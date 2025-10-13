Schimbări majore în Strategia Națională de Apărare, anunțate de Nicușor Dan. Documentul va trece prin CSAT și Parlament

19:10

Folosirea produselor din plastic se dovedește a fi mai periculoasă decât se credea până în prezent. Un studiu al cercetătorilor din New York, citat de The Guardian, arată că microparticulele din acest material intră în organism și pot ajunge chiar și la creier. Îngrijorător este faptul că particulele fine de plastic sunt peste tot în jurul nostru și ne afectează tacit. Chimiștii atrag atenția asupra faptului că particule de plastic se regăsesc chiar și în apa de la robinet. Medicii spun că ingerarea microplasticelor duce la boli digestive, probleme endocrinologice și chiar la cancer.