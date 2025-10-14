Cum verifici online vechimea în muncă și contribuțiile sociale. Tot ce trebuie să știe un angajat
Click.ro, 14 octombrie 2025 08:50
Verificarea vechimii în muncă și a contribuțiilor sociale nu mai este de mult un proces complicat sau limitat la hârtii prăfuite din arhive.
• • •
Alte ştiri de Click.ro
Acum 5 minute
09:10
Cum afli online ce vechime ai în muncă și ce contribuții ai plătit la stat. Tot ce trebuie să știe un angajat # Click.ro
Verificarea vechimii în muncă și a contribuțiilor sociale nu mai este de mult un proces complicat sau limitat la hârtii prăfuite din arhive.
Acum 15 minute
09:00
Erdogan: „Arăți minunat, dar trebuie să te lași de fumat”. Macron: „E imposibil!” Replica Giorgiei Meloni # Click.ro
La summitul pentru pace din Egipt, desfășurat în contextul conflictului din Gaza, un moment inedit a atras atenția presei internaționale. Recep Tayyip Erdoğan, președintele Turciei, a încercat să o convingă pe Giorgia Meloni
09:00
Cum funcționează sistemul de pensii din Elveția. Cât de mulți bani primesc pensionarii din această țară și cum de este posibil acest lucru # Click.ro
Elveția este cunoscută nu doar pentru peisajele sale montane spectaculoase și calitatea vieții, ci și pentru unul dintre cele mai stabile și bine structurate sisteme de pensii din Europa.
Acum 30 minute
08:50
Cum a reușit soțul Marei Bănică să o cucerească și de ce evită aparițiile publice: „A avut un șoc” # Click.ro
Mara Bănică trăiește de mai bine de cinci ani o frumoasă poveste de dragoste alături de soțul ei, Bogdan. Deși îl iubește și îl admiră, ea a ales să îl țină departe de lumina reflectoarelor, respectând dorința lui de a nu deveni persoană publică.
08:50
Cum verifici online vechimea în muncă și contribuțiile sociale. Tot ce trebuie să știe un angajat # Click.ro
Verificarea vechimii în muncă și a contribuțiilor sociale nu mai este de mult un proces complicat sau limitat la hârtii prăfuite din arhive.
Acum o oră
08:40
Misterul unui bărbat din Valencia, dispărut din 2010, a fost dezlegat după ciclonul Alice. Nici copiii lui nu știau ce s-a întâmplat cu el # Click.ro
Un caz care a uimit întreaga comunitate din Valencia a fost rezolvat după mai bine de 15 ani. Trupul lui Antonio F., un zidar pensionar dispărut fără urmă în 2010, a fost descoperit abia în urma inundațiilor provocate de ciclonul Alice.
08:40
Dovleceii ocupă loc de cinste pe tarabele din piețe și în grădinile oamenilor. Sunt ieftini, versatili și surprinzător de bogați în nutrienți esențiali precum vitamina C, potasiu și magneziu.
08:40
Deja nu mai este un secret pentru nimeni faptul că dieta are un rol crucial pentru sănătatea organismului nostru. În ziua de astăzi, tot mai mulți oameni încearcă să mănânce sănătos, așa că apelează la diverse diete recomandate de nutriționiști.
08:20
Tragedie în Italia: un șofer român de TIR, Ionuț Marius Cal, în vârstă de 32 de ani, a fost ucis într-o parcare din Bolzano, lăsând în urmă o soție îndurerată și un copil de doar un an.
Acum 2 ore
08:00
Petele negre de pe siliconul din jurul căzii sau al cabinei de duș nu sunt doar inestetice. Ele sunt persistente, enervante și – să fim sinceri – puțin dezgustătoare.
07:40
Aceste zodii obţin tot ceea ce îşi doresc, până pe 30 octombrie. Sunt capabile de orice efort pentru asta, iar astrele le răsplătesc eforturile # Click.ro
Luna octombrie aduce o energie intensă, transformatoare, iar pentru anumite zodii, universul pare să le deschidă toate ușile. Ambiția, perseverența și o doză sănătoasă de curaj le împing înainte, iar rezultatele nu întârzie să apară.
Acum 4 ore
07:10
Cum se pregătește rețeta tradițională de morcovi murați. Crocanți, aromați și plini de savoare! # Click.ro
În această perioadă din an, gospodinele din întreaga țară încep să se ocupe de murăturile pentru iarnă. Iar pe lângă preparatele cele mai comune, cum ar fi varza sau castraveții, există și unele rețete tradiționale de morcovi murați care trebuie încercate.
06:40
Ciorbele fac parte din mâncărurile preferate și cele mai consumate ale românilor, indiferent din ce sunt făcute. Cele mai întâlnite sunt cele de porc și de vită, iar Mihaela Bilic ne spune care sunt mai potrivite.
