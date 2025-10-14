Zodiile și traficul în București, cum să te strecori stelar printre meandrele concretului
Cum realitatea pare supranaturală în București și soluții nu par să se arate, deși toată lumea respectiv toți politicienii vin cu fel de fel de soluții care mai de care mai extravagante pentru traficul din
Noi întreruperi de curent în București, Ilfov și Giurgiu, în perioada 14-17 octombrie. Rețele Electrice are lista zonelor afectate
Rețele Electrice a transmis clienților că va avea loc o nouă serie de întruperi de curent săptămâna aceasta, de pe 14 până pe 17 octombrie. Întreruperi de curent în București, Ilfov și Giurgiu, în perioada
Saga de reabilitare a parcurilor din Sectorul 1. Pentru Kiseleff va fi organizat un concurs de proiecte, anunță Tuță
George Tuță, primarul Sectorului 1 a anunțat noi proiecte de reabilitare pentru parcurilor din acest sector. Toate acestea în condițiile în care doar un mic procent dintre bucureștenii care locuiesc în Sectorul 1 nu merg
Dichisar de Toamnă revine în Capitală, la Impact Hub Universitate. Vor fi colecții de haine, bijuterii, genți și produse handmade
„Dichisar de Toamnă", ultimul târg de design și handmade din această toamnă se va desfășura în următoarele două weekenduri la Impact Hub Universitate. Intrarea costă 10 lei, iar copiii pot intra gratuit. Ce este „Dichisar
Metrorex scoate la vânzare opt trenuri vechi Astra. Ramele vor fi valorificate că fier vechi, pe măsură ce noile garnituri Alstom intră în circulație
Metrorex intenționează să scoată la vânzare 8 rame de metrou Astra-IVA, considerate „bune de fier vechi", ca urmare a vechimii mari, costurilor ridicate de întreținere și nerespectării standardelor actualele de siguranță și confort. Metrorex intenționează
O mamă și un copil au fost loviți pe trecere la Apărătorii Patriei. Femeia a murit, cel mic primește îngrijiri medicale de urgență | UPDATE
În această seară a avaut loc un accident groaznic pe Șoseau Berceni, Apărătorii Patriei. Doi pietoni au fost loviți de o mașină. La fața locului se aflau un minor și un adult. La locul faptei
VIDEO | Candidatul microbist de la Primăria Capitalei a întrerupt meciul România – Austria. „Am intrat pe teren ca să arăt tatuajul cu Iisus Hristos"
Duminică, 12 octombrie, a avut loc pe Arena Națională meciul dintre România și Austria. Meciul s-a finzalizat cu scorul 1-0 pentru România, în preliminariile CM 2026. Golul a fost marcat de Virgil Ghiţă în minutul
Accident grav pe Șoseaua Berceni, la Apărătorii Patriei. Un minor și un adult au fost loviți pe trecerea de pietoni și se află într-o stare critică
În această seară a avaut loc un accident groaznic pe Șoseau Berceni, Apărătorii Patriei. Doi pietoni au fost loviți de o mașină. La fața locului se aflau un minor și un adult. La locul faptei
VIDEO | Cum mai decurg lucrările pe Lotul 1 Nord al A0 Autostrada Bucureștiului. S-ar putea deschide circulația parțial în primvara lui 2026
În spațiul online, au apărut noi imagini cu avansul șantierul de la Lotul 1 Dragomirești – Corbeanca al Autostrăzii Bucureștiului A0. Constructorul român Retter a a transmis, în urmă cu o lună, că ar putea
Autobuzele liniei STB 780 revin pe traseu în perioada 14-17 octombrie. Circulația trenurilor spre Aeroportul Otopeni se suspendă în acele zile
Societatea de Transport București a informat bucurerștenii că linia 780 va fi pusă în funcțiune de marți, 14 octombrie. Aceasta va cicula în perioada 14.10.2025 – 17.10.2025. Acestă măsură a fost luată deoarece circulația trenurilor
Credit ipotecar în 2025 – ce comisioane plătești, cum alegi oferta potrivită și la ce trebuie să fii atent
Un credit ipotecar este un împrumut garantat cu locuința cumpărată, care îți oferă posibilitatea de a deveni proprietar, dar presupune costuri și comisioane ce pot influența semnificativ suma totală rambursată. Pentru tot mai mulți români,
