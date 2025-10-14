Un microfon uitat deschis a surprins o discuție neaşteptată între Trump şi preşedintele Indoneziei. Ce i-a promis liderul SUA
StirileProtv.ro, 14 octombrie 2025 07:20
Preşedintele indonezian Prabowo Subianto l-a întrebat pe Donald Trump dacă se poate întâlni cu fiul său, Eric, într-o discuţie surprinsă de un microfon deschis la summitul din Egipt, potrivit Reuters.
• • •
Acum 5 minute
07:40
Bilanțul ploilor torențiale din Mexic a crescut la 64 de morți. Alte 65 de persoane aunt date dispărute. GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Ploile torenţiale care au lovit Mexicul săptămâna trecută au ucis cel puţin 64 de persoane, în timp ce 65 sunt date dispărute, a declarat luni guvernul, după ce o furtună tropicală a provocat alunecări de teren şi inundaţii, relatează Reuters.
07:40
Trump și Macron, moment viral pe rețelele sociale la summitul din Egipt. Gestul care i-a amuzat pe internauți. VIDEO # StirileProtv.ro
Preşedinţii american şi francez au avut o strângere de mână îndelungată când s-au întâlnit, luni, la summitul pentru Gaza din Egipt, gestul oarecum nefiresc atrăgând atenţia, ceea ce a făcut ca momentul să se viralizeze pe reţelele sociale.
07:40
Cum au reușit trei școli din Târgu Mureș să reducă aglomerația dimineața. Ideea, inspirată de la școlile din Danemarca # StirileProtv.ro
Elevii din Târgu Mureș sunt încurajați să meargă pe jos la școală. Inițiativa face parte din programul „Pedibus”, care își dorește să reducă aglomerația din trafic dimineața.
07:40
Mașinile zburătoare sunt deja realitate. În Dubai, o companie chineză a prezentat un aparat de zbor tip dronă, cu decolare verticală.
Acum 15 minute
07:30
SUA și China escaladează tensiunile comerciale. Beijingul impune noi restricții la doar două zile după „Săptămâna de aur” # StirileProtv.ro
Tensiunile comerciale dintre Statele Unite şi China s-au amplificat din nou în weekend, evidenţiind prăpastia tot mai mare de neîncredere dintre cele mai mari două economii ale lumii, relatează CNBC.
07:30
Zelenski anunță că se va întâlni din nou cu Trump la Washington. Tema principală - apărarea antiaeriană # StirileProtv.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat luni că va efectua o vizită la Washington în cursul acestei săptămâni pentru a se întâlni cu preşedintele american Donald Trump, potrivit AFP.
Acum 30 minute
07:20
Acum 12 ore
23:30
O fată de 11 ani a dispărut după ce a plecat de la școală. Elena este căutată de poliție # StirileProtv.ro
O fată de 11 ani din judeţul Suceava este căutată, după ce a fost dată dispărută de familie. Fata a plecat de la şcoală către casă, dar nu a mai ajuns.
23:20
Un individ dezbrăcat a vrut să urineze pe altarul Basilicii Sfântul Petru. Papa Leon a cerut urgent un ritual „de reparație” # StirileProtv.ro
Papa Leon al XIV-lea a cerut personal și urgent un „ritual de pocăință și ispășire” pentru a „restabili sfințenia Basilicii Sfântul Petru și a cere iertarea lui Dumnezeu pentru ofensa comisă”.
22:40
Ce scrie pe acordul istoric semnat de Trump pentru pentru pacea din Orientul Mijlociu: „O zi incredibilă pentru lume” | FOTO # StirileProtv.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a semnat acordul istoric pentru Fâșia Gaza, în cadrul Summitului pentru pace de la Sharm El Sheikh, în Egipt. CNN a redat ce era scris în documentul parafat și de alți lideri mondiali.
22:40
Reacția lui Donald Trump când l-a văzut pe premierul spaniol, după ce a cerut că Spania să fie dată afară din NATO # StirileProtv.ro
Preşedintele Donald Trump a glumit pe tema dezacordurilor cu Spania privind cheltuielile pentru apărare în timpul discursului său final de la summitul dedicat încheierii războiului din Gaza care a avut loc luni, în Egipt.
22:20
Șeful NATO ironizează Rusia în legătură cu un submarin „stricat”: „O vânătoare a celui mai apropiat mecanic” # StirileProtv.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a ironizat luni Rusia în legătură cu starea unuia dintre submarinele sale, în timp ce autorităţile ruse au negat faptul că au fost nevoite să aducă submarinul la suprafaţă din cauza unor probleme tehnice.
