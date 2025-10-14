Cea de-a doua companie aviatică low-cost din Europa, la un pas să fie vândută. Acțiunile au decolat
HotNews.ro, 14 octombrie 2025 18:10
Acțiunile companiei easyJet au înregistrat o creștere puternică după ce au apărut informații potrivit cărora compania de transport maritim MSC, cu sediul în Elveția, ar avea în vedere preluarea acesteia, scrie The Guardian. Acțiunile easyJet…
• • •
Acum 15 minute
18:10
Acum o oră
17:50
Bulgaria introduce vigneta pentru o zi. Cât vor plăti românii care tranzitează această țară # HotNews.ro
Guvernul bulgar a stabilit prețul unei vignete de o zi la 4,09 euro pentru vehiculele de până la 3,5 tone, începând cu 1 ianuarie 2026. Această modificare a tarifului reflectă pregătirile Bulgaria pentru trecerea la…
17:50
Furnizorul german de componente auto ZF Friedrichshafen concediază circa 170 de ingineri software de la fabrica din Timișoara. Citește mai mult pe Profit.ro.
17:50
Mel Gibson a început filmările la „Învierea lui Hristos”, continuarea pentru filmul său „blockbuster” din 2004 în care a jucat și Maia Morgenstern. Cine va interpreta acum rolurile principale – FOTO # HotNews.ro
Filmul lui Mel Gibson „The Resurrection of the Christ” (Învierea lui Hristos), mult-așteptata continuare a producției din 2004 „The Passion of the Christ” („Patimile lui Hristos”), l-a distribuit pe actorul finlandez Jaakko Ohtonen („The Last…
17:50
Fuziunea este supusă condiției îndeplinirii tuturor cerințelor legale și de reglementare, inclusiv obținerea aprobărilor necesare din partea autorităților competente.
17:40
Comisia Europeană vrea extinderea „zidului anti-drone” pentru a proteja întregul continent. Statele din sud şi vest s-au plâns că proiectul ignoră amenințările din regiunile lor # HotNews.ro
Comisia Europeană a propus extinderea iniţiativei ce prevede așa-numitul „zid anti-drone” pe flancul estic al Europei pentru a proteja întregul continent, după ce unele regiuni s-au declarat excluse, au declarat marţi pentru Reuters doi oficiali…
Acum 2 ore
17:20
Președintele belarus Alexandr Lukașenko a afirmat marți că este dispus să consolideze relațiile țării sale cu SUA, atâta timp cât această mișcare este în concordanță cu interesele Minskului. Aceste declarații vin pe fondul intensificării dialogului…
17:10
FOTO Un magnat cripto a fost găsit mort în mașina sa de de lux, la Kiev. Ce ipoteze are poliția # HotNews.ro
Konstantin Galich, un trader ucrainean de criptomonede în vârstă de 32 de ani, a fost găsit în interiorul mașinii sale, un Lamborghini Urus, în districtul Obolonskyi din Kiev, pe 11 octombrie, cu o rană de…
17:10
De ce spune fondatorul Glovo că România nu e oaia neagră în privința felului în care sunt tratați livratorii. Și el a fost un migrant când a lansat Glovo. Sacha Michaud: „Suntem complet împotriva” # HotNews.ro
Incidentul în care un livrator din Bangladesh a fost atacat pe o stradă din București, agresorul fiind apoi trimis în judecată, nu e unic. Se întâmplă în Europa, spune Sacha Michaud, cofondator Glovo. La Barcelona, la…
17:00
Sinuciderea presupusă a Sarei, o fetiță de 9 ani, la domiciliul său din Sarreguemines, un orășel din nord-estul Franței, ridică întrebări în oraș și în rândul comunității educaționale îndurerate, cazul ei având reverberații la nivel…
17:00
Unul dintre bărbaţii căutaţi pentru furtul a aproape 10 milioane de lei dintr-un oficiu poştal din Timişoara, prins în Italia, unde se ascundea într-un apartament # HotNews.ro
