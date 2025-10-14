Lavinia, pacienta cu arsuri de la Floreasca transferată în Belgia, va fi externată. Medicii din București i-au dat șanse minime de supraviețuire
B365.ro, 14 octombrie 2025 13:20
Lavinia, pacienta cu arsuri de la Spitalul Floreasca și transferată în Belgia, urmează să fie externată, după luni bune de tratament. Medicii din România i-au dat șanse minime de supraviețuire. Cea care i-a fost alături […]
• • •
VIDEO | Momentul impactului, filmat de camera de bord a șoferului care a lovit mortal, pe o trecere de pietoni din Berceni, o femeie și a rănit grav copilul din cărucior # B365.ro
Accidentul mortal de pe Șoseaua Berceni, de la Apărătorii Patriei, în urma căruia o femeie de 35 de ani a murit, iar fetița sa de 2 ani a fost grav rănită, a fost surprins și […]
Șoferii nu respectă limita de viteză de 30 km/oră în București și se produc accidente grave. Vrem Schimbare: Autoritățile nu au luat măsuri de aplicare și supraveghere # B365.ro
Asociația Vrem Schimbare susține că în unele zone din București nu se respectă limita de viteză de 30 km/oră. Iar șoferii care încalcă această măsură nu sunt amendați. Asociația spune că pietonii nu mai sunt […]
Cum va influența fenomenul La Nina vremea din București și din restul țării. Iarna aceasta ar fi putea fi mai rece decât în anii trecuți, urmată de o primăvară instabilă # B365.ro
Un nou episod La Nina este deja activ și va domina iarna 2025-2026, în timp ce se prognozează o tranziție spre El Nino în primăvara anului 2026. Vortexul polar și vremea europeană pot suferi influențe […]
Peste 110 kilograme de tutun și 35.000 de țigarete, confiscate la Aeroportul Otopeni din București. S-au dat amenzi de 15.000 de lei # B365.ro
Poliția de Frontieră au depistat în perioada 12-13 octombrie trei români și cinci indieni care încercau să transporte peste frontieră 110 kilograme de tutun și peste 35.000 de țigarete. Au fost date amenzi de 15.000 […]
Tranzacțiile imobiliare au scăzut cu 1% după majorarea TVA, conform datelor publice | Analiză Storia # B365.ro
În primele două luni de după majorarea TVA, numărul de tranzacții imobiliare cu unități individuale a scăzut cu aproape 1% comparativ cu perioada august-septembrie 2024, însă a crescut cu peste 10% comparativ cu tranzacțiile cumulate […]
Dispare și ultima fărâmă a fabricii Granitul din București: Apare un nou proiect imobiliar modern. Țiriac pregătește demolarea # B365.ro
Fabrica Granitul, o emblemă a construcțiilor comuniste, va fi demolată. Mai sunt câteva structuri ale ei pe șoseaua Vergului, Sector 2, București. Ion Țiriac, cel care controlează indirect clădirea, vrea să transforme zona într-o nouă […]
„Femeia uitată”, teatru ca oglindă a unei realități dureroase: peste 30 de femei ucise în România în primele șapte luni ale acestui an # B365.ro
Articol susținut de Asociația Montage Peste 30 de femei au fost ucise în România doar în prima jumătate a anului. Dincolo de statistici, rămân traume, tăceri și identități frânte. „Femeia uitată" aduce aceste realități pe […]
Cum se simte fetița de 2 ani, spulberată pe trecerea de pietoni de la Apărătorii Patriei. Mama sa nu a supraviețuit, cercetările continuă, anunță Brigada Rutieră a Capitalei # B365.ro
Fetița, în vârstă de 2 ani, care a fost spulberată de o mașină pe o trecere de pietoni de la Apărătorii Patriei din București a fost rănită grav și transportată de urgență la Spitalul „Marie […]
Scrisoare deschisă de la Asociația Părinți de Cireșari după accidentul grav de la Apărătorii Patriei. Se cer noi măsuri de trafic pentru siguranța pietonilor # B365.ro
Asociația Părinți de Cireșari – Piața Domenii transmite o scrisoare deschisă pentru a cere noi măsuri de trafic pentru siguranța pietonilor. Documentul vine după accidentul grav de ieri în care o mamă și un copil […]
VIDEO | Momentul tragic în care mama și copilul sunt spulberați de mașină, pe o trecere de pietoni de la Apărătorii Patriei. Șoferul a fost reținut # B365.ro
Un accident mortal a avut loc în cartierul Apărătorii Patriei din București, luni după-amiază, 13 octombrie: o mamă, în vârstă de 35 de ani, și-a pierdut viața. Camerele de supraveghere au surprins momentul cumplit în […]
