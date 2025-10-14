Victor Negrescu şi Claudiu Manda se alătură echipei conduse de Sorin Grindeanu la Congresul PSD. Ce funcţii vizează cei doi europarlamentari
Primanews.ro, 14 octombrie 2025 19:20
Victor Negrescu şi Claudiu Manda se alătură echipei conduse de Sorin Grindeanu la Congresul PSD. Ce funcţii vizează cei doi europarlamentari
• • •
Alte ştiri de Primanews.ro
Acum 10 minute
19:50
Stelian Bujduveanu: Alegerile locale în Capitală trebuie organizate cât mai curând. Un candidat comun ar stabiliza administraţia până în 2028 # Primanews.ro
Stelian Bujduveanu: Alegerile locale în Capitală trebuie organizate cât mai curând. Un candidat comun ar stabiliza administraţia până în 2028
Acum 30 minute
19:30
Muraru (PNL), după retragerea lui Titus Corlăţean din cursa pentru şefia PSD: Sper ca PSD să înţeleagă că schimbarea reală nu vine doar cu feţe noi # Primanews.ro
Muraru (PNL), după retragerea lui Titus Corlăţean din cursa pentru şefia PSD: Sper ca PSD să înţeleagă că schimbarea reală nu vine doar cu feţe noi
Acum o oră
19:20
Victor Negrescu şi Claudiu Manda se alătură echipei conduse de Sorin Grindeanu la Congresul PSD. Ce funcţii vizează cei doi europarlamentari # Primanews.ro
Victor Negrescu şi Claudiu Manda se alătură echipei conduse de Sorin Grindeanu la Congresul PSD. Ce funcţii vizează cei doi europarlamentari
19:20
Condiţia pusă de PSD în negocierile pentru reforma în administraţie, blocate de două luni / O nouă şedinţă fără acord în coaliţie # Primanews.ro
Condiţia pusă de PSD în negocierile pentru reforma în administraţie, blocate de două luni / O nouă şedinţă fără acord în coaliţie
19:00
FMI a revizuit în scădere la 1% estimările privind avansul economiei româneşti în acest an # Primanews.ro
FMI a revizuit în scădere la 1% estimările privind avansul economiei româneşti în acest an
Acum 2 ore
18:50
”Frumoasa” Meloni şi biletele la Mondial. 11 momente bizare de la summitul lui Trump din Gaza # Primanews.ro
”Frumoasa” Meloni şi biletele la Mondial. 11 momente bizare de la summitul lui Trump din Gaza
18:30
Rusia salută dorinţa lui Trump de a se concentra pe căutarea păcii în Ucraina, după armistiţiul din Gaza # Primanews.ro
Rusia salută dorinţa lui Trump de a se concentra pe căutarea păcii în Ucraina, după armistiţiul din Gaza
18:00
Legi mai dure pentru şoferii băuţi şi drogaţi
18:00
RMN-ul a confirmat temerile celor de la FCSB. Mihai Popescu are ruptură de ligamente şi va rata restul sezonului # Primanews.ro
RMN-ul a confirmat temerile celor de la FCSB. Mihai Popescu are ruptură de ligamente şi va rata restul sezonului
Acum 4 ore
17:00
Budăi spune că salariul minim nu va fi îngheţat
16:00
Victor Negrescu şi Claudiu Manda se alătură echipei conduse de Sorin Grindeanu la Congresul PSD. Ce funcţie vizează cei doi europarlamentari # Primanews.ro
Victor Negrescu şi Claudiu Manda se alătură echipei conduse de Sorin Grindeanu la Congresul PSD. Ce funcţie vizează cei doi europarlamentari
Acum 6 ore
15:50
Ce rol va juca SRI în dosarele de mare corupţie? Trei foşti miniştri ai Justiţiei răspund la Prima News # Primanews.ro
Ce rol va juca SRI în dosarele de mare corupţie? Trei foşti miniştri ai Justiţiei răspund la Prima News
15:30
DOCUMENT. Măsură radicală în Bucureşti. Interzicerea circulaţiei autovehiculelor de aprovizionare, curierat şi salubrizare între anumite ore # Primanews.ro