06:10
Uleiul ieftin care încetinește îmbătrânirea, recomandat de Mihaela Bilic: „Important este să consumăm zilnic” # Click.ro
Mihaela Bilic, unul dintre cei mai cunoscuți nutriționiști din România, a dezvăluit secretul unui ten tânăr și sănătos. Într-o postare pe rețelele sociale, medicul a vorbit despre un ulei ieftin și ușor de găsit, care are efecte uimitoare asupra organismului și poate încetini procesul de îmb
05:40
Condimentul care accelerează metabolismul și reduce pofta de mâncare. Este bogat în vitamine și antioxidanți # Click.ro
Un simplu condiment ar putea fi aliatul tău secret în lupta cu kilogramele în plus. Ardeiul iute cayenne, cunoscut pentru gustul său intens și picant, nu este doar un ingredient care dă savoare mâncărurilor, ci și un adevărat stimulent natural pentru metabolism.
Acum 6 ore
05:10
Lege nouă pentru proprietarii de câini. Amenzi de până la 500 de lei pentru cei care nu o respectă. Există și riscul ca animalul de companie să fie confiscat # Click.ro
România a introdus noi reguli pentru deținătorii de câini, menite să asigure bunăstarea animalelor și să prevină conflictele cu vecinii.
05:10
Apartament inundat de la o țeavă spartă. Cine trebuie să achite toate reparațiile și daunele materiale: „Am fost în aceeași situație” # Click.ro
O situație întâlnită tot mai des în blocurile din România ridică întrebări importante despre răspunderea în caz de daune produse de avarii la instalațiile comune: cine trebuie să plătească atunci când un apartament este inundat din cauza unei țevi sparte?
04:10
Care este locul unde caii sunt stăpânii străzilor și mașinile nu au voie de peste o sută de ani # Click.ro
În mijlocul Lacului Huron, statul Michigan, se află Mackinac Island, o insulă de doar 3,8 km² unde vehiculele motorizate sunt interzise de peste 100 de ani.
Acum 8 ore
03:10
Fructele delicioase care susțin sănătatea ficatului și a rinichilor. Ajută și la detoxifierea organismului # Click.ro
Deja nu mai este un secret pentru nimeni faptul că dieta are un rol crucial pentru starea noastră de sănătate.
02:10
Ouăle scrambled (ouă amestecate) sunt un preparat aparent simplu, dar puțini știu să le facă cu adevărat perfecte. Cinci bucătari profesioniști dezvăluie care care este metoda lor preferată
01:40
Într-un oraş unde legenda spune că numărul şobolanilor îl depăşeşte pe cel al locuitorilor, un politician francez vrea să schimbe imaginea acestor mici vietăţi. Pe străzile din Paris, printre turişti şi localnici grăbiţi, Grégory Moreau, un viceprimar din arondismentul Belleville, iese zilnic la pli
Acum 12 ore
01:10
Mușcatele sunt printre cele mai iubite flori de balcon din România, datorită culorilor lor vii și a faptului că sunt ușor de întreținut.
00:40
Biletul uitat i-a adus 18 milioane de dolari. Noirocul i-a surâs la 6 luni de când îl cumpărase # Click.ro
Un bărbat german a câştigat 18 milioane de dolari (15,3 milioane de euro) la loterie după ce a descoperit un bilet uitat în buzunarul unei jachete, la şase luni după ce îl cumpărase.
13 octombrie 2025
23:50
Doja Cat (29 de ani) a atras toate privirile zilele trecute la evenimentul Match Day de la Glendale Galleria, din California, sosind într-un Ferrari negru şi purtând o ţinută spectaculoasă inspirată de un ruj.
23:30
Un moment neașteptat petrecut la un magazin Lidl din orașul Victoria, județul Brașov, a stârnit hohote de râs printre localnici și a devenit rapid viral pe TikTok. Protagonistul? Un porc curios, care a încercat să intre în supermarket ca un adevărat client.
23:20
Momente crunte pentru Eugenia Șerban, când suferea de cancer. Cu ce s-a confruntat actrița: „Am avut momente de frustrare și deznădejde” # Click.ro
Cunoscută ca fiind una dintre cele mai îndrăgite actrițe ale țării noastre, viața Eugeniei Șerban s-a schimbat radical după ce a fost diagnosticată cu cancer. După ce a învins boala de două ori, actrița a vorbit despre cele mai dure momente și cum i s-a schimbat viața.
23:20
Cum faci cea mai bună ciocolată caldă de casă – rețeta perfectă pentru consistență cremoasă # Click.ro
Ciocolata caldă de casă este băutura care transformă orice zi rece într-un moment de răsfăț. Când este preparată corect, devine densă, cremoasă și plină de arome bogate — un desert lichid pe care nu-l poți uita.
