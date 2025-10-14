Turismul românesc scade, dar litoralul renaște: Costineștiul și Nibiru schimbă modelul economiei de vară
14 octombrie 2025
Într-un an cu cifre în scădere, litoralul românesc confirmă că viitorul turismului nu mai stă în vechile modele, ci în experiență, creativitate și investiții private.
• • •
Într-un an cu cifre în scădere, litoralul românesc confirmă că viitorul turismului nu mai stă în vechile modele, ci în experiență, creativitate și investiții private.
Au început lucrările pe lotul 2A Ditrău–Grințieș, parte din Autostrada A8. Lungimea totală a tunelurilor și viaductelor ajunge la 21 de kilometri # Adevarul.ro
Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) anunță că verifică, în aceste zile, primele activități desfășurate în teren în cadrul contractului pentru proiectarea și execuția lotului 2A Ditrău-Grințieș, parte din Autostrada A8.
Surse Reuters: Comisia Europeană vrea să extindă „zidul anti-drone” pentru protejarea întregii Europe # Adevarul.ro
Comisia Europeană pregătește o extindere a inițiativei privind „zidul anti-drone” de-a lungul flancului estic al continentului.
Sfârșitul tulburător al unui tânăr magnat cripto: a fost găsit împușcat în mașina sa de lux, la Kiev, după prăbușirea pieței digitale # Adevarul.ro
Potrivit poliției ucrainene, este vorba despre Konstantin Galich, cunoscut în mediul online sub numele de Kostya Kudo, un trader și influencer cunoscut în comunitatea internațională de criptomonede.
Tânără de 23 de ani, împușcată mortal în propria locuință în timpul unui joc de „ruleta rusească” # Adevarul.ro
O femeie din Cincinnati, statul Ohio, a fost împușcată mortal în piept de prietenul ei, care a sugerat să joace „ruleta rusească” cu un revolver pe care inițial și-l îndreptase spre propriul cap, au transmis autoritățile americane.
Bulgaria introduce vigneta de o zi: ce trebuie să știe șoferii români care tranzitează țara în drum spre Grecia # Adevarul.ro
Începând cu 1 ianuarie anul viitor, prețul unei vignete de o zi pentru vehicule de până la 3,5 tone în Bulgaria va fi de 4,09 euro.
Cum s-a produs deflagrația din Verona care a ucis trei ofițeri. Doi frați au fost arestați pentru omor premeditat # Adevarul.ro
Trei carabinieri au murit și alți 18 membri ai forțelor de ordine au fost răniți în urma exploziei unei case în provincia Verona, nordul Italiei.
Polițiștii din Mehedinți au descoperit un sistem audio-video improvizat în autospecială: „Riscăm să ardem şi probele, şi colegii” # Adevarul.ro
Doi poliţişti din Mehedinţi au descoperit, marţi, 14 septembrie, un „sistem audio-video improvizat” montat într-una dintre portierele autospecialei lor, după ce au simţit miros de plastic ars și au constatat că portierele nu se deschid.
La câteva ore după eliberarea ostaticilor, Hamas a executat public membri ai milițiilor din Gaza # Adevarul.ro
La câteva ore după eliberarea ostaticilor israelieni, teroriștii Hamas au executat luni seară mai multe persoane din Fâșia Gaza, pe care le-a acuzat de colaborare cu Israelul sau că au legătură cu luptele interne dintre gruparea teroristă, clanurile și milițiile locale.
Poliția Română precizează că majorările salariale se acordă celor „care s-au remarcat prin rezultate excepționale” # Adevarul.ro
În urma informațiilor apărute în spaţiul public privind majorările salariale, Poliția Română a precizat că acestea nu sunt destinate exclusiv funcţiilor de conducere, ci se acordă poliţiştilor care s-au remarcat prin rezultate excepţionale.
Racheta Starship, testată cu succes. SpaceX pregătește versiunea pentru misiuni pe Lună și Marte # Adevarul.ro
SpaceX, compania lui Elon Musk, a lansat luni a 11-a rachetă Starship din Texas și l-a făcut să aterizeze în Oceanul Indian, acesta fiind ultimul zbor înainte ca firma să înceapă testele cu o versiune nouă a uriașei rachete, echipată cu mai multe funcții pentru misiunile spre Lună și Marte.
