Moţiunea simplă împotriva ministrului economiei, Radu Miruţă, respinsă în Senat
MainNews.ro, 13 octombrie 2025 18:50
Moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Economiei, Radu Miruță, a fost respinsă luni în Senat. Documentul a întrunit doar 34 de voturi „pentru", în timp ce 66 de senatori au votat „împotrivă", iar trei s-au abținut. Intitulată „Ministrul Radu Daniel Miruţă, dovada vie că USR şi PSD-PNL sunt aceeaşi mizerie. Ministerul Economiei, transformat în
Acum o oră
18:50
Acum 2 ore
18:10
BREAKING Fostul ministru al sănătății, Nicolae Bănicioiu, achitat de ÎCCJ în dosarul de trafic de influență # MainNews.ro
Nicolae Bănicioiu, fost ministru PSD al sănătății, a fost achitat definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul în care era acuzat de Direcția Națională Anticorupție de trafic de influență. Acesta scapă și de confiscarea a 1,3 milioane de lei. Decizia instanței supreme este definitivă. Bănicioiu a fost trimis în judecată în decembrie
Acum 4 ore
17:00
Ministerul Finanțelor a anunțat că, în data de 2 octombrie, România a atras aproximativ 4 miliarde de euro de pe piețele internaționale, într-una dintre cele mai puternice emisiuni de euroobligațiuni realizate vreodată de statul român. Este a patra tranzacție externă din acest an și, totodată, ultima emisiune publică de euroobligațiuni programată pentru 2025. Emisiunea a
16:00
Emmanuel Macron a declarat că nu va demisiona, după ce noul guvern se confruntă cu amenințarea a două moțiuni de cenzură # MainNews.ro
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a respins apelurile de a demisiona. El și-a criticat oponenții politici după ce noul guvern condus de către Sébastien Lecornu se confruntă cu amenințarea a două moțiuni de cenzură, relatează Reuters. Ce a spus Emmanuel Macron? Franța se află în mijlocul celei mai grave crize politice din ultimele decenii, în contextul
15:50
Ministrul proiectelor europene critică dur CSM pe tema pensiilor speciale: „Este inacceptabil să inducă în eroare opinia publică” # MainNews.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, reacționează dur după declarația Consiliului Superior al Magistraturii, care a susținut că jalonul privind reforma pensiilor speciale ar fi fost îndeplinit încă din 2023. „Este inacceptabil ca o instituţie a statului să inducă în eroare opinia publică și să contrazică realitatea confirmată de Comisia Europeană. Din perspectiva Comisiei,
Acum 6 ore
15:30
USR ia în calcul modificarea legii pentru sancționarea neorganizării la timp a alegerilor locale anticipate # MainNews.ro
Liderul senatorilor USR, Ștefan Pălărie, a declarat că partidele din cadrul coaliției de guvernare trebuie să decidă săptămâna asta data alegerilor anticipate din București. El a adăugat că formațiunea sa politică ia în calcul modificarea legii pentru a fi sancționată neorganizarea la timp a scrutinelor anticipate. Politicianul a transmis că în urma verificărilor efectuate de
14:30
SONDAJ AUR conduce detașat în intențiile de vot / SOS și POT nu ar trece pragul electoral # MainNews.ro
AUR se menține lider în intențiile de vot, cu un scor de 40%, arată cel mai recent sondaj INSCOP Research realizat la începutul lunii octombrie. Pe pozițiile următoare se situaează, PSD (17,6%), PNL (14,8%) și USR (11,5%). SOS România și POT nu ar mai trece pragul electoral. La capitolul mobilizare electorală, peste 72% dintre respondenți
14:10
Hamas a eliberat toți ostaticii israelieni încă în viață. Luptătorii grupării au fost desfășurați în Fâșia Gaza după intrarea în vigoare a armistițiului # MainNews.ro
Hamas a predat Crucii Roșii cel de-al doilea grup de ostatici israelieni, din care fac parte 13 persoane. Astfel, toți captivii încă în viață au fost eliberați și urmează să fie repatriați. Gruparea palestiniană și-a desfășurat luptătorii în Fâșia Gaza după intrarea în vigoare a armistițiului, relatează Reuters. Odată cu eliberarea ultimilor ostatici, Hamas a
Acum 8 ore
13:30
Termoenergetica finalizează modernizările: Sute de blocuri și două spitale din București rămân fără apă caldă și căldură # MainNews.ro
Sute de blocuri și două spitale din București sunt afectate de întreruperi ale furnizării apei calde și căldurii, pe măsură ce Termoenergetica finalizează lucrările de modernizare a rețelei de termoficare. Compania Termoenergetica a anunțat finalizarea iminentă a lucrărilor de modernizare la rețeaua termică primară, parte a proiectului „Modernizare magistrale de termoficare aparţinând S.A.C.E.T. Bucureşti". Această