23:10
Ce au facut Tavi Clonda și Gabriela Cristea în baie la Kanal D: „Abia după 10 ani s-a aflat” # Click.ro
Gabriela Cristea și Tavi Clonda au rememorat momente amuzante din perioada începutului relației lor, în timp ce se aflau invitați în podcastul lui Cătălin Măruță. Cei doi îndrăgostiți au povestit un moment de pe vremea când ambii făceau parte din echipa emisiunii „Te vreau lângă mine”, de la Kanal D
22:50
Cea mai importantă demolare a unei clădiri din Bucureşti de după Revoluţie a început pe cel mai important bulevard al oraşului, Calea Victoriei. Noii proprietari au început să pună la pământ una dintre clădirile din fostul sediu Bancorex, apoi sediul BCR.
22:20
Relația dintre David (50 de ani) și Victoria Beckham (51 de ani) rămâne una dintre cele mai longevive și admirate din lumea celebrităților. Cei doi s-au cunoscut în 1997, s-au logodit în 1998 și s-au căsătorit pe 4 iulie 1999, devenind un cuplu emblematic al showbiz-ului internațional.
22:20
Șoc în lumea culturală! S-a aflat cine i-a turnat la Securitate pe Radu Beligan, George Călinescu și Nina Cassian # Click.ro
Dezvăluiri incendiare cutremură lumea culturală românească! Neculai Constantin Munteanu, una dintre cele mai cunoscute voci ale postului Radio Europa Liberă, a publicat recent pe rețelele sociale informații tulburătoare despre activitatea de informator a Ecaterinei Oproiu-Murgescu.
22:20
Ritualul care alungă răul din viața și casa ta. Transformă-ți casa într-un spațiu de liniște # Click.ro
Doru Cica este cunoscut ca maestru Reiki, terapeut în bioenergie, radiestezie şi shamanism, și recent a vorbit despre cum energiile negative ne pot distruge armonia. De asemenea, specialistul a oferit și câteva recomandări pentru a scăpa de tot ceea ce nu este benefic pentru noi.
21:00
Oana Lis vorbește despre greutățile prin a trecut de-a lungul vieții alături de Viorel Lis: „Încerca să-mi aline orice durere” # Click.ro
Oana Lis vorbește despre perioada în care Viorel Lis, cel de care ea are acum grijă, s-a ocupat de problemele ei de sănătate. Într-o postare pe rețelele de socializare, vedeta a publicat o imagine cu ea în scaun cu rotile – ce-i drept, dintr-o perioadă mai veche a vieții sale – în care povestește de
20:40
Horoscop marți, 14 octombrie. Berbecii se retrag în singurătate, iar Vărsătorii au nevoie de sprijin emoțional # Click.ro
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de marți, 14 octombrie.
20:30
Rugăciunea pe care trebuie să o rostești de Sf. Parascheva. Face minuni în viața credincioșilor # Click.ro
Sfânta Cuvioasă Parascheva, ocrotitoarea Moldovei și a întregii Românii, este una dintre cele mai importante sărbători ale Bisericii Ortodoxe. Pe lângă tradiții și superstiții care sunt respectate anual, pe data de 14 octombrie, există și o rugăciune pe care credincioșii o rostesc pentru sănătate și
Acum 24 ore
20:10
Povestea celui mai cunoscut spion din lume. Rămășițele lui ar putea fi înapoiate familiei după 60 de ani # Click.ro
Rămășițele pământești ale celui mai celebru spion israelian, Eli Cohen, ar putea fi returnate Israelului la aproape 60 de ani de la execuția sa în Siria.
19:40
Ce îi ascund Irina și Răzvan Fodor fiicei lor: „Încerc să nu i le transmit” De ce nu au mai făcut un copil? # Click.ro
Irina Fodor are multe temeri în ceea ce o privește pe fiica ei Diana, aflată în pragul adolescenței.
19:40
Obiceiul ciudat pe care îl are Ramona Bădescu, imediat după duș. Multora nu le-a venit să creadă. Video # Click.ro
Ajunsă la vârsta de 56 de ani, Ramona Bădescu este în continuare un exemplu de frumusețe, vitalitate și eleganță. Acordă o mare atenției alimentației și rutinei de îngrijire personală, iar pentru o piele cât mai fină și luminoasă apelează la un truc mai puțin cunoscut.
19:30
Cosmin Seleși, din drumul către Muntele Athos, la spital. Ce a pățit prezentatorul TV: „Boala m-a oprit sau nu m-a primit Maica Sfântă” # Click.ro
Cosmin Seleși a fost pe punctul de a-și îndeplini una dintre cele mai mari dorințe ale sale, aceea de a ajunge pe Muntele Athos. Din păcate, din cauza unei probleme de sănătate, a fost nevoit să se întoarcă din drum. Iată cu ce s-a confruntat, mai exact, prezentatorul TV.
