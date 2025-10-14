Dimensiunea şi potenţialul pieţei de private equity din România sunt în creştere – Deloitte
Economica.net, 14 octombrie 2025 13:20
Dimensiunea şi potenţialul pieţei de private equity din România sunt în creştere, aspect confirmat de tranzacţiile din ultimii doi ani în diverse sectoare precum sănătate, energie, servicii financiare, retail şi imobiliare, care au fost semnificative atât din punctul de vedere al volumului, cât şi al valorii, susţine Radu Dumitrescu, partener Coordonator Advisory, Deloitte România.
• • •
Alte ştiri de Economica.net
Acum 30 minute
13:20
Dimensiunea şi potenţialul pieţei de private equity din România sunt în creştere – Deloitte # Economica.net
Dimensiunea şi potenţialul pieţei de private equity din România sunt în creştere, aspect confirmat de tranzacţiile din ultimii doi ani în diverse sectoare precum sănătate, energie, servicii financiare, retail şi imobiliare, care au fost semnificative atât din punctul de vedere al volumului, cât şi al valorii, susţine Radu Dumitrescu, partener Coordonator Advisory, Deloitte România.
13:20
Moment istoric pe piața imobiliară din București: se construiesc primele locuințe pe locul fostei Semănătoarea, la 20 de ani de la anunț # Economica.net
Sema Real Estate, companie deținută de omul de afaceri Ioan Rădulea, anunță prima investiție în apartamente pe terenul fostei fabrici Semănătoarea din Bcuurești, la 20 de ani de la primul anunț despre planurile pentru acest teren.
Acum o oră
13:00
Apple a anunțat o amplă extindere a proiectelor sale de energie verde în Europa, prin dezvoltarea unor noi parcuri solare și eoliene în Grecia, Italia, Letonia, Polonia și România. Noile proiecte solare și eoliene vor adăuga 650 MW de capacitate de energie regenerabilă, egalând energia electrică utilizată de clienții europeni pentru a alimenta produsele Apple.
13:00
Europa vrea să fie independentă în domeniul AI pentru a nu deveni o „colonie” tehnologică # Economica.net
Preşedintele francez Emmanuel Macron a organizat, în luna iunie, o cină exclusivistă la Palatul Elysee, cu un invitat special: Jensen Huang, CEO-ul Nvidia, în onoarea unui acord pe care compania sa tocmai îl încheiase cu Mistral, startup-ul francez de inteligenţă artificială, pentru a dezvolta cele mai mari centre de date din Franţa, transmite Bloomberg.
12:50
A doua vizită a ministrului Finanțelor Alexandru Nazare la Washington. Întâlniri cu FMI, Banca Mondială și agențiile de rating # Economica.net
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, conduce delegația României la Reuniunea Anuală a Fondului Monetar Internațional (FMI) și a Grupului Băncii Mondiale, eveniment ce se desfășoară la Washington D.C. în perioada 14 – 18 octombrie 2025. Această a doua vizită a ministrului în capitala SUA, după cea de acum o lună.
12:50
România are nevoie de o schimbare de paradigmă. Trebuie să trecem de la economie bazată pe costuri mici la o economie bazată pe competenţă, tehnologie şi valoare adăugată – secretar de stat # Economica.net
România are o economie în care ponderea capitalul autohton este încă insuficientă şi avem companii inovatoare, dar puţine cu forţa financiară de a concura în regiune, a declarat, marţi, la o conferinţă de specialitate, Viorel Băltăreţu, secretar de stat în Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT). Acesta a adăugat că, în România, trebuie schimbată paradigma de la economie bazată pe costuri mici la o economie bazată pe competenţă, tehnologie şi valoare adăugată.
