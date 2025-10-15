Tensiuni și între PNL și USR. Reproșurile făcute de liberali partidului condus de Dominic Fritz, în ultima ședință a Coaliției
HotNews.ro, 15 octombrie 2025 13:50
Unul dintre motivele de tensiune și de reproșuri în ședința de marți a Coaliției a fost legat de plângerea penală pe care deputatul USR Emanuel Ungureanu a depus-o împotriva premierului Ilie Bolojan și a ministrului…
• • •
Acum 30 minute
14:00
Ungaria ar avea de suferit dacă ar fi izolată de energia rusă, a declarat miercuri ministrul de externe al Ungariei, aflat într-o nouă vizită la Moscova, el reiterând totodată că țara sa nu va accepta…
14:00
„Mircea Lucescu nu e bătrân. E doar un om care nu mai are timp. Nu vrea să știe de consecințe, sparge sensibilități, corectitudini și adevăruri pentru că nu mai are timp”, scrie Radu Naum. Citește…
13:50
Ce sancțiune riscă rezerviștii care nu se prezintă la exercițiul de mobilizare al Armatei: 2-6 puncte de amendă
Rezerviștii chemați de armată la antrenamente, cum este cazul exercițiului desfășurat de Armata Română săptămâna aceasta, riscă amenzi de până la 1.215 lei, potrivit Legii privind pregătirea populaţiei pentru apărare. Mai mulți rezerviști din București și…
13:50
Tensiuni și între PNL și USR. Reproșurile făcute de liberali partidului condus de Dominic Fritz, în ultima ședință a Coaliției
Unul dintre motivele de tensiune și de reproșuri în ședința de marți a Coaliției a fost legat de plângerea penală pe care deputatul USR Emanuel Ungureanu a depus-o împotriva premierului Ilie Bolojan și a ministrului…
Acum o oră
13:30
Astronomii au descoperit că inele de gheață se formează în jurul unuia dintre cele mai îndepărtate corpuri din sistemul solar
Inelele care înconjoară planeta Saturn se numără printre minunile sistemului nostru solar, având un diametru de aproximativ 280.000 de kilometri. Însă și corpuri cerești mai mici din sistemul solar se pot lăuda cu sisteme de…
Acum 2 ore
13:20
Replica Moscovei după ce Donald Trump a afirmat că „economia Rusiei este pe cale să se prăbușească".
Unul dintre principalii oficiali economici ai președintelui Vladimir Putin a respins miercuri afirmația președintelui american Donald Trump cum economia Rusiei este pe cale să se prăbușească, în contextul cozilor pentru benzină din unele regiuni, relatează…
13:20
Provocările unei mămici cu boală cronică de rinichi: povestea reală a unei românce din filmul Nephro 2
Pentru majoritatea femeilor, sarcina este o bucurie și începutul unui capitol nou. Pentru altele însă, poate fi o provocare, mai ales atunci când trebuie să lupte cu o boală cronică. Dar între speranță și griji,…
13:00
Elveția va ține un referendum pe o taxă de 50% pentru marile averi. Reacția unui bancher de rang înalt
Referendumul care se va ține în Elveția pe propunerea de a impune o taxă de 50% asupra averilor moștenite de peste 50 de milioane de franci elvețieni (53,7 milioane euro) va fi probabil respins de…
13:00
Pașaportul SUA a ajuns aproape la fel de „puternic" ca al României, într-un clasament de referință. Ce locuri ocupă cele două țări
Ce face ca un pașaport să fie „puternic”? Ei bine, un indicator clar este deschiderea pentru călătorii – abilitatea de a intra în diverse destinații din lume doar fluturând pașaportul, fără a avea nevoie de…
12:50
SUA au anulat vizele a șase străini din cauza comentariilor de pe rețelele de socializare la adresa lui Charles Kirk. Ce au scris oamenii
Departamentul de Stat al SUA a anunțat, marți, că a revocat vizele a șase cetățeni străini, care au comentat pe rețelele de socializare asasinatul activistului de dreapta Charlie Kirk. „Statele Unite nu au obligația de…
