Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui concept de viață familială”
Digi24.ro, 14 octombrie 2025 20:50
Muncitorii din fabrici, casierii și personalul hotelier din Grecia ar putea lucra în curând mai mult, țara urmând să devină primul stat membru al UE care introduce oficial o zi de lucru de 13 ore pentru sectorul privat, conform Politico.
• • •
Acum 5 minute
21:30
Israelul nu deschide punctul de trecere Rafah și limitează ajutoarele. Donald Trump: „Treaba nu e terminată"
Fragilul armistițiu din Gaza a fost testat pentru prima dată marți, când Israelul a anunțat că fluxul de ajutoare către teritoriul palestinian va fi redus la jumătate și că importantul punct de trecere a frontierei cu Egiptul, Rafah, nu va fi deschis conform planului, acuzând Hamas că a încălcat acordul negociat de SUA prin reținerea cadavrelor ostaticilor israelieni, relatează The Guardian.
21:30
Olguța Vasilescu, convinsă de ruperea Coaliției din cauza alegerilor de la București: condiția necesară și comparația cu balada Miorița
Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, care deţine şi funcţia de vicepreşedinte al PSD, susţine că actuala coaliţie de guvernare se va rupe dacă va exista un candidat comun USR-PNL la Primăria Capitalei, ea precizând că nu este normal să existe o mini-coaliţie în interiorul coaliţiei.
Acum 30 minute
21:10
Bujduveanu: Primăria Capitalei nu încasează taxele şi impozitele pe proprietate, o anomalie în ţară. Guvernul ne alimentează conturile
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat marţi că este „vâlvă mare” la nivelul primăriilor din ţară, pentru că au scăzut veniturile din impozitul pe venit, el arătând că Primăria Capitalei nu încasează taxele şi impozitele pe proprietate, fiind singura anomalie din ţară, iar aceste taxe se duc la sectoare.
Acum o oră
21:00
Sistemul solar ar putea avea mai multe planete decât cele 8 cunoscute: ce spune un studiu despr Planeta Y, o lume de mărimea Terrei
O echipă de astronomi susţine că a găsit indicii cu privire la existenţa celei de-a 9-a planete a Sistemului Solar, pe care au denumit-o „Planeta Y”, pentru a o diferenţia de cealaltă planetă candidată, Planeta X, conform unui studiu publicat la 25 august în jurnalul Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, scrie Live Science.
20:50
20:40
Hamas va returna astăzi cadavrele a încă patru ostatici, după ce Israelul a amenințat că va reduce livrările de alimente în Gaza
Hamas a informat mediatorii că intenționează să transfere cadavrele a patru ostatici israelieni decedați în Israel marți, la ora locală 22:00 (n.r. 22.00 a României), a declarat pentru The Guardian un oficial implicat în operațiune.
20:40
Preliminariile CM 2026. Mircea Lucescu a spus totul despre doi titulari cerți în mandatul lui Iordănescu: „Nu puteam să continui cu ei"
Mircea Lucescu a surprins în cele două meciuri și a folosit formule de start cu anumiți jucători noi. Printre marii absenți s-a numărat Răzvan Marin, care, deși a fost convocat, nu a bifat niciun minut cu Moldova și Austria, scrie DigiSport.
Acum 2 ore
20:20
Poartă dintr-o curte privată, deschisă direct în curtea unei școli din Pitești. Cristian Gentea: „Am văzut multe de când sunt primar"
O situație „fără precedent” a fost descoperită în Pitești, unde poarta unei proprietăți private se deschide direct în curtea unei școli. Mai mult, proprietarul locuinței deversa apa pluvială în aceeași curte, conform News.ro.
20:20
OMS cere politici dure anti-alcool, după ce numărul cazurilor de cancer, în urma consumului, a crescut îngrijorător
Biroul regional european al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) a îndemnat marţi guvernele europene să adopte politici dure cu scopul reducerii consumului de alcool, responsabil pentru zeci de mii de decese cauzate de cancer în fiecare an şi pierderi economice de milioane de dolari, transmite agenţia EFE.
20:20
Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei, despre cum va fi iarna pentru bucureșteni în privinţa apei calde şi a căldurii
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu a spus într-un interviu cum crede el că va fi iarna aceasta pentru bucureșteni, după ce în precedentele mulți s-au plâns de lipsa apei calde și/sau a căldurii.
