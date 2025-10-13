Rusia „joacă la noroc cu războiul” prin încălcarea spațiului aerian. NATO a consolidat apărarea

Newsweek.ro, 13 octombrie 2025 17:20

Un înaltul diplomat al UE a declarat că Moscova „joacă la noroc cu războiul” după o serie de drone ș...

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 15 minute
17:40
Germania se îndreaptă spre un nou nivel de faliment. Companiile intră în blocaje financiare Newsweek.ro
Valul de falimente din Germania continuă. Datele actuale sugerează un nou record al insolvențelor în...
Acum o oră
17:20
17:10
O țară din Europa introduce serviciul militar prin loterie. Nu sunt candidați voluntari Newsweek.ro
Noua Lege a serviciului militar, care urmează să fie adoptată în Bundestag săptămâna aceasta, are sc...
17:00
Președintele Nicușor Dan: &#34;Violența împotriva copiilor nu se justifică în nicio circumstanță&#34; Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan: "Violența împotriva copiilor nu se justifică în nicio circumstanță". Un co...
17:00
Guvernul, răspuns dur. Nu am tăiat pensiile speciale și am pierdut 231.000.000 euro Newsweek.ro
Guvernul răspunde Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit căruia jalonul privind pensiile sp...
Acum 2 ore
16:30
AI descoperă civilizații antice de 5.000 de ani sub nisipurile celui mai mare deșert, Rub’ al Khali Newsweek.ro
AI descoperă civilizații antice de 5.000 de ani sub nisipurile celui mai mare deșert, Rub’ al Khali....
16:20
Alexandrion Group majorează salariile angajaților săi din România cu 10%, în 2025 Newsweek.ro
Alexandrion Group, parte din Nawaf Salameh Family Office, majorează salariile angajaților săi din Ro...
16:20
17 firme investigate pentru evaziune fiscală cu panouri fotovoltaice într-o schemă transfrontalieră Newsweek.ro
17 firme investigate pentru evaziune fiscală cu panouri fotovoltaice într-o schemă transfrontalieră....
16:10
Accident feroviar grav în Slovacia. Două trenuri s-au ciocnit. Sunt 100 de răniți Newsweek.ro
Accident feroviar grav în Slovacia. Două trenuri s-au ciocnit. Sunt 100 de răniți. Informațiile prel...
Acum 4 ore
15:50
Unei pensionare de 89 de ani i-a fost refuzat tratamentul balnear, în ciuda dreptului său la pensie Newsweek.ro
O pensionară vieneză în vârstă de 89 de ani se confruntă cu un refuz dur din partea Institutului de ...
15:30
Armă mică, dar rezultate mari. Arsenalul anti-drone al Ucrainei evoluează. Puștile îl completează Newsweek.ro
Printre numeroasele lecții pe care le-a oferit războiul de patru ani din Ucraina, una este că până ș...
15:20
Avertisment de la autorități pentru crescătorii de animale. Risc de apariţie a unor focare de boli Newsweek.ro
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor trage un semnal de alarmă ...
15:00
Pensionarii singuri cu pensii mici găsesc sprijin la Telefonul Vârstnicului, linie gratuită Newsweek.ro
Pensionarii singuri cu pensie mici găsesc sprijin la Telefonul Vârstnicului, o linie gratuită pentru...
14:40
VIDEO Sodații ruși camuflează un super sistem de bruiaj. În 15 minute e „zburat” de dronele Ucrainei Newsweek.ro
Dronele Ucrainei se dovedesc cele mai performante arme împotriva Rusiei. Nimic nu le scapă. O filmar...
14:20
România, cea mai stresantă țară pentru șoferii începători. Scor 2,9 din 100 la calitatea drumurilor Newsweek.ro
România ocupă locul 1 în Top-ul celor mai stresante țări pentru șoferii începători. A obținut un sco...
14:20
Netanyahu: Trump este cel mai bun prieten pe care Israelul l-a avut vreodată Newsweek.ro
Benjamin Netanyahu a spus că Trump este cel mai bun prieten pe care Israelul l-a avut vreodată și sp...
