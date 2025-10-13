Primele două echipe europene care s-au calificat 100% la Campionatul Mondial! Verdictul specialiștilor după 10.000 de simulări

Fanatik, 14 octombrie 2025 01:10

Specialiștii au decis primele două echipe din Europa calificate la Campionatul Mondial. Care sunt cele două naționale ce vor fi prezente 100% în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Fanatik

Acum 30 minute
01:10
Primele două echipe europene care s-au calificat 100% la Campionatul Mondial! Verdictul specialiștilor după 10.000 de simulări Fanatik
Specialiștii au decis primele două echipe din Europa calificate la Campionatul Mondial. Care sunt cele două naționale ce vor fi prezente 100% în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada
Acum 2 ore
00:30
Incredibil! Meciul serii din preliminarii a fost întrerupt, după ce un șobolan a creat haos pe teren. Video Fanatik
Moment hilar în timpul meciului Țara Galilor - Belgia! Partida a fost întreruptă după ce terenul a fost invadat de un șobolan, care a creat haos pe gazon
00:10
Câte bilete vor avea suporterii români la meciul decisiv cu Bosnia: „Cererea va fi uriaşă!” Fanatik
România va disputa un meci decisiv în Bosnia pe 15 noiembrie. Un reprezentant al Federației Române de Fotbal a dezvăluit câte bilete vor primi suporterii români pentru duelul de la Zenica.
13 octombrie 2025
23:50
Au bătut cu 66-0, dar sunt la ani-lumină distanță de recordul mondial. Antrenorul a pierdut numărul golurilor, iar un singur jucător a marcat de 17 ori Fanatik
Un meci din Germania a adus scorul anului! Echipa sa a înscris atât de multe goluri, încât antrenorul le-a pierdut numărul. Cum s-a ajuns la această umilință
23:40
Cum a ajuns scandalul de la baza FCSB să se transforme într-o afacere pentru Gigi Becali: „Acum am aflat și eu de la nepotul meu” Fanatik
Gigi Becali a vorbit despre scandalul incredibil care a avut loc la baza FCSB-ului. Locul a fost „invadat” de peste 1000 de mașini pe nepusă masă
Acum 4 ore
23:20
Pontul zilei de marți, 14 octombrie. Bet Builder de cotă 3.50 la Superbet pentru Italia – Israel Fanatik
Cu pontul zilei de marți, 14 octombrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 3.50 la meciul Italia - Israel
23:20
Britanicii, șocați de scenariul din grupa României la Mondial. Cazul pe care UEFA nu l-a anticipat a ajuns în celebrul The Sun: „Regulă bizară” Fanatik
O regulă „bizară” a UEFA, așa cum scriu britanicii de la The Sun, creează un scenariu incredibil în grupa României din preliminariile CM 2026. San Marino poate ajunge la barajul de calificare!
23:10
Ce ținută a purtat Ioana, soția lui Florinel Coman, când a fost nașă de botez. A strălucit datorită alegerii sale Fanatik
Cum s-a îmbrăcat Ioana, partenera fotbalistului Florinel Coman, la creștinarea unei fetițe. Tânăra a fost în centrul atenției cu vestimentația aleasă.
22:50
Cum au trăit dinamoviștii meciul România – Austria 1-0. Replică genială a lui Zeljko Kopic: „Meciul lor a fost mai important” Fanatik
După ce a revenit din Macedonia, unde Dinamo a jucat un meci amical, Zeljko Kopic i-a transmis încă de pe aeroport un mesaj lui Mircea Lucescu. Cum s-a trăit România - Austria în familia „câinilor roșii”
22:40
Biletul zilei la pariuri, marți, 14 octombrie 2025. Câștig de 481 de lei cu fotbal din preliminariile CM 2026 Fanatik
Biletul zilei la pariuri de marţi, 14 octombrie 2025, poate aduce un câștig de 481 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din preliminariile Cupei Mondiale din 2026.
22:30
Selecționerul care vrea să-i calce pe urme lui Mircea Lucescu: „Trebuie să facem mândri milioane de oameni“ Fanatik
Ovidiu Mihăilă a avut un scurt discurs măgulitor la adresa lui Mircea Lucescu după România - Austria 1-0. Care este dorința noului selecționer al naționalei feminine de handbal.
22:10
Gigi Becali a făcut echipa de start surpriză a României cu Bosnia: “Tot fără Stanciu!” Fanatik
Gigi Becali știe care este cea mai bună echipă de start cu care poate aborda Mircea Lucescu duelul cu Bosnia. Ce spune patronul FCSB despre situația lui Nicolae Stanciu.
21:50
Luciano Spalletti a făcut topul celor mai buni jucători pe care i-a antrenat! Cine este românul, prezență surpriză printre Totti și Salah Fanatik
Luciano Spalletti a făcut topul celor mai buni jucători pe care i-a antrenat. În acest „11” ideal se află în mod surprinzător și un român. Despre cine este vorba.
