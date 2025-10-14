Lazea (BNR): Mediul de afaceri a ajuns la o masă critică în privinţa volumului de activitate, dar a căpătat experienţa pieţelor externe

09:30

Viktor Orban este susținut de o vastă mașinărie de propagandă menită să pună la pământ orice potențial adversar al premierului ungar, acesta reușind să își învingă rivalii de stânga și de dreapta în patru alegeri parlamentare consecutive. Acum, însă, pentru prima dată, Orban nu a mai reușit să le dea o „lovitură decisivă” inamicilor săi, ceea ce i-ar putea distruge aparenta aură de invincibilitate care l-a ajutat să rămână la putere în ultimii 15 ani, se arată într-o analiză realizată de New York Times citată de DIGI24.ro.