Seulul construiește primul buncăr nuclear civil sub un complex de locuințe. Când ar urma să fie gata
Digi24.ro, 13 octombrie 2025 22:10
Seulul are de gând să construiască primul buncăr civil din capitala Coreei de Sud, capabil să reziste unui atac nuclear, sub un complex de locuințe sociale până în 2028, a declarat luni un oficial al administrației orașului, pentru a se proteja împotriva amenințărilor din partea Coreei de Nord, relatează Reuters.