Acum 2 ore
12:30
Trump pledează pentru reconstrucţia Fâşiei Gaza, dar evită să menţioneze recunoaşterea unui stat palestinian # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump a refuzat luni să comenteze în mod direct dacă susţine recunoaşterea unui stat palestinian, după ce, împreună cu mai mulţi lideri mondiali, a semnat un acord de încetare a focului în Gaza în timpul unui summit din Egipt şi a participat la o întâlnire privind viitorul şi reconstrucţia Fâşiei Gaza, transmite EFE.
12:30
Care au fost cele mai mari tranzacţii din energie şi ce contribuţie au avut pe piaţa de fuziuni şi achiziţii – PwC România # Economica.net
Piaţa de fuziuni şi achiziţii a atins o valoare de 1,5 miliarde de euro în trimestrul al treilea din acest an, marcând o creştere în valoare şi o scădere în volum faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, arată datele analizate de PwC România.
12:00
Green Tech International a demarat construcția celui mai mare complex de sere hidroponice din Romania # Economica.net
Green Tech International a anunțat că începe lucrările pentru dezvoltarea celui mai mare complex de sere hidroponice din România, care va fi alimentat cu energie geotermală.
12:00
Vodafone „divorțează” de chinezii de la Huawei. Trece la Samsung pentru echipamentele din reţelele sale # Economica.net
Operatorul britanic de telecomunicaţii Vodafone a anunţat marţi că va implementa echipamente furnizate de gigantul tehnologic sud-coreean Samsung la mii de turnuri de telefonie mobilă din Germania şi alte pieţe europene în următorii cinci ani, extinzând utilizarea sistemelor OpenRAN, informează DPA.
12:00
Cel mai mare producător auto din China, BYD, consideră Spania drept principala candidată pentru cea de-a treia fabrică de automobile care să deservească piaţa europeană, au declarat pentru Reuters două surse din apropierea acestui dosar.
Acum 4 ore
11:30
Credite pentru primării şi alte instituţii publice – Acord între CEC Bank şi Banca de Investiţii şi Dezvoltare # Economica.net
Banca de Investiţii şi Dezvoltare (BID) şi CEC Bank au semnat prima convenţie pentru acordarea de garanţii individuale destinate finanţării entităţilor din sectorul public.
11:30
Ericsson și Vodafone anunță un parteneriat pe cinci ani pentru dezvoltarea rețelelor programabile # Economica.net
Ericsson și Vodafone, una dintre cele mai importante companii de telecomunicații din lume, au anunțat un parteneriat strategic pe cinci ani pentru modernizarea infrastructurii rețelei Vodafone, folosind soluțiile programabile de rețea oferite de Ericsson în mai multe piețe cheie.
11:30
Nazare: ANAF a colectat 130 mld. lei, în iulie-septembrie, în creştere cu 11%. Direcţia e profesionalizarea, digitalizarea şi responsabilitatea # Economica.net
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a colectat 130 de miliarde de lei, în perioada iulie-septembrie 2025, în creştere cu 11% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, a anunţat marţi ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, într-o postare pe Facebook.
11:30
Avem foarte multe miliarde de euro pentru sistemul feroviar din România, anunţă Banca Europeană de Investiţii (BEI) # Economica.net
Banca Europeană de Investiţii (BEI) are foarte multe miliarde gata să sprijine România în dezvoltarea sistemului feroviar, în condiţiile în care numai pentru trei proiecte de reabilitare şi modernizare a liniilor de cale ferată, respectiv Episcopia Bihor - Cluj, Arad - Caransebeş şi Braşov - Sighişoara, a alocat o finanţare de aproape 3 miliarde de euro, a declarat, marţi, Mihai Frumosu, senior Transport Expert, BEI, la Zilele Feroviare.
11:00
Guvernul evocă un paradox pentru România – Ţara noastră stă pe un munte de bani europeni şi încearcă să termine anul acesta cu un deficit de 8,4%, spune Pîslaru # Economica.net
România este într-o situaţie absolut paradoxală, în care încearcă să termine anul acesta cu un deficit de 8,4%, cumva cu resurse sau cu spaţiu fiscal aproape inexistent, dar în acelaşi timp stă pe un munte de bani europeni, a declarat, marţi, la o conferinţă de specialitate, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru.