Procesul de aderare a României la OCDE s-ar putea finaliza în 2026. CES Bucharest: Traiectoria pro-occidentală a ţării se va consolida # Adevarul.ro
Aderarea României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică nu este doar o recunoaştere a progreselor economice ale ţării, ci şi o oportunitate semnificativă pentru creştere economică sustenabilă, un pas esenţial pentru consolidarea poziţiei sale pe scena economică globală.
Brazilia a luat bătaie de la Japonia, după ce a condus cu 2-0. Naționala lui Ancelotti și-a făcut harakiri după pauză # Adevarul.ro
Naționala de fotbal a Braziliei pregătește turneul final de anul viitor.
Propunerile românilor pentru combaterea sărăciei energetice, preluate la nivel european: se interzice debranșarea gospodăriilor # Adevarul.ro
Propunerile Observatorului Român al Sărăciei Energetice (ORSE) au fost preluate la nivel european, fiind incluse într-un aviz al Comitetului Economic și Social European, elaborat la solicitarea Comisiei Europene, în contextul pregătirii Pachetului Energie pentru Cetățeni.
OMS a transmis o alertă globală pentru trei siropuri de tuse contaminate cu substanțe toxice care provoacă decese la copii # Adevarul.ro
Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a emis o alertă internaţională privind trei siropuri de tuse contaminate, produse în India, cerând autorităţilor sanitare din întreaga lume să raporteze orice depistare a acestor medicamente pe teritoriul lor.
Contractele de închiriere pentru plaje nu mai sunt prelungite. Operatorii, nevoiți să demoleze structurile existente: „Totul se face pe repede-înainte” # Adevarul.ro
ANAR a decis să nu mai prelungească contractele de închiriere pentru plajele de pe litoral, care expiră în octombrie 2025. În locul acestora, vor fi organizate licitații publice deschise.
Fotbaliștii naționalei scoși vinovați pentru rezultatele slabe. Mircea Lucescu a început revoluția în linia de mijloc # Adevarul.ro
În actuala campanie, naționala României a pierdut două puncte mari la Nicosia, 2-2 cu Cipru.
Adolescent din Arad, trimis în judecată după ce a omorât un copil de 12 ani cu o singură lovitură # Adevarul.ro
Procurorii din Arad au trimis în judecată marți, 14 octombrie, un adolescent de 16 ani care, în urma unui conflict cu un copil de 12 ani, l-a lovit o singură dată cu pumnul în cap, lovitură care i-a fost fatală.
Trump promite că după acordul Israel-Hamas își va concentra eforturile pe conflictul din Ucraina # Adevarul.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat pe 13 octombrie că intenționează să se concentreze pe războiul Rusiei împotriva Ucrainei după ce va stabili un acord de pace între Israel și Hamas.
Parlamentul a decis: bolnavii de cancer pot retrage toți banii din Pilonul II. Legea pensiilor private, trimisă lui Nicuşor Dan pentru promulgare # Adevarul.ro
Camera Deputaților a aprobat marți, 14 octombrie, proiectul de lege privind plata pensiilor private, în forma adoptată anterior de Senat. Acesta prevede că bolnavii de cancer pot retrage integral economiile acumulate în Pilonul II, într-o singură tranșă.
Bărbatul urmărit internațional pentru furtul a zece milioane de lei de la Poșta Mare din Timişoara, depistat și arestat în Italia # Adevarul.ro
Românul dat în urmărire internaţională după ce, la sfârşitul lunii mai 2025, a furat zece milioane de lei din Sucursala Timişoara a Poştei Române, a fost depistat marţi, 14 octombrie, în Italia.
FMI a revizuit în scădere estimările privind creșterea economică a României în acest an # Adevarul.ro
Fondul Monetar Internaţional (FMI) a revizuit în scădere estimările privind creşterea economiei româneşti în acest an, până la 1%, de la 1,6% cât prognoza în luna aprilie şi 3,3% cât era avansul indicat în luna octombrie a anului trecut, arată cel mai recent raport "World Economic Outlook" (WEO)
Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe, a avut marți, 14 octombrie 2025, consultări politice bilaterale cu ministrul federal al afacerilor externe al Germaniei, Johann Wadephul, cu prilejul vizitei întreprinse la București de demnitarul german.
Forțele ruse au distrus un convoi ONU cu ajutoare umanitare în Herson. „Teroriști, nu mai e nimic de spus” # Adevarul.ro
Forțele ruse au atacat marți, 14 octombrie, un convoi umanitar al ONU în regiunea Herson din Ucraina, distrugând și avariind mai multe vehicule care transportau ajutoare, au transmis autoritățile regionale.
