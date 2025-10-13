Şoc la CFR! Unul din cei mai importanţi oameni a demisionat
Primasport.ro, 13 octombrie 2025 20:20
Şoc la CFR! Unul din cei mai importanţi oameni a demisionat
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 15 minute
20:50
Un an de succes pentru Tadej Pogacar în ciclism, care a câştigat peste 12 milioane de euro # Primasport.ro
Un an de succes pentru Tadej Pogacar în ciclism, care a câştigat peste 12 milioane de euro
20:50
Surpriză de proporţii! Marius Croitoru este aşteptat să semneze cu o echipă de tradiţie din România # Primasport.ro
Surpriză de proporţii! Marius Croitoru este aşteptat să semneze cu o echipă de tradiţie din România
Acum o oră
20:20
Carlo Ancelotti l-a caracterizat pe Neymar. ”Are calităţile necesare pentru a juca pentru orice echipă din lume” # Primasport.ro
Carlo Ancelotti l-a caracterizat pe Neymar. ”Are calităţile necesare pentru a juca pentru orice echipă din lume”
20:20
Şoc la CFR! Unul din cei mai importanţi oameni a demisionat
Acum 2 ore
19:40
Dan Petrescu a numit „tricolorii” care pot face oricând diferenţa la echipa naţională: „Când ei joacă bine, echipa funcţionează excelent” # Primasport.ro
Dan Petrescu a numit „tricolorii” care pot face oricând diferenţa la echipa naţională: „Când ei joacă bine, echipa funcţionează excelent”
19:10
România - Cehia 1-5. Eşec drastic pentru naţionala U20 în Elite League
Acum 4 ore
19:00
Echipa masculină a României s-a impus la 0 cu Slovacia, în grupele europeanului de tenis de masă pe echipe # Primasport.ro
Echipa masculină a României s-a impus la 0 cu Slovacia, în grupele europeanului de tenis de masă pe echipe
18:50
Bosnia nu se va putea baza la meciul cu România pe mai mulţi jucători importanţi
18:40
Dani Olmo s-a accidentat! Barcelona are infirmeria plină înainte de ”El Clasico”
17:50
Campionul mondial din MotoGP a fost operat la umărul drept
17:40
Hermannstadt, succes zdrobitor într-un amical cu echipa unde joacă atacantul văzut ca o mare speranţă # Primasport.ro
Hermannstadt, succes zdrobitor într-un amical cu echipa unde joacă atacantul văzut ca o mare speranţă
17:40
Răsturnare de situaţie la FCSB! Jucătorul ameninţat că va fi dat afară de Gigi Becali rămâne la campioana României # Primasport.ro
Răsturnare de situaţie la FCSB! Jucătorul ameninţat că va fi dat afară de Gigi Becali rămâne la campioana României
17:30
Programul etapelor a 14-a şi a 15-a din Superliga. Se anunţă dueluri cruciale pentru play-off # Primasport.ro
Programul etapelor a 14-a şi a 15-a din Superliga. Se anunţă dueluri cruciale pentru play-off
17:30
Joan Laporta asigură că s-a împăcat cu Messi şi intenţionează să organizeze un omagiu pentru argentinian # Primasport.ro
Joan Laporta asigură că s-a împăcat cu Messi şi intenţionează să organizeze un omagiu pentru argentinian
17:20
Universitatea Craiova a schimbat antrenorul echipei secunde. Corneliu Papură, OUT!