VIDEO | Pericol în traficul din București. Un adolescent merge printre mașini, sare pe ele și vrea să deschidă portiere, pe Șoseaua Ștefan cel Mare
Un adolescent cu vârsta cuprinsă între 14-15 ani a sărit pe capota mai multor mașini din București. Băiatul se afla sub influența unor substanțe, susțin martorii care au luat parte la acest incident. Acest incident
Primăria Capitalei nu va investi în construirea stadionului Dinamo, sarcina revine la Sectorul 2, spune Bujduveanu. PS2 și clubul sportiv au încheiat un contract de colaborare
Primarul interimar General, Stelian Bujduveanu, spune că Primăria Capitalei nu se va implica în construirea stadionului Dinamo. Acest proiect va fi realizat printr-o asociere între Primăria Sectorului 2 și Clubul Sportiv Dinamo. Cât contribuie primăria
Val de aer polar peste România, temperaturile scad inclusiv în București. ANM ne spune cum va fi vremea în următoarele două săptămâni
Un nou val de aer polar vine peste România, astfel că temperaturile vor oscila pe parcursul următoarelor două săptămâni și vor scădea inclusiv în București. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) ne spune cum va fi
FOTO | Spotlight 2025 a ajuns la final și a adunat sute de mii de vizitatori în inima Bucureștiului, pe Calea Victoriei. Clădiri simbol au fost „îmbrăcate" cu proiecții
Sute de mii de vizitatori au transformat Bucureștiul într-un veritabil „oraș al luminilor" la Spotlight 2025. Ediția cu numărul nouă a festivalului internațional de artă a luminii s-a desfășurat în perioada 10-12 octombrie. Sute de
Un nou scandal politic la Sectorul 1: Clotilde Armand îl acuză pe Tuță de corupție, a făcut plângere la ANI și Curtea de Conturi. Ar fi implicat și șeful Inspectoratului Școlar al Capitalei
Fostul primar al Sectorului 1, Clotilde Armand, a depus o plângere la ANI și la Curtea de Conturi împotriva lui George Cristian Tuță, actual primar. Ea susține că Tuță deturnează bani public prin Direcția Generală
„Duși cu zăhărelul" de dl. Bujduveanu când a promis noi uniforme pentru controlorii STB. Proiectul va fi implementat în funcție de resursele bugetare, spune instituția
De curând primarul geeneral interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat că uniformele controlorilor STB vor fi înlocuite. Se pare că, acet lucru va fi aplicat doar acolo unde exista resurse bugetare. Ce se întâmplă
Ajutor pentru încălzirea locuințelor din Sectorul 5. Bucureștenii pot depune cererile începând cu 20 octombrie
Administrația de sector anunță că acordă ajutorul pentru încălzirea locuințelor și în acest sezon rece, 2025 – 2026. Astfel, bucureștenii din Sectorul 5 pot depune cererile începând cu data de 20 octombrie. Mai jos, informații
TERMO-ALERT | Până să fie bine, o să fie rău: Bucureșteni din sectoarele 2, 3 și 4 rămân fără apă caldă și căldură. Se termină lucrări de modernizare la rețeaua de termoficare
Termoenergetica a informat bucureștenii că în următoarele zile se vor efectua se vor finaliza lucrările de modernizare a rețelei termice primare din cadrul proiectului „Modernizare magistrale de termoficare aparținând S.A.C.E.T. București". Alte lucrăti de modernizare
Dacă taxa pentru intrarea în București se aprobă, Giurgiu o să ceară taxă de drum spre Grecia și Brașov o să ia bani pentru aerul curat. Val de ironii la adresa proiectului din Capitală
Primăria Capitalei analizează introducerea unei taxe de acces pentru mașinile neînmatriculate în București sau Ilfov, idee care a stârnit reacții ironice în țară. Brașovul și Giurgiul au răspuns cu mesaje sarcastice, propunând taxe simbolice pentru
Restricții de circulație pe autostrăzile A1 și A2, unele măsuri sunt valabile azi, altele țin trei zile. Se fac mai multe lucrări, anunță Centrul Infotrafic
