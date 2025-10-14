Nou atac al SUA asupra unei ambarcațiuni în largul Venezuelei: șase morți. „Nava trafica narcotice”, susține Donald Trump

23:00

O implicare mai mare a SRI în combaterea corupției este dezbătută în cadrul coaliției de guvernare, ai cărui reprezentanți au reacționat, marți seară, la Digi24, la intenția recent anunțată a președintelui Nicușor Dan, de a include aceasta în viitoarea Strategie Națională de Apărare a Țării. Adrian Câciu susține ideea, dacă se „păstrează în limitele de colaborare interinstituțională prevăzută de constituție”, deputatul PSD spunând că „Nicușor Dan nu este un Băsescu”. Deputatul PNL Alina Gorghiu salută ideea președintelui și spune că „nu e o problemă constituțională să ajungem să considerăm corupția și marea evaziune fiscală drept amenințări la adresa securității naționale”. Deputatul USR Radu Mihaiu susține că „administrarea de probe, de exemplu, nu poate să rămână decât la Parchet”. Iar deputatul UDMR Csoma Botond nu susține implicarea suplimentară a SRI în combaterea corupției.