20:00
Stelian Bujduveanu spune că alegerile pentru București trebuie organizate cât de repede. Ce variantă de candidat preferă primarul
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat, marţi, că alegerile pentru București trebuie să se ţină cât mai repede, el apreciind că un candidat comun ar rezolva o mare parte dintre problemele pe care le are oraşul astăzi, pentru că ar stabiliza majoritatea din CGMB până la final de 2028.
20:00
Ministerul Sănătății: Indiferent că eşti asigurat sau nu, beneficiezi gratuit de consultații periodice la medicul de familie
Ministerul Sănătăţii face apel, într-un mesaj transmis marţi, ca toţi cetăţenii să se adreseze medicului de familie pentru consultaţii preventive. „Indiferent că eşti asigurat sau nu, beneficiezi gratuit de consultații periodice la medicul tău de familie”, transmite Ministerul pe Facebook.
20:00
Un suplimentul alimentar popular, care se ia începând cu luna octombrie, poate avea un efect neașteptat, avertizează experții
Vitamina D este cunoscută ca fiind esențială pentru multe aspecte ale sănătății umane, dar un nou studiu sugerează că administrarea unei anumite forme a acesteia poate avea un efect negativ.
19:50
Automate pentru cartofi, lapte și ouă. Fermierii din țară își pot vinde produsele la prețuri mai mici, non-stop
Cartofi, lapte sau ouă - sunt doar câteva dintre produsele care pot fi cumpărate de la automate care funcționează non-stop. Fermierii spun că în acest fel economisesc timp, forță de muncă și oferă clientului un produs mai ieftin decât în magazine.
19:40
Europa trebuie să se pregătească pentru un atac din partea Rusiei, avertizează Radoslaw Sikorski
Ministrul polonez de Externe, Radoslaw Sikorski, a atenționat marți, 14 octombrie, că Europa trebuie să fie pregătită pentru un atac al Rusiei în regiune, calificând drept „iresponsabilă” neconstruirea unor sisteme de apărare, cum ar fi un „zid anti-drone”, pe flancul estic, relatează Reuters.
Acum 4 ore
19:30
Bagaje mari și despăgubiri generoase. Parlamentul European susține drepturile pasagerilor, companiile aeriene sunt tot mai furioase
Companiile aeriene europene au denunțat adoptarea de către comisia pentru transporturi a Parlamentului European a unui text care refuză să îngreuneze obținerea de despăgubiri de către pasagerii aerieni pentru zborurile întârziate.
19:20
FMI anunță creșterea economiei mondiale, pe fondul taxelor vamale reduse. Conflictul dintre două mari puteri ar putea schimba situația
Fondul Monetar Internaţional (FMI) a revizuit în creştere estimările privind evoluția economiei mondiale în acest an, până la 3,2%, de la 3% cât prognoza în iulie şi 2,8% cât era avansul indicat în aprilie, arată cel mai recent raport „World Economic Outlook” (WEO), publicat marţi și transmis de Reuters.
19:10
Sfârșitul unei epoci: după 44 de ani, postul muzical MTV se va închide la sfârșitul anului 2025
Postul de televiziune muzical MTV se închide după 44 de ani. Decizia aparține Paramount Global, gigdanul din domeniul disvertismentului și este una care ține doar de afaceri. Dincolo de asta, dispariția MTV reprezintă un moment cultural, semnalând moartea descoperirii muzicale în cadrul unei comunități și provocând o reflecție asupra modului în care oamenii consumă muzica în era digitală, scrie euronews.com. Este sfârșitul unei ere pentru cei care și-au petrecut părți prețioase din copilărie așteptând să descopere cel mai recent videoclip muzical, dornici să urmărească topurile muzicale și să se bucure de toată cultura pop și moda oferite de MTV.
19:00
Institutul Kiel: Ajutorul militar al ţărilor europene pentru Ucraina a scăzut puternic în această vară
Ajutorul militar al ţărilor europene pentru Ucraina a scăzut puternic în timpul verii, în pofida recentei iniţiative a NATO pentru achiziţia de către europeni şi Canada a unor arme americane, a informat marţi institutul de cercetare german Kiel Institute, transmite AFP.
19:00
„Războiul Rusiei reprezintă un risc pentru toți", susține un oficial NATO. Rusia, acuzată că încalcă toate principiile fundamentale
Încercarea Rusiei de a ocupa teritoriul ucrainean și de a dicta politicile unei națiuni suverane reprezintă o amenințare nu numai pentru Ucraina, ci și pentru securitatea globală, a spus marți un înalt oficial NATO, într-un interviu acordat Kyiv Post, în marja reuniunii miniștrilor apărării de la Bruxelles.