22:10
Horoscop 14 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va primi bani în plus, pe lângă salariu # StirileProtv.ro
Horoscop 14 octombrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Confirmări azi. O să aflăm niște adevăruri care or să ne schimbe părerea despre niște oameni și o să ne eliberăm de niște poveri.
22:00
Senatul a aprobat bodycam-urile pentru pădurari: „Un scut de siguranță” împotriva agresorilor și hoților de lemn # StirileProtv.ro
Senatul a adoptat luni inițiativa USR, prin care personalul silvic cu atribuții de pază a pădurilor va putea folosi mijloace de înregistrare audio-video în timpul desfășurării activităților de serviciu.
21:50
De ce a fost achitat Nicolae Bănicioiu. Magistrați nu i-au mai confiscat fostului ministru suma de 1,3 milioane de lei # StirileProtv.ro
Judecătorii au decis achitarea lui Nicolae Bănicioiu, apreciind că procurorii nu au adus probe concludente privind influența sa asupra fostului ministru al Sănătății.
21:30
Cadavrul unui bărbat care ar fi murit în apartamentul său în urmă cu aproximativ 15 ani a fost descoperit în oraşul spaniol Valencia, transmite luni agenţia DPA.
21:20
Un lider AUR a demisionat și pleacă din partid. „Consecinţa curajului de a nu accepta compromisuri politice impuse” # StirileProtv.ro
Preşedintele AUR Sibiu, Sebastian Suciu, şi-a anunţat, luni seară, demisia din funcţie şi din partid, reclamând „compromisuri politice impuse”.
21:10
Acordul pentru Gaza, semnat în fața liderilor lumii. Trump: „Nu va fi un al treilea război mondial dacă suntem inteligenți” # StirileProtv.ro
Donald Trump a ajuns luni în Egipt şi, înainte de întâlnirea cu liderii mondiali, le-a declarat reporterilor că „faza a doua” a negocierilor cu privire la Gaza a început, după acordul iniţial de încetare a focului şi eliberare a ostaticilor.
20:50
Prețurile locuințelor continuă să crească în Uniunea Europeană. Topul scumpirilor pe piața imobiliară europeană # StirileProtv.ro
Prețurile locuințelor continuă să crească în Uniunea Europeană, iar România nu face excepție.
20:40
Părerea asiguratorilor despre noua lege RCA: dacă devizele sunt majorate artificial, crește povara pusă în sarcina șoferilor # StirileProtv.ro
Asociația UNSAR și Biroul Asigurătorilor Auto din România (BAAR) au reacționat oficial la reluarea discuțiilor publice privind modificarea Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto (RCA).
20:40
Pădurile României dispar, uscate, distruse și tăiate. Campania „Uscați de nepăsare” a ajuns pe masa lui Nicușor Dan # StirileProtv.ro
Pădurile României dispar uscate de secetă, distruse de dăunători și tăiate de oameni. Este o realitate pe care trebuie să o vedem, să o înțelegem și să acționăm. Până nu e prea târziu.
20:40
Raport alarmant: Un copil este ucis la fiecare patru minute. În România, 84% dintre minori au fost loviți cel puțin o dată # StirileProtv.ro
Violența împotriva copiilor este una dintre cele mai grave probleme ale lumii moderne, conform datelor UNICEF. La fiecare patru minute, undeva pe glob, un copil este ucis printr-un act de violență.
20:30
Definiția oficială a PSD. Social-democrații pregătesc, la Congres, și eliminarea unui cuvânt din statutul partidului # StirileProtv.ro
În acest timp, social-democrații s-au strâns la Vila Lac 2, pentru a decide data Congresului, la care partidul își va alege, noua conducere. După jumătate de an, de interimat, Sorin Grindeanu va da testul, susținerii în PSD.
20:30
Contre în coaliție pe data alegerilor în Capitală, după expirarea celor 90 de zile. „Fiecare va merge cu propriul candidat” # StirileProtv.ro
Perspectiva organizării alegerilor pentru Primăria Capitalei, în acest an, pare tot mai îndepărtată. USR amenință cu modificarea legii, dacă data scrutinului nu va fi stabilită în această săptămână.
20:20
Un nou sondaj de opinie arată că dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare, AUR ar fi pe primul loc, cu 40 de procente.
