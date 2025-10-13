Scandal diplomatic: Venezuela își închide ambasada din Norvegia, după acordarea Nobelului pentru Pace
Jurnalul.ro, 13 octombrie 2025 23:50
Autoritățile norvegiene au anunțat închiderea ambasadei Venezuelei din Oslo. Venezuela nu a oferit nicio explicație oficială. Decizia a fost anunțată la trei zile după acordarea la Oslo a Premiului Nobel pentru Pace către venezueleana María Corina Machado.