19:00
Hamas își întărește controlul în Gaza, după armistițiu. Militanții au executat localnici acuzați de cooperare cu Israelul
19:00
Șoferul care a lovit mortal o femeie pe trecerea de pietoni în București a fost arestat preventiv
Tânărul care a produs, luni, accidentul de pe Şoseaua Berceni soldat cu moartea unei femei şi cu rănirea unui copil de doi ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, el fiind cercetat pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă.
18:30
Imagini ca după ciclon pe litoral: operatorii de plaje au demolat construcțiile, după ce contractele de închiriere au expirat
Imagini ca după ciclon pe litoral, unde operatorii de plajă au demolat construcțiile după ce contractele de închiriere au expirat. Administrația Națională Apele Române (ANAR) a anunțat că operatorii trebuie să predea terenurile libere.
18:20
Javier Milei face o vizită la Casa Albă pentru discuții cu Donald Trump, după ce SUA au acceptat să acorde sprijin financiar Argentinei
Președintele argentinian Javier Milei este primit marți de către omologul său american, Donald Trump, la Casa Albă. Întâlnirea față în față dintre cei doi lideri are loc la doar câteva săptămâni după anunțul unui viitor ajutor financiar al Statelor Unite pentru Argentina, unul dintre principalii săi aliați din America de Sud, anunță The New York Times.
18:20
Zaharova îi ține isonul lui Trump privind poza de pe coperta revistei Time: „Doar persoanele cu probleme de sănătate ar face așa ceva"
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, a criticat și ea coperta revistei Time, scriind pe Telegram că alegerea fotografiei a fost „uimitoare”. Este o nouă încercare a Moscovei de a se apropia de Trump, comentează Politico.
18:10
De ce a înlocuit PSD „progresismul" din statut cu „valori religioase": „Termenul a devenit sinonim cu USR, societatea nu acceptă"
18:10
CNA vrea ca „educația media" să devină parte a Strategiei Naționale de Apărare. Anunțul lui Valentin Jucan
Vicepreşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului, Valentin Jucan, a anunţat marţi că instituţia a decis să îi solicite preşedintelui Nicuşor Dan ca „educaţia media” să devină parte asumată a Strategiei Naţionale de Apărare a Ţării.
18:00
OMS a emis o alertă cu privire la trei siropuri de tuse fabricate în India, după moartea a zeci de copii
Organizația Mondială a Sănătății a emis un avertisment cu privire la trei siropuri de tuse fabricate în India. Conform unei declarații de pe site-ul OMS, acestea sunt COLDRIF, Respifresh TR și ReLife, fabricate de Sresan Pharmaceutical, Rednex Pharmaceuticals și, respectiv, Shape Pharma.
17:50
Strategie cu miză mare. Cum vrea UE vrea să oblige companiile chineze să transfere tehnologie către firmele europene
Uniunea Europeană are în vedere obligarea firmelor chineze să cedeze tehnologia companiilor europene, dacă acestea doresc să opereze la nivel local, într-o nouă inițiativă agresivă de a face industria blocului comunitar mai competitivă, potrivit Bloomberg.
17:50
Diana Iovanovici Șoșoacă, deputat al Parlamentului European, a făcut o vizită și la Ambasada Iranului de la București. Vizita intervine după mai multe întâlniri la Ambasada Rusiei, comentate de mass media, dar și după o vizită în Parlamentul de la Belgrad.
17:40
O bancă dispare din România. Ce se întâmplă cu clienții și până când pot fi folosite cardurile
Intesa Sanpaolo Bank și First Bank anunță intrarea în etapa finală de fuziune a celor două bănci, prin care clienții și serviciile oferite de First Bank vor fi incluse în portofoliul Intensa Sanpaolo începând din 31 octombrie 2025, dacă fuziunea celor două instituții financiare va obține aprobarea de la Banca Națională și va fi înscrisă la registrul Comerțului, potrivit unui comunicat remis presei. Clienții First Bank care nu și-au ridicat cardurile bancare emise de Intensa Sanpaolo Bank sunt îndemnați să o facă în timp util, ținând cont că ultima zi în care sistemele First Bank vor funcționa este 30 octombrie.
