Paul Stănescu, despre eliminarea cuvântului „progresist” din statutul PSD: „Fără Dumnezeu, nimic nu e”
HotNews.ro, 15 octombrie 2025 16:50
Paul Stănescu, al doilea cel mai important nume din PSD din prisma funcției de secretar general, spune că social-democrații au eliminat definiția de partid „progresist” din statut și a înlocuit-o cu „atașamentul față de valorile…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 5 minute
17:20
Inflația anunțată de INS a rămas sub 10% în septembrie, deși consensul unanim era că va depăși acest prag psihologic. Mulți oameni suferă de „iluzia banilor” , adică tind să își considere suta de lei…
Acum 10 minute
17:10
„Respiră natural! Strămoșii noștri făceau 10.000 de pași pe zi aducând apă de la fântână și înapoi”. Interviu cu James Nestor, autorul unui bestseller mondial controversat despre respirație și probleme de sănătate # HotNews.ro
James Nestor a vândut milioane de cărţi în toată lumea şi este unul dintre cei mai cunoscuţi autori contemporani ai unui domeniu pe care el îl plasează la graniţa dintre jurnalism şi ştiinţă. James Nestor…
17:10
Berlinul se ceartă pe cine să meargă în armată. Creșterea efectivelor Bundeswehr-ului prin „loterie”, respinsă de ministrul Apărării # HotNews.ro
Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a ripostat miercuri la criticile la adresa lui venite din interiorul propriului guvern de coaliție, în contextul în care controversa privind recrutarea în armată amenință să umbrească eforturile Berlinului…
Acum 30 minute
17:00
Marius Burcă, președintele celor de la Metaloglobus, și Ilie Lemnaru, omologul de la Unirea Slobozia, au discutat pe marginea arenei de la Clinceni, „casă” atât pentru ialomițeni, cât și pentru formația din Pantelimon, în acest…
17:00
Un proiect de lege al actualilor guvernanți introduce Programul de Rezidență prin Investiție, respectiv Programul ”Golden Visa”, oferind cetățenilor din state terțe (care nu sunt membre UE sau ale Spațiului Economic European) un permis de…
17:00
Construcțiile în arii naturale începute înainte de 2007 pot continua fără aviz de mediu. Acuzații între PSD și USR după adoptarea legii în Parlament # HotNews.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzăianu, i-a acuzat pe cei care au votat miercuri în favoare legii că „trădează și votează împotriva pădurilor României”, în timp ce senatorul PSD Daniel Zamfir a afirmat că adoptarea legii dă…
16:50
CFR Infrastructură anunță finalizarea străpungerii tunelului Mureni de pe marele șantier al căii ferate Brașov – Sighișoara la care lucrările vor mai dura câțiva ani. Tunelul are 740 m lungime, săpăturile au început în 2023,…
16:50
Paul Stănescu, despre eliminarea cuvântului „progresist” din statutul PSD: „Fără Dumnezeu, nimic nu e” # HotNews.ro
Paul Stănescu, al doilea cel mai important nume din PSD din prisma funcției de secretar general, spune că social-democrații au eliminat definiția de partid „progresist” din statut și a înlocuit-o cu „atașamentul față de valorile…
Acum o oră
16:40
Guvernul Bolojan a dat exemple din diverse țări când a luat măsura de a limita retragerile din pensii private. Cum e în „țările exemplu” # HotNews.ro
Italia, Croația, Africa de Sud, Irlanda și Polonia au fost modelele din care guvernul spune că s-a inspirat. Cum stau lucrurile conform unei documentări transfrontaliere pe pensii, la care HotNews a lucrat cu publicații din…
16:30
VIDEO Cel mai tânăr guvernator numit de Putin l-a concediat instant și înjurat pe un șef local în fața camerelor de filmat # HotNews.ro
Guvernatorul regiunii Samara din sudul Rusiei a concediat, marți, într-o manieră bruscă, un șef de district local în timpul unei vizite de inspecție, suprinsă de camerele de filmat, iar înregistrarea a devenit virală după ce…
16:30
Primăria Capitalei începe lucrări de reparație în centrul Bucureștilor. Care sunt zonele vizate # HotNews.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunță că au început lucrările pentru reparaţia trotuarelor şi a scărilor din faţa Teatrului Naţional Bucureşti, informează Agerpres. Lucrări similare se vor desfăşura în perioada următoare şi pe alte…
Acum 2 ore
16:10
Piedone a fost trimis în judecată de DNA. E acuzat că a anunțat un control ANPC la hotelul din Sinaia deținut de familia Rușanu # HotNews.ro
