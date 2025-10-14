Două ieșence au ajuns la Infecțioase cu mușcături: una de la o cămilă, alta de la un babuin / Medicii subliniază importanța vaccinării împotriva rabiei

G4Media, 14 octombrie 2025 07:20

Două ieșence sunt internate la spital, una mușcată de cămilă, alta de babuin, în timpul unei vacanțe. Potrivit dr. Florin Roșu, managerul Spitalului Clinic de...

• • •

Acum 5 minute
07:40
Proiecte de aproximativ 3 miliarde de euro propuse de MAI pentru 2026-2030, prin mecanismul SAFE: armament, drone, securitate cibernetică și protecția infrastructurilor critice
Ministerul Afacerilor Interne propune proiecte de aproximativ 3 miliarde de euro pentru perioada 2026-2030, prin mecanismul SAFE, axate pe armament, drone, mobilitate, securitate cibernetică și...
07:40
Dialog între preşedintele Indoneziei și Trump: „Pot să mă întâlnesc cu Eric?" / Un microfon lăsat deschis naște întrebări legate de posibile afaceri ale Trump Organization
Preşedintele indonezian Prabowo Subianto l-a întrebat luni pe preşedintele american Donald Trump dacă ar putea să se întâlnească cu fiul acestuia, Eric, vicepreşedinte executiv al...
07:40
VIDEO Oficios guvernamental de la Budapesta: Barack Obama atacă Ungaria, într-un videoclip, împreună cu activiștii Soros
Obama, care s-a întâlnit cu activiști legați de rețeaua Soros, atacă democrația ungară, scrie ziarul ungar „Magyar Nemzet" (nota redacției: oficios guvernamental), citat de portalul...
Acum 15 minute
07:30
Agenţi ruşi arestaţi în Odesa şi Lviv pentru operaţiuni de sabotaj / Doi localnici au fost înşelaţi de ruşi care se dădeau drept ofiţeri ucraineni
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SSU) şi Poliţia Naţională au reţinut opt agenţi ruşi implicaţi în operaţiuni de sabotaj în sudul Ucrainei, precum şi două...
07:30
De ce s-a semnat acordul de pace pentru Gaza în orașul egiptean Sharm el-Sheikh?
Stațiunea egipteană Sharm el Sheikh este cunoscută și sub numele de „Orașul Păcii", deoarece este unul dintre cele mai importante centre de acțiune diplomatică din...
07:30
VIDEO Robotul australian Charlotte poate construi o casă în 24 de ore / Ar putea fi utilizat la construcția unei baze lunare
În Australia a fost prezentat un robot de construcții revoluționar numit Charlotte, o mașinărie asemănătoare unui păianjen, dezvoltată în colaborare între Crest Robotics și Earthbuilt...
Acum 30 minute
07:20
Un studiu american lovește în orgoliul stăpânilor de câini. Pisicile te fac o persoană mult mai bună și generoasă cu cei din jur
Un studiu recent, publicat în prestigioasa revistă Anthrozoös, specializată în interacțiunile dintre oameni și animale, aduce în prim-plan un detaliu surprinzător: proprietarii de pisici sunt...
07:20
Acum o oră
07:10
Cel mai sănătos mic dejun, potrivit medicilor / Specialiști în sănătatea intestinului, oncologie și cardiologie au stabilit: ovăzul, iaurtul simplu, pâinea integrală prăjită și smoothie-urile sunt variantele cele mai bune pentru organism
Ceea ce mănânci la micul dejun poate părea o decizie minoră, dar îți poate influența întreaga zi – fie spre succes, fie spre oboseală, dureri...
07:10
Şeful NATO glumeşte despre submarinul rus care „şchiopăta" spre casă / "Pare mai degrabă o vânătoare a celui mai apropiat mecanic"
Şeful NATO, Mark Rutte, a glumit luni despre starea flotei navale ruse, în timp ce Moscova a negat că unul dintre submarinele sale a fost...
07:10
Peste 1,6 milioane de persoane au dat în judecată în Marea Britanie producătorii auto: sunt acuzați că au trişat testele de emisii diesel / Verdictul este aşteptat în 2026
Unele dintre cele mai mari companii auto din lume sunt acuzate că au manipulat testele de emisii diesel, preferând "să trişeze decât să respecte legea",...
07:10
Biden laudă acordul de încetare a focului şi îl felicită pe Trump / "Sunt profund recunoscător şi uşurat că această zi a sosit"
Fostul preşedinte Joe Biden a emis luni o declaraţie în care şi-a exprimat profunda uşurare şi recunoştinţă după eliberarea ultimilor 20 de ostatici în viaţă...