17:10
De astfel de jucători avem nevoie! „Tricolorul” care a vrut cu orice preţ să joace cu Austria, chiar dacă se confrunta cu alte probleme: „Astea sunt lucrurile care trebuie scrise şi apreciate” # Primasport.ro
De astfel de jucători avem nevoie! „Tricolorul” care a vrut cu orice preţ să joace cu Austria, chiar dacă se confrunta cu alte probleme: „Astea sunt lucrurile care trebuie scrise şi apreciate”
Acum 6 ore
17:00
LIVE VIDEO | Preliminariile pentru Cupa Mondială, la Prima Sport! Kylian Mbappe promite să strălucească din nou # Primasport.ro
LIVE VIDEO | Preliminariile pentru Cupa Mondială, la Prima Sport! Kylian Mbappe promite să strălucească din nou
17:00
Fostul mijlocaş Jack Wilshere, numit antrenor principal la Luton Town, club din liga a treia engleză # Primasport.ro
Fostul mijlocaş Jack Wilshere, numit antrenor principal la Luton Town, club din liga a treia engleză
17:00
OUT de la FCSB! Gigi Becali nici nu vrea să mai audă de unul dintre cei mai experimentaţi jucători din lot: „Doarme pe teren! Din iarnă iau jucător în locul lui” # Primasport.ro
OUT de la FCSB! Gigi Becali nici nu vrea să mai audă de unul dintre cei mai experimentaţi jucători din lot: „Doarme pe teren! Din iarnă iau jucător în locul lui”
16:40
Fundaşul din Superliga pe care Gigi Becali îl vrea în pauza de iarnă. ”500.000 de euro” # Primasport.ro
Fundaşul din Superliga pe care Gigi Becali îl vrea în pauza de iarnă. ”500.000 de euro”
16:30
Ce a postat Virgil Ghiţă pe social media după ce a adus victoria cu Austria. ”Mândru” # Primasport.ro
Ce a postat Virgil Ghiţă pe social media după ce a adus victoria cu Austria. ”Mândru”
16:20
Mark Sanchez a fost externat din spital. El a fost înjunghiat la 5 octombrie şi a fost arestat pentru implicarea sa în incident # Primasport.ro
Mark Sanchez a fost externat din spital. El a fost înjunghiat la 5 octombrie şi a fost arestat pentru implicarea sa în incident
16:20
Jean Alesi va scoate la licitaţie monopostul său Ferrari din 1992
16:10
VIDEO | Spectacolul din preliminariile pentru Campionatul Mondial se vede în direct la Prima Sport! Kylian Mbappe promite să strălucească din nou # Primasport.ro
VIDEO | Spectacolul din preliminariile pentru Campionatul Mondial se vede în direct la Prima Sport! Kylian Mbappe promite să strălucească din nou
16:00
VIDEO | Spectacolul din preliminariile pentru Campionatul Mondial se văd în direct la Prima Sport! Kylian Mbappe promite să strălucească din nou # Primasport.ro
VIDEO | Spectacolul din preliminariile pentru Campionatul Mondial se văd în direct la Prima Sport! Kylian Mbappe promite să strălucească din nou
15:40
Imaginile bucuriei! Cum au sărbătorit tricolorii victoria cu Austria şi ce le-a transmis Mircea Lucescu imediat după meci # Primasport.ro
Imaginile bucuriei! Cum au sărbătorit tricolorii victoria cu Austria şi ce le-a transmis Mircea Lucescu imediat după meci
15:40
Eroul României cu Austria, declaraţii după cel mai frumos moment al carierei: „Nu m-am putut bucurat pe moment, am fost mai mult şocat. După câteva ore am realizat, de fapt, ce s-a întâmplat” # Primasport.ro
Eroul României cu Austria, declaraţii după cel mai frumos moment al carierei: „Nu m-am putut bucurat pe moment, am fost mai mult şocat. După câteva ore am realizat, de fapt, ce s-a întâmplat”
Acum 8 ore
14:50
Raul Florucz, după meciul dintre cele două naţionale care l-au dorit în lot: „Le doresc numai succes şi sper să ne vedem la Mondial” # Primasport.ro
Raul Florucz, după meciul dintre cele două naţionale care l-au dorit în lot: „Le doresc numai succes şi sper să ne vedem la Mondial”
14:00
Unul dintre apropiaţii lui Mircea Lucescu vine cu un posibil scenariu legat de viitorul selecţionerului: „Din câte îl cunosc, îi place s-o ducă până la capăt” # Primasport.ro
Unul dintre apropiaţii lui Mircea Lucescu vine cu un posibil scenariu legat de viitorul selecţionerului: „Din câte îl cunosc, îi place s-o ducă până la capăt”
Acum 12 ore
12:40
