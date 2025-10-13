Dacă CCR respinge pensiile magistraţilor, urmează demisia lui Bolojan? Nicuşor Dan: Nu e cazul

Newsweek.ro, 13 octombrie 2025 22:10

Preşedintele Nicuşor Dan, întrebat despre demisia premierului Ilie Bolojan, dacă CCR respinge pensii...

Acum 30 minute
22:10
Acum o oră
21:50
Nuclearelectrica exportă pentru prima dată combustibil nuclear. Premieră istorică Newsweek.ro
SN Nuclearelectrica SA exportă pentru prima dată combustibil nuclear. Este o premieră istorică.
Acum 2 ore
21:30
Haos în Madagascar. Preşedintele a fugit din ţară, o parte din Armată este de partea tinerilor Newsweek.ro
Este revoluţie în Madagascar. Preşedintele statului a fugit din ţară, iar o parte din Armată este de...
20:40
Care sunt schimbările anunţate de Nicuşor Dan, în strategia de apărare naţională Newsweek.ro
Care sunt schimbările foarte importante anunţate de Nicuşor Dan, în strategia de apărare naţională. ...
Acum 4 ore
20:30
O nouă escrocherie cu carduri bancare. Cum ești păcălit să dai date personale? Newsweek.ro
O escrocherie cu carduri bancare începe să ia amploare. Escrocii te păcălesc să le dai datele person...
20:20
Mamă lovită mortal pe trecere în timp ce traversa cu fetița de 2 ani. Copilul de 10 ani o suna Newsweek.ro
Momente tragice pe o stradă din București. O mamă a fost accidentată mortal în timp ce travesa strad...
20:00
Cea mai de succes emisiune de eurobonduri, pe pieţele externe. De ce trebuie să ne bucure? Newsweek.ro
A fost cea mai de succes emisiune de eurobonduri, pe pieţele externe, acum, în luna octombrie. Dar d...
19:50
PSD își schimbă statutul. Grindeanu și-a anunțat candidatura la șefia partidului Newsweek.ro
Sorin Grindeanu a propus, luni, la Consiliul Politic Național, modificarea statutului formațiunii po...
19:40
Șapte pași simpli și eficienți pentru a curăța salteaua și a scăpa definitiv de petele adânci Newsweek.ro
Șapte pași simpli și eficienți pentru a curăța salteaua și a scăpa definitiv de petele adânci. Murdă...
19:20
Cum să prepari acasă un deodorant stick fără chimicale nocive. Urmează doar câțiva pași simpli Newsweek.ro
Cum să prepari acasă un deodorant stick fără chimicale nocive. Urmează doar câțiva pași simpli. Vrei...
19:00
ANAF a pus ochii pe noi categorii de venituri. Cine intră în vizorul Fiscului? Newsweek.ro
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a pus ochii pe noi categorii de venituri. Aşadar, c...
18:40
Elimină rapid mirosul din cuptorul cu microunde folosind produse simple pe care le ai în casă Newsweek.ro
Elimină rapid mirosul din cuptorul cu microunde folosind produse simple pe care le ai în casă. Iată ...
Acum 6 ore
18:10
Nicolae Bănicioiu a fost achitat definitiv, într-un dosar de corupţie. Câţi bani nu mai plăteşte? Newsweek.ro
Fostul ministru al Tineretului şi Sportului, Nicolae Bănicioiu, a fost achitat definitiv, într-un do...
18:10
Da firma ta faliment? Ai 12 salarii puse deoparte pentru tine. În ce domenii se aplică? Newsweek.ro
Ministerul Muncii a transmis că vrea să proteje cât mai bine sectoarele strategice ale economiei, pe...
18:00
MAI propune proiecte de 3 miliarde de euro pentru 2026-2030. Armament, drone și securitate prin SAFE Newsweek.ro
MAI propune proiecte de 3 miliarde de euro pentru 2026-2030. Armament, drone și securitate prin SAFE...
17:40
Germania se îndreaptă spre un nou nivel de faliment. Companiile intră în blocaje financiare Newsweek.ro
Valul de falimente din Germania continuă. Datele actuale sugerează un nou record al insolvențelor în...
