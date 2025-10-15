Titus Corlăţean a avut o discuție cu Sorin Grindeanu după ce a ieșit din cursa pentru șefia PSD
Digi24.ro, 15 octombrie 2025 15:20
Senatorul Titus Corlăţean a avut miercuri o discuţie cu preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, dar a refuzat să spună dacă a părăsit partidul sau nu. „Întotdeauna, eu am dorit binele acestui partid”, a spus senatorul.
• • •
Acum 5 minute
15:50
„Fulgerător. Ieri mi l-a adus, azi a trebuit să vin”. Rezerviștii chemați la instrucție reclamă probleme la mobilizare. Ce spune Armata # Digi24.ro
Rezerviştii convocați pentru a participa la activităţi specifice de pregătire, în cadrul exerciţiului de mobilizare MOBEX B-IF-25, au semnalat probleme în modul în care au fost chemați la unităţile militare. Reprezentanţii Armatei recunosc că acestea există, însă susţin că exerciţiile au tocmai scopul de a identifica şi remedia deficienţele care apar pe parcurs.
Acum 10 minute
15:40
Un șofer de TIR a ascuns peste 6.000 de euro în chiloți, s-a tăiat la un picior și apoi a chemat poliția susținând că a fost jefuit # Digi24.ro
Un şofer de TIR, cetăţean străin, este cercetat de poliţiştii din Vâlcea după ce a încercat să îşi însceneze o tâlhărie. El a reclamat că doi bărbaţi cu feţele acoperite i-au furat circa 6.600 de euro din banii firmei de transport la care lucrează şi l-au rănit la un picior.
Acum 30 minute
15:30
Primarul interimar al Capitalei promite verificări după accidentul mortal din Berceni: „Vom analiza stadiul solicitării pentru semafor” # Digi24.ro
Primarul interimar al Capitalei Stelian Bujduveanu a declarat, miercuri la Digi24, despre cazul șoferului care a spulberat o femeie și copilul ei de aproape 2 ani aflat în cărucior, iar mama fetiței a murit, că „rolul nostru este să facem și prevenție, nu doar să intervenim ulterior după ce se întâmplă aceste tragedii”. Întrebat despre stadiul solicitării făcute de poliție, la începutul anului trecut, să fie montat un semafor la acea trecerea de pietoni, edilul a spus că va verifica în ce stadiu este cererea. „Procedurile de investiții la nivelul municipiului București nu pot să se întâmple peste noapte”, a adăugat el.
15:20
Acum o oră
15:00
Dragoș Pîslaru: Nu ai cum, cu o ţară care e şantier în derulare şi cu 15-17 miliarde de euro care intră, să ai o recesiune # Digi24.ro
România nu are cum să intre în recesiune în condiţiile în care este „un şantier în derulare”, iar din PNRR urmează să intre 15-17 miliarde de euro, a declarat, miercuri, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru.
15:00
Hamas a returnat rămășițe pământești ale unui palestinian, în locul unui ostatic israelian # Digi24.ro
Unul dintre cele patru cadavre returnate Israelului de mișcarea teroristă palestiniană Hamas nu era al unui ostatic, probele ADN nu se potrivesc cu ale niciunuia dintre cei 24 de ostatici decedați, ale căror rămășițe pământești ar fi trebuit predate. Informația a fost confirmată de armata israeliană (Tzahal). Oficialii israelieni înclină să creadă că Hamas a trimis din greșeală cadavrul unui locuitor din Gaza îmbrăcat în uniformă a Tzahal, scrie ynetnews.com.
15:00
Reuniune NATO la Bruxelles. Miniștrii apărării au discutat despre amenințările Rusiei în Europa și sprijinul pentru Ucraina # Digi24.ro
Miniştrii apărării din ţările membre NATO s-au reunit, miercuri, la Bruxelles, pentru a analiza modalităţile de consolidare a sprijinului lor pentru Ucraina, dar şi pentru a îmbunătăţi riposta Alianţei, după mai multe incursiuni ruseşti în spaţiul aerian european.
Acum 2 ore
14:40
Aproape un an de când un tânăr a fost ucis de un polițist beat în Poiana Brașov: „Sistemul s-a pus în spatele lui să mușamalizeze” # Digi24.ro
Se împlinește aproape un an de când Andrei Ionescu, un tânăr de 21 de ani, și-a pierdut viața după ce a fost lovit de un polițist care conducea beat pe străzile din Poiana Brașov. Ofițerul de poliție continuă să își desfășoare activitatea, după ce o greșeală procedurală a procurorului de caz l-a eliberat din arestul preventiv. În tot acest timp, părinții tânărului ucis acuză autoritățile că încearcă să mușamalizeze cazul.