Unul dintre bărbaţii suspectaţi că au furat aproape 10 milioane de lei din sediul unui oficiu poştal din Timişoara a fost prins în Italia. Bărbatul, în vârstă de 37 de ani, are pe numele său…
16:50
FOTO Premieră NATO în România: Două din cele mai moderne blindate din alianță au luptat pentru prima dată împreună, la Cincu # HotNews.ro
Într-un exercițiu militar care a avut loc în România, în poligonul de la Cincu, două din cele mai moderne blindate din NATO au fost integrate pentru prima oară împreună în teren. Tancuri franceze Leclerc din…
16:50
Scandal în Parlament la schimbările RCA. Service-urile auto și asigurătorii se acuză reciproc / PSD spune că va vota împotriva propriilor amendamente # HotNews.ro
Schimbările care trebuie să conducă la scăderea prețurilor RCA au intrat la dezbatere în procedură de urgență în comisiile de specialitate din Camera Deputaților, for decizional, în condițiile în care România riscă plata unor „sancțiuni…
16:50
Femeile par că îmbătrânesc mai repede, dar totuși trăiesc mai mult decât bărbații. De ce? # HotNews.ro
Procesul de îmbătrânire se manifestă diferit la femei și bărbați, iar ele pierd teren mai devreme, cel puțin la nivelul aspectului. Scăderea bruscă a estrogenului, pierderea accelerată de colagen și schimbările hormonale din jurul vârstei…
16:40
După summitul de pace din Orient, Trump îl indică pe liderul „dur” care poate fi mediator între Rusia și Ucraina: „Este respectat de Putin” # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump s-a arătat încă o dată convins că omologul său turc, Recep Tayyip Erdogan, poate juca un rol esențial în încheierea conflictului dintre Rusia și Ucraina, scriu marți The Kyiv Independent și…
16:40
Schimbări majore la legislația rutieră: Se introduce conceptul de viteză medie, accidentele fără victime se pot declara online # HotNews.ro
Toate modificările la legislația rutieră fac parte din proiectul „Siguranță în Trafic” anunțat marți de Ministerul de Interne și care urmeză să fie pus în transparență decizională. Integrarea în sistemul e-SIGUR a camerelor autorităţilor locale…
Acum 4 ore
16:20
Contrafacerea este un fenomen din ce în ce mai răspândit în cadrul UE, în detrimentul atât al cetățenilor săi, cât și al titularilor de drepturi de proprietate intelectuală. Pentru a pune acest lucru în perspectivă,…
16:20
Finanțare-mamut, de 165 milioane dolari, pentru românii de la Dexory, care fac roboți în UK # HotNews.ro
Startup-ul britanic Dexory, fondat de 3 antreprenori originari din România, a anunțat, marți, că a obținut o nouă finanțare, de 165 de milioane de dolari, de la mari fonduri de investiții, pentru a dezvolta și…
16:00
Cum îl mai poate sfătui Ludovic Orban pe preşedintele Nicuşor Dan? Consilierul prezidenţial pentru politica internă, LIVE la HotNews, de la ora 17:00 # HotNews.ro
Fostul lider liberal Ludovic Orban vine în studioul HotNews, marţi, de la ora 17:00, pentru a spune ce sfaturi i-a dat preşedintelui Nicuşor Dan în prima săptămână de mandat, în calitate de consilier prezindeţial pe…
15:50
Cazul gravidei moarte la Constanța, într-un spital privat: „Era previzibil că dacă apare o complicație, nu vor putea să o gestioneze”, susține un cunoscut medic ATI # HotNews.ro
Cazul tinerei în vârstă de 29 de ani care a murit săptămâna trecută după ce a născut la un spital privat din Constanța este unul care „depășește” această unitate medicală, susține, într-un dialog cu HotNews,…
15:40
Dintr-o extremă în alta – Orașul care luna trecută a avut parte de secetă severă a doborât în octombrie recordul de ploaie de la 1944 # HotNews.ro
