Soluția propusă de un consilier prezidențial pentru combaterea corupției
Digi24.ro, 15 octombrie 2025 16:50
Consilierul prezidențial - departamentul Politici Economice şi Sociale Radu Burnete propune „digitalizarea pe bune” ca soluție pentru combaterea corupției. El spune că „o corupție scăpată de sub control” înseamnă bani risipiți și implicit taxe mai mari decât ar fi necesar.
• • •
Acum 5 minute
17:20
Pakistan anunță un armistițiu temporar cu Afganistan, după ce noi lupte au izbucnit săptămâna trecută # Digi24.ro
Pakistanul și administrația talibanilor afgani au convenit asupra unui armistițiu temporar de 48 de ore, începând de miercuri, ora 18:00, ora locală din Pakistan (13:00 GMT), a anunțat Islamabadul, după ce au izbucnit noi lupte între cele două țări vecine, transmite Reuters.
17:20
„Înmormântăm staţiunea Mamaia Nord”, avertizează preşedintele Asociaţiei Operatorilor de Plajă Năvodari. Nemulțumirea lui Lucian Marcu # Digi24.ro
Preşedintele Asociaţiei Operatorilor de Plajă Năvodari, Lucian Marcu, a afirmat, după decizia luată de Administraţia Naţională Apele Române (ANAR) de a nu aproba cererile de prelungire a contractelor de închiriere, că astfel este „înmormântată” staţiunea Mamaia Nord. El a precizat că a cerut, în 11 iulie, prelungirea contractului, iar în 8 octombrie a primit răspuns de la Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral că solicitarea nu este acceptată, fără niciun fel de explicaţii.
17:20
„A mutilat sufletele”. Părerea rușilor despre „eroii” care se întorc de pe frontul din Ucraina # Digi24.ro
Eforturile propagandei de stat de a eroiza militarii trimiși pe frontul ucrainean, pe care Vladimir Putin îi numea „noua elită” a țării, s-au dovedit zadarnice.
Acum 15 minute
17:10
Emanuel Ungureanu, plângere penală împotriva Guvernului pentru neorganizarea alegerilor din București. Reacția Executivului și a USR # Digi24.ro
Deputatul USR Emanuel Ungureanu a explicat, miercuri pentru digi24.ro, referitor la plângerea penală pe care a depus-o deoarece Guvernul nu adoptă o hotărâre care să stabilească data alegerilor pentru funcția de primar general al Capitalei, că este o plângere in rem. „Parchetul este cel care trebuie să cerceteze cine nu aplică o lege si de ce și stabilește cine este vinovat, dacă este”, a adăugat el. Conducerea USR a precizat, pentru dig24.ro, că „nu susține demersul”. Alegerile pentru București trebuie organizate „cu cât mai repede cu atât mai bine”, însă „este necesar un acord în coaliție”, a spus premierul Ilie Bolojan, potrivit purtătoarei de cuvânt a Guvernului Ioana Ene Dogioiu.
17:10
Poetul spaniol Miguel Gane, născut la Lerești, în Argeș, e unul dintre autorii care ajunge la publicul de azi. Prima lui poezie a fost despre un copac din satul natal, iar primul său roman, „Când o să te faci mare”, spune povestea unei familii de imigranți români din Spania.
Acum 30 minute
17:00
Partidul Ursulei Von der Leyen amenință că va respinge propunerea de buget al UE. Siegfried Mureșan: „Ar putea deveni inevitabil” # Digi24.ro
Cel mai mare grup din Parlamentul European amenință să respingă o parte esențială a propunerii de buget multianual al Comisiei Europene din noiembrie. Într-o confruntare majoră, Partidul Popular European (PPE) - din care fac parte președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, și majoritatea comisarilor săi - și-a reînnoit amenințarea de a refuza să susțină propunerea, dacă nu obține concesii importante în ceea ce privește fondurile pentru agricultori și primari, anunță Politico.