14:40
Liderul opoziției maghiare susține că regimul lui Orban a trimis agenți la Bruxelles pentru a spiona oficialii europeni # Digi24.ro
Principalul lider al opoziției din Ungaria, Péter Magyar, a declarat că ofițeri ai serviciilor secrete maghiare au fost trimiși la ambasada țării în Bruxelles între 2015 și 2018, confirmând astfel informațiile potrivit cărora Budapesta a desfășurat o operațiune de spionaj în inima Uniunii Europene.
14:20
„Fără Dumnezeu nimic nu e”. Paul Stănescu explică de ce PSD a eliminat termenul „progresist” din statut # Digi24.ro
Actualul secretar general al PSD, Paul Stănescu, a explicat de ce partidul a renunțat să se mai declare, prin statut, „progresist”. „Fără Dumnezeu nimic nu e”, a spus acesta pe holurile Parlamentului. Stănescu ar urma să piardă postul de conducere din partid, în fața lui Claudiu Manda.
14:10
La Sankt Petersburg, mai mulți tineri au sfidat regimul lui Putin și au cântat în stradă melodii anti-război # Digi24.ro
Mai mulți tineri ruși din Sankt Petersburg au petrecut în week-end pe străzi pe ritmuri de muzică anti-război, anunță canalul Nexta TV, prezentând instantanee sugestive. Videoclipurile care circulă pe rețelele de socializare arată mulțimi de tineri ruși cântând cântece anti-război interzise — și au stârnit deja indignarea „patrioților Z” pro-Kremlin. Până în prezent, nu s-au raportat arestări, transmite Nexta TV.
14:00
Ucraina negociază în SUA cu producătorul rachetelor Tomahawk, înainte de întâlnirea Zelenski-Trump # Digi24.ro
O delegație ucraineană condusă de premierul Iulia Sviridenko și de șeful administrației prezidențiale Andrii Iermak s-a întâlnit la Washington cu reprezentanți ai companiilor Raytheon și Lockheed Martin, în contextul discuțiilor privind posibila livrare de armament și a rachetelor Tomahawk către Kiev, înaintea întrevederii Zelenski-Trump.
Acum 4 ore
13:40
Două școli au fost evacuate și mai multe clădiri au fost afectate în Satu Mare, după cutremurul de miercuri dimineață # Digi24.ro
O crăpătură a fost semnalată într-o sală de clasă de la un liceu din Satu Mare şi mai multe cărămizi au căzut de pe clădiri, în urma cutremurului de miercuri dimineaţa, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Someş”.
13:20
Orban afirmă că președintele Dan vrea „cât mai repede” alegeri în București: „Partidele din Coaliție trebuie să ajungă la un acord” # Digi24.ro
Consilierul prezidențial Ludovic Orban a declarat miercuri, în direct la Digi24, că președintele Nicușor Dan susține ca alegerile pentru Primăria Capitalei să aibă loc „cât mai repede”. El a afirmat că „fiecare formațiune politică are dreptul să hotărască cum participă”, însă este important să se ajungă la un acord politic „astfel încât campania să nu se transforme într-un război”.
13:10
Legea pensiilor private a fost adoptată de Parlament. Cine poate retrage toți banii într-o singură tranșă # Digi24.ro
Legea pensiilor private, care stabilește cum vor putea fi retrași banii din Pilonul II și III, a trecut de votul final al Parlamentului și merge la promulgare. Pacienții oncologici sunt singurii care vor avea dreptul să își retragă dintr-o singură tranșă întreaga sumă acumulată, restul participanților la fondurile private putând retrage cel mult 30% din bani.
13:10
Mel Gibson a început filmările la „Învierea lui Hristos”, continuarea pentru „Patimile lui Hristos”, din 2004, cu Maia Morgenstern # Digi24.ro
Filmul lui Mel Gibson, „The Resurrection of the Christ” (Învierea lui Hristos), continuarea mult amânată a filmului din 2004 „The Passion of the Christ” (Patimile lui Hristos), îl are în rolul titular pe actorul finlandez Jaakko Ohtonen („The Last Kingdom”) care îl înlocuieşte pe Jim Caviezel. Filmările au început săptămâna trecută la studiourile Cinecittà din Roma, distribuţia principală fiind complet reînnoită, scrie Variety.