Mașinile de aprovizionare, curierat și salubrizare ar putea avea „interzis” în București, la orele de vârf. PMB a lansat proiectul în dezbatere publică # B365.ro
Primăria Capitalei a lansat în dezbatere publică un proiect de hotărâre care să interzică circulația și staționarea mașinilor de aprovizionare, curierat și salubrizare prin București, la orele de vârf. Aceste măsuri vizează reducerea traficului din […]
FOTO | Un Lamborghini realizat din 10.000 de chei va fi expus la West Side Hallo Fest. Este făcut manual, în mărime naturală, este unicat, anunță PS6 # B365.ro
Mai este puțin până începe noua ediție a West Side Hallo Fest, iar Primăria Sectorului 6 îi anunță pe bucureșteni că la festivalul de pe Lacul Morii va fi expus și un Lamborghini unicat, realizat […]
“Vânătoare de comori prin București”, descoperă minunății arhitecturale nemaivăzute. Dacă nu cunoști orașul, nu-l iubești, acesta e secretul” | INTERVIU # B365.ro
În "Vânătoare de comori prin București", o carte tandră și fermecătoare, Silvia Colfescu a adunat cele mai spectaculoase podoabe ale Bucureștiului, aflate în văzul lumii, în vitrină, dar de puțini băgate în seamă. "Vânătoare de […]
Șoferul care a lovit o mamă și un copil la Apărătorii Patriei a fost reținut. Tânărul de 20 de ani publica pe rețelele de socializare că este pasionat de condusul cu viteză chiar și prin oraș # B365.ro
Ieri a avut loc un accident grav la Apărătorii Patriei, unde o mamă și un copil au lovt loviți de un șofer pe trecerea de pietoni. Femeia a murit, iar cel mic de doi ani […]
Noi restricții de circulație pe DN1, înainte de Pasajul Băneasa. Lucrările pentru Metroul spre Otopeni închid banda 1 de pe sensul București – Pitești. O mulțime de oameni sunt furioși # B365.ro
Șoferii trebuie să știe că, începând de marți noapte, 14 octombrie, se instituie noi restricții de circulație pe DN1, de această dată pe sensul dinspre București spre Ploiești, înainte de intrarea în Pasajul Băneasa. Compania […]
Cum realitatea pare supranaturală în București și soluții nu par să se arate, deși toată lumea respectiv toți politicienii vin cu fel de fel de soluții care mai de care mai extravagante pentru traficul din […]
Noi întreruperi de curent în București, Ilfov și Giurgiu, în perioada 14-17 octombrie. Rețele Electrice are lista zonelor afectate # B365.ro
Rețele Electrice a transmis clienților că va avea loc o nouă serie de întruperi de curent săptămâna aceasta, de pe 14 până pe 17 octombrie. Întreruperi de curent în București, Ilfov și Giurgiu, în perioada […]
Saga de reabilitare a parcurilor din Sectorul 1. Pentru Kiseleff va fi organizat un concurs de proiecte, anunță Tuță # B365.ro
George Tuță, primarul Sectorului 1 a anunțat noi proiecte de reabilitare pentru parcurilor din acest sector. Toate acestea în condițiile în care doar un mic procent dintre bucureștenii care locuiesc în Sectorul 1 nu merg […]
Dichisar de Toamnă revine în Capitală, la Impact Hub Universitate. Vor fi colecții de haine, bijuterii, genți și produse handmade # B365.ro
„Dichisar de Toamnă", ultimul târg de design și handmade din această toamnă se va desfășura în următoarele două weekenduri la Impact Hub Universitate. Intrarea costă 10 lei, iar copiii pot intra gratuit. Ce este „Dichisar […]
Metrorex scoate la vânzare opt trenuri vechi Astra. Ramele vor fi valorificate că fier vechi, pe măsură ce noile garnituri Alstom intră în circulație # B365.ro
Metrorex intenționează să scoată la vânzare 8 rame de metrou Astra-IVA, considerate „bune de fier vechi", ca urmare a vechimii mari, costurilor ridicate de întreținere și nerespectării standardelor actualele de siguranță și confort. Metrorex intenționează […]
O mamă și un copil au fost loviți pe trecere la Apărătorii Patriei. Femeia a murit, cel mic primește îngrijiri medicale de urgență | UPDATE # B365.ro
În această seară a avaut loc un accident groaznic pe Șoseau Berceni, Apărătorii Patriei. Doi pietoni au fost loviți de o mașină. La fața locului se aflau un minor și un adult. La locul faptei […]
VIDEO | Candidatul microbist de la Primăria Capitalei a întrerupt meciul România – Austria. „Am intrat pe teren ca să arăt tatuajul cu Iisus Hristos” # B365.ro
