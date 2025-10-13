Schimbări majore în Strategia Națională de Apărare, anunțate de Nicușor Dan. Documentul va trece prin CSAT și Parlament
Digi24.ro, 13 octombrie 2025 18:50
Președintele Nicușor Dan a anunțat că documentul referitor la strategia națională de apărare a țării este aproape finalizat și este în curs de pregătire pentru a fi prezentat în CSAT. Șeful statului spune că va cuprinde „două schimbări majore” pentru România: războiul hibrid și corupția.
Acum 5 minute
19:30
Hramul Sfintei Parascheva: peste 60.000 de sarmale au fost pregătite pentru pelerinii de la Iași. Câți s-au închinat până acum la raclă # Digi24.ro
La Iași se fac ultimele pregătiri pentru hramul Sfintei Parascheva, apogeul pelerinajului care a început în urmă cu șase zile, anunță Digi24. Conform tradiției, pelerinii vor primi după slujbă o masă caldă, iar bucătăresele au început deja pregătirea celor 60.000 de sarmale. Aproape 140.000 de oameni au trecut până acum pe la racla cu moaștele Sfintei Parascheva.
Acum 30 minute
19:10
Lege promulgată: Persoanele inculpate care poartă dispozitiv electronic vor declanșa o alertă dacă se apropie de frontieră # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, luni, că a promulgat legea care actualizează monitorizarea electronică a persoanelor inculpate. În aceasta a fost introdusă alerta de apropiere a frontierei care se declanşează în situaţia constatării prezenţei dispozitivului electronic purtat de persoana supravegheată la o distanţă mai mică de 30 km de frontieră.
19:10
Scuza unui ministru taliban după ce jurnalistele au fost excluse de la o conferință de presă: cum a reparat situația # Digi24.ro
Vizita lui Amir Khan Muttaqi, ministrul de Externe al talibanilor afgani, la Delhi a fost marcată de un incident care a stârnit revoltă. După ce inițial jurnalistele nu au fost lăsate să participe la conferința sa de presă, luni dimineață, ziarele indiene au prezentat o imagine în care acestea apar în primele rânduri, relatează BBC.
19:10
Microplasticele ajung în creier, arată un studiu. Acumulăm până la 5 grame din particulele care provoacă boli grave # Digi24.ro
Folosirea produselor din plastic se dovedește a fi mai periculoasă decât se credea până în prezent. Un studiu al cercetătorilor din New York, citat de The Guardian, arată că microparticulele din acest material intră în organism și pot ajunge chiar și la creier. Îngrijorător este faptul că particulele fine de plastic sunt peste tot în jurul nostru și ne afectează tacit. Chimiștii atrag atenția asupra faptului că particule de plastic se regăsesc chiar și în apa de la robinet. Medicii spun că ingerarea microplasticelor duce la boli digestive, probleme endocrinologice și chiar la cancer.
Acum o oră
19:00
Sute de blocuri și două spitale din București rămân fără apă caldă și căldură. Termoenergetica finalizează lucrările de modernizare # Digi24.ro
Compania Termoenergetica anunţă, luni, că în următoarele zile se vor finaliza lucrările de modernizare a reţelei termice primare din cadrul proiectului "Modernizare magistrale de termoficare aparţinând S.A.C.E.T. Bucureşti".
19:00
Mark Rutte a ironizat un submarin rus care s-a defectat și a ieșit la suprafață. „Pare o vânătoare a celui mai apropiat mecanic” # Digi24.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a ironizat Rusia pentru defecțiunea submarinului Novorossiisk, care a ieșit la suprafață în apropierea coastei Franței în urmă cu câteva zile, din cauza unei defecțiuni.
19:00
Cum explică Grindeanu renunțarea la menționarea progresismului în statutul PSD: Clarifică identitatea și direcția noastră doctrinară # Digi24.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a explicat, luni, într-o postare pe Facebook, motivul pentru care PSD a renunțat la menționarea temrenului „progresism” în cadrul Statutului Partidului Social Democrat, spunând că „definirea adoptată în anii 2000 nu mai are nici o legătură cu ceea ce reprezintă astăzi”.
18:50
18:40
Fostul ministru Nicolae Bănicioiu a fost achitat definitiv în dosarul în care era acuzat de luare de mită și trafic de influență # Digi24.ro
Nicolae Bănicioiu, fost ministru al Sănătății și al Tineretului și Sporturilor, a fost achitat definitiv luni de Instanța supremă pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită și trafic de influență, într-un dosar în care a fost acuzat de DNA că a primit aproape 800.000 de euro mită de la doi oameni de afaceri, în legătură cu numirea unor manageri de spital și derularea unor contracte din bani publici.
