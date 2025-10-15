FOTO Extinderea Salinei Turda, cu lifturi panoramice, alei suspendate și râu artificial, se amână. Licitația fost anulată

07:30

Tinerii care se angajează ar urma să beneficieze de o primă de 1.000-1.250 de lei pe lună timp de doi ani, iar mamele cu cel puțin trei copii minori ar urma să fie, de asemenea, sprijinite să se angajeze, similar cu alte categorii defavorizate, precum foști deținuți, în timp ce vârsta de eligibilitate pentru subvenționarea angajării șomerilor va urca de la 45 de ani la 50 de ani, pentru alinierea cu standardele europene, prevede un proiect de lege pregătit de către PSD și analizat de Profit.ro.