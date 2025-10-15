Trump nu l-a felicitat pe Putin de ziua sa. Kremlinul a confirmat: „Nu, nu a fost niciun mesaj”
Adevarul.ro, 15 octombrie 2025 15:30
Președintele american Donald Trump a ales să nu-l felicite pe liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, cu ocazia zilei sale de naștere, semn că relațiile dintre cei doi foști aliați s-au răcit vizibil.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 10 minute
15:45
Două şcoli au fost evacuate în Satu Mare, după cutremur. În sala de clasă a unui liceu a apărut o crăpătură # Adevarul.ro
Două școli din județul Satu Mare au fost evacuate preventiv după cutremurul de miercuri dimineață, iar la un liceu a fost semnalată o crăpătură într-o sală de clasă, autoritățile intervenind pentru evaluarea și asigurarea clădirilor.
15:45
Ucrainenii s-au întâlnit la Washington cu reprezentanții producătorului de rachete Tomahawk # Adevarul.ro
Delegaţia ucraineană aflată miercuri în SUA, a declarat că s-a întâlnit cu reprezentanţi ai producătorilor americani de armament, inclusiv cu cei de la Raytheon, societatea care produce rachetele de croazieră Tomahawk, relatează AFP.
15:45
Un șofer de 78 ani a intrat cu autoturismul pe contrasens, lovind un TIR. Bărbatul a decedat la spital # Adevarul.ro
Un accident grav s-a produs miercuri, 15 octombrie 2025, pe DN 64, în județul Olt. Un șofer în vârstă de 78 ani a intrat pe contrasens și a lovit cu mașina un autotren. În urma coliziunii șoferul autoturismului a fost grav rănit. Acesta a decedat la spital.
15:45
Nick Kyrgios demască blaturile de la vârful tenisului: „Directorul general și toți cei mai importanți oameni de la ATP sunt italieni” # Adevarul.ro
La 30 de ani, australianul Nick Kyrgios este dincolo de locul 660 în clasamentul ATP.
15:45
Jurnal de front Washington - „Empowered soldier” Leadershipul în era dezechilibrului global # Adevarul.ro
Securitatea e redefinită de dezechilibre, iar „viteza deciziei este noua formă de putere”. Inerția și achizițiile sunt vulnerabilități strategice. Soluția -„empowered soldier”, inovare și bugete flexibile. România la AUSA 2025 - partener activ ce transformă conceptele în soluții operaționale rapide.
15:45
Un bărbat de 70 de ani, reţinut după ce ar fi violat o fetiţă de opt ani. I-a promis că o lasă să se joace pe calculator # Adevarul.ro
Un bărbat în vârstă de 70 de ani din Geoagiu-Băi, judeţul Hunedoara, a fost reţinut de poliţişti, fiind suspectat că a violat o fetiţă de opt ani.
Acum 30 minute
15:30
Trump nu l-a felicitat pe Putin de ziua sa. Kremlinul a confirmat: „Nu, nu a fost niciun mesaj” # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a ales să nu-l felicite pe liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, cu ocazia zilei sale de naștere, semn că relațiile dintre cei doi foști aliați s-au răcit vizibil.
15:30
Protest la Sankt Petersburg: tinerii au cântat melodii anti-război interzise de Kremlin # Adevarul.ro
La Sankt Petersburg, mai mulți tineri ruși au ieșit în stradă în weekend și au cântat melodii anti-război.
15:30
Un Lamborghini unic în lume, salvat de la distrugere, a ajuns în Timișoara la un colecționar. Valoarea estimată depășește 3,5 milioane de euro # Adevarul.ro
Un Lamborghini Sián, care trebuia distrus după testele de dezvoltare, a fost salvat și recondiționat de un colecționar din Timișoara, potrivit unei publicații italiene.
Acum o oră
15:15
Vitamina populară care se ia începând cu luna octombrie poate avea un efect neașteptat, avertizează experții # Adevarul.ro
Un supliment popular, recomandat toamna, ar putea avea un efect neașteptat asupra sănătății, avertizează experții.
15:15
Șeful Pentagonului le cere ţărilor NATO să cumpere şi mai multe arme americane pentru Ucraina # Adevarul.ro
Pete Hegseth le-a cerut, miercuri, țărilor membre NATO să majoreze achizițiile de arme fabricate în SUA pentru Ucraina, subliniind rolul vital al inițiativei PURL în furnizarea echipamentelor militare necesare.
15:15
Senatoarea PNl Nicoleta Pauliuc: Bolnavii de cancer își vor putea retrage integral banii acumulați în fondurile de pensii private # Adevarul.ro
Senatoarea PNL, Nicoleta Pauliuc, a reacționat, miercuri, după ce Camera Deputațior a votat proiectul prin care bolnavii de cancer își vor putea retrage integral, la cerere, banii acumulați în fondurile de pensii private.