Șoferii care tranzitează autostrăzile A1 și A2 trebuie să știe că sunt în vigoare o serie de restricții. Unele dintre măsuri țin până în seara aceasta, iar altele sunt valabile până miercuri. Polițiștii recomandă conducătorilor
FOTO | Ministrul Apărării, la plimbare cu trotineta electrică prin sediul USR. Dacă legea trece, nu se va mai putea plimba fără permis AM1
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a fost surprins plimbându-se relaxat cu trotineta electrică prin fostul sediul de campanie al USR. Imaginile sunt surprinse, cel mai probabil, în 2024 în timpul primului tur din campania prezidențială. Ministrul
Modernizarea Parcului Bazilescu aduce nemulțumiri printre bucureșteni. Sute de copaci vor fi defrișați sau replantați, dar la final se promite mai mult spațiu verde
Administrația locală vrea să reabiliteze parcuri din Sectorul 1, printre acestea fiind și Parcul Bazilescu din cartierul Bucureștii Noi. Proiectanții spun că vor să redea frumusețea pe care parcul a avut-o la început, iar planul
Articol susținut de Kaufland Primul Kaufland din București s-a deschis în Colentina acum 20 de ani, pe 13 octombrie și, de atunci, a devenit parte din viața cartierului. Pentru mulți dintre noi, e mai mult

Europarlamentarul Vlad Gheorghe spune că va depune o plângere penală împotriva celor care au tăiat stejarii de la intrarea în Parcul Herăstrău, cea dinspre Arcul de Triumf. El spune că primarii din București înlocuiesc copacii […] Articolul Plângere penală împotriva celor care au tăiat bătrânii stejari din Parcul Herăstrău. „Primarii din București distrug spațiul verde pentru bani”, spune Vlad Gheorghe apare prima dată în B365.
Grădina Botanică din București devine tărâm magic: „Small World”, tema de anul acesta. Grădina Luminilor se pregătește să-și deschidă porțile, biletele deja s-au pus în vânzare # B365.ro
Grădina Luminilor revine și anul acesta în Grădina Botanică din București, iar tema acestui sezon este „Small World”. Vizitatorii vor avea ocazia să se plimbe în jurul lumii, în lumina magică a mii de instalații […] Articolul Grădina Botanică din București devine tărâm magic: „Small World”, tema de anul acesta. Grădina Luminilor se pregătește să-și deschidă porțile, biletele deja s-au pus în vânzare apare prima dată în B365.
Ciucu, nervos, acuză PSD că amână din nou discuția privind alegerile de la Primăria Capitalei. „Este inacceptabilă această întreagă șaradă bine regizată” # B365.ro
Primarul Sectorului 6, Cirpian Ciucu, acuză PSD că amână tot mai mult stabilirea alegerilor la Primăria Capitalei. Ședința de Coaliție la care ar fi trebuit să se discute acest subiect nu va mai avea loc […] Articolul Ciucu, nervos, acuză PSD că amână din nou discuția privind alegerile de la Primăria Capitalei. „Este inacceptabilă această întreagă șaradă bine regizată” apare prima dată în B365.
TERMO status | Aproape 1.500 de blocuri din București au probleme cu apa caldă și căldura. Sunt avarii în oraș, Termoenergetica are lista # B365.ro
Sunt avarii în sistemul de termoficare, iar astăzi, 13 octombrie, aproape 1.500 de blocuri din București au probleme cu apa caldă și căldura. Compania Municipală Termoenergetica București transmite lista avariilor, în aplicația Termo Alert și […] Articolul TERMO status | Aproape 1.500 de blocuri din București au probleme cu apa caldă și căldura. Sunt avarii în oraș, Termoenergetica are lista apare prima dată în B365.
A întinerit cel mai bătrân palat de pe Bulevardul Elisabeta. Monumentul adăpostește Arhivele Naționale, comori de valoare inestimabilă # B365.ro
Palatul Arhivelor Naționale ale României, una din clădirile publice monumentale de pe Bulevardul Elisabeta, a fost consolidat și restaurat și acum, de pe picior de egalitate, se întrece în importanță, stil și frumusețe cu vecinul […] Articolul A întinerit cel mai bătrân palat de pe Bulevardul Elisabeta. Monumentul adăpostește Arhivele Naționale, comori de valoare inestimabilă apare prima dată în B365.