Duminică, 12 octombrie, a avut loc pe Arena Națională meciul dintre România și Austria. Meciul s-a finzalizat cu scorul 1-0 pentru România, în preliminariile CM 2026. Golul a fost marcat de Virgil Ghiţă în minutul […]
Accident grav pe Șoseaua Berceni, la Apărătorii Patriei. Un minor și un adult au fost loviți pe trecerea de pietoni și se află într-o stare critică # B365.ro
În această seară a avaut loc un accident groaznic pe Șoseau Berceni, Apărătorii Patriei. Doi pietoni au fost loviți de o mașină. La fața locului se aflau un minor și un adult. La locul faptei […]
VIDEO | Cum mai decurg lucrările pe Lotul 1 Nord al A0 Autostrada Bucureștiului. S-ar putea deschide circulația parțial în primvara lui 2026 # B365.ro
În spațiul online, au apărut noi imagini cu avansul șantierul de la Lotul 1 Dragomirești – Corbeanca al Autostrăzii Bucureștiului A0. Constructorul român Retter a a transmis, în urmă cu o lună, că ar putea […]
Autobuzele liniei STB 780 revin pe traseu în perioada 14-17 octombrie. Circulația trenurilor spre Aeroportul Otopeni se suspendă în acele zile # B365.ro
Societatea de Transport București a informat bucurerștenii că linia 780 va fi pusă în funcțiune de marți, 14 octombrie. Aceasta va cicula în perioada 14.10.2025 – 17.10.2025. Acestă măsură a fost luată deoarece circulația trenurilor […]
Credit ipotecar în 2025 – ce comisioane plătești, cum alegi oferta potrivită și la ce trebuie să fii atent # B365.ro
Un credit ipotecar este un împrumut garantat cu locuința cumpărată, care îți oferă posibilitatea de a deveni proprietar, dar presupune costuri și comisioane ce pot influența semnificativ suma totală rambursată. Pentru tot mai mulți români, […]
VIDEO | Pericol în traficul din București. Un adolescent merge printre mașini, sare pe ele și vrea să deschidă portiere, pe Șoseaua Ștefan cel Mare # B365.ro
Un adolescent cu vârsta cuprinsă între 14-15 ani a sărit pe capota mai multor mașini din București. Băiatul se afla sub influența unor substanțe, susțin martorii care au luat parte la acest incident. Acest incident […]
Primăria Capitalei nu va investi în construirea stadionului Dinamo, sarcina revine la Sectorul 2, spune Bujduveanu. PS2 și clubul sportiv au încheiat un contract de colaborare # B365.ro
Primarul interimar General, Stelian Bujduveanu, spune că Primăria Capitalei nu se va implica în construirea stadionului Dinamo. Acest proiect va fi realizat printr-o asociere între Primăria Sectorului 2 și Clubul Sportiv Dinamo. Cât contribuie primăria […]
Val de aer polar peste România, temperaturile scad inclusiv în București. ANM ne spune cum va fi vremea în următoarele două săptămâni # B365.ro
Un nou val de aer polar vine peste România, astfel că temperaturile vor oscila pe parcursul următoarelor două săptămâni și vor scădea inclusiv în București. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) ne spune cum va fi […]
FOTO | Spotlight 2025 a ajuns la final și a adunat sute de mii de vizitatori în inima Bucureștiului, pe Calea Victoriei. Clădiri simbol au fost „îmbrăcate” cu proiecții # B365.ro
Sute de mii de vizitatori au transformat Bucureștiul într-un veritabil „oraș al luminilor" la Spotlight 2025. Ediția cu numărul nouă a festivalului internațional de artă a luminii s-a desfășurat în perioada 10-12 octombrie. Sute de […]
Un nou scandal politic la Sectorul 1: Clotilde Armand îl acuză pe Tuță de corupție, a făcut plângere la ANI și Curtea de Conturi. Ar fi implicat și șeful Inspectoratului Școlar al Capitalei # B365.ro
Fostul primar al Sectorului 1, Clotilde Armand, a depus o plângere la ANI și la Curtea de Conturi împotriva lui George Cristian Tuță, actual primar. Ea susține că Tuță deturnează bani public prin Direcția Generală […]
„Duși cu zăhărelul” de dl. Bujduveanu când a promis noi uniforme pentru controlorii STB. Proiectul va fi implementat în funcție de resursele bugetare, spune instituția # B365.ro
De curând primarul geeneral interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat că uniformele controlorilor STB vor fi înlocuite. Se pare că, acet lucru va fi aplicat doar acolo unde exista resurse bugetare. Ce se întâmplă […]
Ajutor pentru încălzirea locuințelor din Sectorul 5. Bucureștenii pot depune cererile începând cu 20 octombrie # B365.ro