Cristian Popescu Piedone a fost trimis în judecată de procurorii anticorupție, care îl acuză că, în perioada în care a condus Autoritatea pentru Protecția Consumatorilor a avertizat un hotel că urmează să fie vizat de…
16:00
NASA concediază sute de angajați ai renumitului laborator JPL, punând în pericol un obiectiv cheie al SUA # HotNews.ro
Aproximativ 550 de angajați ai Laboratorului pentru Propulsie cu Reacție (Jet Propulsion Laboratory – JPL) din cadrul NASA au fost concediați, în a patra rundă de disponibilizări de la începutul anului trecut, relatează Gizmodo. Într-o…
16:00
Sub presiunea chatboților AI tot mai performanți, sute de mii de oameni riscă să-și piardă job-ul în țara care este lider mondial la call centere # HotNews.ro
India este faimoasă pentru call-centerele sale în care lucrează peste 1,5 milioane de oameni, însă „explozia” tehnologiilor de AI poate duce la p scădere puternică a numărului de angajați din sector, mai ales că chatboții…
15:40
Titus Corlățean, retras din cursa pentru șefia PSD: „Partidul, practic, nu mai are viitor” # HotNews.ro
PSD a greșit pentru că nu s-a adresat tinerilor și unei societăți în schimbare, consideră senatorul Tituș Corlățean, care s-a retras din cursa pentru postul de președinte al partidului. Chemat, miercuri, de Sorin Grindeanu la…
15:40
O delegație ucraineană s-a întâlnit în SUA cu producătorul de rachete Tomahawk, înaintea întâlnirii Trump-Zelenski # HotNews.ro
O delegație a guvernului ucrainean s-a întâlnit cu importanți producători americani de arme în timpul unei vizite în SUA, a anunțat miercuri un înalt oficial de la Kiev, înaintea întâlnirii între președintele ucrainean Volodimir Zelenski…
Acum 4 ore
15:20
Michael J. Fox spune după 35 de ani cu Parkinson că vrea să moară în liniște: Nu sunt mulți oameni care au trăit cu asta atât # HotNews.ro
Actorul Michael J. Fox, pe care rolul lui Marty McFly din filmele „Back to the Future” l-a propulsat în ipostaza de vedetă internațională, și-a împărtășit gândurile sincere despre moarte și modul în care speră să…
15:10
„Dacă părinții mei au făcut cancer, și copilul va avea aceeași soartă?” / Cât risc transmitem copiilor și ce putem face # HotNews.ro
Mulți părinți se întreabă dacă un istoric familial de infarct, diabet sau cancer înseamnă un destin inevitabil pentru copil. Medicina genetică modernă oferă un răspuns mai nuanțat: moștenirea contează, dar nu e o condamnare. Nu…
15:10
Mobilizarea rezerviștilor: Cum justifică MApN ordinele de chemare date de pe o zi pe alta și cum explică situația unor rezerviști chemați la o adresă greșită # HotNews.ro
După acuzațiile formulate de mai mulți rezerviști chemați la exercițiul de mobilizare al Armatei Române, care spun că au primit o adresă greșită la care să se prezinte, purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării dă…
15:10
Premieră în sectorul poștal: Livrările de colete le-au depășit pe cele de corespondență. Cine sunt cei mai mari trei furnizori de colete # HotNews.ro
Creșterea numărului de colete livrate la nivel național s-a intensificat anul trecut, ajungând la 335 milioane colete, și a depășit în premieră traficul de corespondență (267 milioane trimiteri), a anunțat miercuri Autoritatea națională de reglementare…
15:00
STUDIU: Chiar și cantități mici de alcool cresc riscul de demență, iar femeile sunt mai vulnerabile # HotNews.ro
Mult timp s-a crezut că un pahar de vin la cină sau o bere, în weekend cu prietenii, pot avea efecte benefice asupra sănătății. Cel mai amplu studiu realizat până acum contrazice însă această idee…
15:00
Marina suedeză și aliații au detectat un submarin rusesc în Marea Baltică și îl urmăresc cu nave și avioane de luptă # HotNews.ro
Un submarin rusesc care a intrat în Marea Baltică este urmărit de marina suedeză și de forțe ale aliaților săi a anunțat miercuri Suedia. Potrivit Marinei Suedeze, submarinul din flota Moscovei a intrat în apele…
14:50
Românii vor putea retrage, după pensionare, cel mult 30% din banii din fondurile private de pensii. Există și o excepție / Legea a trecut de Parlament # HotNews.ro
Proiectul de lege inițiat de Guvernul Bolojan care prevede modificarea modului în care pot fi retrași banii din pensii private a fost adoptat miercuri de Camera Deputaților. Va fi permisă, după pensionare, retragerea a maximum…
14:40
Pompierii au intervenit după ce au fost sesizați privind desprinderea unui coș de fum dezafectat de pe acoperișul Liceul „I.C. Brătianu” din Satu Mare. De asemenea, ISU a fost informat despre existența unei crăpături de…
