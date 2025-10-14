Condiţia pusă de PSD în negocierile pentru reforma în administraţie, blocate de două luni / O nouă şedinţă fără acord în coaliţie

Primanews.ro, 14 octombrie 2025 19:20

Condiţia pusă de PSD în negocierile pentru reforma în administraţie, blocate de două luni / O nouă şedinţă fără acord în coaliţie

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primanews.ro

Acum 10 minute
19:50
Stelian Bujduveanu: Alegerile locale în Capitală trebuie organizate cât mai curând. Un candidat comun ar stabiliza administraţia până în 2028 Primanews.ro
Stelian Bujduveanu: Alegerile locale în Capitală trebuie organizate cât mai curând. Un candidat comun ar stabiliza administraţia până în 2028
Acum 30 minute
19:30
Muraru (PNL), după retragerea lui Titus Corlăţean din cursa pentru şefia PSD: Sper ca PSD să înţeleagă că schimbarea reală nu vine doar cu feţe noi Primanews.ro
Muraru (PNL), după retragerea lui Titus Corlăţean din cursa pentru şefia PSD: Sper ca PSD să înţeleagă că schimbarea reală nu vine doar cu feţe noi
Acum o oră
19:20
Victor Negrescu şi Claudiu Manda se alătură echipei conduse de Sorin Grindeanu la Congresul PSD. Ce funcţii vizează cei doi europarlamentari Primanews.ro
Victor Negrescu şi Claudiu Manda se alătură echipei conduse de Sorin Grindeanu la Congresul PSD. Ce funcţii vizează cei doi europarlamentari
19:20
Condiţia pusă de PSD în negocierile pentru reforma în administraţie, blocate de două luni / O nouă şedinţă fără acord în coaliţie Primanews.ro
Condiţia pusă de PSD în negocierile pentru reforma în administraţie, blocate de două luni / O nouă şedinţă fără acord în coaliţie
19:00
FMI a revizuit în scădere la 1% estimările privind avansul economiei româneşti în acest an Primanews.ro
FMI a revizuit în scădere la 1% estimările privind avansul economiei româneşti în acest an
Acum 2 ore
18:50
”Frumoasa” Meloni şi biletele la Mondial. 11 momente bizare de la summitul lui Trump din Gaza Primanews.ro
”Frumoasa” Meloni şi biletele la Mondial. 11 momente bizare de la summitul lui Trump din Gaza
18:30
Rusia salută dorinţa lui Trump de a se concentra pe căutarea păcii în Ucraina, după armistiţiul din Gaza Primanews.ro
Rusia salută dorinţa lui Trump de a se concentra pe căutarea păcii în Ucraina, după armistiţiul din Gaza
18:00
Legi mai dure pentru şoferii băuţi şi drogaţi Primanews.ro
Legi mai dure pentru şoferii băuţi şi drogaţi
18:00
RMN-ul a confirmat temerile celor de la FCSB. Mihai Popescu are ruptură de ligamente şi va rata restul sezonului Primanews.ro
RMN-ul a confirmat temerile celor de la FCSB. Mihai Popescu are ruptură de ligamente şi va rata restul sezonului
Acum 4 ore
17:00
Budăi spune că salariul minim nu va fi îngheţat Primanews.ro
Budăi spune că salariul minim nu va fi îngheţat
16:00
Victor Negrescu şi Claudiu Manda se alătură echipei conduse de Sorin Grindeanu la Congresul PSD. Ce funcţie vizează cei doi europarlamentari Primanews.ro
Victor Negrescu şi Claudiu Manda se alătură echipei conduse de Sorin Grindeanu la Congresul PSD. Ce funcţie vizează cei doi europarlamentari
Acum 6 ore
15:50
Ce rol va juca SRI în dosarele de mare corupţie? Trei foşti miniştri ai Justiţiei răspund la Prima News Primanews.ro
Ce rol va juca SRI în dosarele de mare corupţie? Trei foşti miniştri ai Justiţiei răspund la Prima News
15:30
DOCUMENT. Măsură radicală în Bucureşti. Interzicerea circulaţiei autovehiculelor de aprovizionare, curierat şi salubrizare între anumite ore Primanews.ro
DOCUMENT. Măsură radicală în Bucureşti. Interzicerea circulaţiei autovehiculelor de aprovizionare, curierat şi salubrizare între anumite ore
15:20
PSD va respinge amendamentele la Legea RCA Primanews.ro
