Generalul Ben Hodges îl amenință direct pe Putin: „Kaliningrad va fi distrus în primele ore”
Digi24.ro, 15 octombrie 2025 10:50
Fostul comandant al Forțelor Armate ale SUA în Europa, generalul Ben Hodges, a avertizat că o invazie rusă a NATO ar fi un dezastru pentru dictatorul rus, deoarece țările Alianței ar lovi cu putere bazele militare ale inamicului. Răspunsul Alianței va fi imediat și devastator, susține el. Potrivit acestuia, obiective militare cheie ale Rusiei, inclusiv cele din Kaliningrad și Sevastopol, ar fi complet distruse în primele ore ale conflictului, potrivit unui interviu acordat în cadrul proiectului Vot Tak.
• • •
Acum 10 minute
11:10
Acordul Israel-Hamas, a doua etapă: demilitarizarea. Netanyahu avertizează gruparea islamistă: „Se va dezlănțui iadul” # Digi24.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat într-un interviu pentru CBS că implementarea celei de-a doua etape a acordului cu Hamas depinde de demilitarizarea completă a grupării islamiste, avertizând că, în caz contrar, „se va dezlănțui iadul”.
Acum 30 minute
10:50
Expulzați din SUA pentru un comentariu. Trump a început vânătoarea celor care au justificat uciderea lui Charlie Kirk # Digi24.ro
Departamentul de Stat al SUA a anunțat marți că a revocat vizele a șase străini din cauza comentariilor făcute pe rețelele sociale cu privire la asasinarea activistului conservator Charlie Kirk.
10:50
Acum o oră
10:40
Ministrul eston de Externe a vorbit într-un interviu pentru BILD despre intențiile lui Vladimir Putin, dar și despre începuturile ideii privind o invazie pe scară largă. Din punctul de vedere al diplomatului, Putin luptă pur și simplu pentru viața sa.
10:40
Soluția propusă de un consilier prezidențial pentru combaterea corupției
10:40
Consiliul Europei denunță abuzuri și condiții degradante în spitalele de psihiatrie din România # Digi24.ro
Un raport al Comitetului pentru prevenirea torturii (CPT) al Consiliului Europei (CoE), publicat miercuri, denunță tratamente inumane, condiții degradante și cazuri de neglijență gravă în spitalele de psihiatrie din România, cerând autorităților măsuri urgente.
10:30
MedLife lansează Longevity 100+, primul și cel mai amplu program de testare genetică din regiune # Digi24.ro
MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România, lansează Longevity 100+, primul și cel mai amplu program de testare genetică din regiune. Proiectul oferă acces la testare genetică avansată și consiliere personalizată, deschizând drumul către o nouă etapă în medicina preventivă din România.
10:30
TopBet, noul brand de pariuri sportive online al Soft2Bet, s-a lansat oficial pe piața din România cu o promisiune clară: o experiență de pariere intensă, captivantă și personalizată, centrată pe competițiile care contează cu adevărat pentru fani.
10:20
Uterul fibromatos este o afecțiune ginecologică în care se dezvoltă numeroși noduli benigni la nivelul uterului. Care sunt semnele și simptomele cele mai frecvente, cum se stabilește diagnosticul de uter fibromatos și cum este tratată această afecțiune aflăm de la Dr. Patricia Mălușanu, medic specialist obstetrică-ginecologie.
10:20
Percheziţii DNA la o firmă din Timişoara într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul depăşeşte 30 de milioane de lei (surse) # Digi24.ro
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) Timişoara efectuează, miercuri, nouă percheziţii într-un dosar în care se investighează infracţiuni de evaziune fiscală, potrivit unor surse judiciare.
Acum 2 ore
10:10
Atac terorist în Ecuador: o mașină a explodat lângă un mall. O persoană a murit și mai multe au fost rănite # Digi24.ro
Un vehicul a explodat în faţa unui mall din Guayaquil, cel mai mare oraş din Ecuador, ucigând o persoană şi rănind mai multe alte persoane, a anunțat marţi procuratura ţării.