15:00
Un grup de experți militari americani face apel la Trump să pună presiune maximă asupra lui Putin. Sfaturi pentru Zelenski # Adevarul.ro
Experți militari americani de rang înalt l-au îndemnat pe președintele Donald Trump să folosească amenințarea armelor cu rază lungă de acțiune pentru Kiev și posibilitatea impunerii de tarife vamale agresive partenerilor comerciali ai Rusiei pentru a-l presa pe președintele rus Vladimir Putin.
15:00
Paul Stănescu explică de ce PSD renunță la eticheta „progresistă”: „Fără Dumnezeu nimic nu e” # Adevarul.ro
Secretarul general al PSD, Paul Stănescu, a explicat de ce partidul a decis să elimine termenul „progresist” din statut.
Acum 2 ore
14:45
Val de demisii la AUR Sibiu. Lidera Tineretului părăsește partidul: „Nu vă lăsați călcați în picioare!” # Adevarul.ro
După demisia liderului AUR Sibiu, Sebastian Suciu, și Heidi Schromm, o altă voce cunoscută din organizația locală, a anunțat că părăsește partidul. Plecările vin pe fondul tensiunilor interne și al acuzațiilor privind „compromisuri politice” și „dictatură de partid”.
14:45
Greutatea ghiozdanelor cărate de elevi stârnește controverse: „Mă întreb dacă școala a făcut un parteneriat cu secțiile de reumatologie, ortopedie și neurologie” # Adevarul.ro
O postare publicată recent pe rețelele sociale de mama unei eleve de clasa a II-a, a stârnit numeroase comentarii și discuții aprinse despre greutatea ghiozdanelor elevilor.
14:45
Legea prosumatorilor, adoptată de Camera Deputaților. Sebastian Burduja: „Românii vor putea folosi energia verde produsă în toate locațiile” # Adevarul.ro
Camera Deputaților a adoptat miercuri Legea prosumatorilor, un proiect care redefinește statutul prosumatorilor.
14:45
Proiectul Primăriei Arad de a acoperi stațiile de transport cu plante a fost sabotat. Analizele confirmă intervenţia unei „mâini criminale” care a otrăvit vegetaţia # Adevarul.ro
Proiectul Primăriei Arad de a acoperi stațiile de transport în comun cu plante a fost sabotat. Analizele efectuate la un laborator din Praga au confirmat otrăvirea deliberată a vegetației de pe stația-pilot.
14:15
Rezerviștii au făcut cozi la unitățile militare din București și Ilfov. Ce amenzi riscă cei care nu respectă ordinul de chemare # Adevarul.ro
Zeci de rezerviştii din Bucureşti şi Ilfov au făcut cozi la unităţile Ministerul Apărării Naționale (MApN) pentru instrucție, în cadrul unui exercițiu de verificare a stării de pregătire a celor care au făcut armata.
14:15
Amenințarea unui fost ministru PSD către USR, în plen: „Dacă mai vorbiți de noi, s-ar putea să vă treziți la 5%” # Adevarul.ro
Un schimb de replici între USR și AUR s-a transformat într-un nou schimb de replici în coaliție, între USR și PSD, după un atac direct al unui deputat USR care s-a referit la admirația unui membru AUR pentru fostul prim-ministru Adrian Năstase.
14:00
Vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Sorin Mititelu, a explicat miercuri la Digi24 motivele pentru care cresc prețurile polițelor RCA și a clarificat propunerile de modificare a legii RCA.
Acum 4 ore
13:45
Fiul lui Sile Cămătaru și-a bătut băiatul de 12 ani, furios că acesta nu a ripostat la un conflict. Scandalul a avut loc pe o stradă din Sectorul 3 # Adevarul.ro
Unul dintre fiii interlopului Sile Cămătaru și-ar fi agresat băiatul de doar 12 ani, lovindu-l pe stradă. Minorul, crescut de bunicii materni, a fost lovit repetat în zona capului și a corpului, iar incidentul a fost surprins în imagini video care au ajuns la anchetatori.
13:45
România lansează Programul Golden Visa, asemănător celui lansat recent în SUA de Donald Trump # Adevarul.ro
Un proiect de lege al actualilor guvernanți introduce Programul de Rezidență prin Investiție, respectiv Programul ”Golden Visa", care oferă cetățenilor din state terțe (care nu sunt membre UE sau ale Spațiului Economic European) un permis de ședere temporară pe o perioadă de 5 ani.
