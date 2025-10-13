Gigi Becali a făcut echipa de start surpriză a României cu Bosnia: “Tot fără Stanciu!”
Fanatik, 13 octombrie 2025 22:10
Gigi Becali știe care este cea mai bună echipă de start cu care poate aborda Mircea Lucescu duelul cu Bosnia. Ce spune patronul FCSB despre situația lui Nicolae Stanciu.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 5 minute
22:30
Selecționerul care vrea să-i calce pe urme lui Mircea Lucescu: „Trebuie să facem mândri milioane de oameni“ # Fanatik
Ovidiu Mihăilă a avut un scurt discurs măgulitor la adresa lui Mircea Lucescu după România - Austria 1-0. Care este dorința noului selecționer al naționalei feminine de handbal.
Acum 30 minute
22:10
Gigi Becali știe care este cea mai bună echipă de start cu care poate aborda Mircea Lucescu duelul cu Bosnia. Ce spune patronul FCSB despre situația lui Nicolae Stanciu.
Acum o oră
21:50
Luciano Spalletti a făcut topul celor mai buni jucători pe care i-a antrenat! Cine este românul, prezență surpriză printre Totti și Salah # Fanatik
Luciano Spalletti a făcut topul celor mai buni jucători pe care i-a antrenat. În acest „11” ideal se află în mod surprinzător și un român. Despre cine este vorba.
21:40
Când revine, de fapt, Dan Petrescu în antrenorat?! La două luni de la despărțirea de CFR Cluj, tehnicianul a făcut anunțul: „M-a sunat o echipă de top” # Fanatik
Dan Petrescu a ieșit din lumina reflectoarelor după ce a demisonat de la CFR Cluj. Liber de contract deja din luna august, „Bursucul” n-are de gând să revină în antrenorat și a dezvăluit ce oferte a refuzat
Acum 2 ore
21:20
Se schimbă căpitanul naţionalei de handbal! Cine va purta banderola la Campionatul Mondial. Exclusiv # Fanatik
Ovidiu Mihăilă a luat o decizie importantă la prima acţiune ca selecţioner al României. Cine va prelua banderola de căpitan la Campionatul Mondial de la finalul anului.
21:00
Zece ani de la incendiul din Colectiv. Supraviețuitorii, obligați să dea banii înapoi: ce sumă a achitat Andrei Găluț # Fanatik
Scandalos. La zece ani de la tragedia din Colectiv, răniții și rudele decedaților din incendiu au ajuns să fie hăituiți prin tribunale pentru a returna din banii încasați cu titlu de despăgubiri.
21:00
Primul fotbalist din SuperLiga care merge la Mondial! Premieră în istoria țării cu o populație de 3 ori mai mică decât Bucureștiul. Ce decizie istorică a luat Guvernul # Fanatik
Știm primul fotbalist din Superliga României calificat la Campionatul Mondial din 2026! Performanță istorică! Decizia luată de Guvern.
20:50
Dumitru Dragomir, șocat de linșajul la adresa lui Mircea Lucescu: „Le-a tras batista prin gură tuturor șerpilor!” # Fanatik
Mitică Dragomir a vorbit despre criticile dure aduse în ultimele luni selecționerului Mircea Lucescu. Cum i-a caracterizat fostul președinte al LPF pe contestatarii tehnicianului.
Acum 4 ore
20:30
Florin Cernat la Fanatik Dinamo, marți, 14 octombrie, la 13:30! Cristi Coste, alături de fostul mare mijlocaș al „câinilor” # Fanatik
Emisiunile de top continuă, iar Florin Cernat este noul invitat al emisiunii Fanatik Dinamo. Cristi Coste va face show alături de fostul mijlocaș din Ștefan cel Mare
20:10
Aradul și-a luat rămas bun de la Flavius Domide! „Roșcovanul” a fost condus pe ultimul drum cu o motocicletă Harley – Davidson. Video # Fanatik
Aradul, oraș în care a cunoscut cele mai mari performanțe sub era sa, și-a luat rămas bun de la Flavius Domide. Fostul atacant a fost condus pe ultimul drum de sute de suporteri.
19:50
Președintele Cristi Balaj pleacă de la CFR Cluj! Primele reacții ale lui Balaj și ale patronului Neluțu Varga. Exclusiv # Fanatik
Cristi Balaj pleacă de la CFR Cluj! Președintele clubului din Gruia a oferit o primă declarație pentru Fanatik. Cum a reacționat patronul Neluțu Varga.
19:40
Mara Burcă, mesaj după România – Austria. Ce problemă a avut soția fotbalistului Andrei Burcă înainte de meci # Fanatik
Ce a transmis Mara Burcă după partida România - Austria, încheiată cu scorul de 1 la 0. Cum a ajuns în vizorul oamenilor din online partenera lui Andrei Burcă.