10:50
BMW a prezentat în avanpremieră la Bucureşti noul iX3, un SUV electric din generația Neue Klasse # Economica.net
SUV-ul BMW iX3 a fost prezentat în avanpremieră la Bucureşti. În varianta 50 xDrive modelul cu 469 CP asigură o autonomie electrică de peste 800 km.
10:50
First Bank va fuziona prin absorbție cu Intesa Sanpaolo Bank România, iar portofoliul de clienți, produse și servicii al First Bank va fi transferat către Intesa Sanpaolo Bank România până la 31 octombrie 2025.
10:50
Trump îl laudă pe Viktor Orban. Ce a declarat președintele SUA după acordul istoric pentru pace în Gaza # Economica.net
Premierul ungar Viktor Orban este un lider fantastic, a declarat luni preşedintele american Donald Trump, la conferinţa de pace privind Fâşia Gaza, desfăşurată în staţiunea egipteană Sharm El-Sheikh, de la Marea Roşie, informează marţi MTI.
10:20
Italia – O nouă epocă pentru „Sud”. Muncitorii se întorc acasă, PIB-ul regiunii a crescut peste restul ţării # Economica.net
Timp de decenii, povestea sudului Italiei a fost una a plecărilor, a generaţiilor care pleacă în căutarea unor oportunităţi în nordul industrial sau în străinătate, însă acum, un număr tot mai mare dintre cei care au plecat sunt atraşi înapoi de îmbunătăţirea perspectivelor de angajare şi proiectele de infrastructură, ceea ce oferă speranţa că decalajul cronic de bogăţie dintre regiunile Italiei ar putea începe în sfârşit să se reducă, transmite Reuters.
10:20
Lazea (BNR): Mediul de afaceri a ajuns la o masă critică în privinţa volumului de activitate, dar a căpătat experienţa pieţelor externe # Economica.net
Mediul de afaceri autohton a ajuns la o masă critică în ceea ce priveşte volumul de activitate, dar a căpătat şi experienţa pieţelor externe, iar acum începem să vorbim nu numai despre produsul intern brut, ci şi despre produsul naţional brut prin raportul componentei externe, a declarat, marţi, la o conferinţă de specialitate, Valentin Lazea, economist-şef al Băncii Naţionale a României (BNR).
10:10
Polonia. Acord Rheinmetall – Polska Grupa Zbrojeniowa pentru furnizarea de echipamente militare # Economica.net
Compania poloneză din domeniul apărării, Polska Grupa Zbrojeniowa, şi producătorul german de echipamente militare Rheinmetall au semnat un acord pentru furnizarea de echipamente militare către Forţele armate poloneze, informează marţi dpa.
Acum 6 ore
09:40
Raiffeisen Bank a finalizat o nouă tranzacţie de securitizare sintetică în parteneriat cu Munich Re # Economica.net
Raiffeisen Bank a finalizat o nouă tranzacţie de securitizare sintetică în parteneriat cu Munich Re, structurată pe un portofoliu de credite de nevoi personale negarantate, în valoare de un miliard de euro, a anunţat banca, printr-un comunicat.
09:30
Preşedintele american Donald Trump a glumit pe tema dezacordurilor cu Spania privind cheltuielile pentru apărare în timpul discursului său final de la summitul dedicat încheierii războiului din Gaza care a avut loc luni, în Egipt, la care a participat şi prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez, pe care l-a întrebat dacă "lucrează deja la asta", transmite EFE.