13:20
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o prognoză pentru următoarele două săptămâni, respectiv pentru perioada 13-26 octombrie 2025, indicând o evoluție a vremii caracterizată prin temperaturi oscilante la nivel național și precipitații temporare. În majoritatea regiunilor, valorile termice diurne vor înregistra alternanțe, cu perioade mai reci la mijlocul primei săptămâni și la începutul celei
12:50
Dorin Recean a anunțat că nu va conduce noul guvern al Republicii Moldova: „Mandatul meu se încheie aici” # MainNews.ro
Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a anunțat că se retrage din funcție și că nu va conduce noul executiv al țării. Anunțul a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele Parlamentului, Igor Grosu, relatează Ziarul de Gardă. Igor Grosu: „Intenția noastră era să-l înaintăm în calitate de candidat la funcția de
12:00
Președintele american Donald Trump a ajuns în Israel, unde va susține un discurs în Knesset. Ulterior, liderul american va merge în Egipt, la Sharm el-Sheikh, unde va discuta cu alți lideri despre următorii pași pentru pace în Orientul Mijlociu, relatează Reuters. Sosirea liderului de la Casa Albă în Israel are loc în contextul începerii procesului
Acum 12 ore
11:30
INS: Inflația anuală în septembrie se menține sub pragul de 10%, pe fondul scumpirii energiei # MainNews.ro
Rata anuală a inflației în România s-a menținut sub pragul de 10% în luna septembrie 2025, înregistrând o ușoară creștere față de luna precedentă, conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Această evoluție a fost influențată de scumpiri semnificative la mărfurile nealimentare și servicii, în timp ce prețurile alimentelor au înregistrat o creștere
10:50
Senatorul Titus Corlățean a transmis că se retrage din cursa pentru șefia PSD. El și-a motivat gestul prin lipsa de fezabilitate a proiectului său de reformare a partidului. În urma deciziei sale, Sorin Grindeanu rămâne singurul candidat la funcția de președinte al PSD. „Am intrat în această competiție cu convingerea că putem schimba lucrurile, că
09:40
Hamas a predat primii șapte ostatici israelieni Crucii Roșii. Sute de prizonieri palestinieni vor fi eliberați în schimb # MainNews.ro
Hamas a eliberat primii șapte ostatici israelieni în custodia Crucii Roșii. În schimbul acestora, 1966 de prizonieri palestinieni vor fi eliberați de către Israel, relatează Euronews. Schimbul are loc în temeiul acordului de armistițiu încheiat între cei doi beligeranți, ca parte a planului pentru pace anunțat de președintele american Donald Trump. Gruparea palestiniană urmează să
09:00
În plenul Senatului va fi dezbătută și votată luni moțiunea simplă depusă împotriva ministrului economiei, Radu Miruță. Demersul a fost inițiat de parlamentari ai grupurilor AUR și Pace – Întâi România, format din foști membri ai SOS România și POT, precum și de senatori neafiliați. Ministrul este criticat pentru „lipsă de viziune, incompetență managerială, politizare
Acum 24 ore
20:00
Bolojan consideră că laşitatea, hoţia şi deciziile greşite au făcut rău României: Ăştia sunt duşmanii noştri, nu alţii # MainNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a participat, duminică, la manifestările organizate de Ziua Oraşului Oradea, şi a afirmat că nu poate să fie bine în Oradea, sau la Constanţa, sau la Iaşi, sau la Sighetul Marmaţiei, sau la Turnul Severin, dacă nu este bine în ţară, în general. Cât timp va ocupa funcţia de prim-ministru, "o zi,
Ieri
17:20
Meteorologii anunță o răcire semnificativă a vremii în majoritatea regiunilor țării, începând de luni, cu temperaturi ce vor coborî sub mediile specifice mijlocului lunii octombrie. Fenomene precum bruma și ceața vor fi prezente, în special în jumătatea nordică a teritoriului. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o prognoză care indică o tendință de răcire
14:40
Ce lideri mondiali vor participa la summitul de luni din Egipt? Hamas a confirmat că nu va lua parte # MainNews.ro
Lideri din peste 20 de ţări vor participa luni la „summitul de pace" din Gaza, care va avea loc în staţiunea egipteană Sharm el-Sheikh, de la Marea Roşie. Summitul va finaliza acordul care vizează încetarea războiului Israelului din Gaza. Reuniunea va fi prezidată de preşedintele SUA, Donald Trump, şi de preşedintele egiptean, Abdel Fatah al-Sisi.