Acum 12 ore
23:20
Investiţie de 15,6 milioane de lei în aparatură medicală la Spitalul Clinic Colentina / Platformă de electrochirurgie cu ultrasunete, sisteme de ecografie de ultimă generaţie și lasere chirurgicale
Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti (ASSMB) anunţă, luni, că au fost semnate contracte în valoare de 15,6 milioane de lei pentru aparatură medicală performantă...
23:20
SURSE Numele vehiculate pentru viitoarea echipă de conducere a PSD, cu Sorin Grindeanu președinte
PSD își va alege conducerea la congresul stabilit pe 7 noiembrie. Până acum, Sorin Grindeanu este singurul candidat înscris în cursă. La congres, delegații vor...
23:00
George Simion candidează pentru un nou mandat de președinte al partidului extremist AUR la congresul din 30 noiembrie
Preşedintele AUR, George Simion, a anunţat luni că îşi va depune candidatura pentru un nou mandat în fruntea partidului extremist
22:50
Animalele de companie reduc riscul apariției alergiilor la copii. Totuși, sunt și excepții de care trebuie să ții cont
Animalele de companie pot aduce beneficii copilului tău abia născut. Noul membru al familiei va avea un risc scăzut de dezvoltare al alergiilor la mâncare, în special dacă...
22:50
Guvernul se pregătește să celebreze „Anul Nadia Comăneci" în 2026 / Întâlnire la Palatul Victoria  / Se fac 50 de ani de la "primul 10"
Legenda gimnasticii românești, Nadia Comăneci, și președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR), Mihai Covaliu, au fost primiți luni la Palatul Victoria de premierul Ilie...
22:30
Serviciile Vodafone, nefuncționale pentru peste 100.000 de utilizatori din Marea Britanie / Reprezentanții companiei confirmă existența unei defecțiuni majore
Mii de clienți Vodafone din Marea Britanie s-au confruntat luni după-amiază cu probleme majore la conexiunile de internet. Potrivit site-ului de monitorizare DownDetector, peste 130.000...
22:30
Accesul la alimente la prețuri accesibile ocupă un loc important în discursul de campanie al lui Zohran Mamdani, candidatul stângii la alegerile de primar al NY, de pe 4 noiembrie
Zohran Mamdani, candidatul cotat cu cele mai mari șanse la fotoliul de primar al orașului New York programate peste trei săptămâni, a integrat în discursul...
22:30
Pierde NASA cursa spre Lună? Toate privirile sunt îndreptate spre mega-racheta care va fi lansată în această noapte
Apelurile pentru ca Statele Unite să trimită din nou astronauți pe Lună înainte de sfârșitul deceniului sunt tot mai insistente, și vin atât din partea politicienilor din...
22:10
22:10
Ministrul Sănătăţii: În curând, marii arşi vor fi trataţi în România, acasă / "Nu suntem perfecţi, e mereu loc de mai bine, dar vorbim despre primele spitale noi construite după Revoluţie"
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă, luni seară, stadiul pregătirii centrelor de mari arşi din ţară şi precizează că cel de la Târgu Mureş ar putea...
22:10
Venezuela a închis ambasada din Norvegia, la trei zile după ce lidera opoziţiei a primit Premiul Nobel pentru Pace
Venezuela şi-a închis ambasada din Oslo fără nicio explicaţie, a anunţat luni Ministerul Afacerilor Externe al Norvegiei, la trei zile după ce lidera opoziţiei venezuelene,...
22:10
Tunisia s-a calificat la Cupa Mondială 2026 / A terminat calificările neînvinsă şi fără gol primit
Echipa naţională a Tunisiei a învins luni, pe teren propriu, scor 3-0, echipa naţională a Namibiei, în grupa H a calificărilor africane pentru Cupa Mondială...
21:50
Papa Leon a cerut un ritual reparatoriu după ce un tânăr a urinat pe altarul Bazilicii Sfântul Petru din Vatican / Altarul se află exact deasupra mormântului lui Petru, apostol și primul Papă
Papa Leon al XIV-lea a cerut personal și urgent un „rit penitențial reparatoriu" pentru a „restabili sfințenia Bazilicii Sfântul Petru și iertarea lui Dumnezeu pentru...
21:50
Nicolas Sarkozy, încarcerat pe 21 octombrie la o închisoare din Paris / Este primul fost șef de stat al unei țări din UE care ajunge în spatele gratiilor / Care vor fi condițiile de detenție
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a aflat luni unde și când va fi încercarat, după ce a fost condamnat la sfârșitul lunii septembrie la cinci ani...