09:30
Țiriac pregătește demolarea ultimei rămășițe din fabrica Granitul, una dintre gloriile comuniste din construcții – Profit.ro # Economica.net
Fosta fabrică Granitul, controlată indirect de omul de afaceri Ion Țiriac, a început demersurile de desființare a tuturor construcțiilor pe care le mai deține pe Șoseaua Vergului, din Sectorul 2 al capitalei. Închirierea clădirii ruinate, propuse spre demolare, reprezintă singurul venit al companiei, care este listată pe piața alternativă a Bursei de Valori București, potrivit documentelor analizate de Profit.ro.
09:30
Maşinăria de propagandă a lui Viktor Orban scârţâie. Opoziţia creşte în popularitate – analiză New York Times # Economica.net
Viktor Orban este susținut de o vastă mașinărie de propagandă menită să pună la pământ orice potențial adversar al premierului ungar, acesta reușind să își învingă rivalii de stânga și de dreapta în patru alegeri parlamentare consecutive. Acum, însă, pentru prima dată, Orban nu a mai reușit să le dea o „lovitură decisivă” inamicilor săi, ceea ce i-ar putea distruge aparenta aură de invincibilitate care l-a ajutat să rămână la putere în ultimii 15 ani, se arată într-o analiză realizată de New York Times citată de DIGI24.ro.
09:30
Val de sinucideri printre adolescenţii din SUA care formaseră relaţii intime fictive cu chatboţii AI. California reglementează în premieră inteligenţa artificială # Economica.net
Statul California a adoptat luni o lege care reglementează chatboţii de inteligenţă artificială (AI) pentru prima dată în Statele Unite, în urma unei serii de sinucideri în rândul adolescenţilor care formaseră relaţii intime fictive cu aceste programe, a anunţat guvernatorul Gavin Newsom, relatează AFP.
09:30
Interdicție în București, la ore de vârf, pentru mașinile de curierat, aprovizionare și salubrizare – propunere # Economica.net
Primarul general interimar al Capitalei Stelian Bujduveanu propune interzicerea circulației autovehiculelor de aprovizionare, curierat și salubrizare între orele 07:00–10:00 și 16:00–19:00.
09:30
Preşedintele american Donald Trump a confirmat luni că îl va primi pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski vineri la Casa Albă, în cea de-a treia vizită a liderului ucrainean la Washington de la întoarcerea miliardarului republican la putere, relatează marţi AFP.
09:30
Exportatorii indieni de textile se reorientează în Europa şi oferă reduceri pentru a contracara tarifele vamale americane # Economica.net
Exportatorii indieni de textile caută noi cumpărători în Europa şi oferă reduceri clienţilor americani actuali pentru a amortiza impactul tarifelor vamale americane, de până la 50%, au declarat pentru Reuters mai mulţi directori din industrie.
Acum 24 ore
23:40
Transelectrica a demarat licitațiile pentru instalarea de panouri fotovoltaice și baterii în stațiile de transformare # Economica.net
Transelectrica, operatorul de transpotrt și al sistemului energetic național a demarat licitațiile pentru instalarea de sisteme fotovoltaice și de instalații de stocare în stații, proiect finanțat prin PNRR.
22:40
Nicolas Sarkozy va ajunge până la urmă la închisoare. Fostul președinte francez va fi încarcerat începând din 21 octombrie – surse AFP # Economica.net
Fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy va fi încarcerat începând cu data de 21 octombrie la închisoarea La Santé din Paris, pentru a-şi ispăşi pedeapsa de 5 ani de închisoare, a relatat luni AFP, care citează surse apropiate cazului, în urma convocării fostului lider al dreptei franceze la Parchetul Naţional Financiar (PNF), transmite Agerpres.
22:40
Trump a glumit cu Pedro Sanchez la summitul din Egipt în legătură cu dezacordul dintre ei privind finanțarea NATO, la patru zile după ce spusese că Spania ar trebui exclusă din alianță # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump a glumit pe tema dezacordurilor cu Spania privind cheltuielile pentru apărare în timpul discursului său final de la summitul dedicat încheierii războiului din Gaza care a avut loc luni, în Egipt, la care a participat şi prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez, pe care l-a întrebat dacă "lucrează deja la asta", transmite EFE, relatează Agerpres.
