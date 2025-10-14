Trendyol își consolidează angajamentul față de economia digitală a României: primul eveniment dedicat partenerilor reunește comercianții și colaboratorii locali
Profit.ro, 14 octombrie 2025 11:50
Evenimentul a reunit sute de comercianți locali, branduri și parteneri pentru a discuta despre rolul tot mai important al României în procesul de extindere internațională a Trendyol și despre noile oportunități disponibile pentru antreprenorii locali.
Acum 10 minute
12:10
JPMorgan Chase a anunțat lansarea unui plan strategic pe zece ani prin care va investi până la 10 miliarde de dolari în companii considerate critice pentru interesele naționale ale Statelor Unite, relatează CNBC.
Acum 30 minute
12:00
Republica Moldova, hrămuială politică: premier-surpriză, retragerea vehii gărzi și amenințări rusești # Profit.ro
Cele mai importante știri din presa din Republica Moldova.
12:00
BYD consideră Spania drept principala candidată pentru cea de-a treia fabrică de automobile care să deservească piața europeană, au declarat pentru Reuters două surse din apropierea acestui dosar.
11:50
Noi restricții de circulație sunt instituite pe DN1, de această dată pe sensul dinspre București spre Ploiești, înainte de intrarea în Pasajul Băneasa.
11:50
11:50
Dental Elite, pornit cu 4 scaune, atrage o investiție semnificativă și vizează o rețea națională de 20 de clinici în următorii 5 ani # Profit.ro
Dental Elite, lanț de clinici stomatologice ce oferă tratamente dentare în București și Brașov, fondat de Bogdan Ciucu și Alexandru Ciucu, atrage o investiție din partea fondului Accession Capital Partners Credit, parte din ACP Group, în vederea dezvoltării și extinderii afacerii la nivel național.
Acum o oră
11:30
La 30 de ani de McDonald’s® în România, sărbătorim alături de clienți prin fapte care țin familiile împreună # Profit.ro
McHappy Day® 2025: 1 leu din fiecare Big Mac® și McChicken® vândut între 13 – 19 octombrie merge către Fundația pentru Copii Ronald McDonald®, pentru a ține familiile aproape în cele mai grele momente.
11:30
Flyone Airlines, companie aeriană privată low-cost cu sediul în Chișinău, Republica Moldova, care a intrat recent pe piața din România, anunță creșterea frecvențelor de operare pe patru destinații cheie, începând cu sezonul de iarnă 2025.
11:20
Unele dintre cele mai mari companii auto din lume, acuzate că au trișat testele de emisii diesel în cadrul unui proces uriaș la Londra # Profit.ro
La Londra a început un proces în care unele dintre cele mai mari companii auto din lume sunt acuzate că au manipulat testele de emisii diesel.
Acum 2 ore
11:10
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
11:00
Producătorul ChatGPT va colabora cu Broadcom pentru a-și dezvolta propriile cipuri, ce vor fi folosite în centrele de date necesare funcționării inteligenței artificiale.
11:00
Dispare o bancă în România. Mesaj către clienți. Intesa Sanpaolo Bank România și First Bank intră în etapa finală a procesului de fuziune # Profit.ro
Procesul de fuziune dintre Intesa Sanpaolo Bank România și First Bank a intrat în etapa finală
10:50
DOCUMENT Măsură radicală în București: Interzicerea circulației autovehiculelor de aprovizionare, curierat și salubrizare între anumite ore # Profit.ro
Interzicerea circulației autovehiculelor de aprovizionare, curierat și salubrizare între orele 07:00–10:00 și 16:00–19:00 este pregătită ca soluție în capitală pentru reducerea traficului rutier.
10:40
Încet dar sigur, Microsoft continuă să-și dezvolte propriile modele de inteligență artificială, lansând acum un generator de imagini.
10:40
Auchan transformă fiecare zi într-o competiție a ofertelor și reducerilor.
10:40
Cel mai mare complex de sere hidroponice din România. Green Tech International începe lucrările la primul proiect # Profit.ro
Compania de dezvoltare și operare de proiecte de energie geotermală Green Tech International, listată anul acesta la Bursa de Valori București, deținător al unuia dintre cele mai mari portofolii de sonde geotermale din Europa și platformă pentru soluții de energie geotermală, anunță demararea lucrărilor pentru dezvoltarea celui mai mare complex de sere hidroponice din România, care va fi alimentat cu energie geotermală.