19:40
Când va avea loc Congresul PSD. Sorin Grindeanu a făcut anunțul: „Am renunțat la ideea de partid progresist” # Fanatik
Sorin Grindeanu a anunțat când va fi organizat Congresul PSD. Modificare importantă în statutul partidului: „PSD este un partid modern, dar ancorat în valorile naționale.”
19:20
Comentatorii de la România – Austria l-au „tocat” non-stop la TV pe Mircea Lucescu: „Nu e ușor pentru tineri de 25 de ani să relaționeze cu un antrenor de 80 de ani” # Fanatik
Ce au spus comentatorii meciului dintre România și Austria despre Mircea Lucescu. Selecționerul a fost tras la răspundere pentru rezultatele din preliminarii.
19:00
Un fotbalist care s-a aflat în lotul naționalei României pentru partida cu Austria de pe Arena Națională, câștigată cu 1-0, ar putea să evolueze într-un alt meci oficial după mai puțin de 48 de ore.
18:50
Kevin Ciubotaru și iubita sa, Andreea, moment emoționat după meciul România – Austria. Cum au marcat 2 ani de relație # Fanatik
Fotbalistul Kevin Ciubotaru și partenera sa, Andreea, au avut parte de o clipă de tandrețe după partida România - Austria. Au sărbătorit 2 ani de când sunt un cuplu.
Acum 6 ore
18:30
Ciprian Marica, verdict din tribune: “Alaba, marele fotbalist de la Real Madrid, a fost depășit tot meciul de Bîrligea și Dragomir” # Fanatik
Ciprian Marica a fost prezent pe stadion la meciul România - Austria 1-0. Ce a spus fostul mare atacant român despre „tricolori” și cine au fost remarcații săi.
18:10
Gigi Becali a numărat în direct banii pe care îi încasează FCSB din calificarea la CM 2026: „Nu-l mai dau, gata! Îl țin să iau banii de la FIFA” # Fanatik
Gigi Becali își freacă palmele de bucurie. Patronul FCSB are toate motivele să își dorească naționala la CM 2026. Câți bani ar urma să încaseze latifundiarul din Pipera
18:00
Unde a plecat Ianis Hagi la câteva ore după ce a fost decisiv în România – Austria 1-0! Întâlnire surpriză chiar în avion. Exclusiv # Fanatik
După ce s-a remarcat ca unul dintre eroii partidei România – Austria, Ianis Hagi a luat avionul la doar câteva ore. Află unde a plecat mijlocașul tricolor, detalii exclusive!
17:40
Elena Hagi, elegantă în tribune. Ținuta purtată de soția lui Ianis Hagi la meciul România – Austria, ce preț are geanta # Fanatik
Elena Hagi a dat dovadă de rafinament chiar dacă a fost prezentă la un meci de fotbal. Cum s-a îmbrăcat partenera lui Ianis Hagi la partida dintre România și Austria.
17:30
Pierdere uriașă a României pentru meciul cu Bosnia, decisiv de calificare la CM: „E o mare problemă” # Fanatik
Mircea Lucescu a primit și o veste neplăcută după victoria fabuloasă cu Austria. Un fotbalist important va lipsi la meciul din noiembrie cu Bosnia, duel decisiv pentru „tricolori”.
17:10
Detalii șocante! Cum au arătat, de fapt, ultimele clipe din viața lui Rareș Ion. Rebecca Lăzărescu, fosta iubită a lui Vlad Pascu, rupe tăcerea # Fanatik
Fosta iubită a lui Vlad Pascu, Rebecca Lăzărescu, povestește cum a încercat să-l salveze pe Rareș Ion, adolescentul care a murit din cauza substanțelor, într-un caz care a cutremurat opinia publică. Detaliile sunt cutremurătoare!
17:00
O nouă săptămână dedicată biletelor inspirate a început! Dacă și tu îți dorești cât mai multe șanse la bilete verzi, verifică recomandările din SuperSocial. Super meciurile săptămânii Luni, continuă calificările pentru Mondialul din 2026. Pentru […]
17:00
Foto senzaţional! Ianis Hagi i-a pasat decisiv lui Virgil Ghiţă şi la 12 ani, ca în România – Austria 1-0: “Tot cu stângul, tot de pe dreapta! Suntem prieteni foarte buni” # Fanatik
Virgil Ghiţă a marcat unicul gol al meciului România - Austria dintr-o centrare a lui Ianis Hagi. Fundaşul a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că prima pasă decisivă de la Hagi a fost primită la un meci de U12.