PSD va respinge amendamentele la Legea RCA
14:40
Avertisment rar al serviciu secret britanic MI5 pentru politicienii din Marea Britanie Primanews.ro
Avertisment rar al serviciu secret britanic MI5 pentru politicienii din Marea Britanie
14:20
Zelenski a anunţat că se va întâlni cu Trump vineri la Washington Primanews.ro
Zelenski a anunţat că se va întâlni cu Trump vineri la Washington
Acum 8 ore
13:50
Un om de afaceri american de origine moldovenească, stabilit de peste 20 de ani în Ucraina, e favorit să devină premierul R. Moldova Primanews.ro
Un om de afaceri american de origine moldovenească, stabilit de peste 20 de ani în Ucraina, e favorit să devină premierul R. Moldova
13:40
Nicuşor Dan: Cât timp Ucraina rezistă, R. Moldova nu poate fi atacată Primanews.ro
Nicuşor Dan: Cât timp Ucraina rezistă, R. Moldova nu poate fi atacată
13:40
Cristi Balaj şi-a dat demisia de la conducerea lui CFR Primanews.ro
Cristi Balaj şi-a dat demisia de la conducerea lui CFR
13:30
Sfârşitul unei ere. MTV îşi închide posturile muzicale până la sfârşitul acestui an Primanews.ro
Sfârşitul unei ere. MTV îşi închide posturile muzicale până la sfârşitul acestui an
13:10
Coaliţia se reuneşte de la ora 14.00 pentru discuţia finală privind organizarea alegerilor în Capitală şi reforma administraţiei Primanews.ro
Coaliţia se reuneşte de la ora 14.00 pentru discuţia finală privind organizarea alegerilor în Capitală şi reforma administraţiei
Acum 12 ore
11:20
Zelenski prezintă posibile surse de finanţare pentru achiziţionarea rachetelor Tomahawk, în cazul în care decizia va fi aprobată Primanews.ro
Zelenski prezintă posibile surse de finanţare pentru achiziţionarea rachetelor Tomahawk, în cazul în care decizia va fi aprobată
11:20
Trump, despre Viktor Orban: Este fantastic, îl iubim Primanews.ro
Trump, despre Viktor Orban: Este fantastic, îl iubim
Acum 24 ore
23:20
Nicuşor Dan: Strategia naţională de apărare va include combaterea corupţiei şi războiul hibrid. Ce rol va avea SRI în combaterea corupţiei Primanews.ro
Nicuşor Dan: Strategia naţională de apărare va include combaterea corupţiei şi războiul hibrid. Ce rol va avea SRI în combaterea corupţiei
23:20
VIDEO. Moment istoric: Acordul de pace pentru Gaza, semnat în Egipt / Trump: „A durat 3.000 de ani” Primanews.ro
VIDEO. Moment istoric: Acordul de pace pentru Gaza, semnat în Egipt / Trump: „A durat 3.000 de ani”
23:10
Nicuşor Dan: Strategia naţională de apărare va include combaterea corupţiei şi războiul hibrid Primanews.ro
Nicuşor Dan: Strategia naţională de apărare va include combaterea corupţiei şi războiul hibrid
23:10
VIDEO. Mircea Coşea, la Prima News: Structura economiei nu mai face faţă situaţiei actuale. România e o casă din paiantă, pe care fiecare guvern mai pune câte-o antenă telescopică Primanews.ro
VIDEO. Mircea Coşea, la Prima News: Structura economiei nu mai face faţă situaţiei actuale. România e o casă din paiantă, pe care fiecare guvern mai pune câte-o antenă telescopică
20:20
Noua conducere a PSD va cuprinde, pe lângă preşedinte, 5 prim-vicepreşedinţi şi 8 vicepreşedinţi regionali Primanews.ro
Noua conducere a PSD va cuprinde, pe lângă preşedinte, 5 prim-vicepreşedinţi şi 8 vicepreşedinţi regionali
20:20
Grindeanu: Am renunţat la ideea de partid progresist, deoarece definirea adoptată în anii 2000 nu mai are nici o legătură cu ceea ce reprezintă astăzi Primanews.ro
Grindeanu: Am renunţat la ideea de partid progresist, deoarece definirea adoptată în anii 2000 nu mai are nici o legătură cu ceea ce reprezintă astăzi
Ieri
18:40
Coliziune între două trenuri în estul Slovaciei: cel puţin 66 de răniţi, dintre care 16 în stare gravă Primanews.ro
Coliziune între două trenuri în estul Slovaciei: cel puţin 66 de răniţi, dintre care 16 în stare gravă
18:30