10:40
MedLife: Primul program de testare genetică din România; investiție de peste 10 milioane euro # Profit.ro
Furnizorul de servicii medicale MedLife lansează un program de testare genetică, dedicat evaluării riscurilor de îmbolnăvire și creșterii calității vieții, proiect care pune bazele primei hărți genetice a României, în urma unei investiții de peste 10 milioane de euro în tehnologie de secvențiere și cercetare.
10:20
Colosul IT american Apple a anunțat că vrea să cumpere energie electrică produsă în România.
Acum 4 ore
10:10
De azi înainte, serviciul de streaming Apple TV+, pierde semnul „+”, rămânând să fie cunoscut doar ca Apple TV.
09:50
Raiffeisen Bank încheie un parteneriat cu Munich Re pentru o tranzacție de securitizare sintetică în valoare de 1 miliard de euro # Profit.ro
Raiffeisen Bank anunță finalizarea unei noi tranzacții de securitizare sintetică în parteneriat cu Munich Re, una dintre cele mai mari companii de reasigurare din lume.
09:40
Prețul aurului a urcat la peste 4.100 dolari pe uncie, atingând un nou maxim istoric, alimentat de tensiunile comerciale reînnoite dintre SUA și China și de așteptările privind scăderea ratelor dobânzilor în SUA.
09:20
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy va ispăși pedeapsa într-o închisoare din Paris începând cu 21 octombrie, după ce luna trecută un tribunal l-a condamnat la cinci ani de închisoare pentru conspirație criminală.
09:10
Vinul zilei: un Primitivo cu arome de fructe roșii și negre bine coapte, completate de note fine de lemn dulce. Potrivit alături de carne roșie, preparate condimentate sau chiar o pizza cu personalitate # Profit.ro
Recomandarea de astăzi, Doppio Passo Primitivo 2024, este un vin roșu din sudul Italiei, cu arome bogate de fructe coapte și un caracter prietenos, rotund și expresiv
09:00
Gesturile de încheietură îți permit să te miști prin interfață când ai mâinile ocupate sau când ecranele sunt ude după antrenament.
08:50
Acțiunile producătorilor americani de metale rare au crescut semnificativ, după ce președintele Donald Trump a amenințat China cu tarife de 100% începând cu 1 noiembrie.
08:40
Hărțile offline sunt geniale când intri în zone fără semnal sau când vrei să reduci consumul de date.
08:20
Wizz Air a alocat cea de-a treia aeronavă bazei sale de la Timișoara, care va deservi cinci rute noi.
Acum 6 ore
08:00
Prof. Dr. Adrian Streinu-Cercel, Președinte Comisia pentru sănătate Senatul României, vine la Profit Health.forum - Ediția a XVI-a # Profit.ro
Prof. Dr. Adrian Streinu-Cercel, Președinte Comisia pentru sănătate Senatul României, vine la Profit Health.forum - Viitorul sănătății: între reformă, provocări și soluții durabile - Ediția a XVI-a, programat să fie organizat pe 16 octombrie.
08:00
Logic Computer vrea să asigure continuitatea serviciilor IT împotriva atacurilor cibernetice într-un centrul de date din Brașov al Finanțelor. Cât va încasa compania # Profit.ro
Logic Computer a câștigat, în urma unei licitații, o licitație organizată de Ministerul Finanțelor pentru achiziționarea unei platforme de protecție a serviciilor și aplicațiilor web din cadrul centrului secundar de date al instituției, situat în Brașov, în vederea preîntâmpinării atacurilor cibernetice care ar putea afecta funcționarea acestuia și asigurării continuității sistemelor IT din centrul principal de date al ministerului.
07:50
VIDEO Profit.ro TV Academia de Guvernanță - Statul acționar și economia privată: lecții reciproce pentru o guvernanță mai bună # Profit.ro
Statul și mediul privat, două lumi diferite unite de aceeași nevoie: guvernanța bazată pe competență și încredere.
