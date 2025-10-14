După două săptămâni de „shutdown”, Trump spune că va dezvălui lista programelor democraților pe care le va închide definitiv / „Cereri foarte costisitoare”
HotNews.ro, 14 octombrie 2025 23:50
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat marți la Casa Albă că administrația sa intenționează să prezinte vineri o listă cu „programele democraților” care vor fi tăiate ca urmare a „închiderii” actuale („shutdown”) a guvernului federal,…
Acum 5 minute
00:30
Un expert de renume care a lucrat inclusiv pentru Pentagon a fost arestat pentru sustragere de informații clasificate / Peste o mie de documente „strict secret”, găsite în locuința sa # HotNews.ro
Ashley Tellis, un expert de renume în relațiile dintre SUA și India și fost consilier al mai multor administrații americane, a fost arestat și acuzat de reținerea ilegală de informații privind apărarea națională, potrivit Reuters.…
Acum 15 minute
00:20
Se mărește sistemul solar? Planeta Y, o lume de dimensiunile Pământului, stârnește curiozitatea astrofizicienilor # HotNews.ro
O echipă de astronomi susține că a găsit indicii cu privire la existența celei de-a 9-a planete a Sistemului Solar, pe care au denumit-o „Planeta Y”, pentru a o diferenția de cealaltă planetă candidată, Planeta…
Acum 30 minute
00:10
Dinamo și Rapid au ajuns la un acord în privința numărului de bilete acordat oaspeților, scrie marți Golazo.ro. După o săptămână în care au existat câteva contre între oficialii celor două cluburi, Dinamo și Rapid…
00:10
Lia Olguța Vasilescu nu dă credit sondajelor. Ce scor spune că ar obține PSD și cum explică voturile membrilor partidului pentru George Simion # HotNews.ro
Vicepreşedintele PSD Lia Olguţa Vasilescu a declarat marţi seară, la Antena 3 CNN, că nu crede în scorurile PSD din ultimele sondaje, ea susţinând că, dacă mâine ar avea loc alegeri, PSD ar obţine între 25…
Acum o oră
23:50
După două săptămâni de „shutdown”, Trump spune că va dezvălui lista programelor democraților pe care le va închide definitiv / „Cereri foarte costisitoare” # HotNews.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat marți la Casa Albă că administrația sa intenționează să prezinte vineri o listă cu „programele democraților” care vor fi tăiate ca urmare a „închiderii” actuale („shutdown”) a guvernului federal,…
Acum 2 ore
23:30
VIDEO Donald Trump, avertisment dur pentru Hamas: „Dacă nu se dezarmează, îi vom dezarma noi” # HotNews.ro
Donald Trump a avertizat marți, în timpul întâlnirii cu președintele Argentinei, Javier Milei, că dacă Hamas nu își depune armele, atunci Statele Unite „vor face asta” în locul lor, conform NBC News. „Dacă nu se…
23:30
Cântărețul american D’Angelo, o figură marcantă a muzicii soul contemporane, care s-a bucurat de un succes notabil în anii 1990-2000 înainte de a fi mult mai rar prezent pe scena muzicală, a murit la vârsta…
23:30
Trump amenință din nou Spania, după ce a spus că „ar trebui dată afară” din NATO: „Mă gândeam să îi impun sancțiuni comerciale” # HotNews.ro
Președintele Donald Trump a amenințat, marți, că va impune Spaniei sancțiuni comerciale, inclusiv tarife vamale, declarând că este nemulțumit de refuzul acesteia de a crește cheltuielile pentru apărare la 5%, potrivit Reuters. „Sunt foarte nemulțumit…
23:00
Șoc după anunțul triumfalist al lui Trump. Hamas și Israelul se acuză reciproc de violarea armistițiului, în timp ce liderul SUA cere faza a doua a planului # HotNews.ro
Tensiunile sunt în continuare ridicate în Fâșia Gaza, Israelul acuzând gruparea militantă palestiniană Hamas că a încălcat acordul de încetare a focului parafat de liderii mondiali, cu o zi înainte în Egipt, prin reținerea cadavrelor…
Acum 4 ore
22:30