10:00
Control cu drone la Sintești: Garda Națională de Mediu testează echipamentele luate prin PNRR pentru depistarea arderilor ilegale # Digi24.ro
Garda Națională de Mediu anunță prima acțiune de amploare pentru combaterea arderilor ilegale de deșeuri, desfășurată la Sintești, Ilfov, cu dronele achiziționate prin PNRR.
10:00
Incident șocant în Brăila. Un elev de 12 ani ar fi fost bătut în plină stradă de tatăl unui coleg de clasă # Digi24.ro
Un elev în vârstă de 12 ani din Brăila ar fi fost bătut pe stradă de tatăl unui coleg de la școală. Agresorul l-ar fi așteptat pe copil să termine orele, iar în apropierea unei stații de autobuz l-ar fi lovit cu pumnul. Autoritățile au deschis un dosar penal în acest caz.
09:50
Breşă de securitate majoră la Penitenciarul din Târgu Jiu: Deținuți au intrat în sistemul informatic și și-au redus pedepsele # Digi24.ro
Breșă de securitate majoră într-o închisoare din România. Deținuți hackeri, inclusiv unul care ar avea nume de cod în celebra rețea Anonymous, au preluat controlul sistemului informatic la Penitenciarul din Târgu Jiu și au modificat date sensibile, acuză Sindicatul Național al Polițiștilor de Penitenciare. Concret, ar fi modificat date privind pedepsele, drepturile deținuților, dar și vizite intime. Altfel spus, unii dintre deținuți și-ar fi acordat drepturi de vizite intime. Incidentul a fost descoperit întâmplător de o polițiștă, spun sindicaliștii. Administrația Națională a Penitenciarelor a deschis o anchetă internă și susține că e vorba de un caz izolat și că în alte penitenciare nu s-a mai întâmplat acest lucru.
09:30
Noi detalii în cazul Coifului de la Coțofenești furat de la Muzeul Drends: un român, suspectat că ar fi pregătit terenul pentru hoți # Digi24.ro
Cu cinci zile înainte de furtul mediatizat al Coifului de la Coţofeneşti şi al brăţărilor de aur dacice din Muzeul Drents, un român s-a furişat în muzeu. Acest lucru reiese din dosarul penal consultat de RTL Nieuws. Acest bărbat, Andrei B., ar avea legături cu o bandă care fură obiecte de artă la comandă.
09:20
„Cel mai frumos cadou de ziua de naştere”. Trump i-a acordat postum Medalia Prezidenţială a Libertăţii lui Charlie Kirk # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump i-a acordat marţi, postum, activistului conservator Charlie Kirk, asasinat în urmă cu o lună, cea mai înaltă distincţie civilă a naţiunii, Medalia Prezidenţială a Libertăţii. Ceremonia a fost organizată la Grădina de Trandafiri de la Casa Albă.
09:20
Rivalul lui Viktor Orban, Peter Magyar, afirmă că nu va opri imediat importurile de combustibil din Rusia către Ungaria # Digi24.ro
Principalul lider al opoziției din Ungaria afirmă că nu va renunța imediat la petrolul și gazul rusesc dacă îl va învinge pe premierul Viktor Orban, favorabil Moscovei, în alegerile generale de anul viitor, relatează TVPWorld.
Acum 4 ore
09:00
Cele mai importante evenimente petrecute pe 15 octombrie
08:50
Trump îi cere lui Putin „să facă ceva” pentru a opri războiul din Ucraina: „Ar fi trebuit să câștige într-o săptămână” # Digi24.ro
Donald Trump a declarat că Vladimir Putin ar trebui „să facă ceva” pentru a încheia războiul din Ucraina, pe care l-a numit un eșec costisitor pentru Rusia. Președintele american susține că Moscova ar fi pierdut „un milion și jumătate de soldați”, într-o confruntare care ar fi trebuit să fie câștigată „într-o săptămână”.
