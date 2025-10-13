Scandal diplomatic: Venezuela își închide ambasada din Norvegia, după acordarea Nobelului pentru Pace

19:50

Unele persoane par să emane o energie aproape cerească. Le simți prezența înainte chiar de a le cunoaște cu adevărat. Astrologii spun că există trei luni de naștere în care se nasc oameni cu o aură divină, capabili să aducă lumină, vindecare și speranță celor din jur. Află dacă și tu te numeri printre sufletele alese.