18:40
Erdogan, unul din motivele pentru care Netanyahu nu participă la summitul de pace de la Sharm el-Sheik, în ciuda dorinței lui Trump # Digi24.ro
Un plan de ultim moment al lui Donald Trump de a-l invita pe Benjamin Netanyahu la un summit multinațional privind Fâșia Gaza, în Egipt, a trebuit abandonat, după ce președintele turc, Recep Tayyip Erdoğan, a declarat că nu va ateriza la Sharm el-Sheikh dacă invitația va rămâne valabilă, potrivit The Guardian.
Acum 2 ore
18:30
Hamas a trimis luptători înarmați și forțe de poliție în mai multe zone din Gaza: sunt vizați „colaboratorii și trădătorii” # Digi24.ro
Hamas a început să desfășoare luptători înarmați și polițiști în diferite părți ale Gazei, într-o aparentă încercare de a-și reafirma autoritatea în teritoriul palestinian devastat, după acordul de încetare a focului încheiat cu Israelul săptămâna trecută, scrie The Guardian.
18:30
OMS: O infecție din șase este acum acum rezistentă la antibiotice. Rezistența la medicamente a crescut cu peste 40% în cinci ani # Digi24.ro
O șesime din infecțiile bacteriene confirmate sunt rezistente la antibiotice, iar rata rezistenței la medicamente crește rapid, reprezentând o amenințare tot mai mare pentru sănătatea publică.
18:20
Președintele autoproclamat al Belarusului, Alexander Lukașenko, a avertizat că Ucraina ar putea înceta să mai existe ca stat, astfel încât președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar trebui „să se așeze la masa negocierilor” și „să acționeze urgent”.
18:20
Președintele Madagascarului „a fugit din țară”, după ce soldați din Armată s-au alăturat revoltei populare conduse de tineri # Digi24.ro
Președintele Madagascarului a fugit din țară cu un avion militar francez, potrivit unui oponent politic și unor relatări de la Paris, după ce protestele conduse de tineri și o revoltă a Armatei au amenințat să răstoarne guvernul, scrie The Times.
18:20
Germania era implicată în planuri majore de ajutorare a armatei ruse în procesul de instruire și modernizare înainte ca Moscova să anexeze Crimeea în 2014, a raportat săptămânalul german Der Spiegel, conform TVP World.
18:10
Emmanuel Macron anunță că nu va demisiona, în ciuda voturilor de neîncredere care-i amenință noul guvern # Digi24.ro
Președintele francez Emmanuel Macron a respins luni ideea de a demisiona și și-a criticat adversarii, în contextul în care premierul Sebastien Lecornu riscă un nou vot de neîncredere care ar putea duce la prăbușirea executivului. Franța se află în mijlocul celei mai grave crize politice din ultimele decenii, pe fondul unei succesiuni de guverne minoritare, care încearcă să impună bugete de reducere a deficitului, anunță Reuters.
18:00
Accident mortal în București. O femeie și copilul ei aflat în cărucior au fost loviți de o mașină pe trecerea de pietoni. Mama a murit # Digi24.ro
O femeie de 35 de ani şi un copil de aproximativ doi ani, aflat în cărucior, au fost loviţi de un autoturism, pe şoseaua Berceni din Bucureşti. Accidentul ar fi avut loc pe trecerea de pietoni. Femeia a murit, iar copilul a fost transportat la spital.
18:00
Cântăreaţa Katy Perry şi fostul premier al Canadei Justin Trudeau, surprinşi în timp ce se sărută pe un iaht în California # Digi24.ro
Cântăreaţa Katy Perry şi fostul prim-ministru canadian Justin Trudeau au fost surprinşi sărutându-se pe un iaht în largul coastei Santa Barbara, după cum se vede în fotografiile obţinute de Daily Mail.
17:50
Agresorul livratorului din Bangladesh, plasat în arest la domiciliu și obligat să facă tratament psihiatric # Digi24.ro
Cosmin Tudoran, tânărul din București care a atacat un livrator originar din Bangladesh, va fi arestat la domiciliu, conform deciziei luate de magistrații Judecătoriei Sectorului 2. În plus, bărbatul trebuie să urmeze și tratament medical psihiatric până la însănătoșire sau până la obținerea unei ameliorări.