Un fost campion la US Open rupe tăcerea: „Tenisul este pentru bogați”. Câți bani trebuie investiți pentru a deveni profesionist # Adevarul.ro
Austriacul Dominic Thiem este proaspăt retras din tenis.
Arsurile la stomac: cum să le reduci și să eviți medicamentele. Medic nutiționist: „Mestecă încet și corpul tău îți va mulțumi” # Adevarul.ro
Arsurile la stomac nu trebuie să devină o obișnuință. Stresul, mesele rapide și obiceiurile zilnice pot agrava refluxul acid, dar câteva minute de atenție la modul în care mănânci pot reduce disconfortul și pot ajuta digestia fără medicamente.
Se stinge un simbol al unei generații: MTV Music își închide canalele de muzică din Europa # Adevarul.ro
Un simbol al tinereții și al culturii pop dispare. După mai bine de patru decenii de difuzare continuă, MTV își va închide canalele de muzică din Europa, marcând sfârșitul unei epoci pentru generațiile care au crescut descoperind artiști și tendințe prin intermediul ecranelor de televiziune.
„Măi, asta-i mama!”. O familie îndoliată a primit trupul altei decedate fără să își dea seama: „Semănau oarecum, tot micuță ca ea” # Adevarul.ro
O familie din Constanța a trăit momente de groază după ce a descoperit că trupul pe care îl privegheau nu era al mamei lor, ci al altei femei. Eroarea s-a produs din cauza unei confuzii făcute de angajații unei firme de pompe funebre, care au predat familiei cadavrul greșit.
MedLife lansează Longevity 100+, primul și cel mai amplu program de testare genetică din regiune. Proiectul este dedicat evaluării riscurilor individuale de îmbolnăvire și poate schimba modul în care pacientul român își abordează programele de screen # Adevarul.ro
România traversează o perioadă esențială de schimbare în domeniul sănătății. Presiunea tot mai mare asupra spitalelor, creșterea incidenței bolilor cronice, costurile ridicate ale tratamentelor și așteptările pacienților se suprapun peste evoluția rapidă a tehnologiilor de ...
ANAF își formează „trupe speciale”. Noua divizie de Operațiuni Speciale va ancheta cazurile grele # Adevarul.ro
ANAF a înființat o nouă divizie, cea de Operațiuni Speciale, care va investiga marile dosare care a căror rezolvare a trenat mulți ani, a anunțat marți ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.
O cameră din mașina șoferului vitezoman a surprins tragedia de pe Șoseaua Berceni. Momentul în care femeia și fiica ei au fost spulberate pe trecerea de pietoni # Adevarul.ro
Accidentul cumplit care a avut loc luni pe Șoseaua Berceni din Capitală a fost surprins de camera de bord a mașinii conduse de vitezoman.
Momente șocante la o înmormântare din Italia. Angajații de la pompe funebre au scăpat sicriul, iar mortul a căzut pe drum # Adevarul.ro
Un incident șocant s-a petrecut la sfârșitul unei înmormântări care a avut loc în provincia Lecca din regiunea Puglia, Italia. Sicriul a alunecat din mâinile unuia dintre cei patru angajați de la pompe funebre şi a căzut.
Marius Budăi promite majorarea salariul minim în anul următor: „Nu va fi înghețat. Nu discutăm dacă, ci cu cât va crește” # Adevarul.ro
Deputatul PSD Marius Budăi a afirmat marți, 14 octombrie, că salariul minim va crește anul viitor, precizând că partidul său nu va accepta „încălcarea legislației naționale și europene” în vigoare.
Victor Negrescu intră în cursă pentru o funcție de prim-vicepreședinte PSD, alături de Sorin Grindeanu. „Nu mai există lideri providenţiali” # Adevarul.ro
Europarlamentarul Victor Negrescu intră oficial în cursa pentru una dintre funcțiile de prim-vicepreședinte al PSD, anunțând că se alătură echipei conduse de Sorin Grindeanu.
Premierea cu Nobel a conceptului economic de distrugere creativă ar trebui să tragă un puternic semnal de alarmă pentru toate economiile lumii, susţin analiştii, avertizând că sectoarele care nu ţin pasul cu inovaţia pot cunoaşte pierderi majore.
Trump l-a lăudat pe Viktor Orbán la conferința de pace din Egipt: „Ești un lider extraordinar” # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump l-a elogiat pe premierul ungar Viktor Orbán, numindu-l „un lider extraordinar” și „fantastic”.
