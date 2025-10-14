Un studiu american lovește în orgoliul stăpânilor de câini. Pisicile te fac o persoană mult mai bună și generoasă cu cei din jur
G4Media, 14 octombrie 2025 07:20
Un studiu recent, publicat în prestigioasa revistă Anthrozoös, specializată în interacțiunile dintre oameni și animale, aduce în prim-plan un detaliu surprinzător: proprietarii de pisici sunt...
• • •
Acum 5 minute
07:40
Proiecte de aproximativ 3 miliarde de euro propuse de MAI pentru 2026-2030, prin mecanismul SAFE: armament, drone, securitate cibernetică și protecția infrastructurilor critice # G4Media
Ministerul Afacerilor Interne propune proiecte de aproximativ 3 miliarde de euro pentru perioada 2026-2030, prin mecanismul SAFE, axate pe armament, drone, mobilitate, securitate cibernetică și... © G4Media.ro.
07:40
Dialog între preşedintele Indoneziei și Trump: „Pot să mă întâlnesc cu Eric?” / Un microfon lăsat deschis naște întrebări legate de posibile afaceri ale Trump Organization # G4Media
Preşedintele indonezian Prabowo Subianto l-a întrebat luni pe preşedintele american Donald Trump dacă ar putea să se întâlnească cu fiul acestuia, Eric, vicepreşedinte executiv al... © G4Media.ro.
07:40
VIDEO Oficios guvernamental de la Budapesta: Barack Obama atacă Ungaria, într-un videoclip, împreună cu activiștii Soros # G4Media
Obama, care s-a întâlnit cu activiști legați de rețeaua Soros, atacă democrația ungară, scrie ziarul ungar „Magyar Nemzet” (nota redacției: oficios guvernamental), citat de portalul... © G4Media.ro.
Acum 15 minute
07:30
Agenţi ruşi arestaţi în Odesa şi Lviv pentru operaţiuni de sabotaj / Doi localnici au fost înşelaţi de ruşi care se dădeau drept ofiţeri ucraineni # G4Media
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SSU) şi Poliţia Naţională au reţinut opt agenţi ruşi implicaţi în operaţiuni de sabotaj în sudul Ucrainei, precum şi două... © G4Media.ro.
07:30
Stațiunea egipteană Sharm el Sheikh este cunoscută și sub numele de „Orașul Păcii”, deoarece este unul dintre cele mai importante centre de acțiune diplomatică din... © G4Media.ro.
07:30
VIDEO Robotul australian Charlotte poate construi o casă în 24 de ore / Ar putea fi utilizat la construcția unei baze lunare # G4Media
În Australia a fost prezentat un robot de construcții revoluționar numit Charlotte, o mașinărie asemănătoare unui păianjen, dezvoltată în colaborare între Crest Robotics și Earthbuilt... © G4Media.ro.
Acum 30 minute
07:20
Un studiu american lovește în orgoliul stăpânilor de câini. Pisicile te fac o persoană mult mai bună și generoasă cu cei din jur # G4Media
Un studiu recent, publicat în prestigioasa revistă Anthrozoös, specializată în interacțiunile dintre oameni și animale, aduce în prim-plan un detaliu surprinzător: proprietarii de pisici sunt... © G4Media.ro.
07:20
Două ieșence au ajuns la Infecțioase cu mușcături: una de la o cămilă, alta de la un babuin / Medicii subliniază importanța vaccinării împotriva rabiei # G4Media
Două ieșence sunt internate la spital, una mușcată de cămilă, alta de babuin, în timpul unei vacanțe. Potrivit dr. Florin Roșu, managerul Spitalului Clinic de... © G4Media.ro.
Acum o oră
07:10
Cel mai sănătos mic dejun, potrivit medicilor / Specialiști în sănătatea intestinului, oncologie și cardiologie au stabilit: ovăzul, iaurtul simplu, pâinea integrală prăjită și smoothie-urile sunt variantele cele mai bune pentru organism # G4Media
Ceea ce mănânci la micul dejun poate părea o decizie minoră, dar îți poate influența întreaga zi – fie spre succes, fie spre oboseală, dureri... © G4Media.ro.