12:50
România vrea să introducă „golden visa”, care oferă cetățenilor din state terțe (care nu sunt membre UE sau ale Spațiului Economic European) un permis de ședere pe o perioadă de 5 ani, reînnoibil, în schimbul…
12:30
Rusul Aleksandr Diteatin, primul gimnast care a obţinut nota maximă 10 la Jocurile Olimpice şi singurul care a câştigat opt medalii la o singură ediţie a Jocurilor Olimpice, a încetat din viaţă la vârsta de…
Acum 4 ore
12:20
Etapa nu numărul 14 din Superliga va începe vineri 24 octombrie, cu două meciuri (Csikszereda – Petrolul și Argeș – Dinamo), iar runda a 15-a va începe vineri, 31 octombrie, cu Dinamo – CFR Cluj,…
12:20
Primul control cu dronele Gărzii de Mediu la Sintești, celebru pentru arderile de deșeuri. Buzoianu: „Imaginile vor fi probe în dosar"
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, anunţă că miercuri a avut loc la Sinteşti, satul ilfovean de lângă București devenit celebru pentru arderile ilegale de deșeuri, primul control la care au fost folosite dronele Gărzii de Mediu.…
12:20
Alpin, unul dintre cele mai cunoscute branduri de înghețată, prezent și în România, tocmai a fost cumpărat
Froneri, una dintre cele mai mari companii de înghețată din lume, anunță că va cumpăra afacerea europeană de înghețată a firmei Food Union, care vinde printre altele și înghețata Alpin, prezentă și pe piața românească,…
12:20
StartupCafe.ro: Business CheckIn. Antreprenoarea din București care transformă comunicarea medicilor și luptă împotriva dezinformării
Angelica Bolocan (foto) a ales să facă pasul către antreprenoriat acum doi ani și jumătate. A fondat Affective, o agenție de marketing dedicată exclusiv industriei de sănătate, prin care și-a propus să schimbe modul în…
12:10
Cât de afectați sunt angajații din România de scumpiri. „Ecoul acestor schimbări nu a întârziat să apară"
Circa 76% dintre participanții la cel mai recent sondaj eJobs au fost afectați semnificativ de creșterile de prețuri din ultima perioadă, scumpirile la utilități, alimente și combustibil având cel mai mare impact, arată datele platformei…
12:10
Oprah Winfrey vine pentru prima dată în România la BRAND MINDS – cel mai așteptat summit de business din Europa Centrală și de Est
BRAND MINDS anunță oficial: Oprah Winfrey, lider în media la nivel global, vine pentru prima dată în România, pe data de 16 Septembrie, în cadrul ediției 2026 a summitului. Peste 5000 de participanți din peste…
12:00
Profitul marilor companii stagnează, în timp ce datoriile au crescut cu 11 miliarde de euro. Câte companii sunt în dificultate și risc de insolvență
Numărul companiilor cu active de peste un milion de euro a atins un nou record – 45.064 de companii, dublu față de 2013, însă performanța lor financiară se degradează, arată un studiu al companiilor de…
12:00
Atacuri la persoană în Senat: „Atunci când mama dumneavoastră a fost însărcinată cred că a luat prea mult paracetamol"
Dezbaterile de miercuri din Senat pe un proiect de lege inițiat de AUR și care ar interzice accesul la pornografie, în lipsa unei cereri completate de titularul contractului de telecomunicații, au degenerat în jigniri și…
11:50
„Îl iubesc pe Hitler". Rasism, glume despre violuri și amenințări cu camerele de gazare: mesajele private ale Tinerilor Republicani din SUA, scurse în presă
Mai multe mesaje schimbate de tinerii politicieni republicani din SUA anul acesta, și obținute de publicația Politico, sugerează că rasismul, antisemitismul, misoginia și discursul urii erau la ordinea zilei în grupul de chat folosit de…
11:50
Fiecare clipă contează! Vladimir are nevoie urgentă de o operație care îi poate salva copilăria!