18:30
După 40 de ani, un bărbat și-a regăsit mașina abandonată. Ce a văzut l-a lăsat fără cuvinte # Click.ro
O poveste impresionantă din Finlanda a devenit virală după ce un bărbat și-a regăsit mașina pe care o abandonase în urmă cu patru decenii — exact în locul în care o lăsase. Vehiculul, un Ford Anglia fabricat în 1967, a rezistat uimitor trecerii timpului.
18:30
Fiica lui Irinel Columbeanu rupe tăcerea: „Diagnosticul a fost confirmat”. Ce boală are fostul om de afaceri # Click.ro
Fiica lui Irinel Columbeanu, Irina, a vorbit deschis, pentru prima dată, despre starea de sănătate a tatălui ei. Într-un interviu acordat publicației Shoutout LA din Statele Unite, tânăra a dezvăluit că fostul om de afaceri suferă de Alzheimer, o boală pe care inițial acesta a refuzat să o accepte.
18:20
Catinca și Calina, reacții dure după ce Oana Roman le-a interzis să-i mai folosească numele de familie: „Nu înseamnă că trebuie să fim sălbatici unii cu ceilalți” # Click.ro
Oana Roman și sora sa, Catinca, sunt departe de a îngropa securea războiului. Fiica lui Petre Roman le interzice surorii și fiicei sale, Calina, să mai folosească numele ei de familie. Iată cum au reacționat cele două foste concurente de la Asia Express.
18:00
Naționala României a obținut una dintre cele mai importante victorii din ultima perioadă, învingând cu scorul de 1-0 Austria, în preliminariile Campionatului Mondial. Eroul meciului a fost Virgil Ghiță (27 de ani). Iată câteva lucruri mai puțin știute despre fundașul naționalei.
17:30
13 octombrie, ziua în care Pluto rupe lanțurile! Omenirea intră în noua eră a Vărsătorului. Cum se schimbă destinul zodiilor # Click.ro
Începând de luni, 13 octombrie, Pluto schimbă radical viața zodiilor. Specialiștii în astrologie susțin că Era Peștilor, începută acum aproape 2.000 de ani, a fost marcată de religie, credință și sacrificiu. A fost o perioadă în care oamenii au învățat să creadă într-o putere mai mare decât ei, dar
17:30
Spitalul privat din Constanța, sancționat după moartea tinerei mame care a suferit complicații la naștere # Click.ro
Spitalul privat din Constanţa, unde o femeie a suferit complicaţii după naştere și a murit ulterior la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, a fost amendat cu 30.000 de lei în urma unui control al Inspecţiei Sanitare, efectuat la solicitarea ministrului Sănătăţii, Alexandru Rogobete.
17:10
Doi miri, din Craiova, vor ține minte toată viața ziua nunții lor, însă nu pentru momentele frumoase, ci pentru scandalul izbucnit între doi invitați care și-au transformat ringul de dans într-un adevărat câmp de luptă.
17:00
Cum arată astăzi fetița din reclama la salam Săsesc. Au trecut peste 20 de ani de la lansarea spotului publicitar. Foto # Click.ro
Am găsit-o pe fetița din celebra reclamă la salam săsesc! Iată cum arată astăzi Luiza Lucuța, la 22 de ani de la difuzarea spotului publicitar care a cucerit inimile românilor.
16:00
Mâncarea aruncată de români intră în suficiente TIR-uri cât să acopere distanța Constanța – Satu Mare pe șosea # Click.ro
Românii aruncă anual 2,5 milioane tone de alimente, o cantitate uriașă pe care Nestlé România ne ajută să o înțelegem la dimensiunea reală. Este un exercițiu de imaginație care ne oferă o perspectivă concretă a ceea ce înseamnă risipa alimentară în România.
15:50
Kendama, interzisă în unele școli! Elevii renunță la telefoane pentru jucăria care a stârnit panică. Este sau nu periculoasă? # Click.ro
Kendama, un joc tradițional japonez, devine tot mai popular printre copiii și adolescenții din România. Pe rețelele de socializare, părinții laudă beneficiile jocului, iar internetul e plin de videoclipuri cu tineri care exersează trucuri spectaculoase.
15:50
Netflix anunță sezonul 4 din „Bridgerton”: o iubire intensă între Benedict și Sophie. Când se lansează # Click.ro
Unul dintre cele mai urmărite seriale din lume, „Bridgerton”, se pregătește de lansarea celui de-al patrulea sezon, confirmat oficial de Netflix.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.