DOCUMENT. Măsură radicală în Bucureşti. Interzicerea circulaţiei autovehiculelor de aprovizionare, curierat şi salubrizare între anumite ore
15:20
PSD va respinge amendamentele la Legea RCA
14:40
Avertisment rar al serviciu secret britanic MI5 pentru politicienii din Marea Britanie # Primanews.ro
Avertisment rar al serviciu secret britanic MI5 pentru politicienii din Marea Britanie
14:20
Zelenski a anunţat că se va întâlni cu Trump vineri la Washington
Acum 8 ore
13:50
Un om de afaceri american de origine moldovenească, stabilit de peste 20 de ani în Ucraina, e favorit să devină premierul R. Moldova # Primanews.ro
Un om de afaceri american de origine moldovenească, stabilit de peste 20 de ani în Ucraina, e favorit să devină premierul R. Moldova
13:40
Nicuşor Dan: Cât timp Ucraina rezistă, R. Moldova nu poate fi atacată
13:40
Cristi Balaj şi-a dat demisia de la conducerea lui CFR
13:30
Sfârşitul unei ere. MTV îşi închide posturile muzicale până la sfârşitul acestui an
13:10
Coaliţia se reuneşte de la ora 14.00 pentru discuţia finală privind organizarea alegerilor în Capitală şi reforma administraţiei # Primanews.ro
Coaliţia se reuneşte de la ora 14.00 pentru discuţia finală privind organizarea alegerilor în Capitală şi reforma administraţiei
Acum 12 ore
11:20
Zelenski prezintă posibile surse de finanţare pentru achiziţionarea rachetelor Tomahawk, în cazul în care decizia va fi aprobată # Primanews.ro
Zelenski prezintă posibile surse de finanţare pentru achiziţionarea rachetelor Tomahawk, în cazul în care decizia va fi aprobată
11:20
Trump, despre Viktor Orban: Este fantastic, îl iubim
Acum 24 ore
23:20
Nicuşor Dan: Strategia naţională de apărare va include combaterea corupţiei şi războiul hibrid. Ce rol va avea SRI în combaterea corupţiei # Primanews.ro
Nicuşor Dan: Strategia naţională de apărare va include combaterea corupţiei şi războiul hibrid. Ce rol va avea SRI în combaterea corupţiei
23:20
VIDEO. Moment istoric: Acordul de pace pentru Gaza, semnat în Egipt / Trump: „A durat 3.000 de ani” # Primanews.ro
VIDEO. Moment istoric: Acordul de pace pentru Gaza, semnat în Egipt / Trump: „A durat 3.000 de ani”
23:10
Nicuşor Dan: Strategia naţională de apărare va include combaterea corupţiei şi războiul hibrid # Primanews.ro
Nicuşor Dan: Strategia naţională de apărare va include combaterea corupţiei şi războiul hibrid
23:10
VIDEO. Mircea Coşea, la Prima News: Structura economiei nu mai face faţă situaţiei actuale. România e o casă din paiantă, pe care fiecare guvern mai pune câte-o antenă telescopică # Primanews.ro
VIDEO. Mircea Coşea, la Prima News: Structura economiei nu mai face faţă situaţiei actuale. România e o casă din paiantă, pe care fiecare guvern mai pune câte-o antenă telescopică
20:20
Noua conducere a PSD va cuprinde, pe lângă preşedinte, 5 prim-vicepreşedinţi şi 8 vicepreşedinţi regionali # Primanews.ro
Noua conducere a PSD va cuprinde, pe lângă preşedinte, 5 prim-vicepreşedinţi şi 8 vicepreşedinţi regionali
20:20
Grindeanu: Am renunţat la ideea de partid progresist, deoarece definirea adoptată în anii 2000 nu mai are nici o legătură cu ceea ce reprezintă astăzi # Primanews.ro
Grindeanu: Am renunţat la ideea de partid progresist, deoarece definirea adoptată în anii 2000 nu mai are nici o legătură cu ceea ce reprezintă astăzi