21:40
Când revine, de fapt, Dan Petrescu în antrenorat?! La două luni de la despărțirea de CFR Cluj, tehnicianul a făcut anunțul: „M-a sunat o echipă de top” Fanatik
Dan Petrescu a ieșit din lumina reflectoarelor după ce a demisonat de la CFR Cluj. Liber de contract deja din luna august, „Bursucul” n-are de gând să revină în antrenorat și a dezvăluit ce oferte a refuzat
Acum 6 ore
21:20
Se schimbă căpitanul naţionalei de handbal! Cine va purta banderola la Campionatul Mondial. Exclusiv Fanatik
Ovidiu Mihăilă a luat o decizie importantă la prima acţiune ca selecţioner al României. Cine va prelua banderola de căpitan la Campionatul Mondial de la finalul anului.
21:00
Zece ani de la incendiul din Colectiv. Supraviețuitorii, obligați să dea banii înapoi: ce sumă a achitat Andrei Găluț Fanatik
Scandalos. La zece ani de la tragedia din Colectiv, răniții și rudele decedaților din incendiu au ajuns să fie hăituiți prin tribunale pentru a returna din banii încasați cu titlu de despăgubiri.
21:00
Primul fotbalist din SuperLiga care merge la Mondial! Premieră în istoria țării cu o populație de 3 ori mai mică decât Bucureștiul. Ce decizie istorică a luat Guvernul Fanatik
Știm primul fotbalist din Superliga României calificat la Campionatul Mondial din 2026! Performanță istorică! Decizia luată de Guvern.
20:50
Dumitru Dragomir, șocat de linșajul la adresa lui Mircea Lucescu: „Le-a tras batista prin gură tuturor șerpilor!” Fanatik
Mitică Dragomir a vorbit despre criticile dure aduse în ultimele luni selecționerului Mircea Lucescu. Cum i-a caracterizat fostul președinte al LPF pe contestatarii tehnicianului.
20:30
Florin Cernat la Fanatik Dinamo, marți, 14 octombrie, la 13:30! Cristi Coste, alături de fostul mare mijlocaș al „câinilor” Fanatik
Emisiunile de top continuă, iar Florin Cernat este noul invitat al emisiunii Fanatik Dinamo. Cristi Coste va face show alături de fostul mijlocaș din Ștefan cel Mare
20:10
Aradul și-a luat rămas bun de la Flavius Domide! „Roșcovanul” a fost condus pe ultimul drum cu o motocicletă Harley – Davidson. Video Fanatik
Aradul, oraș în care a cunoscut cele mai mari performanțe sub era sa, și-a luat rămas bun de la Flavius Domide. Fostul atacant a fost condus pe ultimul drum de sute de suporteri.
19:50
Președintele Cristi Balaj pleacă de la CFR Cluj! Primele reacții ale lui Balaj și ale patronului Neluțu Varga. Exclusiv Fanatik
Cristi Balaj pleacă de la CFR Cluj! Președintele clubului din Gruia a oferit o primă declarație pentru Fanatik. Cum a reacționat patronul Neluțu Varga.
19:40
Mara Burcă, mesaj după România – Austria. Ce problemă a avut soția fotbalistului Andrei Burcă înainte de meci Fanatik
Ce a transmis Mara Burcă după partida România - Austria, încheiată cu scorul de 1 la 0. Cum a ajuns în vizorul oamenilor din online partenera lui Andrei Burcă.
19:40
Când va avea loc Congresul PSD. Sorin Grindeanu a făcut anunțul: „Am renunțat la ideea de partid progresist” Fanatik
Sorin Grindeanu a anunțat când va fi organizat Congresul PSD. Modificare importantă în statutul partidului: „PSD este un partid modern, dar ancorat în valorile naționale.”
Acum 8 ore
19:20
Comentatorii de la România – Austria l-au „tocat” non-stop la TV pe Mircea Lucescu: „Nu e ușor pentru tineri de 25 de ani să relaționeze cu un antrenor de 80 de ani” Fanatik
Ce au spus comentatorii meciului dintre România și Austria despre Mircea Lucescu. Selecționerul a fost tras la răspundere pentru rezultatele din preliminarii.
19:00
De pe Arena Națională, direct în cantonamentul echipei! „S-a alăturat!” Fanatik
Un fotbalist care s-a aflat în lotul naționalei României pentru partida cu Austria de pe Arena Națională, câștigată cu 1-0, ar putea să evolueze într-un alt meci oficial după mai puțin de 48 de ore.