07:40
GRAFICE Volum record de gaze tranzacționat pe BRM, în pofida faptului că încă nu a început iarna # Profit.ro
Un volum de gaze record al ultimelor 8 luni, de aproape 100 GWh, s-a tranzacționat luni pe piața pentru ziua următoare operată de Bursa Române de Mărfuri (BRM) chiar dacă nu a început încă iarna. Vremea mai rece a crescut consumul intern peste nivelul producției autohtone, iar obiectivul de umplere a depozitelor până pe 1 noiembrie poate fi atins doar în condițiile majorării importurilor, conform datelor Profit.ro.
07:30
DOCUMENT Propunere radicală: Monopol de stat centralizat unic pe tot sistemul energetic al Uniunii Europene, pentru ieftinirea curentului electric la consumatori # Profit.ro
Restabilirea unui monopol de stat pe toată producția și furnizarea de energie electrică a Franței, cu perspectiva pe termen lung a înființării unui ″actor public centralizat″ în domeniu la nivelul întregii Uniuni Europene, care să acopere tot lanțul logistic al industriei energetice a UE, este una dintre recomandările incluse într-un raport recent privind prețul la energie elaborat de Comisia parlamentară pentru Economie din Adunarea Națională a Franței.
07:30
Opinii: BNR ar face bine să își recunoască greșeala din ultimii 3-5 ani și să floteze controlat LEUL la nivelul său real; economia suferă fără durere, precum o broască adusă treptat la punctul de fierbere; ne apropiem de un nou moment 2008 și nu doar din # Profit.ro
LEUL s-a SUPRA-APRECIAT indirect în Q3 '25 cu 7%-8%, printr-o depreciere mică față de o inflație ce galopează.
07:20
Guvernul a ajuns cu împrumuturile la aproape 240 miliarde lei după vânzarea de obligațiuni investitorilor străini. Până la final de an mai are de atras circa 20 de miliarde de lei # Profit.ro
Guvernul a ajuns cu împrumuturile, până la mijlocul lunii octombrie, la 238,4 miliarde de lei, potrivit calculelor Profit.ro. Din această sumă, 20 de miliarde de lei sunt echivalentul celor 4 miliarde de euro împrumutate de către stat la început de octombrie.
07:10
VIDEO Profit.ro Live TV – Vlad Marincaș, CEO Aqurate: Vrem să strângem o rundă de 500.000 de euro. Vizăm și extinderea în Germania # Profit.ro
Magazinele online se află în toiul pregătirilor pentru Black Friday, perioada cu cele mai mari vânzări din an, spune Vlad Marincaș, CEO-ul startup-ului timișorean Aqurate, care dezvoltă o platformă de inteligență artificială pentru recomandări de produse. Compania are deja peste 250 de clienți activi în România și la nivel internațional, vizează extinderea pe piața din Germania și o nouă rundă de finanțare de 500.000 de euro. Printre categoriile cu cele mai mari creșteri de vânzări se numără fashion, beauty, home&deco și zona de produse pentru copii, iar pentru Aqurate, obiectivul principal rămâne dezvoltarea unui modul inteligent de discounturi și consolidarea prezenței în piețele externe.
07:00
Romgaz a constituit într-o lună și jumătate depozite de peste 1,2 miliarde lei la băncile statului român, grosul la fosta EximBank. Cel mai mare cu termen de doar 5 zile # Profit.ro
Compania de stat Romgaz, cel mai mare producător și operator de înmagazinare de gaze naturale din România, totodată producător de energie electrică, una dintre cele mai profitabile și lichide societăți controlate de statul român, a constituit într-o lună și jumătate depozite de peste 1,2 miliarde de lei la băncile aceluiași stat, relevă date analizate de Profit.ro.
Acum 8 ore
06:10
Extindere anulată. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Acum 12 ore
00:50
Cel mai mare retailer polonez de jucării pregătește extinderea și în România. Vrea peste 35 milioane euro din listarea la bursă # Profit.ro
Smyk, cel mai mare retailer polonez de jucării și îmbrăcăminte pentru copii, prezent cu o rețea de 35 de magazine în România, vrea să atragă 150 milioane de zloți (35,2 milioane euro) printr-o ofertă publică inițială pe bursa de la Varșovia, fonduri ce vor fi folosite pentru rambursarea unor datorii și extinderea în străinătate, inclusiv pe piața românească.