Acum o oră
16:50
16:50
Oamenii dintr-o țară europeană care continuă să lucreze după vârsta de pensionare vor putea câștiga până la 2.000 de euro pe lună, fără a fi nevoiți să plătească impozite, pe lângă pensia lor, în cadrul unui program menit să stimuleze creșterea economică, relatează The Guardian.
16:40
Germania va staționa avioane Eurofighter la baza aeriană Malbork din nordul Poloniei, a declarat ministrul german al Apărării, Boris Pistorius. Vorbind în marja unei reuniuni a miniștrilor apărării NATO la Bruxelles, miercuri, Pistorius a spus că Germania va contribui la operațiunea Eastern Sentry (Santinela Estică) a NATO prin efectuarea de zboruri de patrulare, relatează TVPWorld.
16:40
Economia Rusiei se prăbușește. A spus-o Donald Trump, o spune și Andrei Caramitru: „Băncile sunt zombificate, va fi epic” # Digi24.ro
Donald Trump a declarat recent, cu ocazia unei conferințe comune cu președintele Argentinei, că economia Rusiei este pe cale de a se prăbuși.
16:40
UE va propune norme privind închirierile pe termen scurt pentru a combate „criza socială” din sectorul locativ # Digi24.ro
Comisia Europeană va propune norme pentru a combate „problema uriașă” a închirierilor pe termen scurt prin intermediul platformelor precum Airbnb și Booking.com, în încercarea de a face față „crizei sociale” a persoanelor care se luptă să-și permită o locuință, a declarat primul comisar pentru locuințe din istoria UE. Într-un interviu acordat The Guardian și altor publicații europene, Dan Jørgensen a declarat că este timpul ca factorii de decizie de la Bruxelles să ia în serios problema locuințelor sau să cedeze teren populiștilor anti-UE, care, potrivit lui, nu au soluții pentru problema lipsei de locuințe accesibile.
16:30
Trump nu l-a felicitat pe Putin cu ocazia zilei de naștere a liderului rus. Reacția Kremlinului # Digi24.ro
Kremlinul a recunoscut miercuri că preşedintele american Donald Trump nu l-a felicitat pe omologul său rus Vladimir Putin când acesta a împlinit pe 7 octombrie vârsta de 73 de ani.
16:30
Kremlinul îl contrazice pe Donald Trump, care a previzionat prăbușirea economiei ruse: „Avem rezerve suficiente” # Digi24.ro
Kremlinul a respins miercuri avertismentul preşedintelui american Donald Trump conform căruia economia rusă se va prăbuşi, afirmând că Rusia are rezerve considerabile şi este suficient de puternică pentru a-i permite preşedintelui rus Vladimir Putin să îşi atingă obiectivele, relatează Reuters.
16:30
Datoria publică globală ar putea ajunge la 100% din PIB până în 2029: cel mai ridicat nivel de după Al Doilea Război Mondial # Digi24.ro
Fondul Monetar Internațional avertizează că datoria publică globală este pe cale să atingă 100% din produsul intern brut până în 2029, cel mai ridicat nivel de după cel de-al Doilea Război Mondial. În raportul Fiscal Monitor, instituția arată că datoriile guvernelor au crescut mai repede decât se anticipa înainte de pandemia de Covid-19 și cere statelor să redirecționeze cheltuielile către domenii care stimulează creșterea economică, precum infrastructura și educația. Printre economiile G20 care vor depăși pragul de 100% din PIB se numără Marea Britanie, Franța, Japonia, Canada, China și Statele Unite.
Acum 2 ore
16:10
Cristian Popescu Piedone a fost trimis în judecată. Fostul șef ANPC ar fi anunțat angajații unui hotel din Sinaia că vine în control # Digi24.ro
Fostul președinte al Autorității pentru Protecția Consumatorilor, Cristian Popescu Piedone, a fost trimis în judecată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA).
16:00
15:50
„Fulgerător. Ieri mi l-a adus, azi a trebuit să vin”. Rezerviștii chemați la instrucție reclamă probleme la mobilizare. Ce spune Armata # Digi24.ro
Rezerviştii convocați pentru a participa la activităţi specifice de pregătire, în cadrul exerciţiului de mobilizare MOBEX B-IF-25, au semnalat probleme în modul în care au fost chemați la unităţile militare. Reprezentanţii Armatei recunosc că acestea există, însă susţin că exerciţiile au tocmai scopul de a identifica şi remedia deficienţele care apar pe parcurs.