17:50
Palestinieni eliberaţi de Israel au ajuns în Khan Yunis. Alți 154 de deţinuţi eliberaţi şi expulzaţi din Israel au sosit în Egipt # Digi24.ro
Autobuze cu deţinuţi palestinieni au sosit luni la Khan Yunis, în sudul Fâşiei Gaza, relatează AFP şi The Associated Press.
Acum 4 ore
17:30
Prima reacție a comisarului maghiar, după ce a fost acuzat că a coordonat acțiuni de spionaj când era ambasador la Bruxelles # Digi24.ro
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a discutat duminică cu comisarul european ungar despre suspiciunile de spionaj al Ungariei în instituţii europene; acesta a susţinut că nu este la curent cu astfel de activităţi, a declarat presei purtătoarea de cuvânt a comisiei, Paula Pinho.
17:30
România a atras 4 miliarde de euro de pe pieţele externe. Cea mai de succes emisiune de euroobligațiuni din 2025. Cine le-a cumpărat # Digi24.ro
Ministerul Finanţelor a atras, pe 2 octombrie 2025, de pe pieţele externe, aproximativ 4 miliarde de euro, fiind una dintre cele mai de succes emisiuni de euroobligaţiuni (n.r. împrumuturi pe termen mediu sau lung) pe pieţele internaţionale şi a patra tranzacţie realizatã în 2025. Potrivit ministerului, emisiunea s-a realizat în trei tranşe: o tranşă de 2 miliarde de euro cu scadenţa de 7 ani (2033), o tranşă de 1 miliard de euro pe 12 ani (2037) şi 1 miliard de euro pe o nouă tranşă de 20 ani (2045). Aceasta este ultima tranzacţie publicã de euroobligaţiuni a României în anul 2025.
17:20
Incendiu de proporții la un depozit petrolier cheie din Crimeea, după un atac ucrainean cu drone. „Au fost lovite cinci rezervoare” # Digi24.ro
Dronele ucrainene au lovit unul dintre cele mai mari depozite de petrol din Crimeea ocupată în primele ore ale dimineții de luni, a declarat o sursă din Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), scrie TPWorld.
17:20
Șefa guvernului ucrainean, vizită în SUA pentru a discuta despre sprijinul militar american # Digi24.ro
O delegaţie ucraineană condusă de şefa guvernului Iulia Svîrîdenko a plecat luni spre SUA, unde va purta discuţii în special asupra livrărilor de sisteme de apărare antiaeriană suplimentare, în faţa războiului dus împotriva Ucrainei de Rusia, informează AFP.
17:10
Armata rusă suferă un număr „anormal de mare” de victime în rândul soldaților uciși în luptă, în timp ce dronele provoacă ravagii # Digi24.ro
Forțele armate ruse suferă un raport „anormal de ridicat” de 1 la 3 între morți și răniți în luptele din estul Ucrainei, potrivit noilor date care subliniază atât eșecurile evidente în tratarea rușilor răniți, cât și pericolele pe care le reprezintă dronele pentru evacuarea victimelor.
17:10
Hackerii nord-coreeni au furat 2 miliarde de dolari în criptomonede, în 2025. Fondurile, folosite pentru programul nuclear al lui Kim # Digi24.ro
Hackerii care lucrează pentru Guvernul nord-coreean au furat peste 2 miliarde de dolari în criptomonede până în prezent în acest an, potrivit firmei de analiză blockchain Elliptic, citată de Tech Crunch.
17:10
Trump, întrerupt în timpul discursului său din Knesset de membri ai opoziției israeliene. „Recunoasteți statul Palestina” # Digi24.ro
Discursul susţinut luni de către preşedintele american Donald Trump în Parlamentul israelian (Knesset) a fost întrerupt pentru scurt timp de către doi deputaţi israelieni, scoşi apoi afară din sală.
17:00
Alertă roșie în Spania din cauza ploilor torențiale: oameni blocați în mașini și haos în trafic # Digi24.ro
Ploile torențiale au inundat drumurile, blocând turiștii și forțând anularea călătoriilor pe toată coasta mediteraneană a Spaniei. Avertismentele meteorologice severe rămân în vigoare în estul Spaniei, în timp ce furtuna Alice continuă să lovească coasta mediteraneană, relatează Euronews.
16:40
Fii salvator. Prim ajutor în cazul piciorului diabetic
16:40
Purtat de valul ovațiilor din Knesset, Trump i-a cerut președintelui Israelului să-l grațieze pe Netanyahu acuzat de corupție și fraudă # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump s-a amestecat în treburile interne ale Israelului, luni, într-un discurs în Parlamentul israelian (Knesset), cerându-i în mod surprinzător preşedintelui israelian să-l graţieze pe premierul Benjamin Netanyahu, acuzat de corupţie.
