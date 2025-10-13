LIVE VIDEO | Preliminariile pentru Cupa Mondială, la Prima Sport! Surpriză uriaşă la Islanda - Franţa. Toate rezultatele serii
LIVE VIDEO | Preliminariile pentru Cupa Mondială, la Prima Sport! Surpriză uriaşă la Islanda - Franţa. Toate rezultatele serii
VIDEO | Islanda – Franţa 2-2. Surpriza serii în preliminariile Cupei Mondiale
LIVE VIDEO | Preliminariile pentru Cupa Mondială, la Prima Sport! Surpriză uriaşă la Islanda - Franţa. Toate rezultatele serii
Naţionala feminină de tenis de masă merge în faza principală a europeanului
Fostul jucător de tenis Dominic Thiem a vorbit despre costurile uriaşe.”Este un sport foarte scump” # Primasport.ro
Fostul jucător de tenis Dominic Thiem a vorbit despre costurile uriaşe."Este un sport foarte scump"
Ianis Hagi sau Nicolae Stanciu? „Spionul” echipei naţionale a anunţat cine va purta banderola de căpitan la meciul cu Bosnia: „Nu ştiu dacă va fi pregătit” | EXCLUSIV # Primasport.ro
Ianis Hagi sau Nicolae Stanciu? „Spionul" echipei naţionale a anunţat cine va purta banderola de căpitan la meciul cu Bosnia: „Nu ştiu dacă va fi pregătit" | EXCLUSIV
LIVE VIDEO | Preliminariile pentru Cupa Mondială, la Prima Sport! Meci nebun la Islanda - Franţa. Programul complet # Primasport.ro
LIVE VIDEO | Preliminariile pentru Cupa Mondială, la Prima Sport! Meci nebun la Islanda - Franţa. Programul complet
David Hubert este noul antrenor al campioanei Belgiei, Union St Gilloise
Patronul lui CFR Cluj a reacţionat după demisia lui Cristi Balaj. ”Aşa se întâmplă în viaţa fiecărei echipe” # Primasport.ro
Patronul lui CFR Cluj a reacţionat după demisia lui Cristi Balaj. "Aşa se întâmplă în viaţa fiecărei echipe"
Un caz de presupuse violenţe sexuale afectează clubul Borussia Dortmund
O ţară africană s-a calificat la Campionatul Mondial fără să primească gol în preliminarii # Primasport.ro
O ţară africană s-a calificat la Campionatul Mondial fără să primească gol în preliminarii
LIVE VIDEO | Preliminariile pentru Cupa Mondială, la Prima Sport! Rezultat şocant la Islanda - Franţa. Programul complet # Primasport.ro
LIVE VIDEO | Preliminariile pentru Cupa Mondială, la Prima Sport! Rezultat şocant la Islanda - Franţa. Programul complet
Nadia Comăneci şi Mihai Covaliu s-au întâlnit cu premierul Ilie Bolojan şi vicepremierul Tanczos Barna. Care a fost tema principală # Primasport.ro
Nadia Comăneci şi Mihai Covaliu s-au întâlnit cu premierul Ilie Bolojan şi vicepremierul Tanczos Barna. Care a fost tema principală
Discurs la superlativ la adresa unui jucător, după România - Austria 1-0: „A băgat materiale! A făcut un meci complet” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Discurs la superlativ la adresa unui jucător, după România - Austria 1-0: „A băgat materiale! A făcut un meci complet" | VIDEO EXCLUSIV
Zi istorică! Un fotbalist din Superliga va merge la CM cu cea mai mică ţară care s-a calificat vreodată la turneul final # Primasport.ro
Zi istorică! Un fotbalist din Superliga va merge la CM cu cea mai mică ţară care s-a calificat vreodată la turneul final