18:50
Kevin Ciubotaru și iubita sa, Andreea, moment emoționat după meciul România – Austria. Cum au marcat 2 ani de relație Fanatik
Fotbalistul Kevin Ciubotaru și partenera sa, Andreea, au avut parte de o clipă de tandrețe după partida România - Austria. Au sărbătorit 2 ani de când sunt un cuplu.
18:30
Ciprian Marica, verdict din tribune: “Alaba, marele fotbalist de la Real Madrid, a fost depășit tot meciul de Bîrligea și Dragomir” Fanatik
Ciprian Marica a fost prezent pe stadion la meciul România - Austria 1-0. Ce a spus fostul mare atacant român despre „tricolori” și cine au fost remarcații săi.
18:10
Gigi Becali a numărat în direct banii pe care îi încasează FCSB din calificarea la CM 2026: „Nu-l mai dau, gata! Îl țin să iau banii de la FIFA” Fanatik
Gigi Becali își freacă palmele de bucurie. Patronul FCSB are toate motivele să își dorească naționala la CM 2026. Câți bani ar urma să încaseze latifundiarul din Pipera
18:00
Unde a plecat Ianis Hagi la câteva ore după ce a fost decisiv în România – Austria 1-0! Întâlnire surpriză chiar în avion. Exclusiv Fanatik
După ce s-a remarcat ca unul dintre eroii partidei România – Austria, Ianis Hagi a luat avionul la doar câteva ore. Află unde a plecat mijlocașul tricolor, detalii exclusive!
17:40
Elena Hagi, elegantă în tribune. Ținuta purtată de soția lui Ianis Hagi la meciul România – Austria, ce preț are geanta Fanatik
Elena Hagi a dat dovadă de rafinament chiar dacă a fost prezentă la un meci de fotbal. Cum s-a îmbrăcat partenera lui Ianis Hagi la partida dintre România și Austria.
Acum 12 ore
17:30
Pierdere uriașă a României pentru meciul cu Bosnia, decisiv de calificare la CM: „E o mare problemă” Fanatik
Mircea Lucescu a primit și o veste neplăcută după victoria fabuloasă cu Austria. Un fotbalist important va lipsi la meciul din noiembrie cu Bosnia, duel decisiv pentru „tricolori”.
17:10
Detalii șocante! Cum au arătat, de fapt, ultimele clipe din viața lui Rareș Ion. Rebecca Lăzărescu, fosta iubită a lui Vlad Pascu, rupe tăcerea Fanatik
Fosta iubită a lui Vlad Pascu, Rebecca Lăzărescu, povestește cum a încercat să-l salveze pe Rareș Ion, adolescentul care a murit din cauza substanțelor, într-un caz care a cutremurat opinia publică. Detaliile sunt cutremurătoare!
17:00
(P) Săptămâna de pariuri începe în SuperSocial Fanatik
O nouă săptămână dedicată biletelor inspirate a început! Dacă și tu îți dorești cât mai multe șanse la bilete verzi, verifică recomandările din SuperSocial. Super meciurile săptămânii Luni, continuă calificările pentru Mondialul din 2026. Pentru […]
17:00
Foto senzaţional! Ianis Hagi i-a pasat decisiv lui Virgil Ghiţă şi la 12 ani, ca în România – Austria 1-0: “Tot cu stângul, tot de pe dreapta! Suntem prieteni foarte buni” Fanatik
Virgil Ghiţă a marcat unicul gol al meciului România - Austria dintr-o centrare a lui Ianis Hagi. Fundaşul a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că prima pasă decisivă de la Hagi a fost primită la un meci de U12.
16:40
(P) 5 accesorii utile pentru laptopul tău: Ghid complet cu exemple, recomandări și tendințe Fanatik
Te gândești să-ți îmbunătățești experiența de lucru sau de studiu? Mulți utilizatori trec prin aceeași provocare: vor să lucreze rapid, să-și protejeze dispozitivul și să se simtă confortabil, indiferent dacă lucrează de la birou, dintr-o […]
16:30
Cum i-a dat Cristi Chivu peste cap pe fotbaliștii de la Inter. Analiză de impact în Gazzetta dello Sport Fanatik
Cristi Chivu a produs mai multe modificări importante la Inter, prin care i-a surprins inclusiv pe fotbaliștii care se află de mult timp la echipă. Presa din Italia a analizat metodele tehnicianului român.
16:20
Operațiunea ”Ziua lui Morar”. Câți bani vrea să adune vedeta matinalului de la Radio ZU Fanatik
Mihai Morar și-a ”donat” ziua de naștere unei cauze umanitare. Omul de radio vrea să ajute 12 copii aflați în dificultate și apelează la ascultătorii săi pentru a-și atinge obiectivul.
16:00
De ce a jucat, de fapt, Ionuț Radu titular în fața lui Ștefan Târnovanu în România – Austria 1-0 Fanatik
De ce a mizat Mircea Lucescu tot pe Ionuț Radu la meciul România - Austria în detrimentul lui Ștefan Târnovanu. Care a fost motivul din spatele deciziei lui „Il Luce”.