16:30
Cel puțin 66 de persoane au fost rănite după ce două trenuri s-au ciocnit frontal, anunță autoritățile din Slovacia # Digi24.ro
Două trenuri au intrat în coliziune luni în estul Slovaciei, provocând deraierea unei locomotive și a unui vagon și rănind cel puțin 66 de persoane, au informat serviciile medicale de urgență și poliția.
16:20
PSD decide astăzi când își va alege noul președinte. Sorin Grindeanu, singurul candidat. Cu cine l-ar înlocui pe Paul Stănescu # Digi24.ro
Conducerea extinsă a Partidului Social Democrat se reunește, de la ora 16:00, pentru a stabili Congresul în urma căruia formațiunea va avea un nou președinte. Singurul candidat anunțat în mod oficial în acest moment este Sorin Grindeanu, rămas fără contracandidat după ce Titus Corlățean s-a retras, acuzând partidul de lipsă de curaj.
16:20
O judecătoare a fost trimisă în instanță: Timp de cinci ani ea a refuzat să redacteze motivarea într-un dosar de tentativă de omor # Digi24.ro
Judecătoarea Monica Claudia Cipariu de la Tribunalul Bucureşti a fost trimisă în judecată de Parchetul General pentru abuz în serviciu, după ce a întârziat aproape cinci ani să redacteze motivarea într-un dosar în care patru indivizi au fost condamnaţi pentru tentativă de omor, informează Agerpres.
16:10
Nicușor Dan: Violența împotriva copiilor nu se justifică în nicio circumstanță. Nu este firească, este o alegere a societății # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a afirmat că violența împotriva copiilor „nu se justifică în nicio circumstanță”. „Un copil protejat astăzi înseamnă un adult puternic mâine.”, a adăugat șeful statului, în mesajul transmis luni, la Conferința Ministerială Regională privind Eliminarea Violenței împotriva Copiilor.
15:50
Șofer român, înjunghiat mortal în Italia. Tânărul de 32 de ani a fost găsit fără suflare lângă TIR-ul pe care îl conducea # Digi24.ro
Crimă sângeroasă între doi șoferi români, în Italia. Un tânăr de 32 de ani a fost găsit fără suflare, înjunghiat, lângă camionul pe care îl conducea. Descoperirea șocantă a fost făcută de colegi de-ai bărbatului. În zonă nu era însă nici urmă de criminal.
15:50
Mesajul lui Zelenski, după ce Trump l-a amenințat pe Putin: „Poate fi forțat să facă pace, la fel ca oricare alt terorist” # Digi24.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni, în cadrul celei de-a 71-a sesiuni anuale a Adunării Parlamentare a NATO, că Vladimir Putin poate fi forțat să oprească războiul din Ucraina, „la fel ca oricare alt terorist”. În acest sens, el spune că o decizie privind furnizarea de sisteme de apărare aeriană și rachete trebuie luată în viitorul apropiat, relatează RBC Ukraine.
15:50
Ziua Educației, sărbătorită și în locul în care copiii învață prin joacă
Acum 6 ore
15:30
Putin ar putea ataca NATO în orice moment, avertizează șeful spionajului de la Berlin: „Suntem deja sub foc” # Digi24.ro
Moscova intenționează să testeze rezistența frontierelor europene, iar acest lucru se poate întâmpla oricând, a declarat șeful Serviciului Federal de Informații (BND) Martin Jäger, numind în mod direct Rusia „adversarul” Germaniei.
15:10
România și Australia își consolidează cooperarea: Nicușor Dan încurajează deschiderea unei reprezentanțe diplomatice la București # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a primit, luni la Cotroceni, o delegație condusă de Milton Dick, președintele Camerei Reprezentanților din Australia. Discuțiile au fost axate pe cooperarea bilaterală în domeniul energetic, al securității, în vederea contracarării atacurilor hibride, cât și investițiile și încurajarea deschiderii unei reprezentanțe diplomatice la București.
15:00
Joel Mokyr, Philippe Aghion şi Peter Howitt au câştigat premiul Nobel pentru Economie în 2025 pentru lucrările lor privind modul în care inovaţia şi forţele „distrugerii creative” pot stimula creşterea economică, a anunţat luni Academia Regală Suedeză de Ştiinţe.
