Jurnal Antena Sport | Nea Gică a fost şef de galerie şi la volei
Antena Sport, 13 octombrie 2025 22:10
• • •
Acum 5 minute
22:30
Milionarul din fotbalul românesc vinde câini “cu picioare de aur”, de 20.000 de euro bucata! Afacerea pe care o are Neţoiu # Antena Sport
Gigi Neţoiu deţine o fermă impresionantă la Cetate. Potrivit lui Mitică Dragomir, fostul patron de la Universitatea Craiova, Dinamo sau Rocar deține o fermă impresionantă, care valorează peste 50 de milioane de euro. Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a recunoscut că a dorit să cumpere un câine de la ferma lui
Acum 15 minute
22:20
Acum 30 minute
22:10
Jurnal Antena Sport | Sunt şanse minime ca Lucescu să rămână să ducă România la Mondial # Antena Sport
22:10
Cristi Chivu, singurul român din echipa ideală a unui tehnician din Italia. Cu cine face cuplu în apărare # Antena Sport
Luciano Spalletti este unul dintre cei mai importanți antrenori din Italia în activitate și unul dintre cei care l-au pregătit în trecut și pe Cristi Chivu, actualul tehnician al lui Inter. Într-un interviu recent, acesta a alcătuit cel mai bun prim 11 format din jucători pe care i-a antrenat de-a lungul timpului. În mod surprinzător,
22:10
22:10
Acum o oră
21:40
Capul Verde s-a calificat la World Cup 2026! Performanţă uriaşă pentru ţara din Africa # Antena Sport
Capul Verde a obţinut calificarea la World Cup 2026, turneu care va fi găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic şi care va fi transmis exclusiv în România în Universul Antena. Capul Vere a întâlnit luni seară Eswatini, în etapa cu numărul 10 a preliminariilor World Cup 2026 din Africa. După 0-0 la
Acum 2 ore
21:30
Fost antrenor al lui Cristiano Ronaldo, în România, în Liga 2, la Slatina! Cum este posibil # Antena Sport
Slatina este foarte aproape să dea o lovitură de imagine şi să aducă la club un fost antrenor al lui Cristiano Ronaldo. Dinko Jelicic este dorit la clubul oltean, în locul lui Claudiu Niculescu. Slatina se clatină în campionat, unde ocupă locul 14 după nouă etape. Conducerea caută astfel un nou tehnician, iar pe lista
21:00
Adelina Chivu și soțul ei, Cristi Chivu, se mândresc cu o frumoasă poveste de iubire. Cei doi sunt căsătoriți de 17 ani, iar din rodul iubirii lor s-au născut două fetițe minunate: Natalia (15 ani) și Anastasia (13 ani). Toată lumea ştie frumoasa poveste de dragoste dintre Cristi Chivu şi Adelina. O prezentă discretă de
20:40
S-au încins iar grătarele la Arena Naţională înainte de România – Austria! Ronny a întreţinut atmosfera # Antena Sport
Fanii au mancat, dar s-au si distrat inaintea meciului, iar mascota Ronny a intretinut atmosfera! Micii au sfârâit pe gratare înainte de marea victorie a României. "Sperăm într-o victorie şi cu Bosnia şi să mergem la mondiale!" La stadion, lumea s-a inghesuit la poze cu mascota nationalei. Iar fanii s-au vopsit în roşu, galben şi
Acum 4 ore
20:30
Fotbalul, afacere de făcut bani pentru Dan Șucu. Ce mutare de 15.000.000 de euro pregăteşte # Antena Sport
Dan Şucu vinde tot la Genoa şi pe bani buni! Cinci jucători au plecat de la Genoa în vară, iar clubul a încasat 52 de milioane de euro. Lista plecărilor poate continua din iarnă. Când Genoa ar urma să încaseze alţi bani frumoşi. Norton-Cuffy (21 de ani, fundaș dreapta) se află în vizorul rivalilor de
20:20
Neluțu Varga, prima reacție după ce Cristi Balaj și-a anunțat plecarea de la CFR: „Îmi pare rău” # Antena Sport
Cristi Balaj și-a anunțat plecarea de la CFR Cluj, cu câteva zile înaintea de reluarea campionatului. Cel care ocupa funcția de președinte în Gruia din anul 2021 a avut o discuție cu Neluțu Varga, prin intermediul căreia și-a motivat decizia. Finanțatorul câștigătoarei Cupei României a reacționat imediat și a avut numai cuvinte de laudă la
