Un bărbat deține cel mai lung nume din lume. Povestea din spatele celor 2.253 de cuvinte întinse pe 7 pagini pe certificatul de naștere

09:30

Iată cine este și cum arată tânăra care este nevoită să cumpere două bilete de avion pentru a încăpea. Ea are un posterior impresionant, motiv pentru care spune că lucrurile din viața de zi cu zi sunt mai dificile pentru ea decât pentru altcineva. Tânăra se numește Gracie Bon, are 28 de ani și este […]