16:40
(P) 5 accesorii utile pentru laptopul tău: Ghid complet cu exemple, recomandări și tendințe # Fanatik
Te gândești să-ți îmbunătățești experiența de lucru sau de studiu? Mulți utilizatori trec prin aceeași provocare: vor să lucreze rapid, să-și protejeze dispozitivul și să se simtă confortabil, indiferent dacă lucrează de la birou, dintr-o […]
Acum 8 ore
16:30
Cum i-a dat Cristi Chivu peste cap pe fotbaliștii de la Inter. Analiză de impact în Gazzetta dello Sport # Fanatik
Cristi Chivu a produs mai multe modificări importante la Inter, prin care i-a surprins inclusiv pe fotbaliștii care se află de mult timp la echipă. Presa din Italia a analizat metodele tehnicianului român.
16:20
Mihai Morar și-a ”donat” ziua de naștere unei cauze umanitare. Omul de radio vrea să ajute 12 copii aflați în dificultate și apelează la ascultătorii săi pentru a-și atinge obiectivul.
16:00
De ce a jucat, de fapt, Ionuț Radu titular în fața lui Ștefan Târnovanu în România – Austria 1-0 # Fanatik
De ce a mizat Mircea Lucescu tot pe Ionuț Radu la meciul România - Austria în detrimentul lui Ștefan Târnovanu. Care a fost motivul din spatele deciziei lui „Il Luce”.
15:40
Constantin Din, obiectiv fabulos pentru România înainte de EHF Euro Cup: „Așteptați Mondialul și veți trăi o bucurie de neuitat!“ # Fanatik
Președintele Federației Române de Handbal a venit cu un optimism ieșit din comun la conferința de presă de la Craiova. Pe ce loc își dorește să vadă echipa națională la Campionatul Mondial din decembrie.
15:30
Cine e de fapt, Ciprian Pamfile, fanul care a intrat pe teren la România – Austria. Candidează la Primăria Capitalei: „Am vrut să arăt tatuajul cu Iisus Hristos de pe piept!” # Fanatik
Un fan a intrat pe teren în minutul 78 al meciului România - Austria. Suporterul, Ciprian Pamfile, a vorbit pentru FANATIK despre motivele pentru care a făcut acest gest, spunând că la următoarele alegeri doreşte să intre în cursă pentru Primăria Capitalei.
15:10
Horia Ivanovici l-a taxat pe Petre Marin după România – Austria 1-0: „Are un cartonaș portocaliu din partea mea! A încercat să influențeze nedemn primul 11 și a pus o presiune suplimentară pe Lucescu!” # Fanatik
Horia Ivanovici i-a acordat „cartonașul portocaliu” lui Petre Marin pentru tensiunea pe care a creat-o în ultimele zile la echipa națională
14:40
Dănuț Lupu a dezvăluit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, că a anunțat scorul exact al meciului România - Austria, cu multe ore înainte ca partida să înceapă
Acum 12 ore
14:20
Producția de arme a Occidentului, blocată de China. Războiul metalelor rare a intrat într-o nouă fază # Fanatik
Beijingul folosește resursele strategice ca armă împotriva industriei occidentale. Ultimele decizii ale Chinei lovesc din plin planul de înarmare al UE.
14:00
Primele imagini cu Mircea Lucescu în vestiar după România – Austria 1-0! Ce a ținut să le transmită jucătorilor. Video # Fanatik
Au apărut primele imagini cu Mircea Lucescu în vestiarul României după victoria cu Austria, 1-0. Ce discurs a purtat „Il Luce” în fața „tricolorilor” după succes.
13:40
Dezvăluiri din vestiarul României! Virgil Ghiță rupe tăcerea și face destăinuiri despre Mircea Lucescu și secretele golului din minutul 90+6 # Fanatik
Dezvăluiri emoționante după victoria României cu Austria, scor 1-0. Eroul „tricolorilor”, Virgil Ghiță, a dezvăluit cum s-a trăit bucuria după gol și ce le-a spus Mircea Lucescu fotbaliștilor
13:30
512.249,01 RON. Atât a ridicat de pe masă la finalul lunii trecute unul dintre primii membri din cercul Don, înregistrat pe platformă în decembrie 2023. O miză de 50 RON, plasată pe slotul 20 Super […]
13:20
„Se poate și fără Stanciu!”. Adi Mutu a spus cine l-a fascinat după România – Austria 1-0. Cuvinte mari pentru Mircea Lucescu # Fanatik
Adrian Mutu, în direct la FANATIK SUPERLIGA, a avut numai cuvinte de laudă despre tricolori și Mircea Lucescu după România - Austria 1-0. Cine l-a încântat pe „Briliant” cel mai mult
13:00
Ireal! Unde se afla Alex Chipciu dis de dimineață, la 8 ore de la meciul cu Austria, după ce a alergat 10 kilometri timp de 90 minute # Fanatik
Ce a făcut Alexandru Chipciu în dimineața ce a urmat meciului România - Austria 1-0. Gestul incredibil al fotbalistului de la U Cluj, dezvăluit de fostul său coleg de echipă de la FCSB.
