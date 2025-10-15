Un bărbat deține cel mai lung nume din lume. Povestea din spatele celor 2.253 de cuvinte întinse pe 7 pagini pe certificatul de naștere
Gândul, 15 octombrie 2025 12:20
Laurence Watkins este un bărbat în vârstă de 60 de ani din Auckland care a intrat în Cartea Recordurilor pentru că deține cel mai lung nume din lume. Vezi mai jos, în articol, povestea din spatele celor 2.253 de cuvinte întinse pe 7 pagini pe certificatul de naștere. Laurence Watkins are vârsta de 60 de […]
Acum 10 minute
12:40
FOTO. Alina Laufer, despre viața cu PATRU copii. ”Chiar sunt cea mai tare mămică dar nu vreau să mă laud” # Gândul
Alina Laufer a explicat cum este pentru ea viața cu patru copii. ”Chiar sunt cea mai tare mămică dar nu vreau să mă laud”, a afirmat aceasta. Alina Laufer, fosta parteneră de viață a lui Jorge – împreună cu care are o fetiță, Karina, este căsătorită cu Ilan Laufer. În data de 15 februarie 2021, […]
12:40
Claudiu Manda, propunerea lui Sorin Grindeanu pentru funcția de secretar general al PSD, în exclusivitate pentru Gândul: „Credem în muncă, familie, tradiții, solidaritate și respect” # Gândul
Cu doar câteva săptămâni înainte de Congresul PSD din 7 octombrie, partidul se află într-un moment de reflecție. Atât în ceea ce privește conducerea, cât și viitoarea direcție ideologică. Sorin Grindeanu, rămas singur în cursa pentru președinția social-democraților după retragerea lui Titus Corlățean, își definitivează echipa de conducere. Printre numele importante se află Claudiu Manda, […]
Acum 30 minute
12:20
Acum o oră
12:10
CSO Voluntari și U BT Cluj, rezultate bune în Europa la BASCHET! Victorie categorică pentru ilfoveni # Gândul
Echipa de baschet masculin CSO Voluntari, deținătoarea trofeului, a trecut de o manieră categorică de echipa croată Alkar Sinj, cu scorul de 92-72 (25-10, 25-27, 31-26, 11-9), marți seara, pe teren propriu, în Liga Nord-Europeană de baschet masculin (ENBL). Gruparea ilfoveană a obținut a doua victorie consecutivă, la capătul unui meci pe care l-a dominat […]
12:10
Povestea dramatică a unui tată cu doi copii. A fost tratat greșit de arsuri la stomac, deși avea cancer în stadiul patru # Gândul
Zack Van Aarde, un tata în vârstă de 41 de ani, a fost diagnosticat cu cancer în stadiul patru, după luni întregi de disconfort gastric. Medicul care se ocupa de caz i-a prescris medicamente pentru reflux acid, dar acesta a aflat că simptomele lui erau, de fapt, cauzate de cancer esofagian. Bărbatul, pasionat de sport, […]
12:00
Firme de ride-sharing din Timișoara, suspectate de DNA că au pus la punct un „mecanism” evazionist de proporții. Comisioane de 10%, șoferi care cotizau săptămânal, case și mașini de lux # Gândul
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au efectuat – în această dimineață – mai multe percheziții în Timișoara, într-un dosar de evaziune fiscală. Un „mecanism” evazionist bine pus la punct a fost destructurat în urma unei anchete de proporții, iar schema s-a derulat între 2021 și 2024. În exclusivitate, Gândul prezintă informații de ultimă oră din […]
12:00
Cunoscuta jurnalistă Sorina Matei, cu o experiență de 28 de ani în presa din România, se alătură echipei Gândul. Sorina Matei, una dintre cele mai respectate voci ale presei românești Sorina Matei a debutat în presă în 1997, mai întâi ca jurnalist în presa scrisă, reporter special la Jurnalul Național, iar din anul 2003 a […]
12:00
Sondaj de ultimă oră: ce cred românii despre guvernare? Peste 65% cred că țara se îndreaptă spre o direcție GREȘITĂ. Cei mai nemulțumiți: votanții AUR, PSD, femeile și privații # Gândul