00:40
EXCLUSIV Eșecul vânzării elefant.ro, dispută dură după 2 ani. CEO-ul evoMAG: Există și în antreprenoriat oameni neserioși; bine că ne-am oprit, ne-ar fi distrus business-ul! Sturza: O pălărie prea mare pentru el, o iluzie pentru noi toți! # Profit.ro
Tranzacția anulată de preluare a retailerului online Elefant de către evoMAG a reprezentat o lecție dură și a arătat că și în antreprenoriat există oameni neserioși. Mai mult, finalizarea transferului ar fi dus la distrugerea business-ului, spune CEO-ul evoMAG, Mihai Pătrașcu. În replică, fondatorul Elefant.ro, Ion Sturza, afirmă că preluarea companiei de către Mihai Pătrașcu a reprezentat o pălărie prea mare pentru acesta și, totodată, o iluzie pentru toți cei implicați că operațiunea poate fi dusă până la capăt.
00:40
FOTO Țiriac pregătește demolarea ultimei rămășițe din fabrica Granitul, una dintre gloriile comuniste din construcții. Devine o afacere imobiliară # Profit.ro
Fosta fabrică Granitul, controlată indirect de omul de afaceri Ion Țiriac, a început demersurile de desființare a tuturor construcțiilor pe care le mai deține pe Șoseaua Vergului, din Sectorul 2 al capitalei. Închirierea clădirii ruinate, propuse spre demolare, reprezintă singurul venit al companiei, care este listată pe piața alternativă a Bursei de Valori București, potrivit documentelor analizate de Profit.ro.
00:40
După un deceniu marcat de expansiune accelerată, creștere constantă a cifrei de afaceri și consolidare logistică, PENNY România intră într-o nouă etapă de dezvoltare.
Acum 24 ore
22:00
A mers Tesla prea departe cu tăierile de echipamente de pe mașini? Model 3 a fost lansat la doar 36.000 de dolari # Profit.ro
Lansarea versiunii mai ieftine a lui Tesla Model Y, inclusiv pe piața din România, de pe care au fost eliminate mai multe echipamente și tehnologii care mențineau mașina în zona premium, a deschis o dezbatere pe marginea nivelului pe care mașinile mărcii americane îl mai poate ocupa în segmentul electric.
21:40
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, anunță că va merge din nou la Washington, 'săptămâna aceasta,' pentru a se întâlni cu omologul său american, Donald Trump, precum și cu alți oficiali din domeniul energiei și apărării.
21:20
Finalul unei ere - MTV dispare. Paramount Global a decis, după 44 de ani de difuzare continuă, închiderea definitivă a 5 canale TV # Profit.ro
Paramount Global a decis, după 44 de ani de difuzare continuă, închiderea definitivă a 5 canale TV.
21:20
Acordul pentru pace în Fâșia Gaza a fost semnat, în prezența liderilor mondiali.
20:50
ULTIMA ORĂ FOTO Atac cibernetic de amploare la Poșta din Cipru. Corespondență diplomatică, inclusiv cu ambasada României, scursă pe darkweb # Profit.ro
Autoritățile cipriote investighează un atac cibernetic major la operatorul poștal național, care ar fi dus la scurgerea de date sensibile pe darkweb, inclusiv a corespondenței către mai multe ambasade, printre care și cea a României.
20:30
Chevrolet scoate de la naftalină și relansează modelul electric Bolt, la doar 26.000 de euro # Profit.ro
Cel mai popular model electric de la Chevrolt, care dispăruse de pe piață, este relansat într-o versiune care are ca scop salvarea momentului în care SUA retrag subvențiile la mașinile electrice.
20:00
Peste 2 treimi din activitatea de tranzacționare de la BVB a fost asigurată de acțiunea-fanion a pieței românești.
19:40
FOTO Victorie remarcabilă a lui Sebastien Loeb cu Dacia Sandrider, în prima etapă a Raliului Marocului # Profit.ro
Ultimul raliul W2RC din acest an, cel în care va fi decis campionul mondial al sezonului, are loc în Maroc, pe un traseu dificil, care va pune la încercare echipajele înscrise la start. Dacia țintește primul loc, atât la echipe, cât și la piloți.
19:20
Drumul de aproximativ 10 kilometri care leagă Timișoara de autostrada A1 a fost deschis.