Noi întreruperi de curent au loc în București, Ilfov și Giurgiu. Rețele Electrice anunță lista străzilor afectate în perioada 13-17 octombrie # B365.ro
Rețele Electrice România anunță noi întreruperi de curent în București, Ilfov și Giurgiu, săptămâna viitoare. Compania transmite lista străzilor afectate în perioada 13-17 octombrie. Întreruperi de curent în București, Ilfov și Giurgiu, în perioada 13-17 […] Articolul Noi întreruperi de curent au loc în București, Ilfov și Giurgiu. Rețele Electrice anunță lista străzilor afectate în perioada 13-17 octombrie apare prima dată în B365.
Am putea să circulăm din nou cu Tramvaiul Corporatiștilor din decembrie, promite Bujduveanu. „Așteptăm peroanele de la linia 5, lucrările sunt gata 99%” # B365.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunță că lucrările la Linia 5 sunt gata în proporție de 99%. Bucureștenii vor putea utiliza din nou Tramvaiul Corporatiștilor din decembrie, potrivit declarațiilor edilului. Tramvaiul Corporatiștilor va circula […] Articolul Am putea să circulăm din nou cu Tramvaiul Corporatiștilor din decembrie, promite Bujduveanu. „Așteptăm peroanele de la linia 5, lucrările sunt gata 99%” apare prima dată în B365.
Lasagna Bolognese Vegană, rechemată de Carrefour de la clienții din București și din țară. Motivul: Pe etichetă nu este menționat că are alergenul țelină # B365.ro
Carrefour recheamă de la clienții din București și din țară o caserolă de lasagna de la brandul Come a casa. Lanțul de magazine anunță că acest produs a fost retras de la raft pentru că […] Articolul Lasagna Bolognese Vegană, rechemată de Carrefour de la clienții din București și din țară. Motivul: Pe etichetă nu este menționat că are alergenul țelină apare prima dată în B365.
Meciul România-Austria de pe Arena Națională aduce restricții de circulație și modificări în programul STB. Rutele ocolitoare # B365.ro
Meciul România-Austria din această seară, ce va avea loc pe Arena Națională, aduce restricții de circulație, prelungește programul a nouă linii de transport public și le deviază pe altele. Modificări în transportul public pentru meciul […] Articolul Meciul România-Austria de pe Arena Națională aduce restricții de circulație și modificări în programul STB. Rutele ocolitoare apare prima dată în B365.
VIDEO | Noi imagini de pe Centura Comarnic, pe unde vom merge de la București la munte ca să evităm Valea Prahovei Cea Aglomerată. Termenul de finalizare, amânat din nou # B365.ro
Pasionații de infrastructură au publicat noi imagini cu Centura Comarnic, cel mai avansat proiect care ar urma să fluidizeze traficul de pe Valea Prahovei. Doar că șantierul a fost amânat din nou, cu 6 luni […] Articolul VIDEO | Noi imagini de pe Centura Comarnic, pe unde vom merge de la București la munte ca să evităm Valea Prahovei Cea Aglomerată. Termenul de finalizare, amânat din nou apare prima dată în B365.
VIDEO | Lucrările de demolare continuă la fostul sediu Bancorex de pe Calea Victoriei. Turnul rămâne în picioare, Podiumul dispare, iar șantierul durează 3 ani # B365.ro
Demolarea parțială a fostului sediu Bancorex de pe Calea Victoriei 15, clădire construită la jumătatea anilor ’90 și folosită apoi de BCR timp de două decenii, încă nu s-a încheiat, la distanță de o lună […] Articolul VIDEO | Lucrările de demolare continuă la fostul sediu Bancorex de pe Calea Victoriei. Turnul rămâne în picioare, Podiumul dispare, iar șantierul durează 3 ani apare prima dată în B365.
Trenuri suspendate timp de patru zile între București Nord – Aeroport Otopeni. STB introduce autobuzele 780 pe traseu # B365.ro
Circulația trenurilor spre Aeroportul Otopeni se suspendă în perioada 14-17 octombrie, câteva ore pe zi, din cauza unor lucrări de întreținere tehnică și revizii bianuale la electromecanismele de macaz și schimbătoarele de cale. STB va […] Articolul Trenuri suspendate timp de patru zile între București Nord – Aeroport Otopeni. STB introduce autobuzele 780 pe traseu apare prima dată în B365.