Lumea întreagă e prinsă în focul încrucișat a două superputeri. Repercusiunile sunt imprevizibile și au consecințe grave asupra economiei globale # HotNews.ro
În timp ce Fondul Monetar Internaţional (FMI) pregătea ultimul său raport în care revizuia în creştere estimările privind evoluția economiei mondiale în acest an, o serie de evenimente schimbau deja imaginea de ansamblu, arată o…
22:10
Doi deținuți au intrat în serverele închisorilor și și-au transferat bani şi zile libere. Cum au reuşit # HotNews.ro
Doi deținuți au reușit să spargă rețeaua informatică a sistemului penitenciar și să acceseze baza de date internă folosită de polițiști pentru a-și transfera bani și zile libere, relatează ObservatorNews.ro. Acum, o anchetă internă, dar…
21:50
VIDEO Un nou atac cinetic letal. Trump a ordonat bombardarea unei bărci cu „teroriști” și a publicat imagini desecretizate # HotNews.ro
Un atac al SUA efectuat asupra unei bărci în largul coastelor Venezuelei a ucis marți șase persoane suspectate de trafic de droguri, a anunțat marți președintele american Donald Trump, potrivit agenției de presă Reuters, care…
21:30
„Războiul Rusiei reprezintă un risc pentru toți”, avertizează un oficial NATO. „Instabilitatea aceasta o împărtășim cu toții” # HotNews.ro
Rusia încearcă să cucerească teritorii ucrainene și să dicteze politicile unei națiuni suverane, ceea ce reprezintă o amenințare nu doar pentru Ucraina, ci pentru securitatea globală, a declarat marți un oficial NATO de rang înalt,…
21:10
Zelenski tocmai a semnat decretul prezidențial. Primarul incomod din Odesa a fost lăsat fără cetățenia ucraineană, dar insistă că rămâne în funcție # HotNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a retras marți, prin decret prezidențial, cetățenia primarului din Odesa pe motiv că acesta deținea și un pașaport rus, decizie care pune capăt astfel mandatului unei figuri controversate care a condus…
21:00
Mâine, un important personaj de la Kiev face dezvăluiri în premieră despre „De ce Putin nu reacționează la inițiativele lui Trump. Ceea ce face Rusia, iar SUA înțeleg perfect” – INTERVIU EXCLUSIV în HotNews # HotNews.ro
Într-un interviu luat de Oxana Bodnar, corespondenta HotNews în Republica Moldova, un politician-cheie al administrației Zelenski vorbește despre cele mai recente evoluții din relația SUA – Rusia. Zelenski și Trump se întâlnesc vineri la Casa…
20:50
Miliardarul român Daniel Dines (UiPath): Companiile au nevoie de „schimbarea managementului” și de o „forță de muncă diferită”, pentru a putea adopta agenții AI la scară largă # HotNews.ro
Tehnologia este pregătită pentru adopția agenților de inteligență artificială (AI) la scară largă în firme, dar pentru aceasta companiile mai au nevoie de schimbări la nivel de management și de o forță de muncă diferită,…
20:40
SuperLiga: Ciprian Marica spune ce echipă are șanse să triumfe în actualul sezon. „Pare ceva acolo, un miros de campioană” # HotNews.ro
Fostul mare fotbalist Ciprian Marica afirmă că la Craiova se simte un „miros de campioană”. „Pare ceva acolo, un miros de campioană, nu se știe. Oltenii își fac rău din interior de obicei. Să vedem…
Acum 6 ore
20:30
O companie americană a creat „Superlemnul”, un nou tip de lemn despre care spune că un raport rezistență-greutate de până la zece ori mai mare decât oțelul, fiind în același timp de până la șase…
20:10
FOTO Zaharova și Trump, amândoi revoltați de aceeași fotografie cu liderul american, „cea mai proastă din toate timpurile” # HotNews.ro
„Numai persoanele cu probleme de sănătate” ar fi putut alege fotografia folosită de revista Time, a afirmat, furioasă, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova. Moscova a criticat revista Time pentru coperta…
19:50