Administrația de sector anunță că acordă ajutorul pentru încălzirea locuințelor și în acest sezon rece, 2025 – 2026. Astfel, bucureștenii din Sectorul 5 pot depune cererile începând cu data de 20 octombrie. Mai jos, informații […]
TERMO-ALERT | Până să fie bine, o să fie rău: Bucureșteni din sectoarele 2, 3 și 4 rămân fără apă caldă și căldură. Se termină lucrări de modernizare la rețeaua de termoficare # B365.ro
Termoenergetica a informat bucureștenii că în următoarele zile se vor efectua se vor finaliza lucrările de modernizare a rețelei termice primare din cadrul proiectului „Modernizare magistrale de termoficare aparținând S.A.C.E.T. București". Alte lucrăti de modernizare […]
Dacă taxa pentru intrarea în București se aprobă, Giurgiu o să ceară taxă de drum spre Grecia și Brașov o să ia bani pentru aerul curat. Val de ironii la adresa proiectului din Capitală # B365.ro
Primăria Capitalei analizează introducerea unei taxe de acces pentru mașinile neînmatriculate în București sau Ilfov, idee care a stârnit reacții ironice în țară. Brașovul și Giurgiul au răspuns cu mesaje sarcastice, propunând taxe simbolice pentru […]
Restricții de circulație pe autostrăzile A1 și A2, unele măsuri sunt valabile azi, altele țin trei zile. Se fac mai multe lucrări, anunță Centrul Infotrafic # B365.ro
Șoferii care tranzitează autostrăzile A1 și A2 trebuie să știe că sunt în vigoare o serie de restricții. Unele dintre măsuri țin până în seara aceasta, iar altele sunt valabile până miercuri. Polițiștii recomandă conducătorilor […]
FOTO | Ministrul Apărării, la plimbare cu trotineta electrică prin sediul USR. Dacă legea trece, nu se va mai putea plimba fără permis AM1 # B365.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a fost surprins plimbându-se relaxat cu trotineta electrică prin fostul sediul de campanie al USR. Imaginile sunt surprinse, cel mai probabil, în 2024 în timpul primului tur din campania prezidențială. Ministrul […]
Modernizarea Parcului Bazilescu aduce nemulțumiri printre bucureșteni. Sute de copaci vor fi defrișați sau replantați, dar la final se promite mai mult spațiu verde # B365.ro
Administrația locală
Articol susținut de Kaufland Primul Kaufland din București s-a deschis în Colentina acum 20 de ani, pe 13 octombrie și, de atunci, a devenit parte din viața cartierului. Pentru mulți dintre noi, e mai mult […] Articolul Maratonul micilor: de la Obor la Colentina, cu surpriza Grill apare prima dată în B365.
Plângere penală împotriva celor care au tăiat bătrânii stejari din Parcul Herăstrău. „Primarii din București distrug spațiul verde pentru bani”, spune Vlad Gheorghe # B365.ro
Europarlamentarul Vlad Gheorghe spune că va depune o plângere penală împotriva celor care au tăiat stejarii de la intrarea în Parcul Herăstrău, cea dinspre Arcul de Triumf. El spune că primarii din București înlocuiesc copacii […] Articolul Plângere penală împotriva celor care au tăiat bătrânii stejari din Parcul Herăstrău. „Primarii din București distrug spațiul verde pentru bani”, spune Vlad Gheorghe apare prima dată în B365.
Grădina Botanică din București devine tărâm magic: „Small World”, tema de anul acesta. Grădina Luminilor se pregătește să-și deschidă porțile, biletele deja s-au pus în vânzare # B365.ro
Grădina Luminilor revine și anul acesta în Grădina Botanică din București, iar tema acestui sezon este „Small World”. Vizitatorii vor avea ocazia să se plimbe în jurul lumii, în lumina magică a mii de instalații […] Articolul Grădina Botanică din București devine tărâm magic: „Small World”, tema de anul acesta. Grădina Luminilor se pregătește să-și deschidă porțile, biletele deja s-au pus în vânzare apare prima dată în B365.
Ciucu, nervos, acuză PSD că amână din nou discuția privind alegerile de la Primăria Capitalei. „Este inacceptabilă această întreagă șaradă bine regizată” # B365.ro
Primarul Sectorului 6, Cirpian Ciucu, acuză PSD că amână tot mai mult stabilirea alegerilor la Primăria Capitalei. Ședința de Coaliție la care ar fi trebuit să se discute acest subiect nu va mai avea loc […] Articolul Ciucu, nervos, acuză PSD că amână din nou discuția privind alegerile de la Primăria Capitalei. „Este inacceptabilă această întreagă șaradă bine regizată” apare prima dată în B365.