20:00
Dan Petrescu a numit cei doi jucători care nu trebuie să mai lipsească de la naţională: “Mă rog să fie sănătoşi” # Antena Sport
Dan Petrescu a lăudat naţionala României, după victoria obţinută dramatic în preliminariile World Cup 2026. Tricolorii au învins Austria cu 1-0, graţie golului marcat de Virgil Ghiţă, în minutul 90+5, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Ghiţă a marcat golul victoriei cu o lovitură de cap, din centrarea lui Ianis Hagi, căpitanul naţionalei
20:00
Bombă în Gruia! Cristi Balaj demisionează de la CFR Cluj: „Am decis să ne strângem mâna” # Antena Sport
Vestea momentului înainte de reluarea Ligii 1 vine de la Cluj, acolo unde Cristi Balaj și-a anunțat demisia din postura de președinte al celor de la CFR. Fostul mare arbitru român a luat această decizie după parcursul modest al echipei din acest sezon. Acesta a avut o discuție decisivă cu finanțatorul Neluțu Varga, iar o
19:50
Selecționata sub 20 de ani a României a suferit un eșec usturător în cel de-al doilea meci din Liga Elitelor. Gruparea pregătită de Adrian Iencsi a pierdut cu scorul de 1-5 disputa contra Cehiei, la Buftea. Asta a venit la câteva zile după ce, în întâlnirea precedentă, România a remizat cu aceeași națională a Cehiei,
19:50
“Un salariu pe măsură”. Ce contrat i se pregăteşte lui Raţiu în Spania după evoluţia cu Austria # Antena Sport
Raţiu este om de bază la naţionala României, dar şi la Rayo Vallecano, care se aşteaptă ca în curând să vină oferte de top pentru român. Prima mutare făcută de Rayo Vallecano pentru a scoate profit maxim a fost să cumpere cele 50 de procente pe care Villarreal le avea din drepturile federative ale lui
19:10
Iosif Rotariu ştie ce tricolor îşi va pierde postul de titular după România – Austria 1-0: “Nu cred că va intra” # Antena Sport
Iosif Rotariu a fost extrem de încântat de prestaţia jucătorilor României, în meciul cu Austria, din preliminariile World Cup 2026. Echipa lui Mircea Lucescu s-a impus cu 1-0, graţie golului marcat de Virgil Ghiţă, în minutul 90+5, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Rotariu a avut şi un remarcat în meciul de duminică
19:10
Naționala de fotbal sub 20 de ani a României a suferit un eșec categoric în cel de-al doilea meci împotriva Cehiei, din Liga Elitelor. Selecționata pregătită de Adrian Iencsi a fost dominată la toate capitolele de gruparea oaspete. Față de primul joc, atunci când cehii au revenit de la 0-2, de data aceasta, victoria a
19:10
Greşeala lui Edi Iordănescu pe care Lucescu a reparat-o la naţionala României. Dan Petrescu: “Băi, dar chiar nimeni nu vede” # Antena Sport
Dan Petrescu a făcut o radiografie a victoriei României cu Austria. Tehnicianul crede că tricolorii au jucat de la egal la egal cu austriecii în această campanie. Totodată, el îl laudă pe Lucescu, despre care spune că i-a găsit locul potrivit în teren lui Ianis Hagi. Fără a da nume, el l-a arătat cu degetul
18:40
Ce se mai ştie de Sharapova şi cum arată acum. Afacerile care i-au adus în conturi 220 de milioane de dolari # Antena Sport
Maria Sharapova a fost una dintre cele mai îndrăgite campioane din tenisul mondial. Ce se mai ştie de Sharapova şi cum arată acum, dar şi ce afaceri deţine? Pe cât de abilă a fost în tenis, pe atât de inspirată s-a dovedit şi în afaceri, ea construind un imperiu al afacerilor de 220 de milioane
Acum 6 ore
18:30
Zeljko Kopic a reacționat, după ce Cîrjan și Opruț au fost lăsați în afara lotului la meciul cu Austria # Antena Sport