20:20
Peste 150.000 de credincioși au trecut pe la racla Sfintei Parascheva. „N-am cunoscut student care să nu o iubească” # StirileProtv.ro
Ne aflăm în ajunul sărbătorii Sfintei Parascheva, considerată ocrotitoarea Moldovei. Tot mai mulți oameni sosesc la Catedrala Mitropolitană din Iași unde se află moaștele Cuvioasei.
20:10
O mamă cu copilul în cărucior a murit după ce a fost spulberată de o mașină pe trecere. Fetița, aruncată 30 de metri # StirileProtv.ro
Accident cumplit în Capitală. Mama unei fetițe de 2 ani şi-a pierdut viaţa, iar fiica ei, aflată în cărucior, a ajuns la spital. O mașină le-a lovit în timp ce traversau o șosea intens circulată, din București.
20:00
Topul scumpirilor în ultimul an. Tarife mai mari cu 69% la energie, prețuri mai mari cu 32% la fructe proaspete # StirileProtv.ro
Inflația a rămas ridicată, aproape 10%, și în septembrie, potrivit datelor publicate luni de Institutul Național de Statistică, după ce în august urcase serios.
20:00
Imagini apocaliptice din Spania. Inundațiile au făcut prăpăd în țară, după ce s-a produs fenomenul DANA # StirileProtv.ro
Inundațiile au făcut prăpăd în acest weekend în sud-estul Spaniei. În unele locuri a plouat într-o singură zi cât într-o lună, spun experții.
19:50
Români din Irlanda, urcați în avion și trimiși înapoi în țară. Unii au fost plătiți ca să plece # StirileProtv.ro
26 de cetățeni români au fost urcați cu forța într-o aeronavă în Dublin și trimiși în țară. Avionul lor va ateriza pe Aeroportul Otopeni.
19:40
O femeie care a născut în maternitatea unde a murit polițista de 29 de ani reclamă nereguli. „Nu era o secție de ATI” # StirileProtv.ro
Ministerul Sănătății a anunțat că au fost luate primele măsuri în cazul maternității private din Constanța unde a fost operată imediat după ce a născut, o polițistă de 29 de ani, din Giurgiu.
19:40
„Greva” studenților la Universitatea de Arhitectură din București. Nu mai vor să vină la cursuri de frica ploșnițelor # StirileProtv.ro
Mai mulți studenți de la Universitatea de Arhitectură din București nu mai vor să meargă la cursuri din cauza ploșnițelor.
19:30
Momentele emoționante în care ostaticii eliberați de Hamas s-au putut întâlni, în sfârșit, cu familiile, în imagini # StirileProtv.ro
Ultimii 20 de ostatici ținuți de Hamas în Gaza au revenit în Israel, după doi ani de captivitate. Însă doar rămășițele pământești a patru dintre cei 28 de ostatici care n-au supraviețuit au fost predate.
19:20
Nicușor Dan: România va avea relansare economică, începând din 2027. “Avem toate argumentele” # StirileProtv.ro
România va avea o relansare economică, spre sfârșitul anului viitor, când „turbulențele financiare” vor trece, iar avantajele economice "ne vor aduce dezvoltare economică și prosperitate”, începând cu 2027.
19:20
Prima reacție a bărbatului care a tăiat cu secera un copil de 13 ani: „L-am înțepat un pic în fund, nu a fost o mare crimă” # StirileProtv.ro
Bărbatul care a rănit cu secera, în Brașov, un băiat de 13 ani pentru că sărise fără permisiune pe o trambulină a recunoscut luni că lucra în parcul de distracții fără forme legale.
19:10
Fostul ministru Nicolae Bănicioiu, achitat definitiv într-un uriaș scandal de corupție. Era acuzat pentru o mită colosală # StirileProtv.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție l-a achitat, luni, definitiv, pe fostul ministru al Tineretului și al Sănătății, Nicolae Bănicioiu, într-un uriaș scandal de corupție.
19:00
Nicușor Dan nu se teme de amenințările cu suspendarea din funcție: ”Sunt alte lucruri care trebuie să ne îngrijoreze” # StirileProtv.ro
Președintele Nicușor Dan nu se teme de amenințările cu suspendarea din funcția de șef al statului, lansate de Elena Lasconi sau de reprezentanți ai partidului AUR.
