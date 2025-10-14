Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui concept de viață familială”

19:10

Postul de televiziune muzical MTV se închide după 44 de ani. Decizia aparține Paramount Global, gigdanul din domeniul disvertismentului și este una care ține doar de afaceri. Dincolo de asta, dispariția MTV reprezintă un moment cultural, semnalând moartea descoperirii muzicale în cadrul unei comunități și provocând o reflecție asupra modului în care oamenii consumă muzica în era digitală, scrie euronews.com. Este sfârșitul unei ere pentru cei care și-au petrecut părți prețioase din copilărie așteptând să descopere cel mai recent videoclip muzical, dornici să urmărească topurile muzicale și să se bucure de toată cultura pop și moda oferite de MTV.