Naționala de fotbal a României a obținut un succes uriaș împotriva Austriei, însă Cătălin Cîrjan și Raul Opruț nu au fost opriți de Mircea Lucescu în lotul pentru partida care a avut loc pe Arena Națională. Chiar și așa, Zeljko Kopic a fost mulțumit de faptul că cei doi au fost selecționați pentru această dublă
18:10
Dani Olmo s-a accidentat jucând pentru echipa naţională a Spaniei şi este incert pentru meciul Barcelonei cu Real Madrid. El Clasico se va juca la finele lunii octombrie. Dani Olmo, mijlocaşul ofensiv al catalanilor, a părăsit cantonamentul echipei naţionale a Spaniei vinerea trecută, după ce a suferit o accidentare la gambă şi nu se ştie
17:50
Adrian Porumboiu, laude la adresa lui Mircea Lucescu după victoria cu Austria: „Jucători de 200 de milioane n-au contat” # Antena Sport
Naționala României a făcut un meci mare contra Austriei, iar Mircea Lucescu a avut doar cuvinte de laudă la adresa jucătorilor săi, imediat după fluierul final. Virgil Ghiță a adus bucuria pe Arena Națională, cu un gol marcat în al cincilea minut de prelungire. Cu acest succes, România păstrează șanse inclusiv pentru calificarea directă la
17:40
Cine este şi cu ce se ocupă soția lui Virgil Ghiță. Detalii mai puţin ştiute despre soţia tricolorului # Antena Sport
Virgil Ghiță este acum cu siguranţă omul momentului în România, după ce a adus golul victoriei cu Austria şi bucurie în toată ţara. Printre fanii care s-au bucurat de succesul României s-a numărat şi soţia lui. Cine este Sandra, soția lui Virgil Ghiță? Sandra este originară din Constanța şi l-a urmărit peste tot pe jucătorul
17:40
Gigi Becali, verdict categoric despre Ianis Hagi, după România – Austria 1-0: “Ne-a câştigat meciul” # Antena Sport
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, l-a lăudat pe Ianis Hagi, după victoria obţinută de România în faţa Austriei, în preliminariile World Cup 2026. Tricolorii s-au impus cu 1-0 graţie golului marcat de Virgil Ghiţă, în minutul 90+5, în partida care a fost transmisă în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Fundaşul celor
17:30
Adrian Porumboiu a spus care este marele câștig al naționalei, după meciul cu Austria: „Nu l-a văzut nimeni până acum” # Antena Sport
Naționala României continuă să spere la calificarea directă la Campionatul Mondial de anul viitor. Tricolorii au făcut un meci reușit contra selecționatei pregătite de Ralf Rangnick și vor juca în Bosnia măcar pentru a-și adjudeca locul al doilea în grupă. Adrian Porumboiu a analizat jocul tricolorilor și a evidențiat două nume care l-au impresionat pe
17:20
Lionel Messi s-a împăcat cu Joan Laporta! Ce îi pregăteşte preşedintele Barcelonei starului argentinian # Antena Sport
Preşedintele FC Barcelona, Joan Laporta, a asigurat că are o relaţie bună cu Lionel Messi şi că intenţionează să organizeze un omagiu pentru octuplul câştigător al Balonului de Aur, cu care povestea s-a încheiat neplăcut în 2021. Joan Laporta s-a confesat în mod intim în cadrul emisiunii „Bestial" difuzată de postul catalan 3Cat. Preşedintele Barça
17:10
Ce i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediat # Antena Sport
Aşa cum se aştepta Mircea Lucescu, banderola de căpitan l-a responsabilizat din plin pe Ianis Hagi în meciul cu Austria. Băiatul lui Hagi a făcut un meci mare, iar de numele lui se leagă şi reuşita lui Ghiţă, care ne-a adus trei puncte. Ianis Hagi (26 de ani), de la Alanyaspor, a centrat decisiv la
17:00
Gigi Becali a fost plăcut impresionat de mai mulţi jucători în timpul meciului dintre România şi Austria, din preliminariile World Cup 2026. Tricolorii s-au impus cu 1-0, graţie golului marcat de Virgil Ghiţă, în minutul 90+5, în partida care a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Patronul celor de la FCSB a
17:00
Profesionist desăvârșit! Ce a făcut Alex Chipciu a doua zi după România – Austria 1-0 # Antena Sport
