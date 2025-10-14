Primărița Craiovei nu crede în sondaje. La cât vede scorul PSD
Cotidianul de Hunedoara, 14 octombrie 2025 22:40
Vicepreşedintele PSD Lia Olguţa Vasilescu a declarat, marţi seară [...]
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 15 minute
22:50
Acțiunile corecte ale Statelor Unite pot contribui, de asemenea, la încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei [...]
Acum 30 minute
22:40
Vicepreşedintele PSD Lia Olguţa Vasilescu a declarat, marţi seară [...]
Acum o oră
22:10
Olguța Vasilescu, despre Bolojan. ”Ca premier a avut foarte multe scăpări” # Cotidianul de Hunedoara
Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, susţine [...]
Acum 2 ore
21:30
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat, într-un interviu [...]
Acum 4 ore
20:50
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu dă asigurări [...]
20:20
Patul din dormitor trebuie să îndeplinească mai multe cerințe: să-ți ofere un somn odihnitor, să fie funcțional și să se potrivească spațiului și stilului tău. [...]
20:20
Botezul este unul dintre cele mai importante evenimente din viața unei familii, un moment plin de emoție și semnificație [...]
20:20
Premierul francez Sébastien Lecornu p [...]
19:40
N-am văzut o comunicare oficială din partea coaliţiei [...]
Acum 6 ore
19:00
Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a adoptat, în şedinţa publică [...]
18:40
Tânărul care a produs, luni, accidentul de pe Şoseaua Berceni soldat [...]
18:10
O nouă ședință a coaliției de guvernare fără concluzii privind [...]
18:00
Apele Române, către operatorii economici. Au obligaţia să predea terenurile libere de sarcini # Cotidianul de Hunedoara
Administraţia Naţională „Apele Române" (ANAR) anunţă că [...]
17:30
Comisia Europeană a propus extinderea iniţiativei ce prevede un [...]
17:10
Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) vine să lămurească [...]
Acum 8 ore
16:10
Fifor, despre înghețarea veniturilor. „Până la finele lui 2026… de neacceptat!” # Cotidianul de Hunedoara
Deputatul Mihai Fifor (PSD) afirmă că îngheţarea veniturilor [...]
15:30
Sf. Cuvioasă Parascheva, una dintre cele mai îndrăgite sfinte de la noi din țară # Cotidianul de Hunedoara
Sfânta Cuvioasă Parascheva este sărbătorită de credincioși [...]
Acum 12 ore
15:00
Federația bosniacă a stabilit prețuri unitare pentru toate meciurile de pe teren propriu din actuala campanie. [...]
14:50
A scăzut numărul tinerilor care se înscriu la școlile de jandarmi. [...]
14:40
Economist: În 2025, Guvernul a împrumutat în 10 luni de la bănci straine mai mult decât tot ajutorul FMI din perioada 2009-2013 (...) Guvernul plateste cele mai mari dobanzi la credite [...]
14:10
Europarlamentarul Victor Negrescu anunţă marţi că se alătură echipei conduse [...]
14:10
Sugerând că tinerilor ar trebui să li ceara să combată antisemitismul mai degrabă decât fascismul, un ministru italian a iscat o mare controversă [...]
14:00
Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, se laudă că va crește salariul minim. Pe ce se bazează? [...]
13:50
După privatizarea din 1998, fabrica a ajuns să nu isi mai poată desfășura activitatea. [...]
13:30
Clienții trebuie să știe că la multifuncționale băncii nu se vor mai putea efectua o serie de operațiuni: [...]
13:00
"Este este imposibil să distingi o rachetă nucleară Tomahawk de una convențională în zbor" [...]
13:00
Titular la această națională este jucătorul Oțelului Galați, Joao Paulo, care a fost și acum pe teren. [...]
12:30
Deși au împărțit și bune și rele, nu s-ar putea spune că între Hagi și Dan Petrescu s-a dezvoltat o relație specială [...]
12:10
Valabilitatea permiselor de conducere va fi schimbată, iar proprietarul unei mașini poate fi sancționat chiar dacă nu este la volan [...]
11:40
Majoritatea germanilor susţin reintroducerea serviciului militar obligatoriu # Cotidianul de Hunedoara
Acum, coaliția încearcă să ajungă la un compromis privind legislaţia privind un nou serviciu militar pe bază de voluntariat [...]
11:10
„Rămân multe capcane și întrebări despre viitorul fâșiei Gaza și legăturile fragile dintre Israel și vecinii săi", scrie New York Times [...]
11:00
Președintele Nicușor Dan transmite un mesaj de ultimă oră care privește activitatea SRI. În opinia președintelui, serviciul trebuie să se ocupe [...]
10:50
MI5 le cere politicienilor să fie atenți la „interacțiuni sociale ciudate", inclusiv cereri frecvente de întâlniri private sau lingușiri excesive, și să aibă grijă în special în timpul călătoriilor în străinătate [...]
10:30
Circulația autovehiculelor de aprovizionare, curierat și salubrizare ar putea fi interzisă între anumite ore pentru a elibera traficul intens. Aceste ore sunt: [...]
10:20
Premierul maghiar Viktor Orban este un lider fantastic, a declarat Donald Trump la conferința de pace privind Fâșia Gaza. [...]
10:10
Avem un octombrie cu vreme capricioasă în toată țara. După zile cu ploi, frig, vânt și chiar ninsori, temperaturile de schimbă din nou. [...]
Acum 24 ore
10:00
MApN vrea să atingă pragul de 120000 de rezerviști pregătiți în caz de război, iar Armata română a reușit ca, în ultimii doi ani, să adune doar 3.000 de rezerviști [...]
09:20
Șoferul care a accidentat mortal o mamă și a rănit-o pe fiica ei de 2 ani aflată în cărucior a fost reținut pentru 24 de ore. [...]
08:40
Un microfon lăsat deschis surprinde momentul în care preşedintele indonezian îi cere lui Trump să se întâlnească cu fiul său Eric [...]
08:10
Simion nu renunță la președinție. Președintele AUR, George Simion, își va depune candidatura pentru un nou mandat în fruntea [...]
07:20
Nicolas Sarkozy este primul șef de stat european care trebuie să execute o pedeapsă într-o celulă. [...]
07:00
Arătura de gazon, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Arătura de gazon [...]
06:50
Cercetarea penală pentru vorbe și propoziții scrise, spuse sau strigate la microfon poate fi semnul revenirii unor vremuri cumplite. [...]
Ieri
22:20
Nadia Comăneci, legendă a sportului naţional şi mondial, şi Mihai Covaliu [...]
22:00
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă, luni seară, stadiul pregătirii [...]
21:30
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, anunţă că formaţiunea [...]
21:10
Manda. Am acceptat candidatura la funcţia de secretar general al PSD, alături de Sorin Grindeanu # Cotidianul de Hunedoara
Europarlamentarul PSD Claudiu Manda anunţă că a acceptat c [...]
21:00
Cercetarea penală pentru vorbe și propoziții scrise [...]
19:50
Nicușor Dan a aliniat România ”la standardele europene de justiţie şi securitate” # Cotidianul de Hunedoara
Nicuşor Dan a promulgat astăzi legea care a actualizat [...]
19:30
După moțiunile depuse împotriva ministrului Educației, Daniel David, [...]