08:50
Imagini incredibile surprinse într-o parcare din Petroșani: O haită de câini fără stăpân a distrus o mașină # Digi24.ro
Incident șocant într-o parcare din Petroșani. O haită de câini aproape că a dezmembrat caroseria unui autoturism, în apropierea unor blocuri.
08:40
Un cutremur mediu cu magnitudinea 4 s-a produs, miercuri dimineaţa la ora 7:57, în judeţul Satu Mare, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
08:10
Un fost consilier guvernamental american, acuzat că a sustras documente secrete şi s-a întâlnit cu oficiali chinezi # Digi24.ro
Un cunoscut savant american specializat în India, care a fost consilier al Guvernului SUA, a fost acuzat că a păstrat informaţii clasificate şi că s-ar fi întâlnit cu oficiali chinezi, au declarat marţi procurorii americani.
08:00
Operațiune rusească de dezinformare în Polonia. O știre falsă despre o triplă crimă a devenit virală, scopul fiind denigrarea Ucrainei # Digi24.ro
Poliția poloneză a demontat informațiile apărute pe rețelele sociale, potrivit cărora un ucrainean ar fi ucis trei persoane în orașul Cracovia, descriind aceste afirmații ca parte a unei campanii de dezinformare rusești menite să slăbească sprijinul european pentru Ucraina, scrie TVPWorld.
07:20
Israelul anunţă că a primit rămăşiţele pământești a încă patru dintre ostaticii săi decedaţi # Digi24.ro
Hamas s-a grăbit marţi să reducă presiunea asupra fragilului armistiţiu în războiul cu Israelul, returnând rămășițele pământești ale mai multor ostatici decedaţi. Măsura a fost luată după ce o agenţie militară israeliană a declarat că va reduce la jumătate ajutorul acordat Fâșiei Gaza, întrucât gruparea teroristă palestiniană predă rămăşiţele mai lent decât s-a convenit, relatează The Associated Press, preluată de News.ro.
Acum 6 ore
07:10
„Mamă, o să mă anuleze și o să spună că m-am sinucis”. De ce apelează soldații ruși la soluția „zero” față de propriii colegi # Digi24.ro
Konstantin Urusov, un rus de 45 de ani mobilizat, a dispărut fără urmă acum mai bine de două luni. Rudele lui sunt convinse că a fost ucis de propriii lui camarazi – înainte de a muri, el i-a sunat și i-a avertizat că ar putea fi „eliminat” pentru că a refuzat să mai lupte.
07:10
Număr record de bebeluși cu părinți străini înregistrat în Japonia, în plin scandal politic privind imigrația # Digi24.ro
Numărul de copii născuți din părinți străini a atins un nivel record în Japonia în 2024. Schimbările demografice au făcut din migrație un subiect important în centrul dezbaterii politice din țară, scrie The Guardian.
07:10
Categorii de angajați care beneficiază de spor la salariu. În ce situații pot solicita plăți suplimentare sau program de lucru redus # Digi24.ro
Conform legislației actualizate, statutul de „salariat de noapte” este atribuit doar angajaților care lucrează minimum trei ore în intervalul 22:00-06:00 sau care cumulează cel puțin 30% din programul lunar în această perioadă. Aceștia beneficiază de dreptul de a alege modalitatea de compensare a muncii nocturne.
07:10
Soluția pe care un aliat NATO i-a oferit-o Ucrainei pentru a rezolva cele mai mari probleme ale industriei sale de apărare # Digi24.ro
Danemarca i-a oferit Ucrainei posibilitatea de a produce armament pe teritoriul său și cu fonduri europene, ceea ce ar ajuta companiile ucrainene de apărare să crească ritmul de producție a echipamentelor militare necesare în războiul contra Rusiei și să își ferească fabricile de atacurile rusești.