O nouă cercetarea sociologică, dată publicității astăzi de Inscop Research arată că românii nu au o percepție bună despre actuala guvernare. 65.5% dintre români sunt de părere că lucrurile merg într-o direcție greșită, în timp ce doar 25% cred că lucrurile în România se îndreaptă într-o direcție bună. Cei mai nemulțumiți sunt votanții AUR și […]
11:50
După ce primarul Odesei și-a pierdut cetățenia ucraineană, Zelenski anunță că orașul va fi pus sub administrație militară # Gândul
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că intenționează să plaseze orașul Odesa sub administrație militară. Anunțul lui Zelenski a venit după ce Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat că primarul din Odesa, Ghennadi Truhanov, a rămas fără cetățenie ucraineană. SBU a declarat într-un comunicat de presă, pe 14 octombrie, că cetățenia lui Ghennadi […]
11:50
Scandalul rezerviști-MApN se amplifică. Andrei Roșu, fostul solist al trupei „Gaz pe foc”, chemat la INSTRUCȚIE militară. Ce l-a nemulțumit # Gândul
După ce inițial rezerviștii din provincie au primit ordine de chemare la exerciții militare, acum a venit rândul rezerviștilor din București și Ilfov. Printre cei care au primit ordinul MApN se numără și Andrei Roșu, fostul solist al trupei „Gaz pe foc”, care a reacționat imediat pe pagina sa de Facebook. Andrei spune că nu […]
Acum 2 ore
11:40
Șeful ANP, EXCLUSIV, despre breșa de securitate: „Deținuții au avut acces la sistemul informatic” # Gândul
Aplicația de un milion de euro, achiziționată de fosta conducere a Administrației Naționale a Penitenciarelor dă rateuri grave. Un deținut din Penitenciarul Târgu Jiu a reușit să spargă sistemul informatic al ANP și să modifice modul de executare al pedepselor, condițiile de detenție, precum și alte drepturi pentru el și alți 15 deținuți. O contabilă […]
11:40
În ediția din 14 octombrie 2025 a emisiunii Marius Tucă Show, Dan Diaconescu a împărtășit o poveste captivantă care leagă începuturile monedei virtuale Bitcoin de o experiență personală cu un tânăr IT-ist. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show Dan Diaconescu a împărtășit o poveste captivantă care leagă începuturile monedei virtuale bitcoin de o experiență personală […]
11:40
11:40
FOTO. Prin ce a trecut chef Sorin Bontea la începutul carierei. ”Te luau la ȘUTURI, te înjurau” # Gândul
Chef Sorin Bontea, în vârstă de 54 de ani, a povestit prin ce a trecut la începuturile sale în bucătăie și cum se comportau cei cu mai multă experiență decât el. Chef Sorin Bontea a avut parte de tot felul de experiențe la începuturile carierei sale. Acesta a povestit, pentru revista Viva, ce a […]
11:30
Cât costă cea mai scumpă garsonieră din București: cu cât se vinde metrul pătrat. La polul opus sunt casele din Ferentari și Prelungirea Ghencea # Gândul
Iată cât costă cea mai scumpă garsonieră din București și cu cât se vinde metrul pătrat util. La polul opus în ce privește prețurile sunt locuințele din Ferentari și Prelungirea Ghencea. Proprietatea scumpă se află la parterul unui bloc cu 8 etaje, construit în 2008, și este complet amenajată, mobilată și utilată, având și o […]
11:30
11:30
A 10-a zi de CRIZĂ în Franța. Partidul Socialist nu va depune o nouă moțiune de cenzură. Marine LE Pen denunță o „coaliție” condusă de MACRON # Gândul
Partidul Socialist din Franța a anunțat că nu va depune o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Lecornu, datorită „suspendării imediate și complete” a reformei pensiilor din 2023 și abandonarea articolului privind asumarea răspunderii. „Credem că, din momentul în care premierul a anunțat suspendarea imediată și completă și a confirmat excluderea articolului 49,3 și posibilitatea unui […]
11:20
Ion Cristoiu: Modificarea OUG 52/2025 – O dovadă că măsurile de austeritate sunt aberații clocite în birouri # Gândul