Acum 6 ore
17:30
Decizie istorică a unui tribunal din Serbia. Trei persoane care au ajutat la comiterea masacrului din Strpci au fost condamnate
Trei membri ai unui grup paramilitar al sârbilor din Bosnia au fost condamnaţi marţi de un tribunal din Belgrad la pedepse cuprinse între cinci şi zece ani de închisoare pentru că au livrat călăilor lor 20 de civili daţi jos dintr-un tren în satul Strpci, în Bosnia şi Herţegovina, pe 27 februarie 1993.
17:30
Proteste în Belgia împotriva politicilor guvernului: zecii de mii de oameni ieșiți în stradă și ciocniri cu poliția
Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă la Bruxelles în cadrul unei greve naționale împotriva reformelor guvernamentale și reducerilor bugetare. Protestele au generat haos în transportul aerian și public, relatează BBC.
17:30
Profesorii vor câștiga mai puțin începând cu septembrie. Ministerul Educației: Dascălii au încasat «spor la spor». Replica sindicatelor
Ministerul Educaţiei precizează, ca răspuns la o adresă a federaţiilor sindicale din domeniu, că, în urma unor verificări ale Curţii de Conturi, sporul de suprasolicitare neuropsihică se acordă, începând cu luna septembrie, în acelaşi cuantum pentru toţi salariaţii care au acelaşi grad didactic, vechime în învăţământ sau studii. „Nu este vorba despre o diminuare a salariilor, ci de un calcul unitar al sporului de suprasolicitare neuropsihică”, subliniază ministerul. Sindicatele susţin însă că Ministerul Educaţiei „dezinformează opinia publică şi salariaţii din învăţământul preuniversitar de stat”.
17:20
Poliția Română a reacționat după ce Digi24.ro a arătat cum se acordă „salariul de excelență". Replica Sindicatului Europol
Poliția Română a reacționat după ce Digi24.ro a scris despre o practică reclamată de ani de zile de sindicaliștii din structurile IGPR. Este vorba de „salariul de excelență”, adică un bonus de până la 50% din salariu, care a devenit un mod prin care șefii din Poliție își majorează constant, pe parcursul a unor ani de zile în unele cazuri, veniturile lunare, dar și un mod de recompensare a „loialității” față de conducere.
17:10
Europol: 2 polițiști riscau „să ardă" în mașină din cauza unui „sistem audio-video" folosit să „culeagă date despre fapte de corupție"
Sindicatul Europol a relatat, marţi, că, după ce au simţit miros de plastic ars şi au constatat că portierele autospecialei nu se deschid, doi poliţişti din Mehedinţi au găsit, în portieră, „un sistem audio-video improvizat”. „Când montaţi tehnică pentru a culege date privind posibile fapte de corupţie, fiţi puţin mai atenţi, că riscăm să ardem şi probele, şi colegii”, au transmis sindicaliştii pe Facebook.
17:00
Zbor reușit al uriașei rachete Starship a lui Elon Musk: a fost al 11-lea test al propulsorului care ar trebui să ducă oameni pe Lună
Megaracheta Starship, dezvoltată de SpaceX, compania deţinută de Elon Musk, pentru a merge pe Lună şi pe Marte, a realizat luni un nou zbor de test reuşit, dar care e posibil să nu fie suficient pentru a reduce la tăcere criticile experţilor, îngrijoraţi cu privire la întârzierile înregistrate în dezvoltarea rachetei, informează AFP şi Space.com.
17:00
Compromis în Franța. Premierul Sebastien Lecornu propune suspendarea reformei pensiilor până la alegerile prezidențiale din 2027
Prim-ministrul francez Sébastien Lecornu propune suspendarea unui plan contestat de creștere a vârstei de pensionare de la 62 la 64 de ani, într-o măsură menită să evite răsturnarea imediată a fragilului său guvern minoritar, relatează The Guardian.
17:00
Preliminariile CM 2026. Ce cred maghiarii despre un baraj Ungaria - România pentru calificarea la Campionatul Mondial
Victoria cu Austria de pe Arena Națională a dus la refacerea calculelor pentru calificarea la CM 2026.
16:50
Bulgaria introduce vigneta pentru o zi. Ce calcule trebuie să își facă acum turiștii români care tranzitează spre Grecia
În vară Bulgaria a anunțat introducerea vignetei pentru 24 de ore, iar în aceste zile a fost anunțat și prețul ei. Schimbarea pare să vină în ajutorul turiștilor români care tranzitează Bulgaria către Grecia.