LIVE VIDEO | Preliminariile pentru Cupa Mondială, la Prima Sport! Franţa promite un nou spectacol # Primasport.ro
LIVE VIDEO | Preliminariile pentru Cupa Mondială, la Prima Sport! Franţa promite un nou spectacol
Lituanianul Saulius Kulvietis, al nouălea jucător transferat de campioana UBT Cluj
Portarul Berke Ozer riscă o suspendare îndelungată după ce a părăsit cantonamentul Turciei # Primasport.ro
Portarul Berke Ozer riscă o suspendare îndelungată după ce a părăsit cantonamentul Turciei
Adrian Iencsi a analizat eşecul zdrobitor de la U20 cu Cehia. ”Normal că nu mă aşteptam” # Primasport.ro
Adrian Iencsi a analizat eşecul zdrobitor de la U20 cu Cehia. "Normal că nu mă aşteptam"
Un an de succes pentru Tadej Pogacar în ciclism, care a câştigat peste 12 milioane de euro # Primasport.ro
Un an de succes pentru Tadej Pogacar în ciclism, care a câştigat peste 12 milioane de euro
Surpriză de proporţii! Marius Croitoru este aşteptat să semneze cu o echipă de tradiţie din România # Primasport.ro
Surpriză de proporţii! Marius Croitoru este aşteptat să semneze cu o echipă de tradiţie din România
Carlo Ancelotti l-a caracterizat pe Neymar. ”Are calităţile necesare pentru a juca pentru orice echipă din lume” # Primasport.ro
Carlo Ancelotti l-a caracterizat pe Neymar. "Are calităţile necesare pentru a juca pentru orice echipă din lume"
Şoc la CFR! Unul din cei mai importanţi oameni a demisionat
Dan Petrescu a numit „tricolorii” care pot face oricând diferenţa la echipa naţională: „Când ei joacă bine, echipa funcţionează excelent” # Primasport.ro
Dan Petrescu a numit „tricolorii" care pot face oricând diferenţa la echipa naţională: „Când ei joacă bine, echipa funcţionează excelent"
România - Cehia 1-5. Eşec drastic pentru naţionala U20 în Elite League
Echipa masculină a României s-a impus la 0 cu Slovacia, în grupele europeanului de tenis de masă pe echipe # Primasport.ro
Echipa masculină a României s-a impus la 0 cu Slovacia, în grupele europeanului de tenis de masă pe echipe
Bosnia nu se va putea baza la meciul cu România pe mai mulţi jucători importanţi
Dani Olmo s-a accidentat! Barcelona are infirmeria plină înainte de "El Clasico"
Campionul mondial din MotoGP a fost operat la umărul drept
Hermannstadt, succes zdrobitor într-un amical cu echipa unde joacă atacantul văzut ca o mare speranţă # Primasport.ro
Hermannstadt, succes zdrobitor într-un amical cu echipa unde joacă atacantul văzut ca o mare speranţă
Răsturnare de situaţie la FCSB! Jucătorul ameninţat că va fi dat afară de Gigi Becali rămâne la campioana României # Primasport.ro
Răsturnare de situaţie la FCSB! Jucătorul ameninţat că va fi dat afară de Gigi Becali rămâne la campioana României
Programul etapelor a 14-a şi a 15-a din Superliga. Se anunţă dueluri cruciale pentru play-off # Primasport.ro
Programul etapelor a 14-a şi a 15-a din Superliga. Se anunţă dueluri cruciale pentru play-off
Joan Laporta asigură că s-a împăcat cu Messi şi intenţionează să organizeze un omagiu pentru argentinian # Primasport.ro
Joan Laporta asigură că s-a împăcat cu Messi şi intenţionează să organizeze un omagiu pentru argentinian
Universitatea Craiova a schimbat antrenorul echipei secunde. Corneliu Papură, OUT!