14:00
A 7-a zi de criză politică în Franța / Condițiile impuse de Sébastien Lecornu pentru a accepta cererea lui Macron # MainNews.ro
Înainte de a accepta să rămână la Matignon, Sébastien Lecornu i-ar fi impus mai multe condiții președintelui Franței Emmanuel Macron. Înainte de a accepta să rămână prim-ministru, Sébastien Lecornu ar fi cerut ca viitorul său guvern să scape de potențialii candidați prezidențiali, cum ar fi Bruno Retailleau sau Gérald Darmanin, conform Le Figaro. De asemenea, Lecornu
13:50
Sondaj Avangarde: Jumătate dintre români cred că Armata Română nu ar rezista 48 de ore în caz de atac # MainNews.ro
Un sondaj recent realizat de Avangarde relevă percepțiile românilor asupra capacității de apărare a Armatei Române, a riscului unui atac extern și a politicilor de apărare națională. Datele indică o anumită reticență a populației în privința rezistenței armatei în fața unui atac, concomitent cu o percepție scăzută a pericolului direct din partea Rusiei. Un studiu
12:50
Odată ce ostaticii vor fi eliberaţi, Israelul intenţionează să distrugă tunelurile Hamas din Gaza # MainNews.ro
Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a anunţat că armata israeliană va distruge toate tunelurile Hamas din teritoriul palestinian după eliberarea ostaticilor reţinuţi în Gaza, prevăzută pentru luni, relatează AFP. „Marea provocare pentru Israel după etapa de eliberare a ostaticilor va fi distrugerea tuturor tunelurilor teroriste ale Hamas din Gaza", a spus el, adăugând că
11:20
UE introduce un nou sistem automatizat de control la frontiere: Va înlocui ștampila pe pașaport # MainNews.ro
Uniunea Europeană introduce un nou sistem automatizat de control la frontierele externe, marcând o schimbare semnificativă în gestionarea fluxului de călători din afara spațiului comunitar. Acest sistem digital va înlocui treptat ștampila manuală pe pașapoarte, având ca obiective principale îmbunătățirea securității și prevenirea migrației ilegale. Noul Sistem de Control Automatizat Începând de duminică, 12 octombrie
11:20
Cine va prelua șefia Parchetului European după Kovesi? Favorit, un procuror din Germania # MainNews.ro
Mandatul actualei șefe a Parchetului European (EPPO), Laura Codruța Kovesi, se apropie de final, urmând să se încheie în luna octombrie 2026, după șase ani de activitate. În acest context, procesul de selecție pentru viitorul procuror-șef european este deja în desfășurare, iar o listă scurtă de patru candidați a fost stabilită. Aceștia provin din Germania,
11:10
Tensiuni majore la granița Afganistan–Pakistan: Schimburi de foc intense și lovituri aeriene # MainNews.ro
Tensiuni majore au escaladat recent între Pakistan și Afganistan, culminând cu ciocniri intense la graniță, declanșate de un atac al talibanilor asupra unor posturi militare pakistaneze și urmate de lovituri aeriene pakistaneze pe teritoriul afgan. Sâmbătă seara, ciocniri armate intense au izbucnit de-a lungul graniței dintre cele două țări, după ce talibanii au atacat posturi
Mai mult de 2 zile în urmă
18:40