21:30
VIDEO Petrișor Peiu, premierul desemnat al AUR, îl consideră pe Adrian Năstase "cel mai bun premier al României" / AUR se declară partid antisistem, Năstase a fost condamnat de două ori pentru corupție
Petrișor Peiu, premierul desemnat al AUR, a declarat luni în plenul Senatului că Adrian Năstase e "cel mai bun premier al României". Peiu, care a...
21:30
MI5 îi avertizează pe politicienii britanici că sunt ținte ale spionajului rus și chinez
Agenția britanică de spionaj intern MI5 a emis luni o avertizare publică rară către membrii parlamentului, informându-i că sunt ținte ale spionilor din China, Rusia...
21:30
Aproape toți cerbii de trofeu rezervați anul acesta Direcției Silvice Harghita au fost vânați / "Vânătorul nu plătește nimic spectaculos, în afară de trofeu. Costă 2.000-3.000 de euro fiecare ieșire în teren„
Sezonul de vânătoare din această toamnă la cerbi carpatini a început luna trecută și se încheie practic mâine, atât la masculii de trofeu, cât şi...
21:20
Zelenski merge la Washington pentru a se întâlni cu Trump / "Subiectul principal va fi apărarea aeriană"
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat luni că va călători la Washington „săptămâna aceasta" pentru a se întâlni cu omologul său american, Donald Trump, precum...
21:20
Uniunea Europeană de Radiodifuziune (EBU) va decide în decembrie în privința participării Israelului la Eurovision 2026
Uniunea Europeană de Radiodifuziune (EBU), ai cărei membri urmau să se întrunească la începutul lunii noiembrie pentru a vota participarea Israelului la Eurovision, a anunţat...
21:10
Votul decisiv al Germaniei împotriva Chat Control îngroapă momentan controversatul act legislativ în UE / România pare a fi de partea greșită a baricadei în lupta împotriva supravegherii în masă G4Media
Este oficial, Germania votează împotriva controversatului Regulament privind abuzul sexual asupra copiilor (CSAR). Chat Control urmărește să introducă obligația pentru toate aplicațiile de mesagerie care...   © G4Media.ro.
21:10
STUDIU Pământul dispune de un „termostat” care i-ar permite să corecteze schimbările climatice / „Asta nu înseamnă că vom fi în siguranţă de încălzirea globală în următorii 100 sau chiar de 1.000 de ani” G4Media
Pământul poate răspunde la cantităţile de dioxid de carbon (CO2) pe care civilizaţia le pompează în atmosferă prin „supracorectarea” dezechilibrului, fapt care va asigura că...   © G4Media.ro.
21:10
Justin Trudeau surprins cu Katy Perry: sărutări și îmbrățișări pe iahtul cântăreței / Fostul premier al Canadei e divorțat din 2023 G4Media
Daily Mail a publicat o serie de fotografii în care fostul prim-ministru canadian și vedeta pop americană apar în ipostaze afectuoase la bordul mega iahtului...   © G4Media.ro.
21:00
Germania va achiziționa vehicule blindate în valoare de aproape 7 miliarde de euro G4Media
Guvernul german va comanda 424 de vehicule blindate noi în valoare de aproape 7 miliarde de euro (8,11 miliarde de dolari), potrivit documentelor ministerului de...   © G4Media.ro.
20:40
Zastoch: o supă de la Triest, la granița dintre Italia și Slovenia, ideală când vine frigul. Conține cartofi, fasole și dovleac și arată mai mult ca o mâncare scăzută G4Media
Italienii spun supă la niște preparate care în realitate sunt ceea ce în România considerăm felul 2, și nu face excepție nici această așa zisă...   © G4Media.ro.
20:40
VIDEO Erdogan vrea ca Meloni să renunțe la fumat, dar Macron consideră că este o cauză pierdută / Meloni a glumit spunând că, dacă ar renunța la tutun, ar putea ucide pe cineva G4Media
Cruciada antitabac a președintelui turc Recep Tayyip Erdoğan are o nouă țintă: prim-ministrul italian Giorgia Meloni, scrie Politico. În marja summitului de pace din Egipt,...   © G4Media.ro.
20:30
Deputatul USR Emanuel Ungureanu a depus plângere penală împotriva premierului Ilie Bolojan pe motiv că nu organizează alegeri pentru Primăria București, unde vrea să candideze Cătălin Drulă. Ungureanu: E inițiativa mea, nu a USR G4Media
Deputatul USR Emanuel Ungureanu a depus o plângere penală împotriva premierului Ilie Bolojan și a ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, pe care i-a acuzat că...   © G4Media.ro.