07:10
Cererea municipalităților de pe insulele grecești de a percepe taxe compensatorii pentru a gestiona fluxurile din ce în ce mai mari de vizitatori zilnici este în creștere, căpătând dimensiuni regionale, scrie publicația elenă Kathimerini.
07:10
Când se va da drumul la căldură pe timpul zilei în Capitală. Reprezentanții CMTEB explică în ce condiții ar putea începe distribuția # Digi24.ro
Pe măsură ce temperaturile continuă să scadă, tot mai mulți români se întreabă când se va da drumul la căldură în acest sezon. Pornirea sistemelor centralizate nu depinde numai de vreme, ci și de respectarea unor condiții tehnice de către asociațiile de proprietari.
07:10
Cuplul care conduce opoziția din Belarus a dezvăluit cum putea fi evitat războiul din Ucraina: „Acum se vede unde au dus acele greșeli” # Digi24.ro
Când a fost eliberat din închisoare în mod „miraculos”, după cinci ani de izolare totală, liderul opoziției din Belarus, Serghei Tihanovski, s-a întors într-o lume și o casă pe care nu le mai recunoștea. Soția sa, Svetlana, se transformase între timp într-o politiciană iscusită și determinată care conducea din exil ofensiva contra dictatorului Alexandr Lukașenko, în încercarea de a convinge Statele Unite și Uniunea Europeană să pună presiune pe regimul de la Minsk și să îi salveze pe prizonierii politici care au rămas în Belarus.
07:10
„Slang-ul englezesc”, noua formă de comunicare printre tinerii de astăzi. Ce înseamnă „lowkey", „slay", „ghost" sau „NPC” # Digi24.ro
„Slang-ul englezesc” a devenit forma preferată de comunicare a tinerilor. Limbajul generației Z s-a schimbat mult față de cel cu care erau obișnuiți părinții sau profesorii lor. Odată cu noile trenduri au apărut și noi termeni, pe care adolescenții îi folosesc zilnic. Jurnaliștii Digi24 au făcut o listă, printre care se numără și „NPC”, „lowkey”, „slay” sau „cringe”.
07:10
Viața de bloc, cu sobe pe lemne. Orașul din România în care autoritățile îi „încălzesc” pe oameni doar cu promisiuni # Digi24.ro
Stau la bloc, dar trăiesc ca la țară. Este drama a mii de oameni din orașul Calafat, județul Dolj, care iarnă de iarnă sunt nevoiți să se încălzească cu lemne, la gura sobei. Conducta de gaze care ar trebui să treacă și prin orașul lor este, în acest moment, la nivel de proiect, iar oamenii s-au obișnuit ca iernile să fie un adevărat chin. În jurul blocurilor vezi numai stive de lemne, iar hornurile fumegânde fac parte, de ani de zile, din peisajul urbei. „Credeți că nouă nu ne-ar conveni cu gaze?!”, întreabă retoric un bărbat, sătul de promisiunile celor care s-au perindat, pe rând, la primărie.
07:10
„Sărutul morții” pentru rafinăriile rusești. Strategia lui Trump privind rachetele Tomahawk îi vizează și pe Putin, dar și Europa # Digi24.ro
Președintele american Donald este pe punctul de a lua o decizie cu privire la rachetele Tomahawk, o mișcare care, potrivit unor surse citate de Kyiv Post, este menită să pună presiune asupra Moscovei și să stopeze ezitările aliaților europeni. Rachetele Tomahawk, care sunt descrise drept un adevărat „sărut al morții” pentru rafinăriile rusești, ar putea fi, în același timp, un semn pentru Germania să înceteze refuzurile de a furniza Ucrainei rachete Taurus, estimează analiștii consultați de publicația menționată.