07:10
Şeful NATO glumeşte despre submarinul rus care „şchiopăta” spre casă / ”Pare mai degrabă o vânătoare a celui mai apropiat mecanic” # G4Media
Şeful NATO, Mark Rutte, a glumit luni despre starea flotei navale ruse, în timp ce Moscova a negat că unul dintre submarinele sale a fost... © G4Media.ro.
07:10
Peste 1,6 milioane de persoane au dat în judecată în Marea Britanie producătorii auto: sunt acuzați că au trişat testele de emisii diesel / Verdictul este aşteptat în 2026 # G4Media
Unele dintre cele mai mari companii auto din lume sunt acuzate că au manipulat testele de emisii diesel, preferând ”să trişeze decât să respecte legea”,... © G4Media.ro.
07:10
Biden laudă acordul de încetare a focului şi îl felicită pe Trump / ”Sunt profund recunoscător şi uşurat că această zi a sosit” # G4Media
Fostul preşedinte Joe Biden a emis luni o declaraţie în care şi-a exprimat profunda uşurare şi recunoştinţă după eliberarea ultimilor 20 de ostatici în viaţă... © G4Media.ro.
Acum 12 ore
23:20
Investiţie de 15,6 milioane de lei în aparatură medicală la Spitalul Clinic Colentina / Platformă de electrochirurgie cu ultrasunete, sisteme de ecografie de ultimă generaţie și lasere chirurgicale # G4Media
Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti (ASSMB) anunţă, luni, că au fost semnate contracte în valoare de 15,6 milioane de lei pentru aparatură medicală performantă... © G4Media.ro.
23:20
SURSE Numele vehiculate pentru viitoarea echipă de conducere a PSD, cu Sorin Grindeanu președinte # G4Media
PSD își va alege conducerea la congresul stabilit pe 7 noiembrie. Până acum, Sorin Grindeanu este singurul candidat înscris în cursă. La congres, delegații vor... © G4Media.ro.
23:00
George Simion candidează pentru un nou mandat de președinte al partidului extremist AUR la congresul din 30 noiembrie # G4Media
Preşedintele AUR, George Simion, a anunţat luni că îşi va depune candidatura pentru un nou mandat în fruntea partidului extremist © G4Media.ro.
22:50
Animalele de companie reduc riscul apariției alergiilor la copii. Totuși, sunt și excepții de care trebuie să ții cont # G4Media
Animalele de companie pot aduce beneficii copilului tău abia născut. Noul membru al familiei va avea un risc scăzut de dezvoltare al alergiilor la mâncare, în special dacă... © G4Media.ro.
22:50
Guvernul se pregătește să celebreze „Anul Nadia Comăneci” în 2026 / Întâlnire la Palatul Victoria / Se fac 50 de ani de la ”primul 10” # G4Media
Legenda gimnasticii românești, Nadia Comăneci, și președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR), Mihai Covaliu, au fost primiți luni la Palatul Victoria de premierul Ilie... © G4Media.ro.
22:30
Serviciile Vodafone, nefuncționale pentru peste 100.000 de utilizatori din Marea Britanie / Reprezentanții companiei confirmă existența unei defecțiuni majore # G4Media
Mii de clienți Vodafone din Marea Britanie s-au confruntat luni după-amiază cu probleme majore la conexiunile de internet. Potrivit site-ului de monitorizare DownDetector, peste 130.000... © G4Media.ro.
22:30
22:30
Pierde NASA cursa spre Lună? Toate privirile sunt îndreptate spre mega-racheta care va fi lansată în această noapte # G4Media
Apelurile pentru ca Statele Unite să trimită din nou astronauți pe Lună înainte de sfârșitul deceniului sunt tot mai insistente, și vin atât din partea politicienilor din... © G4Media.ro.