14:10
Inflație,10%. Supermarketurile trag de clienți cu superpromoții. Economist: „Marele hop, în aprilie” Newsweek.ro
Inflația a ajuns aproape de 10%, iar prețurile la alimente și energie electrică au crescut foarte mu...
14:00
Premiul Nobel pentru Economie 2025 a fost câștigat de Joel Mokyr, Philippe Aghion și Peter Howitt Newsweek.ro
Premiul Nobel pentru Economie din 2025 a fost câștigat de Joel Mokyr, Philippe Aghion și Peter Howit...
Acum 6 ore
13:50
Rezerviștii din București, chemați la arme. Pregătire, trageri, dar și o masă caldă. Durează o zi Newsweek.ro
Rezerviştii din Bucureşti şi Ilfov au început să primească ordinele de chemare la unitățile militare...
13:30
Stagiul de cotizare suplimentar acordat la grupe trebuie considerat contributiv la pensie? 2 opinii Newsweek.ro
Una din cele mai dezbătute subiecte ale pensionarilor se referă la pensia celor care au lucrat în gr...
13:30
Sute de blocuri, fără apă caldă și căldură pentru următoarele zile. Care sunt zonele afectate Newsweek.ro
Sute de blocuri și două spitale din Capitală vor rămâne în următoarele zile fără apă caldă și căldur...
13:00
Medvedev ameninţă că furnizarea de Tomahawk Ucrainei ar putea să se termine prost pentru toţi Newsweek.ro
Fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev, actual secretar adjunct al Consiliului Securităţii Rusiei, a ...
12:50
Veste bună, pentru șoferi! Timișoara, legată de Autostrada A1 cu un drum de 10 km. Preț: 50.000.000€ Newsweek.ro
Șoferii care vor să ajungă în Timișoara de pe Autostrada A1 ori viceversa, din Timișoara pe A1, au l...
12:40
Peste 150 de acţiuni şi controale efectuate la frontiere; 56 de străini depistaţi cu probleme Newsweek.ro
Poliţiştii de la imigrări au depistat în situaţii ilegale, în urma acţiunilor efectuate în perioada ...
12:20
Atenție, șoferi! Restricţii de circulaţie pe autostrăzile A1 şi A2, pentru reparații. Află unde! Newsweek.ro
Centrul Infotrafic al Poliţiei Române a anunțat mai multe zone cu restricţii de circulaţie pe autost...
12:10
Cum se pregătește Rusia de război cu NATO. Crește cu 80% producția de tancuri. Unul costă 5.000.000$ Newsweek.ro
Rusia își intensifică producția de tancuri T-90 și își restabilește rezervele de dinainte de război,...
Acum 8 ore
11:50
Newsweek ESG Summit 2025: Soluții pentru un viitor sustenabil al afacerilor din România Newsweek.ro
Newsweek România organizează ESG Summit 2025, un eveniment dedicat tranziției către o economie circu...
11:50
Digitalizarea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, un dezastru: disfuncţionalităţi, blocaje Newsweek.ro
Un audit realizat de Curtea de Conturi arată că digitalizarea Casei Naționale de Asigurări de Sănăta...
11:40
Federația de Gimnastică Ritmică nu a lăsat 10 sportive minore să participe la campionatul național Newsweek.ro
Federația de Gimnastică Ritmică a decis că 10 sportive minore, printre care și campioana diin ultimi...
11:30
Trump, vaccinat cu rapel anti-Covid-19. Călin Georgescu: „Virusul nu există, nu l-a văzut nimeni” Newsweek.ro
Președintele american Donald Trump, în vârstă de 79 de ani, s-a vaccinat cu o doză de rapel anti-COV...
11:20
„Revoluție”, în lumea mașinilor electrice. A fost inventată bateria care ține 1.000.000 km Newsweek.ro
O companie americană promite o adevărată „revoluție” în lumea mașinilor electrice. A inventat o bate...
10:50
Salariu mai mic cu 200 de lei pentru o categorie de români. Care sunt motivele? Newsweek.ro
Salariul a scăzut pentru mulți români. Conform rapoartelor INS, vorbim despre o scădere cu aproape 2...
10:40
În ce zi va fi virată indemnizația pentru persoanele cu handicap pentru luna octombrie? Newsweek.ro
În ce zi va fi virată indemnizația pentru persoanele cu handicap pentru luna octombrie? Agenția Nați...