12:40
Gestul surprinzător făcut de celebrul vlogger Zbîr, pentru un șofer turc, după victoria României în fața Austriei. Valorează peste 10.000 euro # Fanatik
Acțiunea neașteptată a youtuberului Zbîr pentru un rider turc, după victoria României în meciul cu Austria, valorează peste 10.000 euro. Află ce a făcut influencerul.
12:40
Transfer de urgenţă la FCSB după accidentarea gravă a lui Mihai Popescu!? Gigi Becali: “Le dau 500.000 euro” # Fanatik
Mihai Popescu a suferit o accidentare gravă în România - Austria 1-0. Fundaşul central de la FCSB are anul încheiat, iar Gigi Becali ar putea fi forţat să trasfere un fundaş central în iarnă.
12:20
Ce a vorbit Mircea Lucescu cu Gigi Becali cu câteva ore înainte de meciul România – Austria: Dezvăluirile patronului FCSB # Fanatik
Mircea Lucescu și Gigi Becali au o relație specială. Cei doi au vorbit inclusiv înaintea meciului dintre România și Austria. Patronul FCSB a dezvăluit cum s-a revanșat față de selecționer
12:20
Ce probleme are cu justiția generăleasa „Anaconda de la SRI”. Ce se întâmplă la sediul firmei Elenei Istode, care apare în dosarul lui Florian Coldea # Fanatik
Firma de consultanță a Elenei Istode, general în rezervă al SRI, figurează în dosarul lui Florian Coldea. Sediul acesteia se află într-un complex rezidențial de lux.
12:10
Gigi Becali a distrus comentatorii meciului România – Austria: “Cum să zici că a uitat de schimbări?! Dumnezeu l-a ajutat pe Mircea Lucescu” # Fanatik
Gigi Becali i-a criticat pe cei doi comentatori ai meciului România - Austria. Patronul FCSB a declarat că Mircea Lucescu ar fi fost aspru criticat dacă meciul cu austriecii se termina egal.
11:50
Cine e soția lui Virgil Ghiță, fotbalistul care a bucurat milioane de români în meciul cu Austria. Ce studii are Sandra # Fanatik
Cum arată și ce facultate a absolvit partenera lui Virgil Ghiță, fotbalistul care a adus victorie în meciul cu Austria. Sandra este extrem de frumoasă.
11:40
„Fantastic! Am câștigat meciul de la imn!” Cine este Teodor Ilincăi, tenorul care a cutremurat toată Arena Națională la intonarea „Deșteaptă-te române” și a dat aripi României cu Austria încă din minutul 1 # Fanatik
Cine este Teodor Ilincăi, tenorul care a făcut senzație pe Arena Națională la meciul România – Austria, în preliminariile CM 2026. Interpretarea sa a dat aripi tricolorilor încă din primul minut!
11:40
Cine a fost cel mai bun fotbalist al României în victoria uriașă cu Austria: „Jucătorul lui FCSB e de Premier League!” # Fanatik
El a fost cel mai bun fotbalist al României în victoria cu Austria, 1-0, de pe Arena Națională. Experți, jurnaliști, foști fotbaliști cu nume s-au pus de acord
11:30
Marius Șumudică, analiză tăioasă: “Am scăpat de mâini moarte la națională! Toți contestatarii lui Mircea Lucescu să-și dea singuri 2 palme! I-a subordonat pe austrieci!” # Fanatik
Marius Șumudică a analizat victoria României cu 1-0 contra Austriei. Ce a spus despre Mircea Lucescu, dar și despre cei care l-au contestat pe selecționer
11:10
Drama neștiută din viața lui Virgil Ghiță, eroul României contra Austriei. La 23 de ani, fotbalistul și-a pierdut mama # Fanatik
Suferința care i-a marcat existența lui Virgil Ghiță, jucătorul care a marcat singurul gol în partida dintre România și Austria. Mama lui a murit în urmă cu 4 ani.
11:00
Paula Badosa, în ipostaze ”interzise” alături de sora sa minoră. Cum au fost surprinse cele două # Fanatik
Paula Badosa pare că se simte mai bine ca oricând. Cea mai clară dovadă o reprezintă imaginile cu sportiva și sora ei minoră care au fost publicate pe internet.
10:40
România a sărbătorit Ziua Mondială de Conștientizare a Hemoglobinuriei Paroxistice Nocturne. Cum recunoști boala # Fanatik
Data de 12 octombrie 2025 a avut o importanță deosebită pentru țara noastră. Semnal de alarmă în recunoașterea Hemoglobinuriei Paroxistice Nocturne (HPN).
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.