20:20
Claudiu Manda anunță că va candida pentru funcția de secretar general PSD pe lista lui Sorin Grindeanu / Funcția e ocupată acum de Paul Stănescu G4Media
Europarlamentarul PSD Claudiu Manda a anunţat luni pe rețelele sociale că a acceptat candidatura la funcţia de secretar general al partidului, pe lista de candidaturi...   © G4Media.ro.
20:10
Guvernul Franței, abia instalat, se confruntă deja cu două moțiuni de cenzură depuse de extrema stângă și extrema dreaptă G4Media
Guvernul francez condus de premierul Sebastien Lecornu, numit recent a doua oară de preşedintele Emmanuel Macron, se confruntă cu două moţiuni de cenzură, depuse luni...   © G4Media.ro.
20:10
Taylor Swift anunţă un documentar în 6 episoade despre turneul „Eras Tour”, care va avea premiera la iarnă G4Media
Vedeta pop americană Taylor Swift a anunţat o serie documentară în şase episoade, centrată pe turneul său „Eras Tour”, care va avea premiera pe Disney+...   © G4Media.ro.
20:10
Sebastian Suciu, președintele AUR Sibiu, și-a dat demisia din partid: ”E consecința curajului de a spune lucrurilor pe nume și de a nu accepta compromisuri politice” G4Media
Fost deputat AUR și actual președinte al partidului la nivel județean, Sebastian Suciu și-a anunțat demisia în urmă cu o oră pe pagina sa de...   © G4Media.ro.
20:00
Cât încasează Primăria Capitalei din parcări din cele peste 30.000 de parcări albastre din București G4Media
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat că sunt peste 30.000 de locuri de parcare albastre (cu taxă) în București. Acesta a mai...   © G4Media.ro.
20:00
Mișcarea pentru Dezvoltarea Moldovei acuză Bucureștiul de „neglijare strategică” a Moldovei / Solicită urgent consolidare militară și investiții în Infrastructură / ”Se consolidează ideea că Moldova este o componentă mai puţin valoroasă a statului român” G4Media
Mișcarea pentru Dezvoltarea Moldovei (MDM), o organizație regională activă în mai multe județe din estul României, a lansat un apel public către președintele, prim-ministrul și...   © G4Media.ro.
19:50
Fostul ministru al Justiției Stelian Ion, critici pentru pasivitatea procurorului general după avalanșa de decizii favorabile infractorilor: Ar trebui să lase deoparte exercițiile de PR și să se apuce de treabă, să atragă atenția altor instituții, Inspecției Judiciare G4Media
Fostul ministru al Justiției Stelian Ion (USR) l-a criticat luni pe procurorul general Alex Florența pentru pasivitatea în fața avalanșei de decizii ale Justiției favorabile...   © G4Media.ro.
19:40
Allen Coliban (USR): Trebuie să organizăm alegeri pentru București în cel mai scurt timp / Cred că este foarte greu să intrăm într-un scenariu de candidat unic, pentru că nu mai funcţionează G4Media
Deputatul Allen Coliban (USR) a declarat, luni, că trebuie repusă în drepturi legea şi asta înseamnă să se organizeze alegeri în cel mai scurt timp,...   © G4Media.ro.
19:30
Nicușor Dan cere implicarea SRI în lupta anti-corupție: ”Prin natura meseriei lor, pot să cunoască, să acceadă la zone de corupție, pe care să le transfere Parchetului” G4Media
Președintele Nicușor Dan spune că este nevoie de ”atacarea frontală a fenomenului corupției”, iar SRI va trebui să se ”preocupe” de acest fenomen. ”Cu toate...   © G4Media.ro.
19:30
Spaniol găsit mort în apartamentul său după 15 ani / ”Toată lumea a crezut că era într-un azil” G4Media
Cadavrul unui bărbat care ar fi murit în apartamentul său în urmă cu aproximativ 15 ani a fost descoperit în oraşul spaniol Valencia, transmite Agerpres,...   © G4Media.ro.
19:10
Mircea Miclea: În prezent, examenele naționale notează aproape exclusiv soluțiile finale, nu cum gândește elevul. Acest model este depășit în era inteligenței artificiale G4Media
„În prezent, evaluările, inclusiv examenele naționale, notează aproape exclusiv soluțiile finale, nu cum gândește elevul. Acest model este depășit în era inteligenței artificiale, iar școala...   © G4Media.ro.
19:10
Cea mai sustenabilă și mai eficientă energetic clădire din lume este la Arad / Cu 96,3%, clădirea B din VGP Park Arad depășește toate standardele existente la nivel global G4Media
Clădirea B din VGP Park Arad a primit certificarea BREEAM „Outstanding”, cel mai înalt nivel de performanță în domeniul sustenabilității și eficienței energetice. Cu un...   © G4Media.ro.