Preşedintele Emmanuel Macron se duce luni în Egipt pentru a susţine „punerea în aplicare” a acordului dintre Israel şi Hamas. Şi Donald Trump este aşteptat la Cairo # MainNews.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron se va deplasa luni în Egipt pentru a-şi exprima „sprijinul pentru punerea în aplicare a acordului prezentat de Donald Trump pentru a pune capăt războiului din Gaza" dintre Israel şi Hamas, a anunţat sâmbătă Palatul Elysee. Emmanuel Macron va discuta cu această ocazie cu partenerii săi despre următoarele etape de punere
16:40
Poliția Română explică acțiunea privind bancnotele confiscate: Deși poartă inscripția „prop copy”, acestea sunt considerate mijloc de contrafacere de către Banca Centrală Europeană # MainNews.ro
Poliția Română a emis clarificări privind confiscarea bancnotelor cu inscripția „prop copy", subliniind că acestea sunt clasificate drept mijloace de contrafacere de către Banca Centrală Europeană și că utilizarea lor a generat 227 de dosare penale la nivel național în 2025. Poliția Română a oferit recent precizări detaliate cu privire la acțiunile sale de confiscare
16:30
Pelerinajul anual la Iași, dedicat Sfintei Cuvioase Parascheva, atrage zeci de mii de credincioși din întreaga țară, generând cozi de așteptare considerabile și mobilizând ample măsuri organizatorice. Peste 25.000 de persoane s-au alăturat, începând de sâmbătă dimineață, rândului de pelerini pentru a se închina la racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, expuse la Catedrala Mitropolitană
15:10
Exercițiu NATO de anvergură în România. Desant de vehicule BLINDATE pe autostrăzi, gări și aeroporturi # MainNews.ro
În această perioad
14:40
Marș în București, la 10 ani de la Colectiv: „Nimeni nu a plătit, nimic nu s-a schimbat” # MainNews.ro
Organizațiile civice anunță un marș în București, la zece ani de la tragedia din clubul Colectiv, pentru a cere dreptate și a sublinia persistența problemelor sistemice, precum corupția și deficiențele din sănătate. La zece ani de la incendiul devastator din clubul Colectiv, soldat cu moartea a 65 de persoane, mai multe organizații civice au anunțat … Articolul Marș în București, la 10 ani de la Colectiv: „Nimeni nu a plătit, nimic nu s-a schimbat” apare prima dată în Main News.
14:30
Ministrul Energiei nu exclude posibilitatea unui blackout, dacă sunt îndeplinite cumulativ mai multe condiţii: Facem tot ce ţine noi ca să nu ajungem acolo # MainNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, nu exclude posibilitatea unui blackout, dacă sunt îndeplinite cumulativ mai multe condiţii, aşa-numita ”furtună perfectă”. ”Facem tot ce ţine noi ca să nu ajungem acolo”, susţine ministrul. Întrebat dacă Rusia sau altă entitate ar putea să orchestreze un blackout, ministrul Energiei a declarat: ”În mod normal, tot timpul există băieţii buni … Articolul Ministrul Energiei nu exclude posibilitatea unui blackout, dacă sunt îndeplinite cumulativ mai multe condiţii: Facem tot ce ţine noi ca să nu ajungem acolo apare prima dată în Main News.
13:20
Sorin Grindeanu a explicat decizia de a părăsi Congresul UDMR în timpul intonării Imnului Secuiesc, cu accent pe argumentele sale privind unicitatea imnului național al României. Președintele interimar al Partidului Social Democrat (PSD) și al Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a oferit explicații privind gestul său de a părăsi sala în timpul intonării Imnului Secuiesc la … Articolul Grindeanu explică gestul de la Congresul UDMR: „România are un singur imn oficial” apare prima dată în Main News.