12:40
Ludovic Orban, consilierul președintelui Nicușor Dan, spune că actuala Coaliție de guvernare este „într-o stare de disfuncționalitate” # Digi24.ro
Noul consilier prezidențial al președintelui Nicușor Dan, Ludovic Orban, a declarat miercuri, la Digi24, că actuala coaliție de guvernare se află „practic într-o stare de disfuncționalitate”, iar problemele care apar „țin de egoismul partinic al unor formațiuni politice”. El a subliniat că liderii Coaliției trebuie să se concentreze pe rezolvarea dezechilibrelor economice.
12:40
Armata suedeză a anunţat că monitorizează un submarin rusesc care a intrat în Marea Baltică # Digi24.ro
Armata suedeză a anunţat miercuri că monitorizează un submarin rusesc care a intrat în Marea Baltică cu o zi înainte, vorbind despre o „operaţiune de rutină” realizată în colaborare cu aliaţii săi militari.
12:30
De ce cresc prețurile la polițele RCA. Vicepreședinte ASF: „Trebuie să reducem frecvența daunelor” # Digi24.ro
Vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Sorin Mititelu, a explicat miercuri la Digi24 motivele pentru care cresc prețurile polițelor RCA și a clarificat propunerile de modificare a legii RCA, după ce în spațiul public au apărut informații privind limitarea dreptului șoferilor de a alege service-ul auto.
12:20
Ministrul polonez de Externe s-a dus cu o dronă iraniană în Parlamentul Marii Britanii. „Ar putea pătrunde adânc în Europa” # Digi24.ro
Ministrul de Externe al Poloniei a prezentat Parlamentului britanic o dronă iraniană utilizată de Rusia în războiul său actual din Ucraina, relatează TVPWorld.
12:20
Derapaj grav în Senat. Ninel Peia, către o senatoare USR: „Mama dvs. a luat prea mult paracetamol când a fost însărcinată”. Reacția USR # Digi24.ro
Senatorul neafiliat Ninel Peia a declarat, miercuri de la tribuna Senatului despre colega sa de la USR Ruxandra Cibu că are impresia că mama ei a luat prea mult paracetamol, când era însărcinată cu ea, insinuând că aceasta ar avea autism, deși există studii ale specialiștilor care arată cu are nicio legătură consumul de paracetamol în timpul sarcinii cu autismul, o teorie susținută și de Donald Trump. USR cere sancționarea parlamentarului Peia pentru „limbajul jignitor” folosit în plen.
12:00
Șeful diplomației maghiare s-a dus până la Moscova pentru a se plânge de UE. Ce-l nemulțumește pe Peter Szijjarto # Digi24.ro
Ungaria ar avea de suferit dacă i s-ar întrerupe accesul la energia rusească, a declarat miercuri ministrul ungar al Afacerilor Externe, Peter Szijjarto, cu prilejul unei vizite la Moscova, reiterând faptul că ţara sa nu va accepta presiuni externe atunci când vine vorba de decizii privind aprovizionarea cu energie, transmite Reuters.
Acum 6 ore
11:50
Operațiune uriașă de evacuare în 40 de orașe ucrainene. Familiile cu copii trebuie să părăsească imediat casele # Digi24.ro
Autorităţile ucrainene au ordonat evacuarea familiilor cu copii din mai multe oraşe din regiunea estică Harkov, din cauza "înrăutăţirii situaţiei securitare" în jurul oraşului Kupiansk, locul unor confruntări de mult timp.
11:40
Noi ciocniri armate la graniţa dintre Afganistan şi Pakistan. Peste 10 civili au fost ucişi și cel puțin 100 răniți # Digi24.ro
Peste 10 civili au fost ucişi şi circa 100 au fost răniţi în noi ciocniri la graniţa dintre Afganistan şi Pakistan, în cele mai grave confruntări armate izbucnite între cele două ţări vecine din ultimii ani.
11:40
Ministrul Finanţelor face din nou o vizită în SUA: „România este pregǎtitǎ pentru noi investiţii” # Digi24.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, aflat într-o nouă vizită în SUA, a anunţat miercuri că a avut o întâlnire cu reprezentantul preşedintelui Donald Trump pentru Parteneriate Globale, Paolo Zampolli, şi cu Trezorierul Statelor Unite, Brandon Beach. El afirmă că le-a transmis partenerilor americani „un mesaj clar”, că România este „pregǎtitǎ pentru noi investiţii”, care sǎ asigure „creştere şi competitivitate economicǎ”.