15:00
AUR depune moțiune și împotriva ministrului Agriculturii. Ce îi reproșează lui Florin Barbu # Digi24.ro
AUR a anunțat că depune o moțiune împotriva ministrului Agriculturii, Florin Barbu, acuzându-l că a tratat cu indiferență solicitările fermierilor și că nu a reușit să asigure o contribuție semnificativă a agriculturii la PIB-ul țării. Până acum, formațiunea a depus trei moțiuni împotriva miniștrilor din Cabinetul Bolojan: Daniel David (Educație), Diana Buzoianu (Mediu) și Radu Miruță (Economie).
14:50
Spitalul privat din Constanța, unde o tânără a suferit complicaţii după naștere și apoi a murit, a fost amendat cu 30.000 de lei # Digi24.ro
Spitalul privat din Constanța, unde o tânără a suferit complicaţii după naștere și apoi a murit, a fost amendat cu 30.000 de lei
14:50
Evaziune cu panouri fotovoltaice: ANAF a sesizat Parchetul după ce a descoperit o rețea care acționa în România, Belgia și Bulgaria # Digi24.ro
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a sesizat Parchetul în cazul unei reţele transfrontaliere de evaziune şi spălare de bani în care erau implicate 17 firme, prejudiciul adus bugetului de stat fiind estimat la aproape 6 milioane de lei.
14:40
Un bărbat din Neamţ a luat crucea de pe mormântul soacrei și a pus-o în fața locuinței soției sale, care a plecat de acasă # Digi24.ro
Un bărbat în vârstă de 51 de ani este cercetat penal pentru profanare de morminte după ce a luat crucea de la mormântul soacrei şi a dus-o în faţa unei locuinţe unde se afla soţia sa, care părăsise domiciliul comun, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ.
14:30
Putin a trimis „omuleți verzi” la granița cu Estonia. ISW: Rusia a început „Faza Zero” pentru un război cu NATO # Digi24.ro
Apariția „unui grup mic de militari ruși fără uniforme oficiale” la granița dintre Rusia și Estonia face parte din pregătirea Kremlinului pentru un posibil război viitor cu NATO, arată un raport al Institutului pentru Studiul Războiului (ISW) publicat duminică, citat de RBC Ukraine.
14:10
Lider USR: „Coaliţia trebuie să decidă data alegerilor din București”. Partidul cere sancțiuni pentru nerespectarea termenelor legale # Digi24.ro
Liderul senatorilor USR, Ștefan Pălărie, susține că, săptămâna aceasta, Coaliția de guvernare trebuie să decidă obligatoriu data alegerilor din Capitală. Orice altă decizie, spune acesta, este „un gest de lașitate”. Formațiunea ia în calcul modificarea legii, astfel încât nerespectarea termenelor legale privind organizarea alegerilor să fie sancționată.
14:00
Un nou drum național se deschide astăzi pentru circulație. DN69A face legătura între DN69 şi Autostrada A1 # Digi24.ro
Un nou drum se deschide astăzi în România. Circulaţia pe DN69A, care face legătura între DN69 şi A1, se deschide luni, la ora 17:00, a anunţat directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, pe pagina sa de Facebook.
13:50
Cu cine s-ar putea înfrunta România în barajul pentru Cupa Mondială. Posibili adversari în funcție de urna valorică # Digi24.ro
Victoria de duminică seară cu Austria a reaprins speranța pentru calificarea României la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Ajunsă în situația de a-și juca șansele la baraj, naționala va înfrunta un adversar în funcție de locul în grupă și urna valorică în care se va regăsi după meciurile din grupă.
13:50
Șefa diplomației române salută eliberarea ostaticilor din mâinile Hamas și susține soluția celor două state # Digi24.ro
Șefa diplomației române, Oana Ţoiu, a salutat luni eliberarea de către Hamas a ostaticilor care mai erau în viață, returnându-i Israelului, reiterând susţinerea pentru soluţia celor două state, scrie Agerpres.
13:40
Rămășițele pământești ale celui mai faimos spion israelian din istorie, Eli Cohen, ar putea fi returnate familiei # Digi24.ro
Posturile saudite al-Hadath și al-Arabiya au relatat duminică, citând surse arabe, că rămășițele pământești ale celui mai renumit spion israelian, îngropate în Siria, ar putea fi în curând returnate Israelului, potrivit Israel National News. Eli Cohen (1924-1965) a fost un agent de informații israelian care a operat în Siria sub pseudonimul Kamel Amin Thaabet. El a adunat informații detaliate despre pozițiile militare siriene, inclusiv fortificațiile de pe Înălțimile Golan. Cohen a fost capturat în 1965 și executat la Damasc.