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a vorbit despre modificarea OUG 52/2025. Spune că este o „dovadă că măsurile de austeritate sunt aberații clocite în birouri”. „În mai multe rânduri am semnalat că dezastrul măsurilor sau așa-ziselor măsuri de austeritate, de reducere a deficitului bugetar, prezentate spectaculos de […]
11:20
11:10
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Dan Diaconescu a vorbit despre un episod amuzant din viața lui, dar și despre cum vede el anumite lucruri din actualitate. Jurnalistul a explicat și motivul pentru care toate fenomenele meteorologice extreme au nume de femei. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Diaconescu: „Trec cu mașinile lor […]
11:10
Cum a reușit o ucraineancă să primească peste 10.000 de euro de la stat. Escrocheria a trimis-o pentru 2 ani la închisoare # Gândul
O tânără mama din Ucraina, stabilită în Olanda, a fost condamnată la doi ani de închisoare în Cehia, după ce a comis sute de fraude cu bani publici. Aceasta, care pretindea că oferă cazare refugiaților de război, a mințit că deține peste 80 de case și a folosit date personale ale unor oameni găsiți pe […]
11:10
România a dat ȘAH MAT la Campionatul European pe Echipe. Performanță istorică pentru țara noastră. Au fost 40 de echipe # Gândul
Vești bune pentru România! Țara noastră a terminat Campionatul European pe Echipe – Batumi pe cea mai bună poziţie din toate participările la competiţia continentală la Open: locul 5, la egalitate cu Germania şi după Ucraina, Azerbaidjan şi Serbia. Victoria este cu atât mai mare cu cât în competiție au fost 40 de echipe participante. Echipa […]
Acum 4 ore
10:40
ATAC în Ecuador. Un vehicul a explodat lângă un mall dintr-unul dintre cele mai mari orașe din țară # Gândul
O persoană a murit și mai multe au fost rănite după ce o camionetă a explodat marți seara pe o stradă aglomerată din orașul portuar Guayaquil din Ecuador. Explozia s-a produs în apropierea unui mall aglomerat din oraș, scrie NBC. Maiorul Jorge Montanero de la departamentul de pompieri din Guayaquil a declarat pentru postul local […]
10:40
Fără porc pe masa de Crăciun? ANSVSA avertizează asupra riscului crescut de apariție a unor focare de boli # Gândul
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a emis o atenționare publică către crescătorii de animale cu privire la riscul crescut de apariție a unor focare de boli. În primele două săptămâni ale lunii octombrie 2025, către reprezentanții instituției au fost raportate focare de pestă porcină africană la porci domestici. Dintre cele 54 […]
10:40
Doliu la TVR. A murit Andrei Bacalu, omul care a transmis în premieră la televizor primii pași pe Lună făcuți de Neil Armstrong # Gândul
Este doliu în Televiziunea Română. Jurnalistul Andrei Bacalu, omul care a transmis pentru români primii pași făcuți de om pe Lună, s-a stins din viață. Considerat o legendă a TVR și un reper al profesionalismului jurnalistic, Bacalu a fost vocea calmă și sigură care a făcut istorie în noaptea misiunii Apollo 11. Televiziunea Română a […]
10:20
CHINA își stabilește noile strategii în domeniul economic. Beijingul pune accent pe creșterea producției de înaltă tehnologie # Gândul
Partidul Comunist din China se întrunește, luna aceasta, pentru a trasa noile direcții care prioritizează producția de înaltă tehnologie, în încercarea de a-și moderniza industriile și de a proiecta putere la nivel global. În cadrul întâlnirii vor fi luate măsuri ferme pentru a stimula consumul gospodăriilor și a reduce dezechilibrele profunde dintre cerere și ofertă, […]
10:10
Pentru Putin, ordinea mondială este „spațiu creativ”. Ipoteză de lucru la Kremlin: „Alianța Nord-Atlantică este slabă, divizată și indecisă” # Gândul