11:20
ANM: Vânt puternic și ninsori la munte în weekend. Săptămâna viitoare urmează o răcire accentuată # MainNews.ro
România se confruntă cu un episod de vreme severă în weekend, marcat de vânt puternic și viscol la altitudini mari, urmat de o ameliorare temporară duminică. Începând de săptămâna viitoare, o masă de aer polar va aduce o răcire accentuată și temperaturi sub media multianuală, cu înghețuri și brumă în jumătatea de nord a țării. … Articolul ANM: Vânt puternic și ninsori la munte în weekend. Săptămâna viitoare urmează o răcire accentuată apare prima dată în Main News.
10 octombrie 2025
22:00
Franța rămâne blocată în criză politică: Macron fără sprijinul stângii pentru noul guvern. „Toate astea se vor termina foarte rău” # MainNews.ro
O întâlnire de urgență convocată vineri de președintele francez Emmanuel Macron cu principalele forțe politice nu a produs rezultate concrete, potrivit reprezentanților stângii, lăsând țara într-un impas cu doar câteva ore înainte de desemnarea unui nou premier, relatează AFP, preluată de Agerpres. „Nu avem niciun răspuns, cu excepţia faptului că viitorul prim-ministru, care ar trebui … Articolul Franța rămâne blocată în criză politică: Macron fără sprijinul stângii pentru noul guvern. „Toate astea se vor termina foarte rău” apare prima dată în Main News.
22:00
Melania Trump anunţă că a stabilit ”un canal de comunicare” cu Vladimir Putin cu privire la copiii ucraineni deportaţi în Rusia # MainNews.ro
Prima Doamnă a Statelor Unite Melania Trump anunţă vineri că a stabilit ”un canal de comunicare” cu preşedintele rus Vladimir Putin în problema copiilor ucraineni pe care Kievul acuză Moscova că i-a răpit, relatează AFP. ”Preşedintele (rus Vladimir) Putin şi cu mine am deschis un canal de comunicare despre starea de bine a acestor copii”, … Articolul Melania Trump anunţă că a stabilit ”un canal de comunicare” cu Vladimir Putin cu privire la copiii ucraineni deportaţi în Rusia apare prima dată în Main News.
19:50
NATO începe exercițiul nuclear „Steadfast Noon”: 2.000 de militari și 71 de aeronave din 14 țări membre, mobilizați pentru două săptămâni # MainNews.ro
NATO va lansa luni exercițiul anual de descurajare nucleară „Steadfast Noon”, a anunțat secretarul general al Alianței, Mark Rutte. Manevrele vor dura două săptămâni și se vor desfășura în mai multe baze aeriene din Olanda, Belgia, Regatul Unit, Danemarca și în spațiul aerian deasupra Mării Nordului, potrivit AFP. ”Acest exerciţiu constituie o demonstraţie importantă a … Articolul NATO începe exercițiul nuclear „Steadfast Noon”: 2.000 de militari și 71 de aeronave din 14 țări membre, mobilizați pentru două săptămâni apare prima dată în Main News.
18:20
Granița SUA-Mexic, extinsă cu sute de kilometri: ce presupune costul „Zidului Inteligent # MainNews.ro
Guvernul federal al Statelor Unite a atribuit 10 contracte, în valoare totală de 4,5 miliarde de dolari, pentru construirea a aproximativ 230 de mile (370 km) de zid de protecție de-a lungul frontierei de sud-vest, a anunțat vineri Departamentul pentru Securitate Internă (DHS), informează Reuters, preluată de Agerpres. Sistemul denumit „Smart Wall” sau „Zid Inteligent” … Articolul Granița SUA-Mexic, extinsă cu sute de kilometri: ce presupune costul „Zidului Inteligent apare prima dată în Main News.
17:00
Polonia refuză să pună în aplicare pactul european în privinţa imigraţiei şi se aliniază Budapestei # MainNews.ro
La două luni de la preluarea puterii, preşedintele polonez Karol Nawrocki se opune ferm pactului european în privinţa migraţiei şi azilului. Susţinut de Viktor Orbán, el respinge relocarea obligatorie a imigranţilor, relatează Le Figaro. Conflictul cu Bruxelles-ul este oficial. Într-o scrisoare adresată preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, datată 7 octombrie şi făcută publică … Articolul Polonia refuză să pună în aplicare pactul european în privinţa imigraţiei şi se aliniază Budapestei apare prima dată în Main News.
