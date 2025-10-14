Premiul Nobel pentru Economie, un semnal de alarmă: cine nu inovează, dispare
Adevarul.ro, 14 octombrie 2025 15:00
Premierea cu Nobel a conceptului economic de distrugere creativă ar trebui să tragă un puternic semnal de alarmă pentru toate economiile lumii, susţin analiştii, avertizând că sectoarele care nu ţin pasul cu inovaţia pot cunoaşte pierderi majore.
• • •
Premierea cu Nobel a conceptului economic de distrugere creativă ar trebui să tragă un puternic semnal de alarmă pentru toate economiile lumii, susţin analiştii, avertizând că sectoarele care nu ţin pasul cu inovaţia pot cunoaşte pierderi majore.
Guvernul trebuie să ia o decizie până la finalul anului privind salariul mediu brut. O lege care transpune o directivă a UE obligă la majorări anuale, în funcție de evoluția indicatorilor sociali, economici și financiari.
Ministrul Finanțelor se întâlnește la Washington cu reprezentanții FMI și cei ai Băncii Mondiale # Adevarul.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, conduce delegația Ministerului Finanțelor la Reuniunea Anuală a Fondului Monetar Internațional (FMI) și a Grupului Băncii Mondiale, care se desfășoară la Washington D.C., Statele Unite ale Americii, în perioada 14 – 18 octombrie 2025.
De ce diplomația lui Trump în Gaza nu poate funcționa în războiul global și necontrolabil din Ucraina # Adevarul.ro
Sfârșitul războiului din Gaza l-a readus în prim-plan pe președintele american Donald Trump, de data aceasta în ipostaza de pacificator.
Zeci de mii de pelerini la slujba liturgică de hramul Sfintei Paracheva oficiată la Catedrala Mitropolitană din Iaşi. Cozi kilometrice la racla Cuvioasei # Adevarul.ro
Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, ÎPS Părinte Teofan, arhiepiscop al Iașilor, oficiază marţi, la Catedrala Mitropolitană, împreună cu un sobor de înalţi ierarhi, Sfânta Liturghie de sărbătoarea Cuvioasei Parascheva. La slujbă sunt prezente zeci de mii de persoane.
11:30
A murit Marian Gherman. Procurorul din „vechea gardă” a Laurei Koves avea 51 de ani. Printre dosarele sale, şi cazul Elodia # Adevarul.ro
Procurorul Marian Gherman, unul dintre anchetatorii formați în perioada Laurei Codruța Kövesi și fost membru al DNA și DIICOT, a încetat din viață la doar 51 de ani. De numele său se leagă unele dintre cele mai sonore dosare penale ale ultimelor decenii.
11:30
O instituție de stat subordonată Ministerului Dezvoltării a cheltuit circa 66.000 de euro pe servicii de parfumare cu uleiuri esențiale a sediului în care funcționează. Cheltuielile sunt cu atât mai surprinzătoare cu cât nu este vorba de achiziția dispozitivelor, ci de închirierea lor.