Bujduveanu ar candida la Primăria Capitalei, după „10 ani de administrație la nivelul Bucureștiului”. Spune că are acest drept și experiența necesară să fie „primar plin” # B365.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat, despre o posibilă candidatură la Primăria Capitalei, că are acest drept și experiența necesară să fie „primar plin”, după un deceniu petrecut în administrația publică. El a […] Articolul Bujduveanu ar candida la Primăria Capitalei, după „10 ani de administrație la nivelul Bucureștiului”. Spune că are acest drept și experiența necesară să fie „primar plin” apare prima dată în B365.
Primești bani dacă duci haine la magazine second hand? Unde poți să vinzi hainele pe care nu le mai porți # B365.ro
Te-ai întrebat vreodată dacă primești bani dacă duci haine la second hand? Mulți dintre noi ajungem, la un moment dat, să avem dulapurile pline de haine pe care nu le mai purtăm, dar care sunt […] Articolul Primești bani dacă duci haine la magazine second hand? Unde poți să vinzi hainele pe care nu le mai porți apare prima dată în B365.
Aeroportul Băneasa, prim pas pentru modernizarea și extinderea cu un nou terminal. CNAB a lansat o consultare de piață pentru studiul de fezabilitate # B365.ro
Aeroportul Aurel Vlaicu din București urmează să fie modernizat, iar acum se fac primii pași pentru acest lucru. Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a lansat un anunț de consultare a pieței pentru studiul de fezabilitate ce […] Articolul Aeroportul Băneasa, prim pas pentru modernizarea și extinderea cu un nou terminal. CNAB a lansat o consultare de piață pentru studiul de fezabilitate apare prima dată în B365.
Luni e zi de aruncat deșeurile voluminoase, vegetale și electrocasnicele defecte în Sectorul 1. Lista străzilor de unde aceste gunoaie vor fi colectate gratuit # B365.ro
Operatorul de salubritate din Sectorul 1 va colecta gratuit luni, 13 octombrie, deșeurile vegetale, deșeurilor voluminoase și electrocasnicelor defecte de la asociațiile de proprietari și de la casele din zona Calea Griviței (Muzeul CFR). Primăria […] Articolul Luni e zi de aruncat deșeurile voluminoase, vegetale și electrocasnicele defecte în Sectorul 1. Lista străzilor de unde aceste gunoaie vor fi colectate gratuit apare prima dată în B365.
Vine frigul în Capitală, de săptămâna viitoare. Un val de aer polar aduce temperaturi scăzute în toată țara, cu minime termice de 3-4 grade la noi în oraș # B365.ro
Un val de aer polar va aduce temperaturi scăzute în București și în țară săptămâna viitoare, anunță meteorologii ANM. De marți, minima termică în Capitală va fi de 3-4 grade Celsius. Vremea va fi frumoasă […] Articolul Vine frigul în Capitală, de săptămâna viitoare. Un val de aer polar aduce temperaturi scăzute în toată țara, cu minime termice de 3-4 grade la noi în oraș apare prima dată în B365.
Bătrâni stejari din Herăstrău au fost tăiați. Bucureșteni, întristați de veste: „Erau copacii copilăriei mele”. Bucureștiul încă nu are un Registru Verde care să-i protejeze # B365.ro
Stejarii de la intrarea în Parcul Herăstrău, cea dinspre Arcul de Triumf, au fost tăiați, vestea venind de la peisagista Diana Culescu. Oamenii deplâng acum acești copaci care, spun ei, au fost o bucățică importantă […] Articolul Bătrâni stejari din Herăstrău au fost tăiați. Bucureșteni, întristați de veste: „Erau copacii copilăriei mele”. Bucureștiul încă nu are un Registru Verde care să-i protejeze apare prima dată în B365.
TERMO-status | Avariile lasă și azi peste 1.400 de blocuri din București fără apă caldă. Cei mai afectați sunt bucureștenii din sectoarele 2 și 5 # B365.ro
Căldura încă n-a ajuns în toate caloriferele bucureștenilor, iar problemele în rețeaua termică nu încetează să apară. Azi, peste 1.400 de blocuri au probleme cu apa caldă și/sau căldura, potrivit aplicației Termo Alert. Peste 1.400 […] Articolul TERMO-status | Avariile lasă și azi peste 1.400 de blocuri din București fără apă caldă. Cei mai afectați sunt bucureștenii din sectoarele 2 și 5 apare prima dată în B365.