22:10
Accesul la alimente la prețuri mai accesibile ocupă un loc important în discursul de campanie al lui Zohran Mamdani, candidatul stângii la alegerile de primar al NY, de pe 4 noiembrie # G4Media
Zohran Mamdani, candidatul cotat cu cele mai mari șanse la fotoliul de primar al orașului New York programate peste trei săptămâni, a integrat în discursul... © G4Media.ro.
22:10
Ministrul Sănătăţii: În curând, marii arşi vor fi trataţi în România, acasă / ”Nu suntem perfecţi, e mereu loc de mai bine, dar vorbim despre primele spitale noi construite după Revoluţie” # G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă, luni seară, stadiul pregătirii centrelor de mari arşi din ţară şi precizează că cel de la Târgu Mureş ar putea... © G4Media.ro.
22:10
Venezuela a închis ambasada din Norvegia, la trei zile după ce lidera opoziţiei a primit Premiul Nobel pentru Pace # G4Media
Venezuela şi-a închis ambasada din Oslo fără nicio explicaţie, a anunţat luni Ministerul Afacerilor Externe al Norvegiei, la trei zile după ce lidera opoziţiei venezuelene,... © G4Media.ro.
22:10
Tunisia s-a calificat la Cupa Mondială 2026 / A terminat calificările neînvinsă şi fără gol primit # G4Media
Echipa naţională a Tunisiei a învins luni, pe teren propriu, scor 3-0, echipa naţională a Namibiei, în grupa H a calificărilor africane pentru Cupa Mondială... © G4Media.ro.
21:50
Papa Leon a cerut un ritual reparatoriu după ce un tânăr a urinat pe altarul Bazilicii Sfântul Petru din Vatican / Altarul se află exact deasupra mormântului lui Petru, apostol și primul Papă # G4Media
Papa Leon al XIV-lea a cerut personal și urgent un „rit penitențial reparatoriu” pentru a „restabili sfințenia Bazilicii Sfântul Petru și iertarea lui Dumnezeu pentru... © G4Media.ro.
21:50
Nicolas Sarkozy, încarcerat pe 21 octombrie la o închisoare din Paris / Este primul fost șef de stat al unei țări din UE care ajunge în spatele gratiilor / Care vor fi condițiile de detenție # G4Media
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a aflat luni unde și când va fi încercarat, după ce a fost condamnat la sfârșitul lunii septembrie la cinci ani... © G4Media.ro.
21:30
VIDEO Petrișor Peiu, premierul desemnat al AUR, îl consideră pe Adrian Năstase ”cel mai bun premier al României” / AUR se declară partid antisistem, Năstase a fost condamnat de două ori pentru corupție # G4Media
Petrișor Peiu, premierul desemnat al AUR, a declarat luni în plenul Senatului că Adrian Năstase e ”cel mai bun premier al României”. Peiu, care a... © G4Media.ro.
21:30
Agenția britanică de spionaj intern MI5 a emis luni o avertizare publică rară către membrii parlamentului, informându-i că sunt ținte ale spionilor din China, Rusia... © G4Media.ro.
21:30
Aproape toți cerbii de trofeu rezervați anul acesta Direcției Silvice Harghita au fost vânați / ”Vânătorul nu plătește nimic spectaculos, în afară de trofeu. Costă 2.000-3.000 de euro fiecare ieșire în teren„ # G4Media
Sezonul de vânătoare din această toamnă la cerbi carpatini a început luna trecută și se încheie practic mâine, atât la masculii de trofeu, cât şi... © G4Media.ro.
21:20
Zelenski merge la Washington pentru a se întâlni cu Trump / ”Subiectul principal va fi apărarea aeriană” # G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat luni că va călători la Washington „săptămâna aceasta” pentru a se întâlni cu omologul său american, Donald Trump, precum... © G4Media.ro.