În septembrie a fost secetă în sudul României, iar la Giurgiu a plouat de 50 de ori mai puțin decât într-o lună obișnuită. În orașul de la Dunăre, lucrurile au stat cu totul diferit în…
15:40
După ce negocierile de pace s-au dezumflat, Ucraina are o strategie clară în războiul cu Rusia # HotNews.ro
Într-un moment în care negocierile Ucrainei cu Rusia, susținute de Donald Trump, par să aibă tot mai puține șanse de reușită, Kievul crede că a găsit o oportunitate de a face ceea ce dorește de…
15:30
Argumentele singurei judecătoare care nu a fost de acord cu achitarea definitivă a fostului ministru Bănicioiu. „Răspunderea penală a fost eficient paralizată de împlinirea prescripţiei” # HotNews.ro
Fostul Ministru al Sănătății, Nicolae Bănicioiu, a fost achitat definitiv luni de Înalta Curte de Casație și Justiție, în dosarul în care a fost acuzat că a primit o mită de 3,9 milioane de lei,…
15:30
Legislația rutieră se va modifica: Cum se vor aplica amenzile în caz de oprire sau parcare neregulamentară # HotNews.ro
Proprietarului mașinii va fi amendat pentru opriri sau parcări neregulamentare atunci când șoferul nu este la vehicul pentru a fi sancționat de către poliști, potrivit modificările la legislația rutieră pregătite de Ministerul de Interne prin…
15:10
Cine este șoferul care a lovit o femeie și un copil pe trecerea de pietoni în București. Ce a spus în fața polițiștilor # HotNews.ro
Un tânăr de 20 ani a accidentat mortal o femeie și a rănit-o pe fetița acesteia, de aproximativ 2 ani, când se aflau pe o trecere de pietoni de pe Șoseaua Berceni din Capitală. Bărbatul…
15:10
O navă cargo chineză a ajuns în premieră în Marea Britanie prin Oceanul Arctic, înjumătățind timpul de traversare # HotNews.ro
O navă cargo chineză a finalizat în premieră o călătorie prin Oceanul Arctic către un port din Marea Britanie, ajungând la destinație la jumătate din timpul obișnuit de tranzit pentru vehiculele electrice și panourile solare…
15:10
A întinerit cel mai bătrân palat de pe Bulevardul Elisabeta. Monumentul adăpostește Arhivele Naționale, comori de valoare inestimabilă # HotNews.ro
Palatul Arhivelor Naționale ale României este una din clădirile publice monumentale de pe Bulevardul Elisabeta. A fost restaurat și consolidat și în prezent se întrece în importanță, stil și eleganță cu Palatul Primăriei București care…
15:00
Un economist prevede scădere economică pentru România, anul acesta și anul viitor. „O recesiune trebuie privită ca pe un proces de de curăţare, nu ca pe un proces malefic” # HotNews.ro
România riscă o contracție a economiei de 0,6% din PIB în acest an, a declarat, marți, economistul-șef al BRD, Florian Libocor, la o conferință organizată de Coface România, potrivit Agerpres. Scăderea economică va continua și…
15:00
O nouă ședință a coaliției, acum. S-au reluat discuțiile pe reforma administrației, blocată de două luni / Pe agendă, un alt subiect pe care partidele nu se înțeleg # HotNews.ro
Liderii PSD, PNL, USR și UDMR s-au întâlnit din nou, marți, ca să reia discuțiile privind reforma administrației publice și organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei, teme pe care cele patru partide nu reușesc să se…
14:50
Doctorul care te ajută să slăbești și să te menții, aproape de casa ta! Iată cum îl găsești rapid # HotNews.ro
Orice persoană cu probleme de greutate știe cât de dificil este să slăbești, dar mai ales să te menții după ce ai reușit să ajungi la greutatea dorită. Îndemnul „mănâncă mai puțin și mișcă-te mai…
Acum 6 ore
14:20
