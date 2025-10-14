FOTO Apartamente pe fosta platformă comunistă Semănătoarea. Sema Real Estate intră oficial pe segmentul rezidențial cu Sema Home, investiție de 55 milioane euro

00:40

Tranzacția anulată de preluare a retailerului online Elefant de către evoMAG a reprezentat o lecție dură și a arătat că și în antreprenoriat există oameni neserioși. Mai mult, finalizarea transferului ar fi dus la distrugerea business-ului, spune CEO-ul evoMAG, Mihai Pătrașcu. În replică, fondatorul Elefant.ro, Ion Sturza, afirmă că preluarea companiei de către Mihai Pătrașcu a reprezentat o pălărie prea mare pentru acesta și, totodată, o iluzie pentru toți cei implicați că operațiunea poate fi dusă până la capăt.