La doar 4 ani, Ștefan Vladimir Dinu duce o luptă grea pentru dreptul de a se bucura de copilărie. Deși este un copil vesel și activ, în spatele zâmbetului lui luminos se ascunde o boală…
11:40
Un stat american dezbate interzicerea căsătoriilor între oameni și chatboți: „Oamenii trebuie să înțeleagă"
Egalitatea în căsătorie este, din nou, un subiect de discuție în legislativul statului american Ohio, deși de data aceasta dezbaterea nu privește căsătoria dintre doi oameni, ci între oameni și instrumente de inteligență artificială (AI),…
11:40
Celebra realizatoare de televiziune Oprah Winfrey vine în septembrie 2026 la București, la summitul de business Brand Minds, anunță organizatorii evenimentului, într-un comunicat de presă. „Oprah Winfrey, lider media la nivel global, vine pentru prima dată în…
11:30
Ministerul Apărării desfășoară în București și județul Ilfov un exercițiu de mobilizare în care mai mulți rezerviști au fost chemați la unitățile militare la care sunt arondați pentru activități de pregătire, însă mai mulți dintre…
11:30
Nu mai acuzați părinții care își transferă copiii la alte licee! Cinci sutimi la Evaluarea Națională i-au schimbat complet viața fiicei mele
În urmă cu trei ani, când fiica mea a intrat la liceul aflat pe locul 34 în lista de opțiuni, am fost amândouă dezamăgite. Avea media 9 și a fost la doar câteva sutimi distanță…
11:30
Prima reacție a Ministerului Apărării după problemele semnalate de unii dintre rezerviștii chemați la exerciții în zona București – Ilfov
Mii de rezerviști din București și Ilfov au primit ordin de chemare în aceste zile în cadrul exericițiului de mobilizare MOBEX B-IF-25, desfășurat de Ministerul Apărării în perioada 12 – 20 octombrie. După primele zile,…
11:20
Din confortul casei direct spre următorul pas în carieră: Cum contribuie terapia online la creșterea încrederii angajaților români?
Unul din patru români apelează la terapie online pentru probleme legate de muncă, potrivit unui sondaj realizat recent printre terapeuții activi pe platforma Pleso Therapy. De la termene limită copleșitoare și procrastinare până la depresie…
11:20
Furtul tezaurului dacic: Un român s-a furişat în muzeul din Olanda chiar înainte de furtul Coifului de la Coţofeneşti / Noi detalii din anchetă
Cu cinci zile înainte de furtul Coifului de la Coţofeneşti şi al brăţărilor de aur dacice din Muzeul Drents, un român s-a furişat în muzeu, arată datele din dosarul penal consultat de RTL Nieuws. Bărbatul…
11:10
Un deținut de la Penitenciarul din Târgu Jiu a intrat în baza de date a închisorii și a redus din pedepse. Reacția ANP
Un deținut de la Penitenciarul din Târgu Jiu a intrat în baza de date închisorii, de a modificat date privind pedepsele. Bărbatul e acuzat că s-a folosit un infochioșc unde s-a logat cu contul unui…
11:00
Studiu Deloitte: în contextul gradului mare de incertitudine actual, liderii departamentelor financiare se concentrează în 2025 și 2026 pe găsirea echilibrului între optimizarea costurilor și creșterea businessului
În contextul gradului mare de incertitudine și de complexitate a mediului actual, liderii departamentelor financiare se concentrează în 2025 și 2026 pe găsirea echilibrului între optimizarea costurilor și creșterea businessului, potrivit studiului Deloitte Finance Trends…
11:00
Știi că merită să lucrăm pentru un viitor mai bun – drumul Lidl spre un viitor cu emisii zero până în 2050
Trăim vremuri în care efectele schimbărilor climatice devin din ce în ce mai vizibile. Le simțim în jurul nostru – veri toride, ploi neașteptate, fluctuații de temperatură care ne surprind zi de zi. În fața…
10:50
TopBet, noul brand de pariuri sportive online al Soft2Bet, s-a lansat oficial pe piața din România cu o promisiune clară: o experiență de pariere intensă, captivantă și personalizată, centrată pe competițiile care contează cu adevărat…
10:40
După agitația vacanțelor, e momentul perfect să-ți aduci liniștea mai aproape de casă. Toamna e anotimpul care te invită să te bucuri de aer curat, dar fără să pleci prea departe, adică în curtea ta.…
10:40
Marile televiziuni din SUA, inclusiv cele conservatoare, fac un front comun rar împotriva administrației Trump și sfidează Pentagonul
Cinci dintre cele mai mari posturi de știri TV din Statele Unite – ABC News, CBS News, CNN, Fox News și NBC News – au anunțat într-o declarație comună publicată marți că nu sunt de…
Acum 6 ore
10:20