21:20
Uniunea Europeană de Radiodifuziune (EBU) va decide în decembrie în privința participării Israelului la Eurovision 2026 # G4Media
Uniunea Europeană de Radiodifuziune (EBU), ai cărei membri urmau să se întrunească la începutul lunii noiembrie pentru a vota participarea Israelului la Eurovision, a anunţat... © G4Media.ro.
21:10
Votul decisiv al Germaniei împotriva Chat Control îngroapă momentan controversatul act legislativ în UE / România pare a fi de partea greșită a baricadei în lupta împotriva supravegherii în masă # G4Media
Este oficial, Germania votează împotriva controversatului Regulament privind abuzul sexual asupra copiilor (CSAR). Chat Control urmărește să introducă obligația pentru toate aplicațiile de mesagerie care... © G4Media.ro.
21:10
STUDIU Pământul dispune de un „termostat” care i-ar permite să corecteze schimbările climatice / „Asta nu înseamnă că vom fi în siguranţă de încălzirea globală în următorii 100 sau chiar de 1.000 de ani” # G4Media
Pământul poate răspunde la cantităţile de dioxid de carbon (CO2) pe care civilizaţia le pompează în atmosferă prin „supracorectarea” dezechilibrului, fapt care va asigura că... © G4Media.ro.
21:10
Justin Trudeau surprins cu Katy Perry: sărutări și îmbrățișări pe iahtul cântăreței / Fostul premier al Canadei e divorțat din 2023 # G4Media
Daily Mail a publicat o serie de fotografii în care fostul prim-ministru canadian și vedeta pop americană apar în ipostaze afectuoase la bordul mega iahtului... © G4Media.ro.
21:00
Guvernul german va comanda 424 de vehicule blindate noi în valoare de aproape 7 miliarde de euro (8,11 miliarde de dolari), potrivit documentelor ministerului de... © G4Media.ro.
20:40
Zastoch: o supă de la Triest, la granița dintre Italia și Slovenia, ideală când vine frigul. Conține cartofi, fasole și dovleac și arată mai mult ca o mâncare scăzută # G4Media
Italienii spun supă la niște preparate care în realitate sunt ceea ce în România considerăm felul 2, și nu face excepție nici această așa zisă... © G4Media.ro.
20:40
VIDEO Erdogan vrea ca Meloni să renunțe la fumat, dar Macron consideră că este o cauză pierdută / Meloni a glumit spunând că, dacă ar renunța la tutun, ar putea ucide pe cineva # G4Media
Cruciada antitabac a președintelui turc Recep Tayyip Erdoğan are o nouă țintă: prim-ministrul italian Giorgia Meloni, scrie Politico. În marja summitului de pace din Egipt,... © G4Media.ro.
20:30
Deputatul USR Emanuel Ungureanu a depus plângere penală împotriva premierului Ilie Bolojan pe motiv că nu organizează alegeri pentru Primăria București, unde vrea să candideze Cătălin Drulă. Ungureanu: E inițiativa mea, nu a USR # G4Media
Deputatul USR Emanuel Ungureanu a depus o plângere penală împotriva premierului Ilie Bolojan și a ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, pe care i-a acuzat că... © G4Media.ro.
20:20
Claudiu Manda anunță că va candida pentru funcția de secretar general PSD pe lista lui Sorin Grindeanu / Funcția e ocupată acum de Paul Stănescu # G4Media
Europarlamentarul PSD Claudiu Manda a anunţat luni pe rețelele sociale că a acceptat candidatura la funcţia de secretar general al partidului, pe lista de candidaturi... © G4Media.ro.
20:10
Guvernul Franței, abia instalat, se confruntă deja cu două moțiuni de cenzură depuse de extrema stângă și extrema dreaptă # G4Media
Guvernul francez condus de premierul Sebastien Lecornu, numit recent a doua oară de preşedintele Emmanuel Macron, se confruntă cu două moţiuni de cenzură, depuse luni... © G4Media.ro.