13:45
Moscova acuză opoziția rusă din exil de terorism și complot pentru preluarea violentă a puterii în Rusia # Adevarul.ro
Autoritățile ruse au deschis marți un dosar penal împotriva fostului director general al gigantului petrolier Yukos, Mihail Hodorkovski, și a celorlalți 22 de membri ai Comitetului anti-război, acuzându-i de complot în vederea preluării violente a puterii în Rusia.
13:30
Un român s-a furișat în Muzeul Drents înainte de furtul Coifului de la Coţofeneşti: posibila implicare a acestuia în pregătirea jafului # Adevarul.ro
Un român care s-a furișat în Muzeul Drents, cu câteva zile înainte de furtul Coifului de la Coțofenești și al brățărilor dacice, va fi audiat joi la un tribunal din Assen.
13:30
Condițiile în care românii își vor putea retrage banii din pensiile private. Legea a fost adoptată de Parlament # Adevarul.ro
Camera Deputaților a dat un vot final pe legea care stabilește modul în care românii își vor putea retrage banii acumulați în fondurile private de pensii.
13:30
Ludovic Orban, consilierul președintelui Nicușor Dan: Coaliția de guvernare este „într-o stare de disfuncționalitate” # Adevarul.ro
Ludovic Orban, noul consilier al președintelui Nicușor Dan, afirmă că actuala coaliție de guvernare este „într-o stare de disfuncționalitate”, cauzată de interese partinice, și cere măsuri urgente pentru echilibrarea bugetului și relansarea economiei.
13:15
Unde s-a refugiat Dan Petrescu după demisia de la CFR. Un medic generalist a vorbit despre problemele de sănătate ale „Bursucului” # Adevarul.ro
Dan Petrescu (57 de ani) își reface sănătatea, după episodul tensionat de la CFR Cluj.
13:15
Un neurochirurg ar fi lăsat-o pe fiica sa de 12 ani să folosească o freză medicală pentru a perfora craniul unui pacient în timpul unei operații # Adevarul.ro
O femeie, medic neurochirurg, a fost arestată după ce ar fi lăsat-o pe fiica sa de 12 ani să folosească o freză medicală pentru a perfora craniul unui pacient în timpul unei operații.
13:15
Marian Godină dezvăluie în ce condiții ar intra în politică: „Mă vor face mult mai tare și mai puternic. S-ar putea să le pară rău” # Adevarul.ro
Marian Godină, cunoscut polițist și influencer, a afirmat într-o postare pe pagina sa de Facebook că, deși nu își dorește să intre în politică, anumite situații ar putea să-l determine să facă acest pas.
13:15
Ministerul Sănătății: Serviciile medicale de prevenție sunt gratuite pentru toți românii, indiferent dacă sunt asigurați sau nu # Adevarul.ro
Toți românii pot beneficia gratuit de servicii medicale de prevenție, prin intermediul medicilor de familie, indiferent dacă sunt asigurați sau nu, atrage atenția Ministerul Sănătății.
13:00
Descoperirea macabră: un român a fost găsit mort în locuinţa sa din Italia, iar soţia sa, în stare critică. Ce suspectează anchetatorii # Adevarul.ro
Tragedie în regiunea Calabria, din Italia. Un bărbat român a fost găsit fără viață, iar soția sa luptă pentru supraviețuire.
13:00
Ninel Peia, replică jignitoare pentru o senatoare USR: „Mama dvs. a luat prea mult paracetamol în sarcină” # Adevarul.ro
Dezbateri tensionate în Senat la legea AUR privind combaterea pornografiei. Senatorul Ninel Peia a jignit-o pe Ruxandra Deaconu (USR) cu o afirmație legată de paracetamol și autism. USR cere sancționarea lui Peia pentru „atac la cel mai abject nivel” și limbaj contrar eticii parlamentare.
13:00
Jackpot! Primele echipe din România care primesc bani de la FIFA pentru jucătorii calificați la CM 2026 # Adevarul.ro
Doar doi jucători din Superliga au ajuns deocamdată la Cupa Mondială.
12:45
Trump amenință că va cere FIFA să mute meciuri de la Cupa Mondială 2026 „dacă cineva face o treabă greşită” # Adevarul.ro
Preşedintele american a declarat că preşedintele FIFA va muta meciuri de la Cupa Mondială de fotbal din 2026 dacă el i-o va cere.
12:45
Fostul solist al trupei „Gaz pe foc” critică chemarea rezerviștilor la exerciții. Andrei Roșu: „Oamenii trebuie tratați cu respect” # Adevarul.ro
Andrei Roșu, fostul solist al trupei „Gaz pe foc”, a criticat modul în care Ministerul Apărării Naționale a comunicat chemarea rezerviștilor la exercițiile de mobilizare.