Dacă i-ai fi spus unei doamne britanice din clasa de mijloc superioară în 1900 că majoritatea muncii servitoarelor ei va fi făcută de mașini în câteva generații, ți-ar fi râs în față. Dar apoi au…
19:40
Atacantul nigerian Taiwo Qaudri este noul jucător al Universităţii Cluj, însă va putea evolua oficial în tricoul clujenilor doar după ce va obţine viza de lungă şedere în România, a anunţat marți clubul din prima…
19:30
VIDEO Papa Leon, vizită de stat cu convoi oficial la doi pași de Vatican. Primit cu fast într-un loc cu o puternică încărcătură istorică # HotNews.ro
Convoi oficial, covor roșu și onoruri militare: Papa Leon al XIV-lea a fost primit marți la palatul roman Quirinal pentru prima sa vizită de stat la doi pași de Vatican, vizită în timpul căreia Suveranul…
19:30
Șoferul care a lovit mortal o femeie și a rănit un copil pe trecere din București a fost arestat preventiv # HotNews.ro
Tânărul de 20 ani care a provocat, luni, accidentul de pe Şoseaua Berceni soldat cu moartea unei femei şi cu rănirea unui copil de doi ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. El…
19:10
Avertismentul Poloniei: „Ar fi iresponsabil să nu construim un zid anti-drone. Rusia poate să lovească adânc în Europa” # HotNews.ro
Ministrul polonez de Externe, Radoslaw Sikorski, a avertizat marți că Europa trebuie să fie pregătită pentru posibilitatea ca Rusia să lovească în profunzimea regiunii, numind „iresponsabil” refuzul de a construi sisteme de apărare precum un…
19:10
VIDEO. Cuvântul folosit de Donald Trump despre Giorgia Meloni. „În SUA ar termina cariera oricărui politician” # HotNews.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a avut cuvinte alese pentru prim-ministrul italian Giorgia Meloni, singura femeie lider prezentă luni pe scena summitului de la Gaza, din Egipt: „Este frumoasă”, scrie ediția în engleză a site-ului France24.…
18:50
Ludovic Orban, despre reimplicarea SRI în combaterea corupției: Problema astăzi în România e mai puțin legată de abuzuri, cât de faptul că sunt scăpați pe bandă rulantă o serie de oameni condamnați # HotNews.ro
„Eu cred că problema astăzi în România e mai puțin legată de eventuale abuzuri, cât de faptul că sunt scăpați pe bandă rulantă o serie de oameni care au fost condamnați și cărora li se…
18:40
De unde importă România țiței. Țările prin care poate veni petrolul rusesc interzis în Uniunea Europeană # HotNews.ro
România a importat cu 20% mai mult petrol brut în primele șapte luni ale acestui an față de aceeași perioadă a anului trecut, arată date ale Institutului Național pentru Statistică (INS) transmise la solicitarea HotNews.…
18:40
Sfârșitul unei ere: canalele muzicale MTV se vor închide după 40 de ani. Vor dispărea şi din România # HotNews.ro
Paramount Global a anunțat că va închide în Europa, până pe 31 decembrie 2025, cinci dintre canalele sale muzicale sub marca MTV, punând capăt unei perioade de peste patru decenii de difuzare continuă, potrivit EuroNews.com.…
Acum 8 ore
18:10
Cea de-a doua companie aviatică low-cost din Europa, la un pas să fie vândută. Acțiunile au decolat # HotNews.ro
Acțiunile companiei easyJet au înregistrat o creștere puternică după ce au apărut informații potrivit cărora compania de transport maritim MSC, cu sediul în Elveția, ar avea în vedere preluarea acesteia, scrie The Guardian. Acțiunile easyJet…
17:50
Bulgaria introduce vigneta pentru o zi. Cât vor plăti românii care tranzitează această țară # HotNews.ro
Guvernul bulgar a stabilit prețul unei vignete de o zi la 4,09 euro pentru vehiculele de până la 3,5 tone, începând cu 1 ianuarie 2026. Această modificare a tarifului reflectă pregătirile Bulgaria pentru trecerea la…
17:50
Furnizorul german de componente auto ZF Friedrichshafen concediază circa 170 de ingineri software de la fabrica din Timișoara. Citește mai mult pe Profit.ro.