16:00
Operatorul feroviar de stat din Ucraina, Ukrzaliznytsia, a reluat cursele între București și Kiev, via Ungheni. Potrivit unui comunicat de presă emis de către CFR Călători, prima cursă a pornit vineri dimineață la ora 06:30 din capitala Ucrainei și urmează să ajungă în cea a României 24 de ore mai târziu, la ora 06:47. În … Articolul Compania feroviară de stat din Ucraina a reluat cursele între București și Kiev apare prima dată în Main News.
15:40
Operaţiune uriaşă în Portul Constanţa: aproape un miliard de euro în bancnote false, confiscate de autorităţile române # MainNews.ro
O amplă operațiune comună a Poliției Române și Autorității Vamale Române a dus la descoperirea a 160 de colete ce conțineau bancnote contrafăcute în Portul Constanța Sud. În total, au fost confiscate 4,8 milioane de bancnote, valoarea totală a acestora depășind 960 de milioane de euro. „În urma cooperării instituţionale D.C.C.O. – Oficiul Naţional Central … Articolul Operaţiune uriaşă în Portul Constanţa: aproape un miliard de euro în bancnote false, confiscate de autorităţile române apare prima dată în Main News.
15:20
Viktor Orbán face apel la maghiarii din România înaintea alegerilor parlamentare din 2026 din Ungaria. Ce a transmis liderul guvernului de la Budapesta? # MainNews.ro
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a luat parte la congresul UDMR. Cu acest prilej, liderul guvernului de la Budapesta le-a transmis un mesaj maghiarilor din România înainte de alegerile parlamentare din 2026 din Ungaria, spunând că „patria are nevoie de maghiarii din Ardeal”. Viktor Orbán: „Comunitatea maghiară din Ardeal este puternică, muncitoare, educă, creează, construiește și … Articolul Viktor Orbán face apel la maghiarii din România înaintea alegerilor parlamentare din 2026 din Ungaria. Ce a transmis liderul guvernului de la Budapesta? apare prima dată în Main News.
15:10
Ministrul Finanţelor, discuţii cu comisarul european pentru Economie despre situaţia fiscal-bugetară şi renegocierea PNRR: Măsurile recente pot preveni suspendarea fondurilor europene # MainNews.ro
Ministrul Finanțelor Publice, Alexandru Nazare, aflat la reuniunea Consiliului miniștrilor de finanțe din Uniunea Europeană (ECOFIN), a avut o întrevedere bilaterală cu Valdis Dombrovskis, comisarul european pentru Economie și productivitate, implementare și simplificare. Discuțiile au vizat în principal starea fiscal-bugetară a României, măsurile recente de reducere a deficitului și procesul de renegociere a Planului Național … Articolul Ministrul Finanţelor, discuţii cu comisarul european pentru Economie despre situaţia fiscal-bugetară şi renegocierea PNRR: Măsurile recente pot preveni suspendarea fondurilor europene apare prima dată în Main News.
14:30
Sorin Grindeanu i-a mulțumit lui Viktor Orbán pentru susținerea aderării României la Spațiul Schengen # MainNews.ro
Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților și liderul interimar al PSD, i-a mulțumit premierului Ungariei, Viktor Orbán, pentru sprijinul statului vecin în procesul de aderare al României la Spațiul Schengen. Liderul social-democrat se află prezent la congresul UDMR. „Mă bucur să fiu astăzi aici, la Congresul UDMR, alături de oameni care, dincolo de politică, înțeleg ce … Articolul Sorin Grindeanu i-a mulțumit lui Viktor Orbán pentru susținerea aderării României la Spațiul Schengen apare prima dată în Main News.