15:40
Un șofer de TIR a ascuns peste 6.000 de euro în chiloți, s-a tăiat la un picior și apoi a chemat poliția susținând că a fost jefuit # Digi24.ro
Un şofer de TIR, cetăţean străin, este cercetat de poliţiştii din Vâlcea după ce a încercat să îşi însceneze o tâlhărie. El a reclamat că doi bărbaţi cu feţele acoperite i-au furat circa 6.600 de euro din banii firmei de transport la care lucrează şi l-au rănit la un picior.
15:30
Primarul interimar al Capitalei promite verificări după accidentul mortal din Berceni: „Vom analiza stadiul solicitării pentru semafor” # Digi24.ro
Primarul interimar al Capitalei Stelian Bujduveanu a declarat, miercuri la Digi24, despre cazul șoferului care a spulberat o femeie și copilul ei de aproape 2 ani aflat în cărucior, iar mama fetiței a murit, că „rolul nostru este să facem și prevenție, nu doar să intervenim ulterior după ce se întâmplă aceste tragedii”. Întrebat despre stadiul solicitării făcute de poliție, la începutul anului trecut, să fie montat un semafor la acea trecerea de pietoni, edilul a spus că va verifica în ce stadiu este cererea. „Procedurile de investiții la nivelul municipiului București nu pot să se întâmple peste noapte”, a adăugat el.
Acum 4 ore
15:20
Titus Corlăţean a avut o discuție cu Sorin Grindeanu după ce a ieșit din cursa pentru șefia PSD # Digi24.ro
Senatorul Titus Corlăţean a avut miercuri o discuţie cu preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, dar a refuzat să spună dacă a părăsit partidul sau nu. „Întotdeauna, eu am dorit binele acestui partid”, a spus senatorul.
15:00
Dragoș Pîslaru: Nu ai cum, cu o ţară care e şantier în derulare şi cu 15-17 miliarde de euro care intră, să ai o recesiune # Digi24.ro
România nu are cum să intre în recesiune în condiţiile în care este „un şantier în derulare”, iar din PNRR urmează să intre 15-17 miliarde de euro, a declarat, miercuri, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru.
15:00
Hamas a returnat rămășițe pământești ale unui palestinian, în locul unui ostatic israelian # Digi24.ro
Unul dintre cele patru cadavre returnate Israelului de mișcarea teroristă palestiniană Hamas nu era al unui ostatic, probele ADN nu se potrivesc cu ale niciunuia dintre cei 24 de ostatici decedați, ale căror rămășițe pământești ar fi trebuit predate. Informația a fost confirmată de armata israeliană (Tzahal). Oficialii israelieni înclină să creadă că Hamas a trimis din greșeală cadavrul unui locuitor din Gaza îmbrăcat în uniformă a Tzahal, scrie ynetnews.com.
15:00
Reuniune NATO la Bruxelles. Miniștrii apărării au discutat despre amenințările Rusiei în Europa și sprijinul pentru Ucraina # Digi24.ro
Miniştrii apărării din ţările membre NATO s-au reunit, miercuri, la Bruxelles, pentru a analiza modalităţile de consolidare a sprijinului lor pentru Ucraina, dar şi pentru a îmbunătăţi riposta Alianţei, după mai multe incursiuni ruseşti în spaţiul aerian european.
14:40
Aproape un an de când un tânăr a fost ucis de un polițist beat în Poiana Brașov: „Sistemul s-a pus în spatele lui să mușamalizeze” # Digi24.ro
Se împlinește aproape un an de când Andrei Ionescu, un tânăr de 21 de ani, și-a pierdut viața după ce a fost lovit de un polițist care conducea beat pe străzile din Poiana Brașov. Ofițerul de poliție continuă să își desfășoare activitatea, după ce o greșeală procedurală a procurorului de caz l-a eliberat din arestul preventiv. În tot acest timp, părinții tânărului ucis acuză autoritățile că încearcă să mușamalizeze cazul.