14:40
Una caldă, una rece pentru prosumatori: Parlamentul a votat legea care le aduce beneficii în plus, dar nu prevede termene la care furnizorii să le facă plățile / „Carențe importante legate de facturare” # HotNews.ro
Legea prosumatorilor a fost votată miercuri în plenul Camerei Deputaților, cameră decizională, după mai bine de doi ani de la inițierea sa. Noua lege prevede beneficii în plus, precum posibilitatea de a compensa energia produsă…
14:00
Ungaria ar avea de suferit dacă ar fi izolată de energia rusă, a declarat miercuri ministrul de externe al Ungariei, aflat într-o nouă vizită la Moscova, el reiterând totodată că țara sa nu va accepta…
14:00
„Mircea Lucescu nu e bătrân. E doar un om care nu mai are timp. Nu vrea să știe de consecințe, sparge sensibilități, corectitudini și adevăruri pentru că nu mai are timp”, scrie Radu Naum. Citește…
13:50
Ce sancțiune riscă rezerviștii care nu se prezintă la exercițiul de mobilizare al Armatei: 2-6 puncte de amendă # HotNews.ro
Rezerviștii chemați de armată la antrenamente, cum este cazul exercițiului desfășurat de Armata Română săptămâna aceasta, riscă amenzi de până la 1.215 lei, potrivit Legii privind pregătirea populaţiei pentru apărare. Mai mulți rezerviști din București și…
13:50
Tensiuni și între PNL și USR. Reproșurile făcute de liberali partidului condus de Dominic Fritz, în ultima ședință a Coaliției # HotNews.ro
Unul dintre motivele de tensiune și de reproșuri în ședința de marți a Coaliției a fost legat de plângerea penală pe care deputatul USR Emanuel Ungureanu a depus-o împotriva premierului Ilie Bolojan și a ministrului…
13:30
Astronomii au descoperit că inele de gheață se formează în jurul unuia dintre cele mai îndepărtate corpuri din sistemul solar # HotNews.ro
Inelele care înconjoară planeta Saturn se numără printre minunile sistemului nostru solar, având un diametru de aproximativ 280.000 de kilometri. Însă și corpuri cerești mai mici din sistemul solar se pot lăuda cu sisteme de…
Acum 6 ore
13:20
Replica Moscovei după ce Donald Trump a afirmat că „economia Rusiei este pe cale să se prăbușească”. # HotNews.ro
Unul dintre principalii oficiali economici ai președintelui Vladimir Putin a respins miercuri afirmația președintelui american Donald Trump cum economia Rusiei este pe cale să se prăbușească, în contextul cozilor pentru benzină din unele regiuni, relatează…
13:20
Provocările unei mămici cu boală cronică de rinichi: povestea reală a unei românce din filmul Nephro 2 # HotNews.ro
Pentru majoritatea femeilor, sarcina este o bucurie și începutul unui capitol nou. Pentru altele însă, poate fi o provocare, mai ales atunci când trebuie să lupte cu o boală cronică. Dar între speranță și griji,…
13:00
Elveția va ține un referendum pe o taxă de 50% pentru marile averi. Reacția unui bancher de rang înalt # HotNews.ro
Referendumul care se va ține în Elveția pe propunerea de a impune o taxă de 50% asupra averilor moștenite de peste 50 de milioane de franci elvețieni (53,7 milioane euro) va fi probabil respins de…
13:00
Pașaportul SUA a ajuns aproape la fel de „puternic” ca al României, într-un clasament de referință. Ce locuri ocupă cele două țări # HotNews.ro
Ce face ca un pașaport să fie „puternic”? Ei bine, un indicator clar este deschiderea pentru călătorii – abilitatea de a intra în diverse destinații din lume doar fluturând pașaportul, fără a avea nevoie de…
12:50
SUA au anulat vizele a șase străini din cauza comentariilor de pe rețelele de socializare la adresa lui Charles Kirk. Ce au scris oamenii # HotNews.ro
Departamentul de Stat al SUA a anunțat, marți, că a revocat vizele a șase cetățeni străini, care au comentat pe rețelele de socializare asasinatul activistului de dreapta Charlie Kirk. „Statele Unite nu au obligația de…
12:50
România vrea să introducă „golden visa”, care oferă cetățenilor din state terțe (care nu sunt membre UE sau ale Spațiului Economic European) un permis de ședere pe o perioadă de 5 ani, reînnoibil, în schimbul…
12:30
Rusul Aleksandr Diteatin, primul gimnast care a obţinut nota maximă 10 la Jocurile Olimpice şi singurul care a câştigat opt medalii la o singură ediţie a Jocurilor Olimpice, a încetat din viaţă la vârsta de…
12:20