17:50
Mel Gibson a început filmările la „Învierea lui Hristos”, continuarea pentru filmul său „blockbuster” din 2004 în care a jucat și Maia Morgenstern. Cine va interpreta acum rolurile principale – FOTO # HotNews.ro
Filmul lui Mel Gibson „The Resurrection of the Christ” (Învierea lui Hristos), mult-așteptata continuare a producției din 2004 „The Passion of the Christ” („Patimile lui Hristos”), l-a distribuit pe actorul finlandez Jaakko Ohtonen („The Last…
17:50
Fuziunea este supusă condiției îndeplinirii tuturor cerințelor legale și de reglementare, inclusiv obținerea aprobărilor necesare din partea autorităților competente.
17:40
Comisia Europeană vrea extinderea „zidului anti-drone” pentru a proteja întregul continent. Statele din sud şi vest s-au plâns că proiectul ignoră amenințările din regiunile lor # HotNews.ro
Comisia Europeană a propus extinderea iniţiativei ce prevede așa-numitul „zid anti-drone” pe flancul estic al Europei pentru a proteja întregul continent, după ce unele regiuni s-au declarat excluse, au declarat marţi pentru Reuters doi oficiali…
17:20
Președintele belarus Alexandr Lukașenko a afirmat marți că este dispus să consolideze relațiile țării sale cu SUA, atâta timp cât această mișcare este în concordanță cu interesele Minskului. Aceste declarații vin pe fondul intensificării dialogului…
17:10
FOTO Un magnat cripto a fost găsit mort în mașina sa de de lux, la Kiev. Ce ipoteze are poliția # HotNews.ro
Konstantin Galich, un trader ucrainean de criptomonede în vârstă de 32 de ani, a fost găsit în interiorul mașinii sale, un Lamborghini Urus, în districtul Obolonskyi din Kiev, pe 11 octombrie, cu o rană de…
17:10
De ce spune fondatorul Glovo că România nu e oaia neagră în privința felului în care sunt tratați livratorii. Și el a fost un migrant când a lansat Glovo. Sacha Michaud: „Suntem complet împotriva” # HotNews.ro
Incidentul în care un livrator din Bangladesh a fost atacat pe o stradă din București, agresorul fiind apoi trimis în judecată, nu e unic. Se întâmplă în Europa, spune Sacha Michaud, cofondator Glovo. La Barcelona, la…
17:00
Sinuciderea presupusă a Sarei, o fetiță de 9 ani, la domiciliul său din Sarreguemines, un orășel din nord-estul Franței, ridică întrebări în oraș și în rândul comunității educaționale îndurerate, cazul ei având reverberații la nivel…
17:00
Unul dintre bărbaţii căutaţi pentru furtul a aproape 10 milioane de lei dintr-un oficiu poştal din Timişoara, prins în Italia, unde se ascundea într-un apartament # HotNews.ro
Unul dintre bărbaţii suspectaţi că au furat aproape 10 milioane de lei din sediul unui oficiu poştal din Timişoara a fost prins în Italia. Bărbatul, în vârstă de 37 de ani, are pe numele său…
16:50
FOTO Premieră NATO în România: Două din cele mai moderne blindate din alianță au luptat pentru prima dată împreună, la Cincu # HotNews.ro
Într-un exercițiu militar care a avut loc în România, în poligonul de la Cincu, două din cele mai moderne blindate din NATO au fost integrate pentru prima oară împreună în teren. Tancuri franceze Leclerc din…
16:50
Scandal în Parlament la schimbările RCA. Service-urile auto și asigurătorii se acuză reciproc / PSD spune că va vota împotriva propriilor amendamente # HotNews.ro