20:10
Taylor Swift anunţă un documentar în 6 episoade despre turneul „Eras Tour”, care va avea premiera la iarnă # G4Media
Vedeta pop americană Taylor Swift a anunţat o serie documentară în şase episoade, centrată pe turneul său „Eras Tour”, care va avea premiera pe Disney+... © G4Media.ro.
20:10
Sebastian Suciu, președintele AUR Sibiu, și-a dat demisia din partid: ”E consecința curajului de a spune lucrurilor pe nume și de a nu accepta compromisuri politice” # G4Media
Fost deputat AUR și actual președinte al partidului la nivel județean, Sebastian Suciu și-a anunțat demisia în urmă cu o oră pe pagina sa de... © G4Media.ro.
20:00
Cât încasează Primăria Capitalei din parcări din cele peste 30.000 de parcări albastre din București # G4Media
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat că sunt peste 30.000 de locuri de parcare albastre (cu taxă) în București. Acesta a mai... © G4Media.ro.
20:00
Mișcarea pentru Dezvoltarea Moldovei acuză Bucureștiul de „neglijare strategică” a Moldovei / Solicită urgent consolidare militară și investiții în Infrastructură / ”Se consolidează ideea că Moldova este o componentă mai puţin valoroasă a statului român” # G4Media
Mișcarea pentru Dezvoltarea Moldovei (MDM), o organizație regională activă în mai multe județe din estul României, a lansat un apel public către președintele, prim-ministrul și... © G4Media.ro.
19:50
Fostul ministru al Justiției Stelian Ion, critici pentru pasivitatea procurorului general după avalanșa de decizii favorabile infractorilor: Ar trebui să lase deoparte exercițiile de PR și să se apuce de treabă, să atragă atenția altor instituții, Inspecției Judiciare # G4Media
Fostul ministru al Justiției Stelian Ion (USR) l-a criticat luni pe procurorul general Alex Florența pentru pasivitatea în fața avalanșei de decizii ale Justiției favorabile... © G4Media.ro.
19:40
Allen Coliban (USR): Trebuie să organizăm alegeri pentru București în cel mai scurt timp / Cred că este foarte greu să intrăm într-un scenariu de candidat unic, pentru că nu mai funcţionează # G4Media
Deputatul Allen Coliban (USR) a declarat, luni, că trebuie repusă în drepturi legea şi asta înseamnă să se organizeze alegeri în cel mai scurt timp,... © G4Media.ro.
19:30
Nicușor Dan cere implicarea SRI în lupta anti-corupție: ”Prin natura meseriei lor, pot să cunoască, să acceadă la zone de corupție, pe care să le transfere Parchetului” # G4Media
Președintele Nicușor Dan spune că este nevoie de ”atacarea frontală a fenomenului corupției”, iar SRI va trebui să se ”preocupe” de acest fenomen. ”Cu toate... © G4Media.ro.
19:30
Spaniol găsit mort în apartamentul său după 15 ani / ”Toată lumea a crezut că era într-un azil” # G4Media
Cadavrul unui bărbat care ar fi murit în apartamentul său în urmă cu aproximativ 15 ani a fost descoperit în oraşul spaniol Valencia, transmite Agerpres,... © G4Media.ro.
19:10
Mircea Miclea: În prezent, examenele naționale notează aproape exclusiv soluțiile finale, nu cum gândește elevul. Acest model este depășit în era inteligenței artificiale # G4Media
„În prezent, evaluările, inclusiv examenele naționale, notează aproape exclusiv soluțiile finale, nu cum gândește elevul. Acest model este depășit în era inteligenței artificiale, iar școala... © G4Media.ro.
19:10
Cea mai sustenabilă și mai eficientă energetic clădire din lume este la Arad / Cu 96,3%, clădirea B din VGP Park Arad depășește toate standardele existente la nivel global # G4Media
Clădirea B din VGP Park Arad a primit certificarea BREEAM „Outstanding”, cel mai înalt nivel de performanță în domeniul sustenabilității și eficienței energetice. Cu un... © G4Media.ro.