10:30
43 de cazuri de infecţie cu virusul West Nile, în România. O persoană a murit Newsweek.ro
Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) a anunţat că, în perioada 2 iunie - 9 octombrie, au f...
10:20
Tații își pot prelungi concediul paternal cu o săptămână. Ce trebuie să facă Newsweek.ro
Puțini tați știu că au dreptul atât la concediul paternal, care se acordă imediat după nașterea copi...
10:10
Scumpiri în lanț în septembrie. Cât au crescut prețurile la energie electrică și la bere? Newsweek.ro
Rata anuală a inflației în luna septembrie a crescut la 9,88% aproape la fel cu cea din luna august...
10:00
Cutremur în România, luni dimineață. Ce magnitudine a avut și unde s-a produs Newsweek.ro
Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 pe scara Richter s-a produs luni dimineață, la ora 08:36, în zona...
Acum 12 ore
09:40
Ministrul Finanțelor nu exclude o majorare a TVA în 2026: „Astfel de întâmplări pot apărea” Newsweek.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că, deși în acest moment nu există un scenariu of...
09:40
VIDEO În ce film despre fotbal au jucat Dinică, Rică Răducanu, Jean Constantin și „Pistruiatul”? Newsweek.ro
În anii 70 Andrei Blaier a făcut un film despre fotbal în care au jucat Jean Constantin, Gheorghe Di...
09:30
Netanyahu, după pacea cu Hamas din Gaza: „Întoarcerea ostaticilor va fi un eveniment istoric” Newsweek.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că revenirea ostaticilor deținuți de Hamas în Gaza...
09:20
Câte zile pot lucra de acasă părinții copiilor cu handicap? Legea a intrat în vigoare Newsweek.ro
Începând cu data de 12 octombrie, a intrat în vigoare noua lege care modifică Codul muncii în ceea c...
09:00
Cele 3 condiții pentru ca tricolorii să se califice la CM 2026. Lucescu: „Las echipa altcuiva” Newsweek.ro
Selecționerul României, Mircea Lucescu, a anunțat că își va da demisia dacă naționala nu reușește ca...
08:50
Corlățean, cu vizite în Rusia, prieten cu Adrian Năstase nu mai vrea șefia PSD. Acuză jocuri murdare Newsweek.ro
Titus Corlățean nu mai candidează la șefia PSD. El acuză jocuri murdare și interese ascunse. Corlățe...
08:30
VREMEA intră într-un proces de răcire. În ce orașe se vor înregistra 0 grade? Newsweek.ro
Vremea se va răci, începând de luni, în cea mai mare parte a ţării, urmând ca de marţi temperaturile...
08:30
Grindeanu explică de ce PSD a ajuns sub 20% în sondaje: „Am crezut prea mult în PNL” Newsweek.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a explicat că partidul a ajuns la un scor de sub 20% în sondaje d...
08:20
Scoarța terestră a Pământului se destramă și „moare” în zona Pacific. Cât de periculos e fenomenul? Newsweek.ro
O zonă de subducție din apropierea Cascadiei se destramă bucată cu bucată. Acest proces oferă o pers...
08:10
Coreea de Nord, sprijinită de Rusia în dezvoltarea submarinelor, susține Seulul Newsweek.ro
Coreea de Nord a primit probabil ajutor tehnic din partea Rusiei pentru dezvoltarea submarinelor sal...
07:50
Disputa politică din SUA ascunde criza reală: datoria uriaşă şi viitorul programelor sociale Newsweek.ro
Disputa dintre democraţi şi republicanii preşedintelui Donald Trump privind blocajul guvernamental c...
07:40
Unde riscă românii amendă de 500-3000 € dacă dau drumul la căldură în afara programului oficial? Newsweek.ro
Într-o țară din Europa, locuitorii nu pot da drumul la căldură când li se face frig, decât după ce v...
07:40
Antrenorul Austriei, după înfrângerea cu România: „Am fost foarte proști” Newsweek.ro
Roânia a învins Austria cu 1-0. Antrenorul Austriei a spus că au avut meciul în mână dar că jucători...