Nu există nicio garanție că Rusia nu va repeta greșelile făcute în anul 2022. Pe atunci, Kremlinul conta pe faptul că Ucraina se va dovedi slabă și inutilă. „Acum se bazează ideea că NATO este o alianță slabă, divizată și indecisă”, consideră Alexander Baunov, expert rus în politică internațională, jurnalist, publicist și fost diplomat, argumentându-și […]
10:10
Gabriela Firea militează în Parlamentul European pentru accesul larg la case: „Locuințele sunt un drept social, nu privilegii sau bunuri” # Gândul
Gabriela Firea adoptă o poziție tranșantă în privința accesului la case al cât mai multor persoane, în contextul crizei locuințelor în Europa. Grupul S&D din Parlamentul European, din care fac parte toți eurodeputații social-democrați a întocmit un document cu măsuri pentru redresarea acestei situații. Eurodeputatul PSD spune că „locuințele sunt un drept social, nu privilegii […]
10:10
Cu doar 3.000 de euro îți construiești propria CASĂ în numai două zile. Cine e românul care vrea să revoluționeze Europa cu locuințe ultra-eficiente # Gândul
Mulți români visează la momentul când se vor muta în propria casă, însă costurile pentru a ridica o locuință „de la zero” îi sperie, mai ales după ce materialele clasice de construcții s-au scumpit în ultima vreme. Așa s-a născut ideea lui Adrian Trăsnea, fondatorul Eco Dome, care a dezvoltat un concept de case modulare […]
10:10
Accident incredibil la un examen auto, în Ploiești: O femeie care încerca a treia oară să ia permisul a dat peste instructor # Gândul
Caz incredibil la Ploiești. O femeia care se afla la a treia încercare de a lua permisul auto a lovit un instructor auto și alte două mașini, când a ieșit din parcare, în vreme ce, pe scaunul din dreapta se afla chiar polițistul examinator. Femeia în vârstă de 45 de ani era la a treia […]
10:10
Informația care poate schimba TOTUL în furtul tezaurului din Olanda. Cine este românul care s-ar fi furișat în muzeu înainte de dispariția obiectelor # Gândul
Apar informații noi în furtul tezaurului dacic de la Muzeul Drents din Olanda. Cu cinci zile înainte de furtul mediatizat al Coifului de la Coţofeneşti şi al brăţărilor de aur dacice din Muzeul Drents, un român s-ar fi furişat în muzeu. Acest lucru reiese din dosarul penal consultat de RTL Nieuws și potrivit informațiilor acest […]
10:00
CONTRADICȚII LA COTROCENI. Nicușor Dan vrea să BAGE serviciile în Justiție, Ludovic Orban insistă să fie SCOASE și din Politică și din Justiție # Gândul
Președintele Nicușor Dan a lansat în spațiul public o nouă „temă”, respectiv implicarea Serviciului Român de Informații (SRI) în lupta împotriva corupției, și a precizat că „fenomenul” ar trebui „atacat frontal”. Numai că declarația lui Nicușor Dan vine în contradicție cu părerea tranșantă pe care chiar consilierul său, Ludovic Orban, o are despre acest subiect. […]
10:00
De ce trebuie să activezi „Modul Avion” al telefonului atunci când călătorești la bordul unei aeronave. Un pilot cu experiență dezvăluie motivul real # Gândul
Un fost pilot experimentat a dezvăluit motivul real pentru care pasagerii trebuie să își treacă telefoanele pe „Modul Avion”, atunci când călătoresc la bordul unei aeronave. Unii dintre călători ignoră, uneori, o astfel de solicitare fără să știe că ar putea interfera cu sistemele audio ale aeronavei. Martin Drake, fost căpitan și reprezentant al Asociației […]
09:50
Conducerea Consiliului Județean Ilfov anunță finalizarea unui nou drum pe Valea Lungă, ca variantă ocolitoare a Drumului Județean 401. Ruta ocolitoare conectează DJ 401 Berceni cu Drumul național Centura București, prin strada Codrului. Drumul construit de la zero a fost finanțat de Consiliul Județean Ilfov. RECOMANDAREA AUTORULUI: (P)Proiect de promovare turistică în regiunea București-Ilfov, […]