Naționala României a dat dovadă de spirit de sacrificiu și a învins Austria, scor 1-0, în urma unui meci epuizant pe Arena Națională. Alexandru Chipciu a fost titular și integralist în acest joc și a alergat aproximativ 10 kilometri. Ajuns la vârsta de 36 de ani, fotbalistul Universității Cluj a luat o decizie incredibilă a
17:00
Cele mai tari știri ale zilei de 13 octombrie sunt pe as.ro, de la toate informaţiile de după România – Austria 1-0, la victoria Soranei Cîrstea de la Osaka. AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 13 octombrie 1. Anunţul lui Il Luce Mircea Lucescu a anunţat că va rămâne la naţională până
16:40
Ilie Năstase trage un semnal de alarmă după victoria cu Austria: “N-am obținut nimic” # Antena Sport
Ilie Năstase crede că este bine să savurăm victoria cu Austria, dar trebuie să ne temperăm! Dacă naţionala României nu reuşeşte şi alte victorii, înseamnă că "n-am obținut nimic". „A fost un meci foarte greu, câștigat pe bune, meritat. Și a ieșit bine. Fiindcă, uneori, poți să joci bine și să pierzi. A fost un
Acum 8 ore
16:30
România este în continuare în cărți pentru calificarea directă la Campionatul Mondial din 2026, după succesul entuziasmant contra Austriei, venit în prelungirile unui duel de poveste pe Arena Națională din București. Rezultatul a fost unul decisiv în noul clasament FIFA, acolo unde România a înregistrat o creștere impresionantă, față de ultima actualizare a forului internațional.
15:50
Islanda – Franța, Irlanda de Nord – Germania, Suedia – Kosovo, 21:45, LIVE SCORE. Meciurile zilei # Antena Sport
De la ora 21:45 se dispută în preliminariile World Cup mai multe partide, printre care Islanda – Franţa, Irlanda de Nord – Germania şi Suedia – Kosovo. "Cocoşul galic" va evolua fără căpitanul Kylian Mbappe, accidentat în meciul Franţa – Azerbaidjan 3-0. Mbappe a marcat în toate cele
15:30
Oferta pe care a făcut-o acum Gigi Becali pentru Mario Tudose, după cea de 1 milion de euro! # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) nu renunţă la Mario Tudose (20 de ani), jucător cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 700.000 de euro. Gigi Becali a dezvăluit că le-a “pus pe masă” 1 milion de euro celor de la FC Argeş, dar oferta nu a fost acceptată, în cele din urmă, de piteşteni […] The post Oferta pe care a făcut-o acum Gigi Becali pentru Mario Tudose, după cea de 1 milion de euro! appeared first on Antena Sport.
15:30
România – Slovacia LIVE VIDEO (17:00, AntenaPLAY). Al doilea meci de la Campionatul European Echipe Seniori # Antena Sport
România va întâlni Slovacia în al doilea meci al tricolorilor de la Campionatul European Echipe Seniori, competiţie ce va fi transmisă live în AntenaPLAY, în perioada 12-19 octombrie. Pe tabloul masculin, tricolorii sunt favoriţi 6 şi sunt reprezentaţi de Eduard Ionescu, Iulian Chirița, Ovidiu Ionescu, Darius Movileanu, Andrei Istrate. România face parte din Grupa F, […] The post România – Slovacia LIVE VIDEO (17:00, AntenaPLAY). Al doilea meci de la Campionatul European Echipe Seniori appeared first on Antena Sport.
15:20
Amalia Lică, bronz la Campionatul Mondial al Cluburilor. Rezultat remarcabil pentru româncă # Antena Sport
Amalia Lică, vicecampioană mondială în proba de măciuci, a câştigat medalia de bronz la individual compus la Campionatul Mondial al Cluburilor, care are loc la Tokyo, Japonia. Echipa Dandri România, antrenată de Adriana Mitroi, a terminat competiţia pe locul 5 din 18 cluburi participante. Amalia Lică, bronz la Campionatul Mondial al Cluburilor “Suntem în Japonia […] The post Amalia Lică, bronz la Campionatul Mondial al Cluburilor. Rezultat remarcabil pentru româncă appeared first on Antena Sport.