TERMO status | Aproape 1.500 de blocuri din București au probleme cu apa caldă și căldura. Sunt avarii în oraș, Termoenergetica are lista # B365.ro
Sunt avarii în sistemul de termoficare, iar astăzi, 13 octombrie, aproape 1.500 de blocuri din București au probleme cu apa caldă și căldura. Compania Municipală Termoenergetica București transmite lista avariilor, în aplicația Termo Alert și […] Articolul TERMO status | Aproape 1.500 de blocuri din București au probleme cu apa caldă și căldura. Sunt avarii în oraș, Termoenergetica are lista apare prima dată în B365.
A întinerit cel mai bătrân palat de pe Bulevardul Elisabeta. Monumentul adăpostește Arhivele Naționale, comori de valoare inestimabilă # B365.ro
Palatul Arhivelor Naționale ale României, una din clădirile publice monumentale de pe Bulevardul Elisabeta, a fost consolidat și restaurat și acum, de pe picior de egalitate, se întrece în importanță, stil și frumusețe cu vecinul […] Articolul A întinerit cel mai bătrân palat de pe Bulevardul Elisabeta. Monumentul adăpostește Arhivele Naționale, comori de valoare inestimabilă apare prima dată în B365.
Noi întreruperi de curent au loc în București, Ilfov și Giurgiu. Rețele Electrice anunță lista străzilor afectate în perioada 13-17 octombrie # B365.ro
Rețele Electrice România anunță noi întreruperi de curent în București, Ilfov și Giurgiu, săptămâna viitoare. Compania transmite lista străzilor afectate în perioada 13-17 octombrie. Întreruperi de curent în București, Ilfov și Giurgiu, în perioada 13-17 […] Articolul Noi întreruperi de curent au loc în București, Ilfov și Giurgiu. Rețele Electrice anunță lista străzilor afectate în perioada 13-17 octombrie apare prima dată în B365.
Am putea să circulăm din nou cu Tramvaiul Corporatiștilor din decembrie, promite Bujduveanu. „Așteptăm peroanele de la linia 5, lucrările sunt gata 99%” # B365.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunță că lucrările la Linia 5 sunt gata în proporție de 99%. Bucureștenii vor putea utiliza din nou Tramvaiul Corporatiștilor din decembrie, potrivit declarațiilor edilului. Tramvaiul Corporatiștilor va circula […] Articolul Am putea să circulăm din nou cu Tramvaiul Corporatiștilor din decembrie, promite Bujduveanu. „Așteptăm peroanele de la linia 5, lucrările sunt gata 99%” apare prima dată în B365.
Lasagna Bolognese Vegană, rechemată de Carrefour de la clienții din București și din țară. Motivul: Pe etichetă nu este menționat că are alergenul țelină # B365.ro
Carrefour recheamă de la clienții din București și din țară o caserolă de lasagna de la brandul Come a casa. Lanțul de magazine anunță că acest produs a fost retras de la raft pentru că […] Articolul Lasagna Bolognese Vegană, rechemată de Carrefour de la clienții din București și din țară. Motivul: Pe etichetă nu este menționat că are alergenul țelină apare prima dată în B365.
Meciul România-Austria de pe Arena Națională aduce restricții de circulație și modificări în programul STB. Rutele ocolitoare # B365.ro
Meciul România-Austria din această seară, ce va avea loc pe Arena Națională, aduce restricții de circulație, prelungește programul a nouă linii de transport public și le deviază pe altele. Modificări în transportul public pentru meciul […] Articolul Meciul România-Austria de pe Arena Națională aduce restricții de circulație și modificări în programul STB. Rutele ocolitoare apare prima dată în B365.
VIDEO | Noi imagini de pe Centura Comarnic, pe unde vom merge de la București la munte ca să evităm Valea Prahovei Cea Aglomerată. Termenul de finalizare, amânat din nou # B365.ro
Pasionații de infrastructură au publicat noi imagini cu Centura Comarnic, cel mai avansat proiect care ar urma să fluidizeze traficul de pe Valea Prahovei. Doar că șantierul a fost amânat din nou, cu 6 luni […] Articolul VIDEO | Noi imagini de pe Centura Comarnic, pe unde vom merge de la București la munte ca să evităm Valea Prahovei Cea Aglomerată. Termenul de finalizare, amânat din nou apare prima dată în B365.