13:00
Congresul UDMR – Kelemen Hunor, către Ilie Bolojan: Te felicit pentru curajul de a începe reforma statului # MainNews.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, i-a transmis, vineri, premierului Ilie Bolojan, care participă la al 17-lea condres al UDMR, felicitări pentru ”curajul de a începe reforma statului” şi a transmis susţinerea parlamentarilor şi miniştrilor UDMR. La finalul reformei, Kelemen Hunor vrea ”să simţim cu toţii că instituţiile statului servesc cetăţenii şi nu invers”. ”Domnule prim-ministru Ilie … Articolul Congresul UDMR – Kelemen Hunor, către Ilie Bolojan: Te felicit pentru curajul de a începe reforma statului apare prima dată în Main News.
13:00
Lidera opoziției din Venezuela, María Corina Machado, a obținut Premiul Nobel pentru Pace. Donald Trump spera să obțină distincția # MainNews.ro
Lidera opoziției din Venezuela, María Corina Machado, a câștigat Premiul Nobel pentru Pace 2025 pentru eforturile sale de promovare a drepturilor democratice în țara sa natală. Președintele american Donald Trump spera să obțină distincția decernată predecesorilor săi Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson, Jimmy Carter și Barack Obama. Cum a justificat Comitetul Nobel Norvegian decernarea premiului din … Articolul Lidera opoziției din Venezuela, María Corina Machado, a obținut Premiul Nobel pentru Pace. Donald Trump spera să obțină distincția apare prima dată în Main News.
12:40
Premierul Ilie Bolojan, la Congresul UDMR de la Cluj: UDMR rămâne o punte între România și Ungaria, contribuind la bunele relații dintre cele două țări # MainNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a participat la Congresul UDMR, un eveniment la care a fost prezent și premierul maghiar Viktor Orban. Cu această ocazie, șeful Executivului român a evidențiat rolul constant și important al UDMR în peisajul politic autohton. În discursul său, Ilie Bolojan a accentuat contribuția UDMR în momentele dificile prin care a trecut România. … Articolul Premierul Ilie Bolojan, la Congresul UDMR de la Cluj: UDMR rămâne o punte între România și Ungaria, contribuind la bunele relații dintre cele două țări apare prima dată în Main News.
12:30
UE impune reguli stricte pentru reclamele politice pe Facebook și Google: Ce prevede noua legislație # MainNews.ro
Noile reglementări UE privind publicitatea electorală, menite să crească transparența și să prevină interferențele externe, au determinat platforme majore precum Meta și Google să își restrângă semnificativ sau chiar să elimine publicitatea politică în Europa. Uniunea Europeană a implementat recent noi reglementări stricte privind publicitatea politică plătită, cu scopul declarat de a spori transparența și … Articolul UE impune reguli stricte pentru reclamele politice pe Facebook și Google: Ce prevede noua legislație apare prima dată în Main News.
12:20
Președintele Nicușor Dan nu participă la congresul Uniunii Democrate Maghiare din România (UDMR). La evenimentul de la Juc-Herghelie, din județul Cluj, iau parte președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, premierul Ilie Bolojan, membrii ai guvernului României, liderul guvernului maghiar, Viktor Orbán, dar și alți politicieni din cele două țări. Șeful statului se afla printre persoanele invitate … Articolul Nicușor Dan, marele absent de la congresul UDMR apare prima dată în Main News.
11:30
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Regatul Belgiei. Alerta vizează o grevă națională programată pentru data de 14 octombrie, eveniment care se anticipează a genera „perturbări semnificative ale transportului aerian și ale transportului public în întreaga țară”, conform unui … Articolul MAE: Atenționare de călătorie pentru românii care merg în Belgia apare prima dată în Main News.
10:40
Viktor Orbán a ajuns la Cluj-Napoca pentru congresul UDMR: „Ungaria este interesată de succesul economiei României” # MainNews.ro
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a ajuns joi seara la Cluj-Napoca, pentru a participa vineri la congresul Uniunii Democrate Maghiare din România de la Juc-Herghelie, județul Cluj. Liderul guvernului maghiar a transmis că statul vecin este interesat de succesul economiei românești, relatează MTI. Viktor Orbán: „Cu cât românii au mai mulți bani, cu atât comerțul româno-ungar … Articolul Viktor Orbán a ajuns la Cluj-Napoca pentru congresul UDMR: „Ungaria este interesată de succesul economiei României” apare prima dată în Main News.