Julius Meinl România anunță marele câștigător al competiției Barista Cup: Alexandru Cojocaru de la News Café. Aflată la cea de-a patra ediție, Barista Cup este competiția națională care celebrează excelența în arta preparării cafelei. Finala Barista…
14:20
Uniunea Europeană a amendat Gucci și alte două branduri de lux pentru fixarea prețurilor # HotNews.ro
Gucci, precum și brandurile de lux Chloé și Loewe, au fost amendate cu un total de 157 de milioane de euro de către autoritatea antitrust a Uniunii Europene pentru că au fixat prețurile de revânzare…
14:20
VIDEO Celebrele Black Hawk, transformate în elicoptere fără pilot ce pot transporta și roiuri de drone / Cum funcționează # HotNews.ro
Sikorsky a prezentat sistemul aerian fără pilot S70, denumit și UHawk, care elimină complet pilotul dintr-un vechi elicopter Black Hawk UH-60L și transforma practic elicopterul într-o dronă de mari dimensiuni. Compania americană a anunțat marți…
14:10
Cine este propunea PAS pentru funcția de premier al Republicii Moldova / Viitorul prim ministru vine din mediul privat # HotNews.ro
Omul de afaceri Alexandru Munteanu, în vârstă de 61 de ani, urmează să fie propus pentru funcția de premier al Republicii Moldova de către Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), formațiunea care deține majoritatea în Parlament.…
13:50
Înregistrare șocantă: accidentul din Berceni, în care o femeie a fost ucisă pe trecere, surprins de camera din mașina șoferului vitezoman. Ce arată imaginile # HotNews.ro
Imaginile intrare în posesia Hotnews au un puternic impact emoțional, motiv pentru care HotNews a decis să nu le difuzeze integral. Imaginile arată cum șoferul a depășit în viteză două mașini și a accelerat. Vă…
13:40
Paradox: România stă pe un munte de bani europeni, dar încearcă să termine anul cu un deficit bugetar de 8,4%, spune ministrul Dragoș Pîslaru # HotNews.ro
România se află într-o situație absolut paradoxală, consideră ministrul proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru. „A avut un deficit bugetar de 9,3 și încearcă să termine anul acesta cu 8,4, cumva cu resurse sau cu spațiu fiscal…
13:40
Cu ce înlocuim „Pentru că așa spun eu!” în educația copiilor de azi? Noile reguli ale celor 7 ani de acasă # HotNews.ro
Expresia „cei 7 ani de acasă” a fost, zeci de ani, un simbol al educației românești. În copilăria multora dintre noi, însemna supunere, ascultare și tăcere în fața autorității. Nu aveai voie să întrebi „de…
13:30
[P] Viitor fără Gripă – Inițiativă națională de conștientizare și schimbare de politică publică privind vaccinarea voluntară antigripală la copii # HotNews.ro
Copiii sunt de 2–3 ori mai contagioși decât adulții și au cele mai mari incidențe ale gripei; demersul lansează un cadru de informare, aliniere la bune practici europene și decizie publică bazată pe date pentru…
13:10
Alec Baldwin și fratele său, actorul Stephen Baldwin, au fost implicați într-un accident de mașină # HotNews.ro
Alec Baldwin a dezvăluit luni, pe Instagram, că el şi fratele său Stephen au fost victime ale unui accident de maşină în East Hampton, statul New York, relatează News.ro. Potrivit actorului şi producătorului american, un…
13:00
Nicușor Dan, solicitat oficial să includă în strategia naţională de apărarea a țării „antidotul împotriva manipulării” românilor # HotNews.ro
Forul care supraveghează conținutul audiovizual din România i-a cerut oficial președintelui Nicușor Dan să includă educația media ca pilon distinct în viitoarea strategie naționale de securitate, scrie Pagina de Media. Consiliul Naţional al Audiovizualului pune…
12:50
China a ajuns să trimită Rusiei de 10 ori mai multe componente pentru o armă folosită cu succes de trupele ruse pe front # HotNews.ro
