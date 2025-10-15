Soluția propusă de un consilier prezidențial pentru combaterea corupției

17:10

Deputatul USR Emanuel Ungureanu a explicat, miercuri pentru digi24.ro, referitor la plângerea penală pe care a depus-o deoarece Guvernul nu adoptă o hotărâre care să stabilească data alegerilor pentru funcția de primar general al Capitalei, că este o plângere in rem. „Parchetul este cel care trebuie să cerceteze cine nu aplică o lege si de ce și stabilește cine este vinovat, dacă este”, a adăugat el. Conducerea USR a precizat, pentru dig24.ro, că „nu susține demersul”. Alegerile pentru București trebuie organizate „cu cât mai repede cu atât mai bine”, însă „este necesar un acord în coaliție”, a spus premierul Ilie Bolojan, potrivit purtătoarei de cuvânt a Guvernului Ioana Ene Dogioiu.