14:40
Liderul opoziției maghiare susține că regimul lui Orban a trimis agenți la Bruxelles pentru a spiona oficialii europeni # Digi24.ro
Principalul lider al opoziției din Ungaria, Péter Magyar, a declarat că ofițeri ai serviciilor secrete maghiare au fost trimiși la ambasada țării în Bruxelles între 2015 și 2018, confirmând astfel informațiile potrivit cărora Budapesta a desfășurat o operațiune de spionaj în inima Uniunii Europene.
14:20
„Fără Dumnezeu nimic nu e”. Paul Stănescu explică de ce PSD a eliminat termenul „progresist” din statut # Digi24.ro
Actualul secretar general al PSD, Paul Stănescu, a explicat de ce partidul a renunțat să se mai declare, prin statut, „progresist”. „Fără Dumnezeu nimic nu e”, a spus acesta pe holurile Parlamentului. Stănescu ar urma să piardă postul de conducere din partid, în fața lui Claudiu Manda.
14:10
La Sankt Petersburg, mai mulți tineri au sfidat regimul lui Putin și au cântat în stradă melodii anti-război # Digi24.ro
Mai mulți tineri ruși din Sankt Petersburg au petrecut în week-end pe străzi pe ritmuri de muzică anti-război, anunță canalul Nexta TV, prezentând instantanee sugestive. Videoclipurile care circulă pe rețelele de socializare arată mulțimi de tineri ruși cântând cântece anti-război interzise — și au stârnit deja indignarea „patrioților Z” pro-Kremlin. Până în prezent, nu s-au raportat arestări, transmite Nexta TV.
14:00
Ucraina negociază în SUA cu producătorul rachetelor Tomahawk, înainte de întâlnirea Zelenski-Trump # Digi24.ro
O delegație ucraineană condusă de premierul Iulia Sviridenko și de șeful administrației prezidențiale Andrii Iermak s-a întâlnit la Washington cu reprezentanți ai companiilor Raytheon și Lockheed Martin, în contextul discuțiilor privind posibila livrare de armament și a rachetelor Tomahawk către Kiev, înaintea întrevederii Zelenski-Trump.
13:40
Două școli au fost evacuate și mai multe clădiri au fost afectate în Satu Mare, după cutremurul de miercuri dimineață # Digi24.ro
O crăpătură a fost semnalată într-o sală de clasă de la un liceu din Satu Mare şi mai multe cărămizi au căzut de pe clădiri, în urma cutremurului de miercuri dimineaţa, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Someş”.
Acum 6 ore
13:20
Orban afirmă că președintele Dan vrea „cât mai repede” alegeri în București: „Partidele din Coaliție trebuie să ajungă la un acord” # Digi24.ro
Consilierul prezidențial Ludovic Orban a declarat miercuri, în direct la Digi24, că președintele Nicușor Dan susține ca alegerile pentru Primăria Capitalei să aibă loc „cât mai repede”. El a afirmat că „fiecare formațiune politică are dreptul să hotărască cum participă”, însă este important să se ajungă la un acord politic „astfel încât campania să nu se transforme într-un război”.
13:10
Legea pensiilor private a fost adoptată de Parlament. Cine poate retrage toți banii într-o singură tranșă # Digi24.ro
Legea pensiilor private, care stabilește cum vor putea fi retrași banii din Pilonul II și III, a trecut de votul final al Parlamentului și merge la promulgare. Pacienții oncologici sunt singurii care vor avea dreptul să își retragă dintr-o singură tranșă întreaga sumă acumulată, restul participanților la fondurile private putând retrage cel mult 30% din bani.