Etapa nu numărul 14 din Superliga va începe vineri 24 octombrie, cu două meciuri (Csikszereda – Petrolul și Argeș – Dinamo), iar runda a 15-a va începe vineri, 31 octombrie, cu Dinamo – CFR Cluj,…
12:20
Primul control cu dronele Gărzii de Mediu la Sintești, celebru pentru arderile de deșeuri. Buzoianu: „Imaginile vor fi probe în dosar” # HotNews.ro
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, anunţă că miercuri a avut loc la Sinteşti, satul ilfovean de lângă București devenit celebru pentru arderile ilegale de deșeuri, primul control la care au fost folosite dronele Gărzii de Mediu.…
12:20
Alpin, unul dintre cele mai cunoscute branduri de înghețată, prezent și în România, tocmai a fost cumpărat # HotNews.ro
Froneri, una dintre cele mai mari companii de înghețată din lume, anunță că va cumpăra afacerea europeană de înghețată a firmei Food Union, care vinde printre altele și înghețata Alpin, prezentă și pe piața românească,…
12:20
StartupCafe.ro: Business CheckIn. Antreprenoarea din București care transformă comunicarea medicilor și luptă împotriva dezinformării # HotNews.ro
Angelica Bolocan (foto) a ales să facă pasul către antreprenoriat acum doi ani și jumătate. A fondat Affective, o agenție de marketing dedicată exclusiv industriei de sănătate, prin care și-a propus să schimbe modul în…
12:10
Cât de afectați sunt angajații din România de scumpiri. „Ecoul acestor schimbări nu a întârziat să apară” # HotNews.ro
Circa 76% dintre participanții la cel mai recent sondaj eJobs au fost afectați semnificativ de creșterile de prețuri din ultima perioadă, scumpirile la utilități, alimente și combustibil având cel mai mare impact, arată datele platformei…
12:10
Oprah Winfrey vine pentru prima dată în România la BRAND MINDS – cel mai așteptat summit de business din Europa Centrală și de Est # HotNews.ro
BRAND MINDS anunță oficial: Oprah Winfrey, lider în media la nivel global, vine pentru prima dată în România, pe data de 16 Septembrie, în cadrul ediției 2026 a summitului. Peste 5000 de participanți din peste…
12:00
Profitul marilor companii stagnează, în timp ce datoriile au crescut cu 11 miliarde de euro. Câte companii sunt în dificultate și risc de insolvență # HotNews.ro
Numărul companiilor cu active de peste un milion de euro a atins un nou record – 45.064 de companii, dublu față de 2013, însă performanța lor financiară se degradează, arată un studiu al companiilor de…
12:00
Atacuri la persoană în Senat: „Atunci când mama dumneavoastră a fost însărcinată cred că a luat prea mult paracetamol” # HotNews.ro
Dezbaterile de miercuri din Senat pe un proiect de lege inițiat de AUR și care ar interzice accesul la pornografie, în lipsa unei cereri completate de titularul contractului de telecomunicații, au degenerat în jigniri și…
11:50
„Îl iubesc pe Hitler”. Rasism, glume despre violuri și amenințări cu camerele de gazare: mesajele private ale Tinerilor Republicani din SUA, scurse în presă # HotNews.ro
Mai multe mesaje schimbate de tinerii politicieni republicani din SUA anul acesta, și obținute de publicația Politico, sugerează că rasismul, antisemitismul, misoginia și discursul urii erau la ordinea zilei în grupul de chat folosit de…
11:50
Fiecare clipă contează! Vladimir are nevoie urgentă de o operație care îi poate salva copilăria! # HotNews.ro
La doar 4 ani, Ștefan Vladimir Dinu duce o luptă grea pentru dreptul de a se bucura de copilărie. Deși este un copil vesel și activ, în spatele zâmbetului lui luminos se ascunde o boală…
11:40
Un stat american dezbate interzicerea căsătoriilor între oameni și chatboți: „Oamenii trebuie să înțeleagă” # HotNews.ro
Egalitatea în căsătorie este, din nou, un subiect de discuție în legislativul statului american Ohio, deși de data aceasta dezbaterea nu privește căsătoria dintre doi oameni, ci între oameni și instrumente de inteligență artificială (AI),…
11:40
Celebra realizatoare de televiziune Oprah Winfrey vine în septembrie 2026 la București, la summitul de business Brand Minds, anunță organizatorii evenimentului, într-un comunicat de presă. „Oprah Winfrey, lider media la nivel global, vine pentru prima dată în…
11:30
Ministerul Apărării desfășoară în București și județul Ilfov un exercițiu de mobilizare în care mai mulți rezerviști au fost chemați la unitățile militare la care sunt arondați pentru activități de pregătire, însă mai mulți dintre…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.