariul a scăzut pentru mulți români. Conform rapoartelor INS, vorbim despre o scădere cu aproape 2...
10:40
În ce zi va fi virată indemnizația pentru persoanele cu handicap pentru luna octombrie? # Newsweek.ro
În ce zi va fi virată indemnizația pentru persoanele cu handicap pentru luna octombrie? Agenția Nați...
10:30
Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) a anunţat că, în perioada 2 iunie - 9 octombrie, au f...
10:20
Puțini tați știu că au dreptul atât la concediul paternal, care se acordă imediat după nașterea copi...
10:10
Scumpiri în lanț în septembrie. Cât au crescut prețurile la energie electrică și la bere? # Newsweek.ro
Rata anuală a inflației în luna septembrie a crescut la 9,88% aproape la fel cu cea din luna august...
10:00
Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 pe scara Richter s-a produs luni dimineață, la ora 08:36, în zona...
09:40
Ministrul Finanțelor nu exclude o majorare a TVA în 2026: „Astfel de întâmplări pot apărea” # Newsweek.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că, deși în acest moment nu există un scenariu of...
09:40
VIDEO În ce film despre fotbal au jucat Dinică, Rică Răducanu, Jean Constantin și „Pistruiatul”? # Newsweek.ro
În anii 70 Andrei Blaier a făcut un film despre fotbal în care au jucat Jean Constantin, Gheorghe Di...
09:30
Netanyahu, după pacea cu Hamas din Gaza: „Întoarcerea ostaticilor va fi un eveniment istoric” # Newsweek.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că revenirea ostaticilor deținuți de Hamas în Gaza...
09:20
Începând cu data de 12 octombrie, a intrat în vigoare noua lege care modifică Codul muncii în ceea c...
09:00
Cele 3 condiții pentru ca tricolorii să se califice la CM 2026. Lucescu: „Las echipa altcuiva” # Newsweek.ro
Selecționerul României, Mircea Lucescu, a anunțat că își va da demisia dacă naționala nu reușește ca...
Acum 8 ore
08:50
Corlățean, cu vizite în Rusia, prieten cu Adrian Năstase nu mai vrea șefia PSD. Acuză jocuri murdare # Newsweek.ro
Titus Corlățean nu mai candidează la șefia PSD. El acuză jocuri murdare și interese ascunse. Corlățe...
08:30
Vremea se va răci, începând de luni, în cea mai mare parte a ţării, urmând ca de marţi temperaturile...
08:30
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a explicat că partidul a ajuns la un scor de sub 20% în sondaje d...
08:20
Scoarța terestră a Pământului se destramă și „moare” în zona Pacific. Cât de periculos e fenomenul? # Newsweek.ro
O zonă de subducție din apropierea Cascadiei se destramă bucată cu bucată. Acest proces oferă o pers...
08:10
Coreea de Nord a primit probabil ajutor tehnic din partea Rusiei pentru dezvoltarea submarinelor sal...
07:50
Disputa politică din SUA ascunde criza reală: datoria uriaşă şi viitorul programelor sociale # Newsweek.ro
Disputa dintre democraţi şi republicanii preşedintelui Donald Trump privind blocajul guvernamental c...
07:40
Unde riscă românii amendă de 500-3000 € dacă dau drumul la căldură în afara programului oficial? # Newsweek.ro
Într-o țară din Europa, locuitorii nu pot da drumul la căldură când li se face frig, decât după ce v...
07:40
Roânia a învins Austria cu 1-0. Antrenorul Austriei a spus că au avut meciul în mână dar că jucători...
07:20
Horoscop 14 octombrie. Luna în Leu aduce schimbări mari Săgetătorilor. Scorpionii, zi romantică # Newsweek.ro
Horoscop 14 octombrie. Luna în Leu aduce schimbări mari Săgetătorilor. Scorpionii au parte de o zi r...
07:20
3,2 lei/zi sprijin pentru copiii cu nevoi speciale de la stat. Întreținerea unui pușcăriaș: 33 lei # Newsweek.ro
Elevii cu nevoi special primesc din partea statului o sumă modică de 3,2 lei pe zi de la stat. Banii...
07:10
Sute de mii de pensionari pierd bani la pensie. Care ani munciți nu sunt considerați vechime? # Newsweek.ro
Cosniliul Legislativ a decis împotriva pensionarilor. Sute de mii de pensionari pied bani la pensie....
Acum 24 ore
20:50
10.000 de rezerviști au fost mobilizați în Ilfov. La ce exercițiu vor participa militarii? # Newsweek.ro
Duminică a început cel mai mare exercițiu de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii popu...
20:40
Peskov: Moldova face o greşeală gravă transformând Rusia în adversar pentru apropierea de Europa # Newsweek.ro
Actualele autorităţi din Republica Moldova fac o greşeală gravă atunci când fac din Rusia un adversa...
20:20
Ce numere au ieșit la LOTO 6/49 duminica aceasta? Nimeni nu se aștepta la aceste cifre # Newsweek.ro
Rezultate LOTO 6/49. Duminică, 12 octombrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc...
20:10
Ministrul Sănătății a vizitat Spitalul de Urgență din Bârlad: Nu am văzut nicio brăţară, niciun inel # Newsweek.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a vizitat, duminică, Spitalul Municipal de Urgenţă ”Elena B...
19:50
Avion Bombardier de 4.000.000$ al SUA a plecat din Constanța spre Libia. Ce misiune a avut? # Newsweek.ro
O aeronavă Artemis a plecat din Constanța, România, și a urmat un traseu prin Bulgaria și Grecia îna...
19:50
Ce riscuri pentru sănătate ascunde o baie fără fereastră? Soluții simple pentru un aer curat # Newsweek.ro
O baie fără fereastră poate deveni un pericol pentru sănătate. Lipsa aerului curat și a luminii natu...
19:40
Premierul Ilie Bolojan: Uneori deciziile greşite ne-au făcut rău. Hoţia ne-a facut rău # Newsweek.ro
Cât timp va ocupa funcţia de prim-ministru, ”o zi, o lună”, Bolojan a anunţat că va face ”ceea ce tr...
19:20
România, la un pas de a pierde fondurile UE în 2026. Ce a anunțat Ministrul Finanțelor Nazare # Newsweek.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, afirmă, duminică, după reuniunea ECOFIN, că România a depăşi...
19:10
Prețurile combustibililor ar trebui să poată crește doar o dată pe zi. Ce țară din Europa are regula # Newsweek.ro
Prețurile la benzinării se schimbă constant pe parcursul zilei, ceea ce face dificilă alimentarea co...
18:50
Cărțile de identitate vor deveni mai scumpe în Germania. Se vor dubla costurile. Cât vor fi valabile # Newsweek.ro
Pentru a ușura sarcina autorităților, taxa pentru cărțile de identitate va fi majorată cu nouă euro....
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.