Lionel Messi s-a împăcat cu Joan Laporta! Ce îi pregăteşte preşedintele Barcelonei starului argentinian
Antena Sport, 13 octombrie 2025 17:20
Preşedintele FC Barcelona, Joan Laporta, a asigurat că are o relaţie bună cu Lionel Messi şi că intenţionează să organizeze un omagiu pentru octuplul câştigător al Balonului de Aur, cu care povestea s-a încheiat neplăcut în 2021. Joan Laporta s-a confesat în mod intim în cadrul emisiunii „Bestial” difuzată de postul catalan 3Cat. Preşedintele Barça […] The post Lionel Messi s-a împăcat cu Joan Laporta! Ce îi pregăteşte preşedintele Barcelonei starului argentinian appeared first on Antena Sport.
00:30
Mircea Lucescu, anunţ despre plecarea de la naţională după victoria uriaşă cu Austria: “Las pe altcineva” # Antena Sport
Mircea Lucescu a făcut un anunţ despre plecarea de la naţională, după ce România a învins Austria cu 1-0, în preliminariile World Cup 2026. Virgil Ghiţă a marcat unicul gol al partidei care a fost în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY, la ultima fază. Mircea Lucescu a fost întrebat despre viitorul său […] The post Mircea Lucescu, anunţ despre plecarea de la naţională după victoria uriaşă cu Austria: “Las pe altcineva” appeared first on Antena Sport.