12:45
Alexandru Nazare, vizită oficială în SUA: „România este pregătită pentru noi investiții” # Adevarul.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, se află din nou într-o vizită oficială în Statele Unite, unde promovează oportunitățile economiei românești în fața partenerilor americani.
12:45
Balerinul Serghei Polunin a rămas fără cetățenie ucraineană. Simpatizantul lui Putin a fost vizat de un decret prezidențial semnat de Zelenski # Adevarul.ro
Celebrul balerin Serghei Polunin a pierdut cetățenia ucraineană în urma unui decret semnat de președintele Volodimir Zelenski pe 14 octombrie 2025, potrivit autorităților ucrainene.
12:30
Răspunsul Kremlinului după ce Trump l-a însărcinat pe trimisul său special să se concentreze pe războiul din Ucraina # Adevarul.ro
Kremlinul a răspuns marți declarațiilor lui Donald Trump privind faptul că SUA își vor îndrepta atenția asupra soluționării războiului din Ucraina, după ce au mediat încheierea unui armistițiu în Fâșia Gaza, după doi de ani de război, relatează Reuters.
12:15
Black Friday 2025, evenimentul mult așteptat de românii care vănează reduceri, va fi lansat curând, trei mari retaileri anunțând deja data lansării. În mod normal, Black Friday, care a luat naștere în SUA, începe imediat după Ziua Recunoștinței, sărbătorită pe 27 noiembrie.
12:15
O femeie și soțul ei, bătuți și jefuiți în propria casă de doi indivizi cu cagule. Cu câți bani au plecat # Adevarul.ro
Doi indivizi au fost reținuți de polițiștii din Dolj, la o lună după ce ar fi intrat, cu fețele acoperite, într-o casă și au agresat o femeie și pe soțul acesteia.
12:15
Ludovic Orban, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: „Trebuie organizate cât mai repede” # Adevarul.ro
Ludovic Orban a declarat că alegerile pentru Primăria Capitalei ar trebui organizate cât mai rapid.
12:15
Trump amenință că va cere FIFA să mute meciuri de la Cupa Mondială 2026 „dacă cineva face o treabă greşită” # Adevarul.ro
Preşedintele american a declarat că preşedintele FIFA va muta meciuri de la Cupa Mondială de fotbal din 2026 dacă el i-o va cere.
12:00
Abuzuri și decese prin neglijență în spitalele psihiatrice din România. Cum a criticat Comitetul pentru Prevenirea Torturii țara noastră: „Maltratare” # Adevarul.ro
Comitetul pentru prevenirea torturii (CPT) al Consiliului Europei (CoE) îndeamnă autoritățile din România într-un raport publicat miercuri să ia măsuri în ce privește deficiențele grave constatate în tratamentul și condițiile de detenție ale pacienților din spitalele de psihiatrie.
12:00
Ce s-a întâmplat, de fapt, în ultima ședință a coaliției. Social-democrații au părăsit discuțiile după un nou scandal # Adevarul.ro
Ies la iveală tot mai multe informații din ședința coaliției de guvernare de marți. Liderii PSD au plecat înaintea finalizării discuțiile, iar plângerea penală depusă de un membru USR a încins discuțiile.
Acum 6 ore
11:45
Deblocare, scroll și tap: aceste 3 gesturi simple delimitează astăzi întreaga aventură a reducerilor de Black Friday. În 2025, smartphone-ul nu mai este doar telecomanda vieții cotidiene, ci punctul zero al cumpărăturilor.
11:45
„Rusia a pierdut un milion și jumătate de soldați”. Putin trebuie „să facă ceva” pentru a încheia războiul, spune Trump # Adevarul.ro
Președintele rus Vladimir Putin ar trebui „să facă ceva” pentru a opri războiul din Ucraina, care devine un eșec costisitor pentru Moscova, a declarat marți președintele american Donald Trump, potrivit Kyiv Independent.
11:45
Pornirea sistemelor centralizate de încălzire din Capitală nu depinde doar de vreme, ci și de respectarea unor condiții tehnice.
11:45
Primul control cu drone al Gărzii de Mediu. Verificări în Ilfov pentru depistarea arderilor ilegale de deşeuri. „Imaginile vor fi probe în dosar” # Adevarul.ro
Garda Națională de Mediu a desfășurat prima acțiune de control cu drone în localitatea Sintești, județul Ilfov.
11:45
Rusofilul Vladislav Blănuță, gest pe placul armatei ucrainene. Fotbalistul își cumpără liniștea cu o sumă considerabilă # Adevarul.ro
Jucătorul lui Dinamo Kiev, cu cetățenie română și moldovenească, pedepsit pentru mai multe postări pro-Rusia.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.