Deși exporturile totale ale Chinei către Rusia au scăzut cu peste 10% în acest an, unele bunuri au rămas neafectate. Iar livrările de componente pentru dronele cu fibră optică utilizate de trupele ruse pe frontul…
12:40
Echipa cu care Sorin Grindeanu vrea să conducă PSD, după congresul la care e unic candidat la funcția de președinte # HotNews.ro
Congresul în care PSD își va alege noul președinte și la care Sorin Grindeanu e singurul candidat va avea loc în 7 noiembrie. Printre numele care vor face parte din echipa lui Sorin Grindeanu se…
12:30
Tranzacțiile imobiliare au scăzut cu 1% după majorarea TVA, conform datelor publice | Analiză Storia # HotNews.ro
În primele două luni de după majorarea TVA, numărul de tranzacții imobiliare cu unități individuale a scăzut cu aproape 1% comparativ cu perioada august-septembrie 2024, însă a crescut cu peste 10% comparativ cu tranzacțiile cumulate…
12:30
Sudul sărac al Italiei începe să viseze la prosperitate, iar cifrele sunt promițătoare / Fondurile europene din PNRR joacă un rol important # HotNews.ro
Regiunile sudice ale Italiei sunt printre cele mai sărace din zona euro, însă creșterea PIB-ului în zonă și numărul locurilor de muncă nou create depășesc acum performanțele nordului țării și oferă încredere, arată o analiză…
Acum 8 ore
12:20
VIDEO Când se deschide circulația pe autostrada care e gata „99,99%”, dar stă „muzeu” pentru că un constructor din Bulgaria a greșit sudurile # HotNews.ro
Aproximativ 30 de kilometri din Autostrada „Moldovei” A7, de pe lotul 2 dintre Ploiești și Buzău, stau „muzeu” de aproape două luni, adică sunt gata, dar nu pot fi dați în circulație din cauza unor…
12:20
Kremlinul a găsit o modalitate de a trimite încă 2 milioane de ruși la război. Artificiul la care a recurs guvernul rus # HotNews.ro
Guvernul rus a aprobat luni un proiect de lege care îi va permite președintelui Vladimir Putin să apeleze la rezerviști nu numai în timp de război sau al mobilizării oficiale, ci și pe timp de…
12:10
Unul din „nașii AI” avertizează că SUA se împușcă singure în picior și riscă își să piardă avantajul din domeniu în fața Chinei # HotNews.ro
Statele Unite riscă să-și piardă avansul în domeniul inteligenței artificiale în fața Chinei, a avertizat pionierul în domeniul inteligenței artificiale (AI) și laureatul Nobel Geoffrey Hinton, citat de Business Insider. Aflat recent în emisiunea The…
12:10
Plata pensiilor private: Ce nu a spus Guvernul despre banii pe care-i putem retrage. Cum e în alte țări # HotNews.ro
Limitarea posibilității de a-ți retrage toți banii din fondul de pensii la vârsta pensionării a fost motivată de Guvernul Bolojan prin cerințele de aderare la OCDE și prin exemplele sistemelor de pensii din țări precum…
12:00
MedLife lansează Longevity 100+, primul și cel mai amplu program de testare genetică din regiune. Proiectul este dedicat evaluării riscurilor individuale de îmbolnăvire și poate schimba modul în care pacientul român își abordează programele de screening, contribuind la o viață mai sănătoasă pe termen lung # HotNews.ro
România traversează o perioadă esențială de schimbare în domeniul sănătății. Presiunea tot mai mare asupra spitalelor, creșterea incidenței bolilor cronice, costurile ridicate ale tratamentelor și așteptările pacienților se suprapun peste evoluția rapidă a tehnologiilor de…
12:00
Alexandru Nazare, ministrul finanțelor, susține că în ultimele 3 luni, a declanșat o schimbare de atitudine la nivelul ANAF, „o instituție-cheie pentru buna funcționare a statului, dar care, ani la rând, a fost percepută ca…
