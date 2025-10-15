Ministrul polonez de Externe s-a dus cu o dronă iraniană în Parlamentul Marii Britanii. „Ar putea pătrunde adânc în Europa”

07:10

Nici bine nu s-a deschis traficul pe cel mai nou drum național din România, că deja apar controverse. Este vorba despre noua șosea de legătură între Autostrada A1 și Timișoara. În primele ore după inaugurare, le-a dat mari bătăi de cap șoferilor. Ei spun că intersecția este prea complicată și că mulți șoferi vor fi dezorientați. De cealaltă parte, reprezentanții DRDP Timișoara transmit că, odată cu amenajarea nodului rutier, riscul de accidente în zonă a fost eliminat.