Acum 24 ore
18:40
Nicușor Dan i-a spus lui Bolojan că nu trebuie să demisioneze dacă pensiile magistraților ”pică” la CCR: ”Nu înseamnă nimic” # StirileProtv.ro
Președintele Nicușor Dan este de părere că Ilie Bolojan ar trebui să rămână în funcția de premier al României și dacă judecătorii CCR vor declara neconstituționale modificările legislative privind pensiile magistraților.
18:40
Tot mai mulți tineri din Europa de Est mor la vârste fragede. Cauzele care stau la baza deceselor # StirileProtv.ro
Rata mortalității în rândul tinerilor adulți a crescut în Europa de Est în ultimul deceniu, în ciuda scăderii ratei globale a deceselor.
18:30
Nicușor Dan: Instituțiile care combat dezinformările Rusiei vor fi coordonate de CSAT. “Fiecare s-a ocupat de bucățica ei” # StirileProtv.ro
Instituțiile care se ocupă de combaterea știrilor false și a dezinformărilor care fac parte din războiul hibrid al Rusiei vor fi coordonate de la nivelul CSAT, pentru a le putea bloca rapid și eficient.
18:20
Un bărbat a murit, iar vărul său este în stare gravă la spital după ce ar fi băut alcool metilic, în Brașov # StirileProtv.ro
Un bărbat de 43 de ani a murit, iar vărul său de 46 de ani este în stare gravă la spital după ce ar fi consumat o substanță toxică.
18:00
EXCLUSIV. Nicușor Dan: Strategia națională de apărare a țării cuprinde ”două schimbări majore”, războiul hibrid și corupția # StirileProtv.ro
Documentul referitor la strategia națională de apărare a țării este aproape finalizat, în curs de pregătire pentru a fi prezentat în CSAT, și va cuprinde ”două schimbpri majore” pentru România.
17:50
O femeie din Cluj, condamnată la închisoare după ce a făcut tranzacții de mii de lei cu un card găsit într-un mall # StirileProtv.ro
O femeie din Cluj ar putea sta ani buni după gratii după ce a făcut tranzacții de aproape 4.000 de lei cu un card pe care l-a găsit într-un mall.
17:40
O familie îndoliată a primit trupul altei decedate fără să își dea seama. Propunerea firmei de pompe funebre # StirileProtv.ro
Situație incredibilă în Constanța, unde familia unei bătrâne care murise a trecut prin momente de coșmar.
17:40
Cum s-a produs accidentul în care au murit doi tineri, în Cluj. Au intrat cu mașina într-un camion cu cherestea # StirileProtv.ro
Doi tineri, un băiat și o fată de 21 și 24 de ani, au murit, duminică, pe un drum național din Cluj, după ce mașina în care se aflau a intrat într-un camion încărcat cu cherestea.
17:30
Un șofer român de TIR a fost ucis într-o parcare din Italia. Ce au făsit polițiștii în camionul criminalului # StirileProtv.ro
Crimă între români, în Italia. Un tânăr de 32 de ani din Mioveni, șofer de TIR, a fost înjunghiat mortal într-o parcare din nordul peninsulei.
17:30
Pensie de peste un milion de euro obținută fraudulos. Un italian a pretins că e orb timp de 50 de ani # StirileProtv.ro
Un bărbat italian în vârstă de 70 de ani a primit timp de peste 50 de ani o pensie de invaliditate de peste un milion de euro, pretinzând în mod fals că este nevăzător.
17:30
PSD a decis când va avea loc Congresul partidului unde se va alege noua conducere - Surse # StirileProtv.ro
Consiliul Politic Național al PSD a decis când va avea loc Congresul partidului în care va fi aleasă noua conducere. Evenimentul va avea loc pe 7 noiembrie, au declarat surse pentru Știrile PRO TV.
17:30
Premierul Republicii Moldovei, Dorin Recean, a demisionat și se retrage din viața politică. Reacția Maiei Sandu # StirileProtv.ro
Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a anunţat luni că demisionează şi se retrage din politică, deşi tocmai fusese ales deputat pe listele PAS, partidul de guvernământ, la alegerile din 28 septembrie.
17:10
Trump i-a cerut președintelui israelian să îl graţieze pe Netanyahu, inculpat de corupţie: „Îmi place acest domn” # StirileProtv.ro
Într-un discurs în Knesset, președintele american Donald Trump a cerut președintelui Israelului să-l grațieze pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, inculpat pentru corupție.