17:20
Rusia „joacă la noroc cu războiul” prin încălcarea spațiului aerian. NATO a consolidat apărarea Newsweek.ro
Un înaltul diplomat al UE a declarat că Moscova „joacă la noroc cu războiul” după o serie de drone ș...
17:10
O țară din Europa introduce serviciul militar prin loterie. Nu sunt candidați voluntari Newsweek.ro
Noua Lege a serviciului militar, care urmează să fie adoptată în Bundestag săptămâna aceasta, are sc...
17:00
Președintele Nicușor Dan: &#34;Violența împotriva copiilor nu se justifică în nicio circumstanță&#34; Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan: "Violența împotriva copiilor nu se justifică în nicio circumstanță". Un co...
17:00
Guvernul, răspuns dur. Nu am tăiat pensiile speciale și am pierdut 231.000.000 euro Newsweek.ro
Guvernul răspunde Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit căruia jalonul privind pensiile sp...
Acum 8 ore
16:30
AI descoperă civilizații antice de 5.000 de ani sub nisipurile celui mai mare deșert, Rub’ al Khali Newsweek.ro
AI descoperă civilizații antice de 5.000 de ani sub nisipurile celui mai mare deșert, Rub’ al Khali....
16:20
Alexandrion Group majorează salariile angajaților săi din România cu 10%, în 2025 Newsweek.ro
Alexandrion Group, parte din Nawaf Salameh Family Office, majorează salariile angajaților săi din Ro...
16:20
17 firme investigate pentru evaziune fiscală cu panouri fotovoltaice într-o schemă transfrontalieră Newsweek.ro
17 firme investigate pentru evaziune fiscală cu panouri fotovoltaice într-o schemă transfrontalieră....
16:10
Accident feroviar grav în Slovacia. Două trenuri s-au ciocnit. Sunt 100 de răniți Newsweek.ro
Accident feroviar grav în Slovacia. Două trenuri s-au ciocnit. Sunt 100 de răniți. Informațiile prel...
15:50
Unei pensionare de 89 de ani i-a fost refuzat tratamentul balnear, în ciuda dreptului său la pensie Newsweek.ro
O pensionară vieneză în vârstă de 89 de ani se confruntă cu un refuz dur din partea Institutului de ...
15:30
Armă mică, dar rezultate mari. Arsenalul anti-drone al Ucrainei evoluează. Puștile îl completează Newsweek.ro
Printre numeroasele lecții pe care le-a oferit războiul de patru ani din Ucraina, una este că până ș...
15:20
Avertisment de la autorități pentru crescătorii de animale. Risc de apariţie a unor focare de boli Newsweek.ro
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor trage un semnal de alarmă ...
15:00
Pensionarii singuri cu pensii mici găsesc sprijin la Telefonul Vârstnicului, linie gratuită Newsweek.ro
Pensionarii singuri cu pensie mici găsesc sprijin la Telefonul Vârstnicului, o linie gratuită pentru...
14:40
VIDEO Sodații ruși camuflează un super sistem de bruiaj. În 15 minute e „zburat” de dronele Ucrainei Newsweek.ro
Dronele Ucrainei se dovedesc cele mai performante arme împotriva Rusiei. Nimic nu le scapă. O filmar...
Acum 12 ore
14:20
România, cea mai stresantă țară pentru șoferii începători. Scor 2,9 din 100 la calitatea drumurilor Newsweek.ro
România ocupă locul 1 în Top-ul celor mai stresante țări pentru șoferii începători. A obținut un sco...
14:20
Netanyahu: Trump este cel mai bun prieten pe care Israelul l-a avut vreodată Newsweek.ro
Benjamin Netanyahu a spus că Trump este cel mai bun prieten pe care Israelul l-a avut vreodată și sp...
14:10
Inflație,10%. Supermarketurile trag de clienți cu superpromoții. Economist: „Marele hop, în aprilie” Newsweek.ro
Inflația a ajuns aproape de 10%, iar prețurile la alimente și energie electrică au crescut foarte mu...
14:00
Premiul Nobel pentru Economie 2025 a fost câștigat de Joel Mokyr, Philippe Aghion și Peter Howitt Newsweek.ro
Premiul Nobel pentru Economie din 2025 a fost câștigat de Joel Mokyr, Philippe Aghion și Peter Howit...