11:30
Guvernul ar trebui să majoreze salariul minim în 2026, după ce autoritățile și-au asumat la începutul acestui an să respecte directiva europeană care le cere statelor membre să asigure venituri corelate cu costul vieții și productivitatea. Subiectul a stârnit însă tensiuni, pentru că nu ar fi bani la bugetul de stat.
11:10
Acordul Israel-Hamas, a doua etapă: demilitarizarea. Netanyahu avertizează gruparea islamistă: „Se va dezlănțui iadul” # Digi24.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat într-un interviu pentru CBS că implementarea celei de-a doua etape a acordului cu Hamas depinde de demilitarizarea completă a grupării islamiste, avertizând că, în caz contrar, „se va dezlănțui iadul”.
10:50
Expulzați din SUA pentru un comentariu. Trump a început vânătoarea celor care au justificat uciderea lui Charlie Kirk # Digi24.ro
Departamentul de Stat al SUA a anunțat marți că a revocat vizele a șase străini din cauza comentariilor făcute pe rețelele sociale cu privire la asasinarea activistului conservator Charlie Kirk.
10:50
Generalul Ben Hodges îl amenință direct pe Putin: „Kaliningrad va fi distrus în primele ore” # Digi24.ro
Fostul comandant al Forțelor Armate ale SUA în Europa, generalul Ben Hodges, a avertizat că o invazie rusă a NATO ar fi un dezastru pentru dictatorul rus, deoarece țările Alianței ar lovi cu putere bazele militare ale inamicului. Răspunsul Alianței va fi imediat și devastator, susține el. Potrivit acestuia, obiective militare cheie ale Rusiei, inclusiv cele din Kaliningrad și Sevastopol, ar fi complet distruse în primele ore ale conflictului, potrivit unui interviu acordat în cadrul proiectului Vot Tak.
10:40
Ministrul eston de Externe a vorbit într-un interviu pentru BILD despre intențiile lui Vladimir Putin, dar și despre începuturile ideii privind o invazie pe scară largă. Din punctul de vedere al diplomatului, Putin luptă pur și simplu pentru viața sa.
10:40
10:40
Consiliul Europei denunță abuzuri și condiții degradante în spitalele de psihiatrie din România # Digi24.ro
Un raport al Comitetului pentru prevenirea torturii (CPT) al Consiliului Europei (CoE), publicat miercuri, denunță tratamente inumane, condiții degradante și cazuri de neglijență gravă în spitalele de psihiatrie din România, cerând autorităților măsuri urgente.
10:30
10:30
10:20
10:20
Percheziţii DNA la o firmă din Timişoara într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul depăşeşte 30 de milioane de lei (surse) # Digi24.ro
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) Timişoara efectuează, miercuri, nouă percheziţii într-un dosar în care se investighează infracţiuni de evaziune fiscală, potrivit unor surse judiciare.
10:10
Atac terorist în Ecuador: o mașină a explodat lângă un mall. O persoană a murit și mai multe au fost rănite # Digi24.ro
Un vehicul a explodat în faţa unui mall din Guayaquil, cel mai mare oraş din Ecuador, ucigând o persoană şi rănind mai multe alte persoane, a anunțat marţi procuratura ţării.
10:00
Control cu drone la Sintești: Garda Națională de Mediu testează echipamentele luate prin PNRR pentru depistarea arderilor ilegale # Digi24.ro
Garda Națională de Mediu anunță prima acțiune de amploare pentru combaterea arderilor ilegale de deșeuri, desfășurată la Sintești, Ilfov, cu dronele achiziționate prin PNRR.
10:00
Incident șocant în Brăila. Un elev de 12 ani ar fi fost bătut în plină stradă de tatăl unui coleg de clasă # Digi24.ro
Un elev în vârstă de 12 ani din Brăila ar fi fost bătut pe stradă de tatăl unui coleg de la școală. Agresorul l-ar fi așteptat pe copil să termine orele, iar în apropierea unei stații de autobuz l-ar fi lovit cu pumnul. Autoritățile au deschis un dosar penal în acest caz.
