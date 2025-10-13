Ministrul proiectelor europene critică dur CSM pe tema pensiilor speciale: „Este inacceptabil să inducă în eroare opinia publică”

09:10

Președintele SUA, Donald Trump, a sugerat că Spania ar trebui exclusă din NATO. Între cele două țări au apărut tensiuni după ce oficialii de la Madrid au anunțat cu câteva zile înainte de summit-ul NATO de la Haga că nu vor majora cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB, așa cum ceruse liderul american, relatează … Articolul Donald Trump sugerează că Spania ar trebui exclusă din NATO din cauza dezacordului privind cheltuielile de 5% din PIB pentru apărare apare prima dată în Main News.