07:10
„Cam complicat, pot spune”. Intersecția de pe cel mai nou drum național din România, care mai mult îi încurcă pe șoferi # Digi24.ro
Nici bine nu s-a deschis traficul pe cel mai nou drum național din România, că deja apar controverse. Este vorba despre noua șosea de legătură între Autostrada A1 și Timișoara. În primele ore după inaugurare, le-a dat mari bătăi de cap șoferilor. Ei spun că intersecția este prea complicată și că mulți șoferi vor fi dezorientați. De cealaltă parte, reprezentanții DRDP Timișoara transmit că, odată cu amenajarea nodului rutier, riscul de accidente în zonă a fost eliminat.
Acum 12 ore
01:50
Europa trebuie să se pregătească pentru un atac din partea Rusiei, avertizează Radoslaw Sikorski # Digi24.ro
Ministrul polonez de Externe, Radoslaw Sikorski, a atenționat marți, 14 octombrie, că Europa trebuie să fie pregătită pentru un atac al Rusiei în regiune, calificând drept „iresponsabilă” neconstruirea unor sisteme de apărare, cum ar fi un „zid anti-drone”, pe flancul estic, relatează Reuters.
01:10
Șoferul care a lovit mortal o femeie pe trecerea de pietoni în București a fost arestat preventiv # Digi24.ro
Tânărul care a produs, luni, accidentul de pe Şoseaua Berceni soldat cu moartea unei femei şi cu rănirea unui copil de doi ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, el fiind cercetat pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă.
00:20
Tragedie în Venezuela: 14 mineri morți, după ce galeria în care lucrau a fost inundată de puhoaie # Digi24.ro
Paisprezece mineri au murit în timp ce lucrau în subteran într-o mină de aur din sud-estul Venezuelei, inundată în urma ploilor abundente, au anunţat marţi echipele de salvare, citate de AFP.
00:10
„Cele mai crude forme de tortură”: mărturiile palestinienilor eliberați din închisorile israeliene # Digi24.ro
După apariția declarațiilor ostaticilor israelieni eliberați din tunelurile Hamas, au apărut și mărturiile unor palestinieni ținuți în închisoarea Nafha. Bătăile, abuzurile verbale nu au lipsit și erau supuși unui tratament psihologic dur prin expunerea continuă la muzică tare, uneori până la două zile la rând, relatează The Guardian.
00:00
Donald Trump a luat din nou în vizor Spania, pe care o critică pentru bugetul destinat apărării: „Ar trebui pedepsită” cu taxe # Digi24.ro
Preşedintele Donald Trump a declarat, marţi, că Spania „ar trebui să fie pedepsită” din cauza bugetului său de apărare, pe care îl consideră prea mic în raport cu ceea ce a stabilit NATO, relatează AFP.
14 octombrie 2025
23:50
Nou atac al SUA asupra unei ambarcațiuni în largul Venezuelei: șase morți. „Nava trafica narcotice”, susține Donald Trump # Digi24.ro
Un atac american asupra unei ambarcaţiuni în largul coastelor Venezuelei a ucis marţi şase persoane suspectate de trafic de droguri, a anunţat preşedintele Donald Trump, aceasta fiind cea mai recentă operaţiune de acest gen din ultimele săptămâni, pe fondul consolidării forţelor militare americane în regiune, relatează Reuters.
23:20
Ciocniri între poliţie şi manifestanţii pro-palestinieni la Udine, unde se desfăşoară meciul Italia-Israel # Digi24.ro
Manifestanţii pro-palestinieni au ieşit marţi în stradă în oraşul Udine, din nordul Italiei, şi s-au confruntat cu poliţia înaintea meciului dintre Italia şi Israel de calificare la Cupa Mondială de fotbal, care are loc în condiţii de securitate sporită pentru a împiedica o posibilă infiltrare a grupurilor violente, relatează Reuters şi Gazzetta dello Sport, scrie News.ro.