22:40
Tesla a lansat o nouă versiune a SUV-ului său electric Model Y în Europa. Denumită Standard, aceasta se adaugă variantelor Premium și Performance și mizează pe un preț mai mic pentru a atrage noi clienți.
22:40
Fiecare plată cu cardul în străinătate sau retragere de numerar la bancomat aduce cu sine un cost invizibil: diferenţa dintre cursul „oficial” şi cel aplicat clientului. De la marje mici de 0,5% până la oferte de conversie „dinamică” care umflă preţul cu aproape 9%, consumatorii trebuie să ştie exact ce acceptă atunci când plătesc sau scot bani în valută.
22:40
Românii continuă să cumpere, chiar și în vremuri dificile. Raul Filip, Altex: Nu aș spune că e o inflație în electro-IT și așteptăm să avem creștere și anul acesta # Economica.net
Românii își mențin interesul pentru produse electro-IT, în special pentru electrocasnicele mari și dispozitivele de tehnologie, însă consumul este temperat de incertitudinile economice și de lipsa de încredere privind stabilitatea viitoare, afirmă Raul Filip, directorul general adjunct al Altex România. Cu toate acestea, Filip estimează că anul acesta piața va depăși nivelul de anul trecut.
22:40
Document. Se schimbă legea pentru toți șoferii: RCA nu va mai fi ce știm acum. Rate la toți asigurătorii, negocieri directe păgubit-asigurător, fără service, plata avans limitată. Apar „tribunalul RCA” și un nou bonus-malus # Economica.net
Proiectul de modificare a legii 132/2017 privind asigurările auto (legea RCA) mai face un pas către adoptarea în plenul Parlamentului. Astăzi, 13 octombrie, a fost discutat în comisia de politici economice, mâine, 14 octombrie, ajunge în comisia de buget-finanțe. Pe traseu urmează comisia de transporturi, cea juridică și apoi plenul. Proiectul vine cu schimbări majore, de departe cele mai importante de la adoptarea primei legi RCA, în 2017.
22:40
Noi investiții pe radarul dezvoltatorilor de locuințe. Spre ce se duc zeci de milioane de euro # Economica.net
Dezvoltatorii de locuințe își îndreaptă atenția spre noi investiții, după ce au construit sau urmează să construiască mii de locuințe în București.
21:40
Comisia Europeană înființează birouri regionale pentru fabricile de AI în șapte state membre și în mai multe state partenere, printre care și Republica Moldova # Economica.net
Comisia Europeană a anunţat, luni, lansarea de "Antene ale fabricilor de AI" în şapte state membre: Belgia, Cipru, Ungaria, Irlanda, Letonia, Malta şi Slovacia, şi în ţări partenere precum Islanda, Republica Moldova, Elveţia, Regatul Unit, Macedonia de Nord şi Serbia, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar, relatează Agerpres.
21:20
BASF cedează controlul diviziei de vopsele auto OEM către fondul de investiții Carlyle pentru suma de 7,7 miliarde de euro. Cele două companii vor forma un join-venture, unde germanii vor fi parteneri minoritari # Economica.net
BASF și fondurile administrate de compania globală de investiții Carlyle, în parteneriat cu Qatar Investment Authority (QIA), au încheiat un acord ferm privind activitățile BASF de vopsele auto OEM din domeniul acoperirilor pentru automobile, acoperirilor de refinisare și tratamentelor de suprafață („BASF Coatings”), informează companiile prin intermediul unui comunicat transmis către Economica.net.