Moţiunea simplă a AUR împotriva ministrului Economiei a fost respinsă Primanews.ro
Moţiunea simplă a AUR împotriva ministrului Economiei a fost respinsă
18:20
Congresul PSD va avea loc pe 7 noiembrie Primanews.ro
Congresul PSD va avea loc pe 7 noiembrie
17:50
Inundaţii catastrofale în sud-estul Spaniei. Mii de oameni sunt izolaţi Primanews.ro
Inundaţii catastrofale în sud-estul Spaniei. Mii de oameni sunt izolaţi
17:40
Pe cine am întâlni la barajul pentru Mondiale şi de ce San Marino ar putea ajunge la baraj numai dacă pierde la scor cu România Primanews.ro
Pe cine am întâlni la barajul pentru Mondiale şi de ce San Marino ar putea ajunge la baraj numai dacă pierde la scor cu România
17:20
Marc Márquez, campionul mondial din MotoGP, a fost operat cu succes la omoplatul drept Primanews.ro
Marc Márquez, campionul mondial din MotoGP, a fost operat cu succes la omoplatul drept
17:10
Romgaz a reziliat şi contractul Iernut 2 şi va finaliza singură centrala care trebuia să fie gata din 2020 Primanews.ro
Romgaz a reziliat şi contractul Iernut 2 şi va finaliza singură centrala care trebuia să fie gata din 2020
17:00
Criza politică nu s-a încheiat în Franţa. Extrema stângă şi extrema dreaptă au depus deja câte o moţiune împotriva guvernului Lecornu 2. Ce vor face socialiştii şi când va avea loc votul Primanews.ro
Criza politică nu s-a încheiat în Franţa. Extrema stângă şi extrema dreaptă au depus deja câte o moţiune împotriva guvernului Lecornu 2. Ce vor face socialiştii şi când va avea loc votul
16:40
MAE austriac, la Bucureşti, despre Neptun Deep: Vom deveni independenţi faţă de Rusia în sectorul energetic Primanews.ro
MAE austriac, la Bucureşti, despre Neptun Deep: Vom deveni independenţi faţă de Rusia în sectorul energetic
16:10
AUR depune moţiune şi împotriva ministrului Agriculturii Primanews.ro
AUR depune moţiune şi împotriva ministrului Agriculturii
16:10
VIDEO. Cum au sărbătorit tricolorii victoria cu Austria şi ce le-a transmis Lucescu după meci Primanews.ro
VIDEO. Cum au sărbătorit tricolorii victoria cu Austria şi ce le-a transmis Lucescu după meci
15:50
Lecornu şi-a numit noul guvern, după o întâlnire cu preşedintele Macron Primanews.ro
Lecornu şi-a numit noul guvern, după o întâlnire cu preşedintele Macron
15:10
UEFA vrea să schimbe modelul de calificare la Campionatul European Primanews.ro
UEFA vrea să schimbe modelul de calificare la Campionatul European
15:00
PSD decide azi data Congresului Primanews.ro
PSD decide azi data Congresului
14:40
Trump în Knesset: Acesta nu este doar sfârşitul unui război, sunt zorii istorici ai unui nou Orient Mijlociu Primanews.ro
Trump în Knesset: Acesta nu este doar sfârşitul unui război, sunt zorii istorici ai unui nou Orient Mijlociu
14:30
Dorin Recean nu va mai fi premierul R. Moldova Primanews.ro
Dorin Recean nu va mai fi premierul R. Moldova
14:30
Israelul a început eliberarea deţinuţilor palestinieni după revenirea ultimilor ostatici Primanews.ro
Israelul a început eliberarea deţinuţilor palestinieni după revenirea ultimilor ostatici
13:40
Salariile au scăzut cu 5% în termeni reali în ultimul an Primanews.ro
Salariile au scăzut cu 5% în termeni reali în ultimul an
13:30
Bulgaria cumpără două tone de aur înainte de trecerea la euro Primanews.ro
Bulgaria cumpără două tone de aur înainte de trecerea la euro
11:10
Rusia ameninţă voalat R. Moldova: Repetă greşelile altora făcând din Rusia adversarul său Primanews.ro
Rusia ameninţă voalat R. Moldova: Repetă greşelile altora făcând din Rusia adversarul său
11:00
O cincime din liceenii din SUA au avut o relaţie romantică cu A.I. sau cunosc pe cineva care a avut Primanews.ro
O cincime din liceenii din SUA au avut o relaţie romantică cu A.I. sau cunosc pe cineva care a avut
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.