Ședință cu decizii-cheie în coaliție. Liderii trebuie să ia o hotărâre cu privire la organizarea alegerilor în Capitală # Adevarul.ro
Liderii Coaliției de guvernare s-au reunit de la ora 14.00 într-o ședință cu mai multe decizii importante pe agendă. În primul rând, trebuie luată o hotărâre privind organizarea alegerilor în Capitală. De asemenea, coaliția a rămas restantă cu privire la discuția pe reforma administrației publice.
Documentul vorbește despre o forță internațională de pace, dezarmarea Hamas și o coaliție globală care să reconstruiască Fâșia Gaza – un plan care sună bine pe hârtie, dar depinde de o implicare constantă pe care Trump rar a demonstrat-o, susțin mulți analiști.
De peste trei decenii, relațiile dintre Statele Unite și Republica Belarus au fost un pendul între speranță și dezamăgire, între tentative de dialog și sancțiuni severe.
CSM își menține poziția în disputa privind pensiile de serviciu: „Noua lege nu are nicio legătură cu cerințele Comisiei Europene” # Adevarul.ro
CSM precizează că noua lege care schimbă regimul pensiilor magistraților nu are nicio legătură cu cerințele Comisiei Europene.
Accident la examenul auto din Ploiești. O femeie aflată la a treia încercare de a-şi lua carnetul a lovit o maşină şi un instructor auto în doar câteva secunde # Adevarul.ro
O femeie aflată la a treia încercare de a trece examenul practic auto a pierdut controlul volanului încă din primele secunde şi a lovit o maşină parcată şi un instructor auto, imediat ce a pus piciorul pe pedală.
Aleşii locali ar putea fi suspendaţi din funcţie dacă au ordine de protecţie emise pe numele lor. Proiectul a fost depus la Senat # Adevarul.ro
Un proiect de lege depus la Senat prevede că aleşii locali vor fi suspendaţi din funcţie în cazul în care au emis pe numele lor un ordin de protecţie.
Rusia a lansat noi atacuri asupra rețelei energetice a Ucrainei în noaptea de 13-14 octombrie, fiind afectate în special regiunea Kirovohrad și Harkov. O bombă cu planare a lovit un spital din Harkov, rănind șase persoane și determinând evacuarea a peste 100 de pacienți.
România, locul trei în UE la rata sărăciei infantile: „Nu este o statistică, este un eşec colectiv” # Adevarul.ro
Mai mult de o treime dintre copiii români trăiesc în risc de sărăcie sau excluziune socială, arată cel mai recent raport „Salvați Copiii”.
Cipru ne pune piedică pe unde ne prinde. Naționala U19 de fotbal a României, pusă cu botul pe labe la Buftea # Adevarul.ro
Continuă rezultatele dezastruoase ale naționalelor de juniori ale României.
O nouă lege militară din Rusia îi dă lui Putin mână liberă: încă două milioane de ruși pot fi trimiși la război # Adevarul.ro
Guvernul rus a aprobat un proiect de lege care permite președintelui Vladimir Putin să mobilizeze rezerviști nu doar în caz de război sau mobilizare oficială, ci și în timp de pace și chiar pentru operațiuni în afara țării, inclusiv în războiul din Ucraina.
PSD respinge modificările la Legea RCA care ar limita drepturile asiguraților: „Nu trebuie realizată pe seama și în dauna plătitorilor” # Adevarul.ro
PSD a anunțat că va vota împotriva amendamentelor aduse Legii RCA, care, potrivit formațiunii, ar reduce semnificativ drepturile și beneficiile asiguraților.
Moment istoric în NBA. Trei frați ridicați din sărăcie vor juca împreună pentru aceeași echipă # Adevarul.ro
Frații Antetokounmpo au vândut în copilărie ochelari, genți, CD-uri și DVD-uri pe străzile Atenei.
Guvernul trebuie să ia o decizie până la finalul anului privind salariul mediu brut. O lege care transpune o directivă a UE obligă la majorări anuale, în funcție de evoluția indicatorilor sociali, economici și financiari.
Donald Trump, furios după apariția pe coperta revistei Time: „Această fotografie ar putea fi cea mai proastă din toate timpurile” # Adevarul.ro
Donald Trump a reacționat vehement după apariția pe coperta revistei Time, acuzând publicația că i-a modificat fotografia într-un mod nepotrivit.