16:40
Comisia Europeană vrea extinderea „zidului anti-drone" pentru a proteja mai multe zone. De ce sunt nemulțumite statele din sud și vest
Comisia Europeană a propus extinderea unei inițiative pentru „zidul anti-drone” pe flancul estic al Europei pentru a proteja întregul continent, după ce unele regiuni au spus că se simt excluse, au declarat marți pentru Reuters trei oficiali ai Uniunii Europene.
16:40
Administrația Trump deschide un nou front în războiul împotriva drogurilor: 50 de politicieni mexicani și-au pierdut vizele
Guvernul SUA a revocat vizele a cel puțin 50 de politicieni și oficiali guvernamentali din Mexic, în contextul măsurilor luate de administrația Trump împotriva cartelurilor de droguri și a presupușilor lor aliați politici, au declarat doi oficiali mexicani pentru Reuters.
16:20
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel, a afirmat marţi că Sfânta Cuvioasă Parascheva are darul de a aduna popoarele ortodoxe în rugăciune şi comuniune.
16:20
Jaful de la Oficiul Poștal nr. 1 din Timișoara: unul dintre suspecți a fost prins în Italia. Se ascundea într-un apartament din Pavia
Unul dintre bărbaţii suspectaţi că au furat aproape 10 milioane de lei din sediul unui oficiu poştal din Timişoara a fost prins în Italia. Bărbatul, în vârstă de 37 de ani, are pe numele său un mandat de arestare preventivă, emis în lipsă. El se ascundea într-un apartament din Pavia şi folosea documente false.
16:10
Australia, interesată de securitatea Mării Negre și investiții în Portul Constanța. Discuții la Guvern cu premierul Ilie Bolojan
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit, marți la Palatul Victoria, cu o delegație parlamentară australiană condusă de Milton Dick, președintele Camerei Reprezentanților din Parlamentul Australiei. A fost discutată organizarea unei misiuni economice australiene în România pentru a facilita legături directe în vederea extinderii cooperării bilaterale în noi domenii cum ar fi energie, apărare, infrastructură și logicistică.
15:50
Un adolescent de 16 ani din Arad a fost trimis în judecată după ce a lovit un băiat de 12 ani. Victima a intrat în comă şi apoi a murit
Un adolescent de 16 ani a fost trimis în judecată de procurorii din Arad după ce, în urma unui conflict avut într-un parc cu un băiat de 12 ani, care l-a înjurat şi l-a agresat, l-a lovit o singură dată pe acesta cu pumnul în cap. În urma loviturii, victima a fost internată în spital, în comă, şi a murit ulterior.
15:40
Dragoș Pîslaru: Guvernul a evitat suspendarea tuturor fondurilor PNRR. Cea mai mare parte din cererea de plată 3 este recuperabilă
Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat marți, la Digi24, că prin măsurile fiscale luate de Guvern a fost „evitată problema suspendării tuturor fondurilor europene”. El spune că pregătirile pentru cererea de plată nr 3 sunt pe ultima sută de metri și că cea mai mare parte din sumă este „recuperabilă”.
Acum 8 ore
15:20
Facturi mai mici la apă: un proiect depus la Senat propune eliminarea TVA pentru consumul casnic, însă cu anumite condiții
Apă la robinet fără TVA, asta prevede un proiect depus de mai mulți parlamentari PSD la Senat. Limita impusă este de 5 metri cubi pe lună, pentru fiecare consumator casnic, lucru care ar însemna direct o reducere a facturii la întreținere.
15:10
Mai multe organizații media americane refuză să semneze noile reguli de acces pentru presă ale Pentagonului
Mai multe instituţii media americane importante, care au acces la briefingurile Pentagonului, au refuzat să accepte o nouă politică a Departamentului Apărării privind permisele de presă, care limitează ceea ce pot publica jurnaliştii acreditaţi, relatează The Guardian. Noua politică le impune acestora să se angajeze să nu obțină materiale neautorizate și le restricționează accesul în anumite zone, cu excepția cazului în care sunt însoțite de un oficial.
15:00
Digi24 a lansat o nouă campanie, „Fii salvator”, un proiect de televiziune unic în România, care țintește o problemă acută a societății românești - lipsa cunoștințelor de acordare a primului ajutor. Dr. Cristian Toma, medic specialist urolog, explică modul în care se acordă primul ajutor în caz de hematurie.