20 de ani de Kaufland: de la prima deschidere la o rețea națională de peste 190 de magazine
În 2005 se deschidea primul magazin Kaufland din România, în Colentina, București. De atunci, retailerul a crescut constant și a ajuns să fie prezent în toate județele țării, cu peste 190 de magazine, două centre…
10:20
Mobilizat pentru o zi de pregătire în Armata Română, un rezervist povestește că nu a ajuns să tragă în poligon pentru că „nu au mai fost autobuze"
Jurnalistul Liviu Avram povestește în G4Media cum, întâi, a primit o adresă greșită, iar mai apoi n-a mai ajuns să tragă cu arma. „Hârtia mi-a venit luni seara. Pe ea scria așa: „Ordin de chemare…
10:10
Ordinul ANAF prin care se actualizează modelul și conținutul formularului Decont precompletat RO e-TVA, ca urmare a majorării cotelor de TVA de la 1 august 2025, a fost publicat în Monitorul Oficial. Citește mai departe…
10:10
Ştiai că multe dintre comportamentele considerate ca fiind rele sunt de fapt normale pe măsură ce copilul se dezvoltă? Iată 10 cazuri când crezi că se poartă urât copilul, dar de fapt el nu face…
10:10
Trump amenință că va retrage sprijinul financiar acordat Argentinei dacă partidul lui Milei nu câștigă alegerile de luna aceasta
Donald Trump și Javier Milei s-au întâlnit la Casa Albă la doar câteva zile după ce SUA au acceptat să acorde un ajutor financiar important Argentinei, care are drept scop stabilizarea cursului valutar, înaintea unui…
10:00
Pasagerii pot plăti între 22 și aproape 300 de euro pentru aceleași nevoi de bază dacă rămân blocați într-un aeroport din cauza întârzierii sau a amânării zborurilor lor, totul depinzând de aeroportul în care ajung…
10:00
În 2025, la nivel global, 60 de milioane de adulți erau milionari în dolari. SUA și China, împreună, au jumătate din toți milionarii lumii, potrivit clasamentului Global Wealth Report, realizat anul acesta, citat de Visual…
09:50
Scenariu cu repetiție în una dintre cele mai sărace țări din lume: Armata a preluat puterea, președintele a fugit
Scenariul se repetă în Madagascar: Armata a anunțat că „preia puterea” și a pus capăt mandatului președintelui contestat Andry Rajoelina, care ajunsese la putere pentru prima dată în urma unei lovituri de stat în 2009,…
09:40
Decizie de referință: Instanțele anulează o decizie de înregistrare fiscală din oficiu a unui sediu fix și tranșează astfel o practică des întâlnită în inspecțiile fiscale
Instanțele de judecată au anulat definitiv decizia de înregistrare fiscală din oficiu a unui sediu fix în România pentru o societate nerezidentă, stabilind o jurisprudență de referință în materia de TVA din perspectiva noțiunii de…
09:00
O structură neobișnuită, cu dublu inel, observată în spațiu cu ajutorul unor oameni de știință amatori, s-a dovedit a fi o raritate cosmică, relatează CNN. Anomalia cerească, surprinsă de un telescop radio, este un „cerc…
08:50
Cutremur semnificativ în România, într-o zonă neobișnuită, la o adâncime de doar 4 kilometri
Un cutremur mediu cu magnitudinea 4 s-a produs miercuri dimineața, la ora 7:57, în județul Satu Mare, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), citat de Agerpres. Seismul a avut…
08:30
Trump spune că Putin trebuie să facă ceva: „A pierdut un milion și jumătate de soldați"
Președintele american Donald Trump a declarat marți, 14 octombrie, că președintele rus Vladimir Putin ar trebui să „facă ceva în legătură cu războiul” din Ucraina, relatează Kyiv Independent. La o conferință de presă comună cu…
Acum 8 ore
08:20
Autoritățile ucrainene au ordonat evacuarea a zeci de sate din jurul unui oraș atacat furibund de ruși
Autoritățile locale din Ucraina au ordonat marți evacuarea populației din zeci de sate din apropierea Kupiansk un oraș din nord-estul țării distrus aproape în totalitate de lupte, invocând „înrăutățirea situației de securitate” în această regiune…
07:50
De câteva luni deja, Statele Unite furnizează Ucrainei informații precise despre instalațiile energetice care vor pot fi bombardate în Rusia. Acest sprijin contrastează cu atitudinea anterioară a lui Donald Trump față de Vladimir Putin. Oficial,…
07:30
Nouă răsturnare de situație în Gaza: Israelul renunță la măsurile contra Hamas pe care le anunțase marți
Israelul a decis să deschidă punctul de trecere Rafah dintre Gaza și Egipt și să permită transferul de ajutor umanitar în Fâșia palestiniană după de a primit trupurile a încă patru ostatici decedați, a anunțat…