09:50
David Popovici a fost alături de Daniel Dines, co-fondatorul UiPath, la un eveniment în Dubai și marele campion a spus ce înseamnă succesul. A avut și un mesaj pentru tinerii care vor să urmeze o carieră sportivă. Popovici este ambasador al UiPath și recent a fost și la UiPath FUSION 2025 din Las Vegas. UiPath […]
09:50
Mali a introdus o taxă de până la 10.000 de dolari pentru americanii care doresc să viziteze țara, fie în scop turistic, fie de afaceri # Gândul
Mali a introdus o taxă de până la 10.000 de dolari pentru americanii care doresc să viziteze țara, fie în scop turistic, fie de afaceri. Măsura pare să fie o ripostă la politica administrației Trump, care a impus cerințe financiare similare pentru vizitatorii din mai multe țări africane. Astfel, ministerul de Externe din Mali a […]
09:50
DNA, 9 percheziții și 6 mandate de aducere într-un dosar de evaziune fiscală la o societate din Timișoara # Gândul
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) efectuează în această dimineață percheziții la o societate comercială din Timișoara. Știre în curs de actualizare
09:40
S-au întors ploile, iar mercurul din termometre coboară. ANM, pentru Gândul: „E o vreme rece, în mod obișnuit ar trebui să avem spre 20 de grade” # Gândul
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a transmis încă de marți, pentru Gândul, că vremea se răcește, iar în multe zone ale țării și-au făcut apariția, din nou, și ploile. Precipitațiile nu sunt însemnate cantitativ, deocamdată, dar nu lipsește nici ceața, iar meteorologii au emis și un cod galben pentru localități din județul Suceava. În exclusivitate […]
09:40
Michael Schumacher, primul semn de VIAȚĂ după 12 ani de comă. Gestul surprinzător care a renăscut speranța fanilor F1 # Gândul
După 12 ani de tăcere, un gest neașteptat al lui Michael Schumacher, legendarul pilot care a scris istorie pentru Ferarri la Formula 1, a reaprins speranța fanilor din întreaga lume. Fostul multiplu campion de F1 rămas paralizat din 2013 după ce a suferit un grav accident de schi, a oferit un cadou de colecție pentru […]
09:40
TRUMP adresează un nou avertisment grupării HAMAS. „Se vor dezarma sau ne vom asigura noi de acest lucru” # Gândul
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat, marți, că gruparea Hamas le-a transmis principalilor săi consilieri că se va dezarma, amenințând cu o ripostă „violentă” în cazul în care mișcarea islamistă nu-și respectă angajamentul. Trump a îndemnat gruparea islamistă Hamas să continue eliberarea tuturor ostaticilor morți, ale căror trupuri se află încă pe teritoriul Fâșiei Gaza. […]
09:40
Dan Diaconescu: „Atacul HIBRID presupune să postezi simultan pe toate platformele de social media” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Dan Diaconescu a vorbit despre noțiunile de „război cibernetic” și „atac hibrid”, care au devenit tot mai prezente în discursul public. El a explicat cum aceste concepte pot fi duse la absurd. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Atac hibrid înseamnă să postezi simultan pe două platforme Dan […]
09:40
Diana Șoșoacă îl provoacă pe Ionuț Moșteanu în poligon: „Hai, Moștene! Te aștept la un tir! M-ai mobilizat total!” # Gândul
Programul de mobilizare generală pentru apărarea țării, lansat de ministrul Ionuț Moșteanu, nu a lăsat-o indiferentă pe lidera SOS, Diana Șoșoacă. Aceasta a decis că „Zoe, fii bărbată!” nu poate rămâne doar un îndemn caragialesc și chiar a dat curs apelului șefului MApN. Cu 11 acuzații penale pe numele său, formulate de Parchetul General, europarlamentarul […]
09:30