14:50
Ce i-a transmis Mircea Lucescu lui Virgil Ghiţă înainte de a intra pe teren şi a deveni erou cu Austria! # Antena Sport
Virgil Ghiţă (27 de ani) a fost eroul tricolorilor în meciul cu Austria, transmis în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Intrat pe teren în minutul 72, după accidentarea lui Mihai Popescu, Virgil Ghiţă a dat lovitura la ultima fază, în minutul 90+5, atunci când a reluat cu capul în plasă o centrare trimisă […] The post Ce i-a transmis Mircea Lucescu lui Virgil Ghiţă înainte de a intra pe teren şi a deveni erou cu Austria! appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
14:30
SuperMondial | Răducioiu l-a vizitat pe Dahlin la Stockholm: „Putea să câștige oricine, noi am avut noroc” # Antena Sport
Florin Răducioiu a mers la Stockholm, acasă la Martin Dahlin, adversarul din sfertul de finală al Cupei Mondiale din 1994 – meciul care a pus capăt visului României de a deveni campioană mondială. Dahlin a fost pe teren și a lovit bara, în timp ce Răducioiu a marcat de două ori. Dar nu a fost suficient – […] The post SuperMondial | Răducioiu l-a vizitat pe Dahlin la Stockholm: „Putea să câștige oricine, noi am avut noroc” appeared first on Antena Sport.
14:00
Mircea Lucescu, discurs uriaș în vestiar după ce România a învins Austria. Aplaudat la scenă deschisă de jucători # Antena Sport
Mircea Lucescu a avut un discurs uriaș în vestiar, după ce România a învins Austria cu scorul de 1-0, în preliminariile World Cup 2026. Virgil Ghiță a fost „eroul” naționalei, după ce a marcat golul victoriei la ultima fază, din centrarea excelentă a lui Ianis Hagi. Selecționerul și-a felicitat jucătorii după succesul extrem de important […] The post Mircea Lucescu, discurs uriaș în vestiar după ce România a învins Austria. Aplaudat la scenă deschisă de jucători appeared first on Antena Sport.
13:50
“Se poate şi fără Stanciu” Remarcaţii lui Adi Mutu după victoria fantastică a României în meciul cu Austria! # Antena Sport
Adrian Mutu (46 de ani) a susţinut că absenţa căpitanului Nicolae Stanciu (32 de ani) din lotul României la meciul cu Austria a fost suplinită perfect. Mutu i-a lăudat pe mijlocaşii României. În absenţa lui Stanciu, banderola a fost purtată de Ianis Hagi (26 de ani), care a fost căpitan şi în amicalul cu Moldova, […] The post “Se poate şi fără Stanciu” Remarcaţii lui Adi Mutu după victoria fantastică a României în meciul cu Austria! appeared first on Antena Sport.
13:30
Turcul care a dat o lovitură uriașă după victoria României cu Austria. Ce cadou a putut să primească din partea unui român # Antena Sport
Un șofer turc a dat o lovitură uriașă după ce România a învins-o cu 1-0 pe Austria, în preliminariile World Cup 2026. Virgil Ghiță a marcat unicul gol al partidei „de foc” de pe Arena Națională. Celebrul vlogger Zbîr a făcut un gest uriaș pentru șoferul turc, după meciul României. Concret, i-a făcut cadou acestuia […] The post Turcul care a dat o lovitură uriașă după victoria României cu Austria. Ce cadou a putut să primească din partea unui român appeared first on Antena Sport.
13:30
Meciul România – Austria, transmis aseară de Antena 1 şi AntenaPLAY, lider detaşat de audienţă # Antena Sport
Tricolorii păstrează şanse la calificarea directă la Campionatul Mondial transmis anul viitor, exclusiv, în Universul Antena. Inimile a 40.000 de oameni aflați pe Arena Națională şi a milioane de fani ai fotbalului din fața micilor ecrane au bătut aseară la unison. Românii au fost alături de tricolori pe tot parcursul meciului, partida România – Austria, […] The post Meciul România – Austria, transmis aseară de Antena 1 şi AntenaPLAY, lider detaşat de audienţă appeared first on Antena Sport.