Gigi Becali, anunţ despre starea lui Mihai Popescu! Cât va lipsi de pe teren fundaşul FCSB-ului şi cine îi va lua locul # Primasport.ro
Gigi Becali, anunţ despre starea lui Mihai Popescu! Cât va lipsi de pe teren fundaşul FCSB-ului şi cine îi va lua locul
12:20
Golul cu Austria l-a făcut vedetă în Bosnia pe Virgil Ghiţă: „Acesta este românul care a făcut fericiţi milioane de oameni” # Primasport.ro
Golul cu Austria l-a făcut vedetă în Bosnia pe Virgil Ghiţă: „Acesta este românul care a făcut fericiţi milioane de oameni”
12:00
Clasamentul WTA: Jaqueline Cristian este jucătoarea din România cel mai bine clasată / Sorana Cîrstea a urcat şapte locuri # Primasport.ro
Clasamentul WTA: Jaqueline Cristian este jucătoarea din România cel mai bine clasată / Sorana Cîrstea a urcat şapte locuri
11:50
Regretul lui Mircea Lucescu, dezvăluit după victoria cu Austria: „Trebuia să îl chem mai devreme” # Primasport.ro
Regretul lui Mircea Lucescu, dezvăluit după victoria cu Austria: „Trebuia să îl chem mai devreme”
11:30
David Alaba, dezamăgit după înfrângerea în faţa României: „Nu aveam voie să plecăm de aici fără niciun punct” # Primasport.ro
David Alaba, dezamăgit după înfrângerea în faţa României: „Nu aveam voie să plecăm de aici fără niciun punct”
11:20
Lider surpriză în Superliga, după primele 12 etape
11:00
Ghana s-a calificat la Cupa Mondială
10:50
Ionuţ Lupescu a surprins când şi-a ales favoritul din victoria României cu Austria: „Eu cred că el a fost cel mai bun jucător” # Primasport.ro
Ionuţ Lupescu a surprins când şi-a ales favoritul din victoria României cu Austria: „Eu cred că el a fost cel mai bun jucător”
10:30
Victoria contra Austriei le dă speranţe tricolorilor! Ionuţ Radu: „Am demonstrat că putem mult mai mult decât am făcut în trecut” # Primasport.ro
Victoria contra Austriei le dă speranţe tricolorilor! Ionuţ Radu: „Am demonstrat că putem mult mai mult decât am făcut în trecut”
09:50
Mircea Lucescu, val de critici pentru Alexandru Mitriţă: „Mult prea emotiv pentru fotbalul de mare performanţă. Nu vrea să alerge, nu vrea să se bată” # Primasport.ro
Mircea Lucescu, val de critici pentru Alexandru Mitriţă: „Mult prea emotiv pentru fotbalul de mare performanţă. Nu vrea să alerge, nu vrea să se bată”
Acum 24 ore
01:20
Selecţionerul Austriei, foarte supărat după ce a fost bătut de România la ultima fază. ”România nu ne-a surprins cu nimic” # Primasport.ro
Selecţionerul Austriei, foarte supărat după ce a fost bătut de România la ultima fază. ”România nu ne-a surprins cu nimic”
00:50
VIDEO | Mircea Lucescu a explicat succesul cu Austria. ”Totul vine de la minte”
00:40
”Am lăsat totul pe teren din primul până în ultimul”. Valentin Mihăilă, încântat de spiritul naţionalei # Primasport.ro
”Am lăsat totul pe teren din primul până în ultimul”. Valentin Mihăilă, încântat de spiritul naţionalei
00:40
VIDEO | Danemarca – Grecia 3-1. Meci decis pe erori mari de apărare
00:30
VIDEO | Ianis Hagi, decisiv în victoria epică cu Austria. ”Nu e o coincidenţă”
00:30
VIDEO | ”Este un gol aparte”. Reacţia superbă a lui Virgil Ghiţă după ce a marcat cu Austria la ultima fază # Primasport.ro
VIDEO | ”Este un gol aparte”. Reacţia superbă a lui Virgil Ghiţă după ce a marcat cu Austria la ultima fază
00:20
EXCLUSIV | Primele informaţii despre accidentarea lui Mihai Popescu! MM Stoica e îngrijorat. ”Am vorbit cu medicul nostru” # Primasport.ro
EXCLUSIV | Primele informaţii despre accidentarea lui Mihai Popescu! MM Stoica e îngrijorat. ”Am vorbit cu medicul nostru”
00:20
”E de vis! Nişte momente ireale!” Explozie de bucurie pentru Alex Chipciu
12 octombrie 2025
23:40
România - Austria 1-0. Răsplata pentru sacrifiuciu! Tabela deblocată la ultima fază! # Primasport.ro
România - Austria 1-0. Răsplata pentru sacrifiuciu! Tabela deblocată la ultima fază!
23:30
Vicecampioanele en-titre au început lansat europeanul de tenis de masă pe echipe
23:10
LIVE TEXT | România - Austria, pe PrimaSport.ro! Mihăilă a lovit bara din cădere!
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.