21:20
Fostul ministru al Sănătății Nicolae Bănicioiu a fost achitat definitiv într-un dosar de luare de mită. El scapă și de restituirea sumei de 1,3 milioane de lei # Economica.net
Nicolae Bănicioiu, fost ministru al Sănătăţii şi al Tineretului şi Sporturilor, a fost achitat definitiv luni de Instanţa supremă pentru săvârşirea infracţiunilor de luare de mită şi trafic de influenţă, într-un dosar în care a fost acuzat de DNA că a primit aproape 800.000 de euro mită de la doi oameni de afaceri, în legătură cu numirea unor manageri de spital şi derularea unor contracte din bani publici.
21:20
Șeful trezoreriei americane Scott Bessent susține că paralizia bugetară începe să aibă efecte asupra economiei # Economica.net
Încetarea funcţionării Guvernului federal al SUA începe să aibă un impact asupra economiei, a declarat luni secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, în condiţiile în care această închidere a ajuns în cea de a 13-a zi, informează Reuters şi AFP, transmite Agerpres.
21:20
Wizz Air a adus a treia aeronavă la baza sa din Timișoara. Compania anunță cinci zboruri noi din capitala Banatului # Economica.net
Transportatorul aerian Wizz Air anunță că a întâmpinat astăzi cea de-a treia aeronavă alocată bazei sale de la Aeroportul Internațional „Traian Vuia” Timișoara, care va deservi cinci rute noi inaugurate în această lună. Baza operează acum 20 de rute către nouă țări, la care se adaugă creșterea frecvenței pe trei rute existente.
21:20
Ministerul Muncii vrea să modifice Legea fondului de garantare pentru ca astfel să fie lărgită protecția salariaților în caz de insolvență # Economica.net
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a pus în dezbatere publică proiectul de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, relatează Agerpres.
21:20
FOTO Acord istoric pentru pacea în Orientul Mijlociu. Donald Trump a arătat o foaie. Ce conține documentul pentru pacea în Gaza # Economica.net
A fost semnat documentul istoric ce ar trebui să ducă la pace în Orientul Mijlociu. Donald Trump, președintele SUA și ințiatorul negocierilor, a arătat o foaie care conține mai multe prevederi.
19:10
Compania românească Control F5 Software se extinde în Țările de Jos și țintește afaceri de aproximativ un milion de euro în 2025 # Economica.net
Dezvoltatorul de soluții software Control F5 Software se extinde în Olanda, iar managementul este în discuții pentru câștigarea de clienți în Turcia și Emiratele Arabe Unite, informează societatea prin intermediul unui comunicat transmis către Economica.net.
19:00
Nuclearelectrica va exporta combustibil nuclear în Argentina, o premieră pentru România # Economica.net
S.N. Nuclearelectrica S.A. anunță că fililala sa, Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu (FPCU) Feldioara, va livra combustibil nuclear sub formă de dioxid de uraniu (UO2) către Argentina, o premieră pentru industria nucleară românească.
19:00
Încă două parcări au fost deschise pe Drumul Expres Craiova - Pitești DEx12, respectiv cele de la km 29 pe ambele sensuri (zona localității Balș), informează luni Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova.
18:10
ANCOM: Comisia Europeană a solicitat informații de la marile platforme online cu privire la măsurile pe care le-au luat pentru protejarea minorilor # Economica.net
Comisia Europeană (CE) a trimis solicitări de informaţii către Snapchat, YouTube, Apple App Store şi Google Play pentru a înţelege măsurile luate de acestea pentru a proteja minorii în cadrul serviciilor lor, ca urmare a adoptării Orientărilor privind protecţia minorilor în mediul online, elaborate către forul european în baza Regulamentului Digital Service Act (DSA), informează Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM).
18:00
Trump a cerut în Parlamentul israelian grațierea lui Netanyahu, pentru faptele de corupție pe care le-ar fi comis # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump a sugerat luni în Parlamentul israelian acordarea unei graţieri pentru premierul Benjamin Netanyahu, urmărit în Israel pentru corupţie, informează AFP, transmite Agerpres.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.