23:20
Șeful Trezoreriei americane, Scott Bessent critică aspru guvernul de la Beijing: „Vor să tragă pe toată lumea în jos cu ei” # Digi24.ro
Scott Bessent, secretar al Trezoreriei americane, a acuzat guvernul de la Beijing că încearcă să slăbească economia globală prin impunerea de controale asupra exporturilor de resurse vitale pentru tehnologie. Într-un interviu acordat Financial Times, Bessent a declarat că măsurile luate de China în privința metalelor rare reprezintă o încercare a acesteia de a trage toată lumea în jos odată cu ea”.
23:10
Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a declarat că primarii au o „sudalmă” pe care o folosesc între ei, la adresa premierului Ilie Bolojan: „Vedea-l-aș primar!”. Vicepreședinta PSD a spus că o atitudine asemănătoare există și față de USR, care susține măsurile cu care premierul merge în ședințele Coaliției. Vasilescu a subliniat că președintele PNL va rămâne premier doar dacă va accepta și propunerile PSD.
23:00
Donald Trump, mesaj clar despre asistența economică acordată Argentinei: „Dacă nu va câștiga, nu ne vom pierde timpul” # Digi24.ro
Donald Trump a susținut marți, 14 octombrie, că planurile administrației sale de a acorda asistență economică Argentinei depind de rămânerea la putere a aliatului său, Javier Milei, relatează The Hill.
23:00
Reacții din Coaliție la intenția președintelui de a implica SRI în lupta anticorupție. „Nicușor Dan nu este un Băsescu” # Digi24.ro
O implicare mai mare a SRI în combaterea corupției este dezbătută în cadrul coaliției de guvernare, ai cărui reprezentanți au reacționat, marți seară, la Digi24, la intenția recent anunțată a președintelui Nicușor Dan, de a include aceasta în viitoarea Strategie Națională de Apărare a Țării. Adrian Câciu susține ideea, dacă se „păstrează în limitele de colaborare interinstituțională prevăzută de constituție”, deputatul PSD spunând că „Nicușor Dan nu este un Băsescu”. Deputatul PNL Alina Gorghiu salută ideea președintelui și spune că „nu e o problemă constituțională să ajungem să considerăm corupția și marea evaziune fiscală drept amenințări la adresa securității naționale”. Deputatul USR Radu Mihaiu susține că „administrarea de probe, de exemplu, nu poate să rămână decât la Parchet”. Iar deputatul UDMR Csoma Botond nu susține implicarea suplimentară a SRI în combaterea corupției.
22:50
Unitățile de asalt ale Ucrainei au avansat 1,6 km în Donețk. Brigada Azov a respins atacul rus și a eliminat 78 de soldați # Digi24.ro
Unitățile de asalt ale Forțelor Armate Ucrainene au avansat până la o milă (1,6 km) în mai multe sectoare din regiunea Donețk, potrivit comandantului Oleksandr Sirski.
22:50
Serghei Polunin, balerinul care și l-a tatuat pe Putin pe piept, a rămas fără cetățenia ucraineană: „O decizie adecvată” # Digi24.ro
Balerinul Sergei Polunin a fost lăsat fără cetățenia ucraineană printr-un decret prezidențial emis pe 14 octombrie, potrivit autorităților de la Kiev. Balerinul premiat, originar din regiunea Herson - una dintre cele mai devastate regiuni de războiul Rusiei împotriva Ucrainei - deținea anterior cetățenia ucraineană, pe lângă cea rusă și sârbă, anunță Kyiv Independent.
22:40
Cântăreţul american D'Angelo, o figură marcantă a muzicii soul contemporane, care s-a bucurat de un succes notabil în anii 1990-2000 înainte de a fi mult mai rar prezent pe scena muzicală, a murit la vârsta de 51 de ani, au relatat mai multe publicaţii americane, informează AFP.
22:30
Președintele american Donald Trump a avertizat marți, 14 octombrie, că, în cazul în care Hamas nu depune armele, atunci Statele Unite vor interveni. Afirmația a fost făcută în timpul întrevederii cu președintele argentinian Javier Milei, relatează NBC News.