De astfel de jucători avem nevoie! „Tricolorul” care a vrut cu orice preţ să joace cu Austria, chiar dacă se confrunta cu alte probleme: „Astea sunt lucrurile care trebuie scrise şi apreciate” # Primasport.ro
De astfel de jucători avem nevoie! „Tricolorul" care a vrut cu orice preţ să joace cu Austria, chiar dacă se confrunta cu alte probleme: „Astea sunt lucrurile care trebuie scrise şi apreciate"
LIVE VIDEO | Preliminariile pentru Cupa Mondială, la Prima Sport! Kylian Mbappe promite să strălucească din nou # Primasport.ro
LIVE VIDEO | Preliminariile pentru Cupa Mondială, la Prima Sport! Kylian Mbappe promite să strălucească din nou
Fostul mijlocaş Jack Wilshere, numit antrenor principal la Luton Town, club din liga a treia engleză # Primasport.ro
Fostul mijlocaş Jack Wilshere, numit antrenor principal la Luton Town, club din liga a treia engleză
OUT de la FCSB! Gigi Becali nici nu vrea să mai audă de unul dintre cei mai experimentaţi jucători din lot: „Doarme pe teren! Din iarnă iau jucător în locul lui” # Primasport.ro
OUT de la FCSB! Gigi Becali nici nu vrea să mai audă de unul dintre cei mai experimentaţi jucători din lot: „Doarme pe teren! Din iarnă iau jucător în locul lui"
Fundaşul din Superliga pe care Gigi Becali îl vrea în pauza de iarnă. ”500.000 de euro” # Primasport.ro
Fundaşul din Superliga pe care Gigi Becali îl vrea în pauza de iarnă. "500.000 de euro"
Ce a postat Virgil Ghiţă pe social media după ce a adus victoria cu Austria. ”Mândru” # Primasport.ro
Ce a postat Virgil Ghiţă pe social media după ce a adus victoria cu Austria. "Mândru"
Mark Sanchez a fost externat din spital. El a fost înjunghiat la 5 octombrie şi a fost arestat pentru implicarea sa în incident # Primasport.ro
Mark Sanchez a fost externat din spital. El a fost înjunghiat la 5 octombrie şi a fost arestat pentru implicarea sa în incident
Jean Alesi va scoate la licitaţie monopostul său Ferrari din 1992
VIDEO | Spectacolul din preliminariile pentru Campionatul Mondial se vede în direct la Prima Sport! Kylian Mbappe promite să strălucească din nou # Primasport.ro
VIDEO | Spectacolul din preliminariile pentru Campionatul Mondial se vede în direct la Prima Sport! Kylian Mbappe promite să strălucească din nou
VIDEO | Spectacolul din preliminariile pentru Campionatul Mondial se văd în direct la Prima Sport! Kylian Mbappe promite să strălucească din nou # Primasport.ro
VIDEO | Spectacolul din preliminariile pentru Campionatul Mondial se văd în direct la Prima Sport! Kylian Mbappe promite să strălucească din nou
Imaginile bucuriei! Cum au sărbătorit tricolorii victoria cu Austria şi ce le-a transmis Mircea Lucescu imediat după meci # Primasport.ro
Imaginile bucuriei! Cum au sărbătorit tricolorii victoria cu Austria şi ce le-a transmis Mircea Lucescu imediat după meci
Eroul României cu Austria, declaraţii după cel mai frumos moment al carierei: „Nu m-am putut bucurat pe moment, am fost mai mult şocat. După câteva ore am realizat, de fapt, ce s-a întâmplat” # Primasport.ro
Eroul României cu Austria, declaraţii după cel mai frumos moment al carierei: „Nu m-am putut bucurat pe moment, am fost mai mult şocat. După câteva ore am realizat, de fapt, ce s-a întâmplat"
Raul Florucz, după meciul dintre cele două naţionale care l-au dorit în lot: „Le doresc numai succes şi sper să ne vedem la Mondial” # Primasport.ro
Raul Florucz, după meciul dintre cele două naţionale care l-au dorit în lot: „Le doresc numai succes şi sper să ne vedem la Mondial"
Unul dintre apropiaţii lui Mircea Lucescu vine cu un posibil scenariu legat de viitorul selecţionerului: „Din câte îl cunosc, îi place s-o ducă până la capăt” # Primasport.ro
Unul dintre apropiaţii lui Mircea Lucescu vine cu un posibil scenariu legat de viitorul selecţionerului: „Din câte îl cunosc, îi place s-o ducă până la capăt"
Gigi Becali, anunţ despre starea lui Mihai Popescu! Cât va lipsi de pe teren fundaşul FCSB-ului şi cine îi va lua locul # Primasport.ro
Gigi Becali, anunţ despre starea lui Mihai Popescu! Cât va lipsi de pe teren fundaşul FCSB-ului şi cine îi va lua locul
Golul cu Austria l-a făcut vedetă în Bosnia pe Virgil Ghiţă: „Acesta este românul care a făcut fericiţi milioane de oameni” # Primasport.ro
Golul cu Austria l-a făcut vedetă în Bosnia pe Virgil Ghiţă: „Acesta este românul care a făcut fericiţi milioane de oameni"
Clasamentul WTA: Jaqueline Cristian este jucătoarea din România cel mai bine clasată / Sorana Cîrstea a urcat şapte locuri # Primasport.ro
Clasamentul WTA: Jaqueline Cristian este jucătoarea din România cel mai bine clasată / Sorana Cîrstea a urcat şapte locuri