13:10
Mel Gibson a început filmările la „Învierea lui Hristos”, continuarea pentru „Patimile lui Hristos”, din 2004, cu Maia Morgenstern # Digi24.ro
Filmul lui Mel Gibson, „The Resurrection of the Christ” (Învierea lui Hristos), continuarea mult amânată a filmului din 2004 „The Passion of the Christ” (Patimile lui Hristos), îl are în rolul titular pe actorul finlandez Jaakko Ohtonen („The Last Kingdom”) care îl înlocuieşte pe Jim Caviezel. Filmările au început săptămâna trecută la studiourile Cinecittà din Roma, distribuţia principală fiind complet reînnoită, scrie Variety.
12:40
Ludovic Orban, consilierul președintelui Nicușor Dan, spune că actuala Coaliție de guvernare este „într-o stare de disfuncționalitate” # Digi24.ro
Noul consilier prezidențial al președintelui Nicușor Dan, Ludovic Orban, a declarat miercuri, la Digi24, că actuala coaliție de guvernare se află „practic într-o stare de disfuncționalitate”, iar problemele care apar „țin de egoismul partinic al unor formațiuni politice”. El a subliniat că liderii Coaliției trebuie să se concentreze pe rezolvarea dezechilibrelor economice.
12:40
Armata suedeză a anunţat că monitorizează un submarin rusesc care a intrat în Marea Baltică # Digi24.ro
Armata suedeză a anunţat miercuri că monitorizează un submarin rusesc care a intrat în Marea Baltică cu o zi înainte, vorbind despre o „operaţiune de rutină” realizată în colaborare cu aliaţii săi militari.
12:30
De ce cresc prețurile la polițele RCA. Vicepreședinte ASF: „Trebuie să reducem frecvența daunelor” # Digi24.ro
Vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Sorin Mititelu, a explicat miercuri la Digi24 motivele pentru care cresc prețurile polițelor RCA și a clarificat propunerile de modificare a legii RCA, după ce în spațiul public au apărut informații privind limitarea dreptului șoferilor de a alege service-ul auto.
12:20
Ministrul polonez de Externe s-a dus cu o dronă iraniană în Parlamentul Marii Britanii. „Ar putea pătrunde adânc în Europa” # Digi24.ro
Ministrul de Externe al Poloniei a prezentat Parlamentului britanic o dronă iraniană utilizată de Rusia în războiul său actual din Ucraina, relatează TVPWorld.
12:20
Derapaj grav în Senat. Ninel Peia, către o senatoare USR: „Mama dvs. a luat prea mult paracetamol când a fost însărcinată”. Reacția USR # Digi24.ro
Senatorul neafiliat Ninel Peia a declarat, miercuri de la tribuna Senatului despre colega sa de la USR Ruxandra Cibu că are impresia că mama ei a luat prea mult paracetamol, când era însărcinată cu ea, insinuând că aceasta ar avea autism, deși există studii ale specialiștilor care arată cu are nicio legătură consumul de paracetamol în timpul sarcinii cu autismul, o teorie susținută și de Donald Trump. USR cere sancționarea parlamentarului Peia pentru „limbajul jignitor” folosit în plen.
12:00
Șeful diplomației maghiare s-a dus până la Moscova pentru a se plânge de UE. Ce-l nemulțumește pe Peter Szijjarto # Digi24.ro
Ungaria ar avea de suferit dacă i s-ar întrerupe accesul la energia rusească, a declarat miercuri ministrul ungar al Afacerilor Externe, Peter Szijjarto, cu prilejul unei vizite la Moscova, reiterând faptul că ţara sa nu va accepta presiuni externe atunci când vine vorba de decizii privind aprovizionarea cu energie, transmite Reuters.
11:50
Operațiune uriașă de evacuare în 40 de orașe ucrainene. Familiile cu copii trebuie să părăsească imediat casele # Digi24.ro
Autorităţile ucrainene au ordonat evacuarea familiilor cu copii din mai multe oraşe din regiunea estică Harkov, din cauza "înrăutăţirii situaţiei securitare" în jurul oraşului Kupiansk, locul unor confruntări de mult timp.