13:50
Rezerviștii din București, chemați la arme. Pregătire, trageri, dar și o masă caldă. Durează o zi Newsweek.ro
Rezerviştii din Bucureşti şi Ilfov au început să primească ordinele de chemare la unitățile militare...
13:30
Stagiul de cotizare suplimentar acordat la grupe trebuie considerat contributiv la pensie? 2 opinii Newsweek.ro
Una din cele mai dezbătute subiecte ale pensionarilor se referă la pensia celor care au lucrat în gr...
13:30
Sute de blocuri, fără apă caldă și căldură pentru următoarele zile. Care sunt zonele afectate Newsweek.ro
Sute de blocuri și două spitale din Capitală vor rămâne în următoarele zile fără apă caldă și căldur...
13:00
Medvedev ameninţă că furnizarea de Tomahawk Ucrainei ar putea să se termine prost pentru toţi Newsweek.ro
Fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev, actual secretar adjunct al Consiliului Securităţii Rusiei, a ...
12:50
Veste bună, pentru șoferi! Timișoara, legată de Autostrada A1 cu un drum de 10 km. Preț: 50.000.000€ Newsweek.ro
Șoferii care vor să ajungă în Timișoara de pe Autostrada A1 ori viceversa, din Timișoara pe A1, au l...
12:40
Peste 150 de acţiuni şi controale efectuate la frontiere; 56 de străini depistaţi cu probleme Newsweek.ro
Poliţiştii de la imigrări au depistat în situaţii ilegale, în urma acţiunilor efectuate în perioada ...
12:20
Atenție, șoferi! Restricţii de circulaţie pe autostrăzile A1 şi A2, pentru reparații. Află unde! Newsweek.ro
Centrul Infotrafic al Poliţiei Române a anunțat mai multe zone cu restricţii de circulaţie pe autost...
12:10
Cum se pregătește Rusia de război cu NATO. Crește cu 80% producția de tancuri. Unul costă 5.000.000$ Newsweek.ro
Rusia își intensifică producția de tancuri T-90 și își restabilește rezervele de dinainte de război,...
11:50
Newsweek ESG Summit 2025: Soluții pentru un viitor sustenabil al afacerilor din România Newsweek.ro
Newsweek România organizează ESG Summit 2025, un eveniment dedicat tranziției către o economie circu...
11:50
Digitalizarea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, un dezastru: disfuncţionalităţi, blocaje Newsweek.ro
Un audit realizat de Curtea de Conturi arată că digitalizarea Casei Naționale de Asigurări de Sănăta...
11:40
Federația de Gimnastică Ritmică nu a lăsat 10 sportive minore să participe la campionatul național Newsweek.ro
Federația de Gimnastică Ritmică a decis că 10 sportive minore, printre care și campioana diin ultimi...
11:30
Trump, vaccinat cu rapel anti-Covid-19. Călin Georgescu: „Virusul nu există, nu l-a văzut nimeni” Newsweek.ro
Președintele american Donald Trump, în vârstă de 79 de ani, s-a vaccinat cu o doză de rapel anti-COV...
11:20
„Revoluție”, în lumea mașinilor electrice. A fost inventată bateria care ține 1.000.000 km Newsweek.ro
O companie americană promite o adevărată „revoluție” în lumea mașinilor electrice. A inventat o bate...
10:50
Salariu mai mic cu 200 de lei pentru o categorie de români. Care sunt motivele? Newsweek.ro
Salariul a scăzut pentru mulți români. Conform rapoartelor INS, vorbim despre o scădere cu aproape 2...
10:40
În ce zi va fi virată indemnizația pentru persoanele cu handicap pentru luna octombrie? Newsweek.ro
În ce zi va fi virată indemnizația pentru persoanele cu handicap pentru luna octombrie? Agenția Nați...
10:30
43 de cazuri de infecţie cu virusul West Nile, în România. O persoană a murit Newsweek.ro
Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) a anunţat că, în perioada 2 iunie - 9 octombrie, au f...
10:20
Tații își pot prelungi concediul paternal cu o săptămână. Ce trebuie să facă Newsweek.ro
Puțini tați știu că au dreptul atât la concediul paternal, care se acordă imediat după nașterea copi...