Acum 8 ore
09:50
Breşă de securitate majoră la Penitenciarul din Târgu Jiu: Deținuți au intrat în sistemul informatic și și-au redus pedepsele # Digi24.ro
Breșă de securitate majoră într-o închisoare din România. Deținuți hackeri, inclusiv unul care ar avea nume de cod în celebra rețea Anonymous, au preluat controlul sistemului informatic la Penitenciarul din Târgu Jiu și au modificat date sensibile, acuză Sindicatul Național al Polițiștilor de Penitenciare. Concret, ar fi modificat date privind pedepsele, drepturile deținuților, dar și vizite intime. Altfel spus, unii dintre deținuți și-ar fi acordat drepturi de vizite intime. Incidentul a fost descoperit întâmplător de o polițiștă, spun sindicaliștii. Administrația Națională a Penitenciarelor a deschis o anchetă internă și susține că e vorba de un caz izolat și că în alte penitenciare nu s-a mai întâmplat acest lucru.
09:30
Noi detalii în cazul Coifului de la Coțofenești furat de la Muzeul Drends: un român, suspectat că ar fi pregătit terenul pentru hoți # Digi24.ro
Cu cinci zile înainte de furtul mediatizat al Coifului de la Coţofeneşti şi al brăţărilor de aur dacice din Muzeul Drents, un român s-a furişat în muzeu. Acest lucru reiese din dosarul penal consultat de RTL Nieuws. Acest bărbat, Andrei B., ar avea legături cu o bandă care fură obiecte de artă la comandă.
09:20
„Cel mai frumos cadou de ziua de naştere”. Trump i-a acordat postum Medalia Prezidenţială a Libertăţii lui Charlie Kirk # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump i-a acordat marţi, postum, activistului conservator Charlie Kirk, asasinat în urmă cu o lună, cea mai înaltă distincţie civilă a naţiunii, Medalia Prezidenţială a Libertăţii. Ceremonia a fost organizată la Grădina de Trandafiri de la Casa Albă.
09:20
Rivalul lui Viktor Orban, Peter Magyar, afirmă că nu va opri imediat importurile de combustibil din Rusia către Ungaria # Digi24.ro
Principalul lider al opoziției din Ungaria afirmă că nu va renunța imediat la petrolul și gazul rusesc dacă îl va învinge pe premierul Viktor Orban, favorabil Moscovei, în alegerile generale de anul viitor, relatează TVPWorld.
09:00
08:50
Trump îi cere lui Putin „să facă ceva” pentru a opri războiul din Ucraina: „Ar fi trebuit să câștige într-o săptămână” # Digi24.ro
Donald Trump a declarat că Vladimir Putin ar trebui „să facă ceva” pentru a încheia războiul din Ucraina, pe care l-a numit un eșec costisitor pentru Rusia. Președintele american susține că Moscova ar fi pierdut „un milion și jumătate de soldați”, într-o confruntare care ar fi trebuit să fie câștigată „într-o săptămână”.
08:50
Imagini incredibile surprinse într-o parcare din Petroșani: O haită de câini fără stăpân a distrus o mașină # Digi24.ro
Incident șocant într-o parcare din Petroșani. O haită de câini aproape că a dezmembrat caroseria unui autoturism, în apropierea unor blocuri.
08:40
Un cutremur mediu cu magnitudinea 4 s-a produs, miercuri dimineaţa la ora 7:57, în judeţul Satu Mare, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
08:10
Un fost consilier guvernamental american, acuzat că a sustras documente secrete şi s-a întâlnit cu oficiali chinezi # Digi24.ro
Un cunoscut savant american specializat în India, care a fost consilier al Guvernului SUA, a fost acuzat că a păstrat informaţii clasificate şi că s-ar fi întâlnit cu oficiali chinezi, au declarat marţi procurorii americani.
08:00
Operațiune rusească de dezinformare în Polonia. O știre falsă despre o triplă crimă a devenit virală, scopul fiind denigrarea Ucrainei # Digi24.ro
Poliția poloneză a demontat informațiile apărute pe rețelele sociale, potrivit cărora un ucrainean ar fi ucis trei persoane în orașul Cracovia, descriind aceste afirmații ca parte a unei campanii de dezinformare rusești menite să slăbească sprijinul european pentru Ucraina, scrie TVPWorld.
Acum 12 ore
07:20
Israelul anunţă că a primit rămăşiţele pământești a încă patru dintre ostaticii săi decedaţi # Digi24.ro
Hamas s-a grăbit marţi să reducă presiunea asupra fragilului armistiţiu în războiul cu Israelul, returnând rămășițele pământești ale mai multor ostatici decedaţi. Măsura a fost luată după ce o agenţie militară israeliană a declarat că va reduce la jumătate ajutorul acordat Fâșiei Gaza, întrucât gruparea teroristă palestiniană predă rămăşiţele mai lent decât s-a convenit, relatează The Associated Press, preluată de News.ro.
