EXCLUSIV Unul dintre cei mai mari dezvoltatori imobiliari din Chișinău își extinde investițiile în România, după o tranzacție cu grupul portughez Martifer

ANAF a înființat o Divizie Specială, formată din specialiști care au ca mandat să investigheze marile dosare care au trenat ani la rând și să se concentreze pe sectoarele cu risc ridicat de evaziune și fraudă fiscală, a anunțat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Primele rezultate sunt deja vizibile în spațiul public și confirmă că direcția este corectă, afirmă ministrul.