12:50
Programul Marelui Premiu al Statelor Unite. Cursa e duminică, în direct pe Antena 3 CNN și live în AntenaPLAY (22:00) # Antena Sport
Programul Marelui Premiu al Statelor Unite ale Americii | A 19-a rundă a sezonului de Formula 1 se va desfășura în perioada 17-19 octombrie, pe circuitul de la Austin. Antrenamentul din Marele Premiu al Statelor Unite se va desfășura vineri, de la ora 20:30, live în AntenaPLAY. De la 00:30, va avea loc sesiunea de […] The post Programul Marelui Premiu al Statelor Unite. Cursa e duminică, în direct pe Antena 3 CNN și live în AntenaPLAY (22:00) appeared first on Antena Sport.
12:50
Gigi Becali a anunţat un transfer la FCSB! Ce se întâmplă cu Vlad Chiricheş: “Nu mai am încredere în el” # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) a anunţat că în iarnă va transfera un jucător în locul lui Vlad Chiricheş, care în luna noiembrie va împlini 36 de ani. Becali i-a propus lui Chiricheş să rămână în club, dar patronul FCSB-ului a dat de înţeles că acesta nu va mai continua ca jucător la echipa campioană. […] The post Gigi Becali a anunţat un transfer la FCSB! Ce se întâmplă cu Vlad Chiricheş: “Nu mai am încredere în el” appeared first on Antena Sport.
12:20
Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile de finală ale turneului WTA 250 de la Osaka (Japonia), dotat cu premii totale de 275.094 de dolari, luni, după ce a învins-o pe japoneza Moyuka Uchijima cu 2-6, 6-4, 6-2. Cîrstea (35 ani, 51 WTA) a avut nevoie de aproape două ore de joc pentru a obţine victoria […] The post Sorana Cîrstea, în optimile de la Osaka appeared first on Antena Sport.
12:20
Singurul jucător al naţionalei criticat de Gigi Becali după victoria României cu Austria: “Nu era în joc” # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) l-a lăudat pe selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) pentru echipa alcătuită în meciul cu Austria. România – Austria 1-0 a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Chiar dacă Valentin Mihăilă a avut o foarfecă spectaculoasă în prima repriză şi mai apoi, în minutul 60, o bară […] The post Singurul jucător al naţionalei criticat de Gigi Becali după victoria României cu Austria: “Nu era în joc” appeared first on Antena Sport.
12:10
Diseară, SuperFAZE, ora 00:00, Dan Pavel îl are ca invitat pe Robert Niţă, protagonistul unui meci mondial: Dinamo – Foresta 4-5, în care a marcat 3 goluri. “Este meciul care mi-a marcat cariera, au trecut 20 şi ceva de ani şi încă se vorbeşte despre meciul acela”, spune Niţă la SuperFAZE. Nu a ajuns la Mondial, dar a fost inspirat de legendele Generaţiei de […] The post Robert Niţă, invitat la SuperFAZE, diseară, după Asia Express, la Antena 1 appeared first on Antena Sport.
12:00
Zi liberă și bilete la cofetărie! Țara cât un sfert de București s-a oprit în ziua meciului care o duce la Cupa Mondială # Antena Sport
Capul Verde, o țară cu doar 530.000 de locuitori (cam un sfert din populația Bucureștiului), e la 90 de minute de calificarea la Cupa Mondială din 2026. „Rechinii Albaștri” trebuie să o învingă pe Eswatini, în ultima rundă a grupei D, ca să obțină biletele pentru turneul final. Cu o suprafață de doar 4.033 kilometri […] The post Zi liberă și bilete la cofetărie! Țara cât un sfert de București s-a oprit în ziua meciului care o duce la Cupa Mondială appeared first on Antena Sport.
11:50
Gigi Becali i-a găsit înlocuitor lui Mihai Popescu, după accidentarea de la națională: „Nu poți să stai într-un jucător” # Antena Sport
Gigi Becali a anunțat cine îl va înlocui pe Mihai Popescu la FCSB, după ce acesta s-a accidentat în România – Austria 1-0. Patronul campioanei a dezvăluit că accidentarea suferită de fundașul său central este una gravă. După cum a anunțat și AntenaSport în exclusivitate, Mihai Popescu a suferit o accidentare la ligamentele încrucișate, accidentare care îl […] The post Gigi Becali i-a găsit înlocuitor lui Mihai Popescu, după accidentarea de la națională: „Nu poți să stai într-un jucător” appeared first on Antena Sport.