11:40
Noi ciocniri armate la graniţa dintre Afganistan şi Pakistan. Peste 10 civili au fost ucişi și cel puțin 100 răniți # Digi24.ro
Peste 10 civili au fost ucişi şi circa 100 au fost răniţi în noi ciocniri la graniţa dintre Afganistan şi Pakistan, în cele mai grave confruntări armate izbucnite între cele două ţări vecine din ultimii ani.
11:40
Ministrul Finanţelor face din nou o vizită în SUA: „România este pregǎtitǎ pentru noi investiţii” # Digi24.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, aflat într-o nouă vizită în SUA, a anunţat miercuri că a avut o întâlnire cu reprezentantul preşedintelui Donald Trump pentru Parteneriate Globale, Paolo Zampolli, şi cu Trezorierul Statelor Unite, Brandon Beach. El afirmă că le-a transmis partenerilor americani „un mesaj clar”, că România este „pregǎtitǎ pentru noi investiţii”, care sǎ asigure „creştere şi competitivitate economicǎ”.
11:30
Guvernul ar trebui să majoreze salariul minim în 2026, după ce autoritățile și-au asumat la începutul acestui an să respecte directiva europeană care le cere statelor membre să asigure venituri corelate cu costul vieții și productivitatea. Subiectul a stârnit însă tensiuni, pentru că nu ar fi bani la bugetul de stat.
Acum 8 ore
11:10
Acordul Israel-Hamas, a doua etapă: demilitarizarea. Netanyahu avertizează gruparea islamistă: „Se va dezlănțui iadul” # Digi24.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat într-un interviu pentru CBS că implementarea celei de-a doua etape a acordului cu Hamas depinde de demilitarizarea completă a grupării islamiste, avertizând că, în caz contrar, „se va dezlănțui iadul”.
10:50
Expulzați din SUA pentru un comentariu. Trump a început vânătoarea celor care au justificat uciderea lui Charlie Kirk # Digi24.ro
Departamentul de Stat al SUA a anunțat marți că a revocat vizele a șase străini din cauza comentariilor făcute pe rețelele sociale cu privire la asasinarea activistului conservator Charlie Kirk.
10:50
Generalul Ben Hodges îl amenință direct pe Putin: „Kaliningrad va fi distrus în primele ore” # Digi24.ro
Fostul comandant al Forțelor Armate ale SUA în Europa, generalul Ben Hodges, a avertizat că o invazie rusă a NATO ar fi un dezastru pentru dictatorul rus, deoarece țările Alianței ar lovi cu putere bazele militare ale inamicului. Răspunsul Alianței va fi imediat și devastator, susține el. Potrivit acestuia, obiective militare cheie ale Rusiei, inclusiv cele din Kaliningrad și Sevastopol, ar fi complet distruse în primele ore ale conflictului, potrivit unui interviu acordat în cadrul proiectului Vot Tak.
10:40
Ministrul eston de Externe a vorbit într-un interviu pentru BILD despre intențiile lui Vladimir Putin, dar și despre începuturile ideii privind o invazie pe scară largă. Din punctul de vedere al diplomatului, Putin luptă pur și simplu pentru viața sa.
10:40
10:40
Consiliul Europei denunță abuzuri și condiții degradante în spitalele de psihiatrie din România # Digi24.ro
Un raport al Comitetului pentru prevenirea torturii (CPT) al Consiliului Europei (CoE), publicat miercuri, denunță tratamente inumane, condiții degradante și cazuri de neglijență gravă în spitalele de psihiatrie din România, cerând autorităților măsuri urgente.
10:30
MedLife lansează Longevity 100+, primul și cel mai amplu program de testare genetică din regiune # Digi24.ro
MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România, lansează Longevity 100+, primul și cel mai amplu program de testare genetică din regiune. Proiectul oferă acces la testare genetică avansată și consiliere personalizată, deschizând drumul către o nouă etapă în medicina preventivă din România.
10:30
TopBet, noul brand de pariuri sportive online al Soft2Bet, s-a lansat oficial pe piața din România cu o promisiune clară: o experiență de pariere intensă, captivantă și personalizată, centrată pe competițiile care contează cu adevărat pentru fani.