Ieri
18:40
Coliziune între două trenuri în estul Slovaciei: cel puţin 66 de răniţi, dintre care 16 în stare gravă # Primanews.ro
Coliziune între două trenuri în estul Slovaciei: cel puţin 66 de răniţi, dintre care 16 în stare gravă
18:30
Moţiunea simplă a AUR împotriva ministrului Economiei a fost respinsă
18:20
Congresul PSD va avea loc pe 7 noiembrie
17:50
Inundaţii catastrofale în sud-estul Spaniei. Mii de oameni sunt izolaţi
17:40
Pe cine am întâlni la barajul pentru Mondiale şi de ce San Marino ar putea ajunge la baraj numai dacă pierde la scor cu România # Primanews.ro
Pe cine am întâlni la barajul pentru Mondiale şi de ce San Marino ar putea ajunge la baraj numai dacă pierde la scor cu România
17:20
Marc Márquez, campionul mondial din MotoGP, a fost operat cu succes la omoplatul drept # Primanews.ro
Marc Márquez, campionul mondial din MotoGP, a fost operat cu succes la omoplatul drept
17:10
Romgaz a reziliat şi contractul Iernut 2 şi va finaliza singură centrala care trebuia să fie gata din 2020 # Primanews.ro
Romgaz a reziliat şi contractul Iernut 2 şi va finaliza singură centrala care trebuia să fie gata din 2020
17:00
Criza politică nu s-a încheiat în Franţa. Extrema stângă şi extrema dreaptă au depus deja câte o moţiune împotriva guvernului Lecornu 2. Ce vor face socialiştii şi când va avea loc votul # Primanews.ro
Criza politică nu s-a încheiat în Franţa. Extrema stângă şi extrema dreaptă au depus deja câte o moţiune împotriva guvernului Lecornu 2. Ce vor face socialiştii şi când va avea loc votul
16:40
MAE austriac, la Bucureşti, despre Neptun Deep: Vom deveni independenţi faţă de Rusia în sectorul energetic # Primanews.ro
MAE austriac, la Bucureşti, despre Neptun Deep: Vom deveni independenţi faţă de Rusia în sectorul energetic
16:10
AUR depune moţiune şi împotriva ministrului Agriculturii
16:10
VIDEO. Cum au sărbătorit tricolorii victoria cu Austria şi ce le-a transmis Lucescu după meci # Primanews.ro
VIDEO. Cum au sărbătorit tricolorii victoria cu Austria şi ce le-a transmis Lucescu după meci
15:50
Lecornu şi-a numit noul guvern, după o întâlnire cu preşedintele Macron
15:10
UEFA vrea să schimbe modelul de calificare la Campionatul European
15:00
PSD decide azi data Congresului
14:40
Trump în Knesset: Acesta nu este doar sfârşitul unui război, sunt zorii istorici ai unui nou Orient Mijlociu # Primanews.ro
Trump în Knesset: Acesta nu este doar sfârşitul unui război, sunt zorii istorici ai unui nou Orient Mijlociu
14:30
Dorin Recean nu va mai fi premierul R. Moldova
14:30
Israelul a început eliberarea deţinuţilor palestinieni după revenirea ultimilor ostatici # Primanews.ro
Israelul a început eliberarea deţinuţilor palestinieni după revenirea ultimilor ostatici
13:40
Salariile au scăzut cu 5% în termeni reali în ultimul an
13:30
Bulgaria cumpără două tone de aur înainte de trecerea la euro
11:10
Rusia ameninţă voalat R. Moldova: Repetă greşelile altora făcând din Rusia adversarul său # Primanews.ro
Rusia ameninţă voalat R. Moldova: Repetă greşelile altora făcând din Rusia adversarul său
11:00
O cincime din liceenii din SUA au avut o relaţie romantică cu A.I. sau cunosc pe cineva care a avut # Primanews.ro
O cincime din liceenii din SUA au avut o relaţie romantică cu A.I. sau cunosc pe cineva care a avut
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.