Regulile aberante, lucrările de mântuială, risipa banilor, câteva motive pentru care bucureștenii vor demiterea primarului Negoiță. Peste 5.200 de oameni au semnat deja petiția # B365.ro
Petiția Declic prin care oamenii cer demiterea primarului Sectorului 3, Robert Negoiță, a strâns peste 5.200 de semnături. Abuzurile administrației, regulile aberante, risipa de bani publici sunt doar câteva dintre nemulțumirile bucureștenilor care au semnat […] Articolul Regulile aberante, lucrările de mântuială, risipa banilor, câteva motive pentru care bucureștenii vor demiterea primarului Negoiță. Peste 5.200 de oameni au semnat deja petiția apare prima dată în B365.
Marinela Chelaru murit, anunță o producătoare TV. Actrița avea tot nai multe probleme de sănatate # B365.ro
Actrița Marinela Chelaru a murit la vârsta de 66 de ani, după ce în ultima vreme s-a confruntat cu serioase probleme de sănătate. Anunțul a fost făcut de producătoarea TV Daniela Scoica. Marinela Chelaru a […] Articolul Marinela Chelaru murit, anunță o producătoare TV. Actrița avea tot nai multe probleme de sănatate apare prima dată în B365.
ESENȚIAL | Reminder pentru șoferi: Maratonul Bucureștiului închide parțial centrul orașului în acest weekend, 34 de linii STB au trasee modificate. Rutele ocolitoare # B365.ro
Cel mai mare eveniment sportiv din Capitală, Bucharest Marathon, are loc în acest weekend. Șoferii trebuie să știe că pentru desfășurarea evenimentului s-au instituit mai multe restricții de circulație în zona centrală a orașului, ei […] Articolul ESENȚIAL | Reminder pentru șoferi: Maratonul Bucureștiului închide parțial centrul orașului în acest weekend, 34 de linii STB au trasee modificate. Rutele ocolitoare apare prima dată în B365.
FOTO | A început Spotlight pe Calea Victoriei. Festivalul luminii continuă tot weekendul cu 20 de instalații, sesiuni de video mapping și artă digitală # B365.ro
Prima seară a evenimentului Spotlight a debutat spectaculos pe Calea Victoriei. Luminile s-au aprins vineri seara, în Piața George Enescu, la inaugurarea ediției a IX-a participând sute de oameni. Festivalul Internațional al Luminii continuă și […] Articolul FOTO | A început Spotlight pe Calea Victoriei. Festivalul luminii continuă tot weekendul cu 20 de instalații, sesiuni de video mapping și artă digitală apare prima dată în B365.
Unde se poate arunca mobila veche în București. Modalități legale de a scăpa de obiecte nedorite # B365.ro
Te muți, renovezi sau pur și simplu vrei să eliberezi spațiul din apartament, dar nu știi unde se poate arunca mobila veche în București? Multe persoane se confruntă cu aceeași problemă atunci când trebuie să […] Articolul Unde se poate arunca mobila veche în București. Modalități legale de a scăpa de obiecte nedorite apare prima dată în B365.
“Gospodina”, boema restaurantelor interbelice din București, înlocuită cu cantine și bucătării de bloc. Sau cum s-a băgat partidul în farfuriile bunicilor # B365.ro
După instaurarea regimului comunist “democrat-popular” de inspirație sovietică, la 30 decembrie 1947, Bucureștiul cunoaște transformări radicale, structura societății și modul ei de viață fiind profund modificate. Boieria, plăcerile culinare simandicoase, mofturile, meniurile rafinate pentru obraze […] Articolul “Gospodina”, boema restaurantelor interbelice din București, înlocuită cu cantine și bucătării de bloc. Sau cum s-a băgat partidul în farfuriile bunicilor apare prima dată în B365.
Piața Volantă pe Bulevardul Banu Manta, în acest weekend. 18 producători locali vin cu brânzeturi, carne, murături, fructe și legume # B365.ro
Bucureștenii pot participa la o nouă ediție de Piață Volantă, în Sectorul 1. În acest weekend, 18 producători locali vor veni pe Bulevardul Banu Manta. Aici vor fi standuri cu diverse produse. De azi, prouducătorii […] Articolul Piața Volantă pe Bulevardul Banu Manta, în acest weekend. 18 producători locali vin cu brânzeturi, carne, murături, fructe și legume apare prima dată în B365.