15:40
Constantin Din, obiectiv fabulos pentru România înainte de EHF Euro Cup: „Așteptați Mondialul și veți trăi o bucurie de neuitat!“ Fanatik
Președintele Federației Române de Handbal a venit cu un optimism ieșit din comun la conferința de presă de la Craiova. Pe ce loc își dorește să vadă echipa națională la Campionatul Mondial din decembrie.
15:30
Cine e de fapt, Ciprian Pamfile, fanul care a intrat pe teren la România – Austria. Candidează la Primăria Capitalei: „Am vrut să arăt tatuajul cu Iisus Hristos de pe piept!” Fanatik
Un fan a intrat pe teren în minutul 78 al meciului România - Austria. Suporterul, Ciprian Pamfile, a vorbit pentru FANATIK despre motivele pentru care a făcut acest gest, spunând că la următoarele alegeri doreşte să intre în cursă pentru Primăria Capitalei.
15:10
Horia Ivanovici l-a taxat pe Petre Marin după România – Austria 1-0: „Are un cartonaș portocaliu din partea mea! A încercat să influențeze nedemn primul 11 și a pus o presiune suplimentară pe Lucescu!” Fanatik
Horia Ivanovici i-a acordat „cartonașul portocaliu” lui Petre Marin pentru tensiunea pe care a creat-o în ultimele zile la echipa națională
14:40
Premoniția uluitoare a lui Dănuț Lupu, înainte de Romania – Austria 1-0: „Am martori!” Fanatik
Dănuț Lupu a dezvăluit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, că a anunțat scorul exact al meciului România - Austria, cu multe ore înainte ca partida să înceapă
14:20
Producția de arme a Occidentului, blocată de China. Războiul metalelor rare a intrat într-o nouă fază Fanatik
Beijingul folosește resursele strategice ca armă împotriva industriei occidentale. Ultimele decizii ale Chinei lovesc din plin planul de înarmare al UE.
14:00
Primele imagini cu Mircea Lucescu în vestiar după România – Austria 1-0! Ce a ținut să le transmită jucătorilor. Video Fanatik
Au apărut primele imagini cu Mircea Lucescu în vestiarul României după victoria cu Austria, 1-0. Ce discurs a purtat „Il Luce” în fața „tricolorilor” după succes.
13:40
Dezvăluiri din vestiarul României! Virgil Ghiță rupe tăcerea și face destăinuiri despre Mircea Lucescu și secretele golului din minutul 90+6 Fanatik
Dezvăluiri emoționante după victoria României cu Austria, scor 1-0. Eroul „tricolorilor”, Virgil Ghiță, a dezvăluit cum s-a trăit bucuria după gol și ce le-a spus Mircea Lucescu fotbaliștilor
13:30
(P) Jackpot de peste 500.000 RON câștigat pe Don.ro Fanatik
512.249,01 RON. Atât a ridicat de pe masă la finalul lunii trecute unul dintre primii membri din cercul Don, înregistrat pe platformă în decembrie 2023. O miză de 50 RON, plasată pe slotul 20 Super […]
13:20
„Se poate și fără Stanciu!”. Adi Mutu a spus cine l-a fascinat după România – Austria 1-0. Cuvinte mari pentru Mircea Lucescu Fanatik
Adrian Mutu, în direct la FANATIK SUPERLIGA, a avut numai cuvinte de laudă despre tricolori și Mircea Lucescu după România - Austria 1-0. Cine l-a încântat pe „Briliant” cel mai mult
13:00
Ireal! Unde se afla Alex Chipciu dis de dimineață, la 8 ore de la meciul cu Austria, după ce a alergat 10 kilometri timp de 90 minute Fanatik
Ce a făcut Alexandru Chipciu în dimineața ce a urmat meciului România - Austria 1-0. Gestul incredibil al fotbalistului de la U Cluj, dezvăluit de fostul său coleg de echipă de la FCSB.
12:40
Gestul surprinzător făcut de celebrul vlogger Zbîr, pentru un șofer turc, după victoria României în fața Austriei. Valorează peste 10.000 euro Fanatik
Acțiunea neașteptată a youtuberului Zbîr pentru un rider turc, după victoria României în meciul cu Austria, valorează peste 10.000 euro. Află ce a făcut influencerul.
12:40
Transfer de urgenţă la FCSB după accidentarea gravă a lui Mihai Popescu!? Gigi Becali: “Le dau 500.000 euro” Fanatik
Mihai Popescu a suferit o accidentare gravă în România - Austria 1-0. Fundaşul central de la FCSB are anul încheiat, iar Gigi Becali ar putea fi forţat să trasfere un fundaş central în iarnă.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.