Dinamo și Rapid au ajuns la un acord privind numărul de bilete acordat galeriei din Giulești. Dinamo – Rapid are loc duminică, 19 octombrie, ora 20:30, pe Arena Națională, în etapa 13 a Superligii. Rapidiștii vor primi întreaga peluză de pe Arena Națională la meciurile din sezonul regulat. Măsura vine după contre între Andrei Nicolescu […]
09:30
„Blestemul” coaliției? Alegerile din București intră în faza „Miorița”. Nu se fac în 2025, dar „baciul ungurean și cu cel vrâncean vor să-l omoare pe cel moldovean”. Cum au ajuns partidele puterii să fugă de temelia democrației: votul # Gândul
Partidele coaliției de la guvernare fug în continuare de stabilirea datei alegerilor locale din București, în condițiile în care poziția de Primar General al Capitalei a dat în istoria post decembristă a României deja doi Președinți ai României: Traian Băsescu și Nicușor Dan. Nici ieri liderii coaliției nicio decizie, deși liderii USR ( Cătălin Drulă) […]
09:30
Cine este și cum arată tânăra care este nevoită să cumpere două bilete de avion pentru a încăpea: „E natural?” # Gândul
Iată cine este și cum arată tânăra care este nevoită să cumpere două bilete de avion pentru a încăpea. Ea are un posterior impresionant, motiv pentru care spune că lucrurile din viața de zi cu zi sunt mai dificile pentru ea decât pentru altcineva. Tânăra se numește Gracie Bon, are 28 de ani și este […]
09:30
„Naționala” României, cu un pas în barajul pentru „mondiale”. UPDATE: Cu cine pot juca „tricolorii” pentru un loc la CM 2026 # Gândul
Meciurile programate în octombrie pentru preliminariile „mondialului” s-au încheiat, iar România este tot mai aproape de a disputa barajul de calificare la CM 2026. Până nu se termină și următoarea etapă, din noiembrie, „tricolorii” păstrează o șansă mică și la locul 1 în grupă, ce i-ar asigura prezența la turneul final de anul viitor. Cum […]
09:20
Olăroiu, învins de Qatar, la Doha, în meciul decisiv pentru calificarea directă la CM 2026. „Urmează un proces complicat de baraje” # Gândul
Echipa națională a Emiratelor Arabe Unite, antrenată de Cosmin Olăroiu, a ratat calificarea directă la Campionatul Mondial din 2026, după ce a pierdut meciul decisiv cu Qatar, scor 1-2, la Doha. Qatar a devenit, astfel, a 24-a echipă calificată la turneul final. Cine s-a calificat la CM 2026 Pe banca adversarei lui Olăroiu a stat […]
09:20
Modificări majore aduse Codului Rutier. Ce este permisul auto „digital” și ce trebuie să știe șoferii # Gândul
Codului Rutier urmează să îi fie aduse noi schimbări, în urma proiectului propus de Ministerul Afacerilor Interne. Pe listă se află măsuri pentru siguranța rutieră, iar proiectul conține și o altă metodă care să îi scutească pe conducătorii auto de drumurile la instituții și statul la ghișee. Proiectul include și implementarea cursurilor de siguranță rutieră, […]
09:10
Chatboții „divini” din România. Cum au ajuns tinerii să apeleze la aplicații care promit DIALOG cu Dumnezeu. Cât costă „să vorbești” cu Sf. Ioan # Gândul
Aplicațiile religioase cu chatboți care promit „linie directă” cu Dumnezeu și sfinți câștigă tot mai mult teren în România. Utilizatorii susțin că pot primi „sfaturi spirituale” personalizate, însă, adesea, contra cost. Unii dintre cei care au testat dialogul cu „chaboții lui Dumnezeu” susțin că au trăit experiențe „uimitoare”. Teologii și psihologii atrag atenția asupra riscurilor […]
09:00
Ministrul Nazare a început programul oficial, în SUA: „Transmitem partenerilor americani un mesaj clar” # Gândul
Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, anunță din SUA că a început deja să lucreze pentru România, în cadrul vizitei pe care o întreprinde zilele acestea, la Washington, pentru a doua oară. Nazare a avut deja o primă întâlnire cu reprezentantul pentru Parteneriate Globale al președintelui Donald Trump, Paolo Zampolli și cu trezorierul SUA, Brandon Beach. […]