Schimbările care trebuie să conducă la scăderea prețurilor RCA au intrat la dezbatere în procedură de urgență în comisiile de specialitate din Camera Deputaților, for decizional, în condițiile în care România riscă plata unor „sancțiuni…
16:50
Femeile par că îmbătrânesc mai repede, dar totuși trăiesc mai mult decât bărbații. De ce? # HotNews.ro
Procesul de îmbătrânire se manifestă diferit la femei și bărbați, iar ele pierd teren mai devreme, cel puțin la nivelul aspectului. Scăderea bruscă a estrogenului, pierderea accelerată de colagen și schimbările hormonale din jurul vârstei…
16:40
După summitul de pace din Orient, Trump îl indică pe liderul „dur” care poate fi mediator între Rusia și Ucraina: „Este respectat de Putin” # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump s-a arătat încă o dată convins că omologul său turc, Recep Tayyip Erdogan, poate juca un rol esențial în încheierea conflictului dintre Rusia și Ucraina, scriu marți The Kyiv Independent și…
16:40
Schimbări majore la legislația rutieră: Se introduce conceptul de viteză medie, accidentele fără victime se pot declara online # HotNews.ro
Toate modificările la legislația rutieră fac parte din proiectul „Siguranță în Trafic” anunțat marți de Ministerul de Interne și care urmeză să fie pus în transparență decizională. Integrarea în sistemul e-SIGUR a camerelor autorităţilor locale…
Acum 12 ore
16:20
Contrafacerea este un fenomen din ce în ce mai răspândit în cadrul UE, în detrimentul atât al cetățenilor săi, cât și al titularilor de drepturi de proprietate intelectuală. Pentru a pune acest lucru în perspectivă,…
16:20
Finanțare-mamut, de 165 milioane dolari, pentru românii de la Dexory, care fac roboți în UK # HotNews.ro
Startup-ul britanic Dexory, fondat de 3 antreprenori originari din România, a anunțat, marți, că a obținut o nouă finanțare, de 165 de milioane de dolari, de la mari fonduri de investiții, pentru a dezvolta și…
16:00
Cum îl mai poate sfătui Ludovic Orban pe preşedintele Nicuşor Dan? Consilierul prezidenţial pentru politica internă, LIVE la HotNews, de la ora 17:00 # HotNews.ro
Fostul lider liberal Ludovic Orban vine în studioul HotNews, marţi, de la ora 17:00, pentru a spune ce sfaturi i-a dat preşedintelui Nicuşor Dan în prima săptămână de mandat, în calitate de consilier prezindeţial pe…
15:50
Cazul gravidei moarte la Constanța, într-un spital privat: „Era previzibil că dacă apare o complicație, nu vor putea să o gestioneze”, susține un cunoscut medic ATI # HotNews.ro
Cazul tinerei în vârstă de 29 de ani care a murit săptămâna trecută după ce a născut la un spital privat din Constanța este unul care „depășește” această unitate medicală, susține, într-un dialog cu HotNews,…
15:40
Dintr-o extremă în alta – Orașul care luna trecută a avut parte de secetă severă a doborât în octombrie recordul de ploaie de la 1944 # HotNews.ro
În septembrie a fost secetă în sudul României, iar la Giurgiu a plouat de 50 de ori mai puțin decât într-o lună obișnuită. În orașul de la Dunăre, lucrurile au stat cu totul diferit în…
15:40
După ce negocierile de pace s-au dezumflat, Ucraina are o strategie clară în războiul cu Rusia # HotNews.ro
Într-un moment în care negocierile Ucrainei cu Rusia, susținute de Donald Trump, par să aibă tot mai puține șanse de reușită, Kievul crede că a găsit o oportunitate de a face ceea ce dorește de…
